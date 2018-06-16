10 самых страшных анимационных фильмов, снятых для детей

«Рождественская история»

Чарльз Диккенс написал свои «Рождественские повести» в 1843 году, чтобы внести посильный вклад в борьбу с нищетой, несправедливостью, болезнями и другими кошмарами, которые были неотъемлемой частью британской жизни во время промышленной революции. Он дал начало традиции рождественских хорроров (в нее укладываются Джек Фрост, Крампус и анимация Тима Бёртона), цель которых — добрым словом и угрозой небесного суда напомнить богатым о настоящем духе праздника, убедить их делиться.

Самая известная из этих назидательных сказок — о духовном перерождении скряги Эбенезера Скруджа — экранизировалась несчетное количество раз. Ближе всего к духу оригинала (и внушительнее) получилось у Роберта Земекиса. Анимационные 3D-призраки, которые одолевают Скруджа во время его ночных испытаний, абсолютно точно будут являться во снах и к зрителям. Другой источник ужасного — состарившаяся за 10 лет технология CGI, благодаря которой анимированные актеры (среди них — Джим Керри, Колин Фёрт, Гари Олдман и другие) выглядят порой жутче любых монстров.

«Коралина в Стране кошмаров» (2008)

Кукольная экранизация повести Нила Геймана честно пытается быть жуткой уже со вступительных титров.

Рассказ о путешествии 11-летней Коралины в параллельный мир довольно быстро превращается в безукоризненно выполненную зазеркальную фантасмагорию. Генри Селик, создавший вместе с Тимом Бёртоном «Кошмар перед Рождеством», здесь доводит пуговичную разновидность хоррора ручной вышивки (так называемый ститчпанк) до экстремума. Нервные зрители всерьез рискуют заполучить еще одну фобию — боязнь галантереи. Макабром и крипотой тут пропитано все, имеется даже персонаж по имени Вайборн (в переводе с английского — «зачем я родился»). Ну, и тематика фильма, посвященного желанию контролировать других и заменять живых людей набитыми ватой куклами, — в детских мультиках такое встретишь нечасто, обычно про это снимают для взрослых (см., например, сериал «Острые предметы»).

«Долина папоротников: Последний тропический лес» (1992)

Все дети, посмотревшие в 1990-х этот австралийский мультик, снятый при поддержке Greenpeace по рассказам Дайаны Янг, повзрослев, с одушевлением перерабатывают мусор: они очень не хотят, чтобы в их сны вновь пожаловал Гексус (озвученный легендарным Тимом Карри) — злой дух, пытающийся уничтожить тропический лес и его расписных жителей, эльфов и фей всех мастей. Уже одного этого токсичного газообразного скелета было вполне достаточно для попадания «Долины папоротников» в наш список. Но ужас в том, что ужасен тут даже герой, задача которого — смехом поднимать настроение маленьким зрителям. Это летучая мышь Бетти Кода (ее озвучивает Робин Уильямс), сбежавшая из научной лаборатории. У Бетти все еще торчат из головы электроды, он постоянно одной ногой за могильной чертой и оттуда зачем-то проецирует через себя в наш мир мертвых знаменитостей, имена которых ничего не говорили детям ни тогда, ни сейчас — например, Бетт Дэвис и Джона Уэйна.

«Алиса»

Любая экранизация Кэролла — зрелище как минимум эксцентричное. Но в руках чешского сюрреалиста Яна Шванкмайера сказка о летнем сне милой девочки превратилась в ночной кошмар. В самом начале фильма юная актриса Кристина Кохоутова говорит, обращаясь к зрителям: «Сейчас вы увидите фильм. Он снят для детей. Наверное». Жестокая стоп-моушен-анимация стала полнометражным дебютом Шванкмайера (до этого успевшего экранизировать «Фауста» в традициях народного кукольного театра). Тут Шванкмайер уже выступает не как аниматор-кукульник, а как таксидермист. Набитый опилками мертвый кролик, коровий череп со стеклянными глазами, грязный носок с зубными протезами (гусеница!), ожившие драные куклы, веревки, ключи, жестяные банки и деревянные грибы для штопанья — чужестраньше некуда.

«Отважный маленький тостер»

Экранизировать детский роман Томаса Диша о бытовом приборе, брошенном хозяевами и из-за этого переживающем жесточайший экзистенциальный кризис, в начале восьмидесятых собирался Джон Лассетер, который позже сделает «Историю игрушек» практически на ту же тему. Но довел эту идею до экранного воплощения Джерри Рис (он также занимался новаторскими спецэффектами к классическому киберпанк-блокбастеру «Трон»). Здесь душой наделены не относительно антропоморфные игрушки, а обычные вещи вроде лампы, одеяла, пылесоса и собственно тостера, довольно мимимишного. Но внешность обманчива, и за веселой обложкой скрывается шок-контент: депрессия и психоз, чувство собственной никчемности, суицид, принесение себя в жертву и кошмарные видения (среди которых совершенно кинговский адский клоун); персонажи то и дело гибнут от любви (как маленький цветочек, напугавший тостер проявлением своих чувств) или от приступов ярости (как взорвавшийся кондиционер, труп которого так и остался висеть на окне).

«Черный котел»

В 1985-м студия Disney решила опробовать технологии компьютерной графики и звука Dolby Surround, ради чего серьезно вложилась в экранизацию фэнтези-романов Ллойда Александера — на момент выхода «Черный котел» был дорогим анимационным фильмом. Мультик о соперничестве юного свинопаса Тарана с адским Рогатым королем за обладание Черным котлом, местонахождение которого может установить лишь свинка-предсказательница, получился настолько мрачным, что распугал маленьких зрителей (и стал крупной финансовой неудачей студии). Мало кто из смотревших понял запутанный сюжет фильма, но всем въелся в мозг ужасный образ Рогатого короля. Многие родители возмущались откровенно мрачным, с кровавыми отблесками, тоном истории (и это несмотря на то, что из материала вырезали примерно 20 минут, чтобы удержать рейтинг PG). Тут надо сказать, что сам Уолт Дисней вообще не боялся жесткого контента — вспомним пляску скелетов или мрачный сегмент «Фантазии» («Ночь на Лысой горе»).

Именно благодаря отрезвляющему провалу «Котла» Disney сгруппировалась и начала выдавать классические хиты хорошего настроения вроде «Кролика Роджера», «Русалочки» и так далее (параллельно, впрочем, опекая Тима Бёртона).

«Последний единорог»

На первый взгляд, эта откровенно девчачья сказка о наивном и прекрасном единороге (озвучивает Миа Фэрроу), который с помощью волшебника Шмендрика вступает в противостояние с гигантским монстром по имени Красный бык, не выглядит особенно страшной, а скорее, просто немного странной. Но эта экранизация романа Питера Бигла, носящая стойкий аромат аниме благодаря японской студии Topcraft (из которой позже получится Ghibli), со временем проникает зрителям прямо под кожу. Тут имеются гарпии огромных размеров, морщинистые старые ведьмы, могущественные короли, страдающие от безысходной тоски под песни композитора Джимми Уэбба в исполнении группы America и деревья с огромными женскими грудями. И, конечно, нельзя забывать о Красном быке — кровавом мускулистом чудище с внушительными рогами.

«Темный кристалл»

Бородатый гений анимации Джим Хенсон, придумавший лягушонка Кермита («Улица Сезам»), считал, что ребенку не вырасти без хорошей еды, кукол и изрядных порций жути. Более того, он был уверен, что дети сами жаждут страшных историй вроде неадаптированных сказок братьев Гримм. В 1982 году Хенсон наконец сделал свой подарок детям — постапокалиптическое кукольное фэнтези. Пропитанный мистицизмом «Темный кристалл» рассказывал о мире, в котором противоборствующие расы вытягивают друг из друга жизненную силу при помощи того самого кристалла. Благодаря оригинальным куклам картина смотрится сейчас так же свежо, как и в год выхода. Гротескные скекси (даже названия сказочных существ тут звучат жутко), похожие на высохших стервятников, огромные мистики, состоящие исключительно из морщин, напоминающие отмороженных эльфов гелфлинги, гигантские четырехногие мотыльки и колдунья Огра, про которую сам Хенсон говорил, что она настолько ужасна, что становится прекрасной, — мир планеты Тра был проработан до мелочей и поражал до глубины души. Камера не отворачивалась ни на секунду, снимая процесс вытягивания жизненной силы из глаз (!) напоминающих картофелину подлингов.

После Хенсон продолжил пугать детей и снял «Лабиринт» с Дэвидом Боуи. А в прошлом году Netflix выпустил кукольный сериал «Темный кристалл: Эра сопротивления», возвращающий зрителей на планету Тра.

«Обитатели холмов»

Экранизация классического детского романа Ричарда Адамса о кроликах из Сэндлфордской колонии и поисках ими нового дома (по причине наступления тракторов) стала поворотным моментом в британской анимации: мир увидел, что богато сделанные полнометражные мультфильмы может снимать не только студия Disney. Более того, оказалось, что такие мультфильмы могут неплохо собирать в местном прокате (прибыль фильма составила 5000% от его бюджета), несмотря на то что картина, вышедшая с рейтингом PG, была наполнена мраком и насилием.

Апокалиптические видения кролика Пятика, кровавые битвы генерала Зверобоя и Шишака, демонстрация на примере колонии грызунов того, как функционируют различные режимы власти в человеческом обществе, — создатели мультфильма сняли историю про кроликов как радикальное фэнтези в духе Толкина. Зловещий эффект возникает за счет контраста сцен реалистичной жестокости с идиллическими пейзажами сельской Британии. Образы полей, залитых кровью, языческая мифология, есть кроличий пророк по имени Эльрахрайраха и Черный кролик Инле, олицетворяющий смерть (все это под душещипательную песню «Bright Eyes» Арта Гарфанкела), — в СМИ до сих пор с завидным постоянством выходят полушутливые тексты о том, как мультфильм травмировал целое поколение британских детей.

Режиссер «Обитателей холмов» Мартин Розен в 1982 году экранизировал еще один роман Адамса — «Отчаянные псы», в центре которых также было противостояние животного мира и людей. Картина о двух собаках, сбежавших из научной лаборатории и преследуемых властями, получилась еще более мучительной и депрессивной. Однако на этот раз формула не сработала, серьезность материала отпугнула зрителей. Розен прокатывал мультфильм самостоятельно и безуспешно. «Обитатели холмов» же продолжают будоражить общественность (а также влиять на режиссеров калибра Уэса Андерсона — см. «Остров собак») до сих пор. В 2016 году мультфильм показали по британскому телевидению в пасхальное воскресенье, и интернет наполнился возгласами возмущенных родителей. Зато создатели новой экранизации романа, вышедшей на Netflix в прошлом году, постарались сделать свою картину такой, чтобы у родителей и детей не было ни малейшей причины для возмущения.

«Колокольчик Чирина»

«Плачь, не стесняйся. Со временем это разочарование превратится в твои клыки. Жить означает познать печаль. Используй эту печаль, чтобы заточить клыки своего сердца». В 1978 году японская студия Sanrio, создавшая Hello Kitty, сняла 43-минутный мультфильм, ставший одним из наиболее влиятельных аниме семидесятых. На глазах у невинного ягненка Чирина волк, спустившийся с гор убивает его мать. Маленький беленький Чирин решает посвятить свою жизнь мести — и идет в горы. Маленьким облачком он следует за волком, требуя научить убивать. Волк поначалу игнорирует писк Чирина, а потом дает ему ницшеанские уроки, рассказывая о борьбе за существование и круговороте жизни и смерти. Превратившись с годами из ягненка в грозного тура, Чирин добивается своей цели, но это приносит ему лишь вечную тоску и одиночество.