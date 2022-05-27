Бокс-офис России стабилизировался на новом (невысоком) уровне

Прошедшие две недели подтвердили теорию, что российский бокс-офис после ухода мейджоров и связанного с этим обрушения сборов сумел закрепиться на определенном уровне. Это диапазон в 150–200 млн рублей за уик-энд. Ниже общая выручка всех кинотеатров по итогам выходных за прошедшие три месяца была зафиксирована лишь единожды. И хотя кинотеатры по-прежнему опасаются пустот в июльском и августовском графиках релизов, можно предположить, что в целом ситуация стабилизировалась. Другое дело, что для такого уровня сборов нет никакой необходимости в 2100 кинотеатрах, которые функционировали в России до 24 февраля. Судя по всему, как минимум половина из них будет вынуждена закрыться.

Российская анимация в выигрыше от санкций

Одним из главных драйверов проката остается семейный контент. В начале июня вышел мультфильм «Три кота и море приключений» — полнометражное продолжение анимационного сериала российской студии Metrafilms. В свой первый уик-энд проект заработал 36,3 млн рублей, немного обогнав стартовые показатели недавнего мультфильма «Бука. Мое любимое чудище» (34,7 млн рублей). По итогам расширенного второго уик-энда, включавшего дополнительный выходной день, 13 июня, сборы «Трех котов» приблизились к 100 млн рублей. Эту отметку анимация преодолеет до конца текущей недели.

Неделей позже в прокат вышел «Кощей. Похититель невест». Анимационный проект студии «КиноАтис» практически повторил результат «Трех котов»: за четыре дня (9–12 июня) он собрал 32 млн рублей, а с дополнительным выходным, 13 июня, его выручка составила 41 млн рублей. Этот мультфильм также имеет все шансы добраться до 100 млн финальных сборов. Напомним, что для российской анимации порог сборов в 100 млн рублей — гроссмейстерский. Впрочем, из-за нехватки крупного зарубежного анимационного контента она стала преодолевать его все чаще: данному сегменту отечественного кинопрома ослабление конкуренции в прокате, очевидно, пошло только на пользу.

«Артек» приближается к «Непослушнику»

Также по итогам расширенного июньского уик-энда 100-миллионную отметку преодолела семейная комедия «Мой папа — вождь», а фантастическая комедия «Артек. Большое путешествие» довела свою кассу до 280 млн рублей. Если две недели назад мы сомневались, что «Артеку» по силам обогнать «Непослушника» (302 млн рублей) и стать самой кассовой комедией 2022 года, то теперь все идет к тому, что картина с Михаилом Галустяном выступит на одном уровне с фильмом Владимира Котта.

Комедия с Козловским конкурирует с «Тремя котами»

Главной новинкой июня пока можно назвать фильм «Одна». Триллер Дмитрия Суворова о невероятной истории выживания пассажирки рухнувшего самолета в сибирской тайге стартовал 9 июня и за расширенный уик-энд собрал 64 млн рублей. Итоговая касса картины явно превысит 150 млн рублей. Для российских картин в жанре триллера или хоррора это будет лучшим результатом со времен «Невесты» (176 млн рублей).

А вот молодежные комедии продолжают недобирать. В этом году мы уже видели невзрачное выступление в прокате фильмов «Ботан и супербаба» (35 млн рублей по итогам проката) и «Приплыли!» (15 млн рублей). Фильм «Молодой человек» с Данилой Козловским и Павлом Табаковым в главных ролях, с одной стороны, выступает на голову выше этих аналогов: он стартовал с 32 млн рублей за традиционный четырехдневный уик-энд и с дополнительным выходным, 13 июня, собрал в итоге 41 млн рублей (повторив результаты «Трех котов»). Это примерно на уровне комедии «Пятница» с тем же Козловским, заработавшей в 2016 году 43 млн рублей. Впрочем, сарафан у «Молодого человека» куда более позитивный, чем у «Пятницы», итоговые сборы которой едва превысили 100 млн рублей. В случае с новинкой у продюсеров остается вполне осязаемая надежда на покорение планки в 150 млн рублей.

«Эскортницы» побеждают Джерарда Батлера

Среди зарубежных новинок можно выделить независимый американский триллер «Пропавшая» с Джерардом Батлером в главной роли. Он начал свой прокат с 24 млн рублей за расширенный уик-энд, ничем не удивив ни аналитиков, ни зрителей, поставивших ему посредственные оценки. Недавний экшен студии STX «Флешбэк» зарабатывал чуть больше — 25 млн рублей за традиционный четырехдневный уик-энд.

Но одним из главных иностранных релизов последних недель в российском прокате неожиданно стали «Эскортницы». После не особенно резвого старта (10 млн рублей) эротическая мелодрама из Польши проявила завидную стойкость и по итогам трех недель проката собрала уже 45 млн рублей. Такого с польским кино в России еще не случалось.

«Мир Юрского периода» и «Топ Ган» вселяют оптимизм

В США тем временем продолжается летний сезон блокбастеров. Главной новинкой минувшей недели стал триквел «Мира Юрского периода». Фантастический блокбастер студии Universal заработал за первый уик-энд 143 млн долларов. Это почти совпадает с цифрами сиквела (148 млн долларов). Аналитики ожидали большего снижения интереса аудитории к франшизе и прогнозировали сборы в районе 125 млн долларов. Однако кинопрокат в США этим летом демонстрирует почти сплошь позитивные новости.

Это касается, в частности, сборов фильма «Топ Ган: Мэверик». За три уик-энда экшен с Томом Крузом в главной роли заработал на домашнем рынке 416 млн долларов. Это сделало проект Paramount самым кассовым релизом американского проката в 2022 году.

На международной арене дела и у «Мира Юрского периода», и у «Топ Гана» также идут отлично. Проект Universal за две недели собрал за рубежом 245 млн долларов. Примечательно, что после ковидной спячки очнулся Китай: он принес динозаврам 52,5 млн долларов. Это лучший старт для голливудского фильма в Поднебесной в 2022 году.

Сиквел «Топ Гана» довел свою международную кассу до 353 млн долларов. Это третий результат этого года после кинокомиксов «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (535 млн долларов) и «Бэтмен» (401 млн долларов).