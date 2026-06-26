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«Если вам не нравится аниме, вы просто не нашли свое». Кто сделал книгу «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме»

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Читатели раскупили половину тиража книги «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме» меньше чем за неделю! Кто же вызвал подобный ажиотаж? Знакомьтесь: вот они, вдохновители, составители и авторы путеводителя по миру японской анимации. С чего началось знакомство с аниме для авторов статей о сёненах и сёдзё, о какой суперспособности мечтают фанаты Наруто и ДжоДжо, какая цитата из аниме самая великая? 

Книга «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме» вышла 28 июля. Это совместный проект Кинопоиска, Яндекс Книг и издательства «Альпина нон-фикшн». Бумажную копию можно купить в книжных магазинах, на онлайн-маркетах и сайте группы «Альпина», а аудиоверсия и электронная книга доступны эксклюзивно в Яндекс Книгах.

Татьяна Симакова

управляющий редактор медиа Кинопоиска, куратор и редактор книги «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме»

Идея путеводителя по аниме пришла почти сразу, когда я пришла работать в медиа Кинопоиска. У нас есть спецпроект «Всё про аниме», его запустила журналистка Надежда Вайнер, за это ей огромное спасибо. Он показал, что наша аудитория с удовольствием читает и обсуждает тексты об аниме. В своих решениях мы опираемся на цифры, и спецпроект показал нам, что потенциал у темы есть. Мы взяли «Всё об аниме» за основу, сильно дополнили, что-то сделали заново. Нельзя сказать, что книга состоит из уже опубликованных текстов, но без этого спецпроекта ее бы точно не было.

Книга ««Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме»»

Эта книга и для тех, кто уже любит аниме, и для тех, кто только открывает для себя этот мир. Мы целились в массовую аудиторию и сделали книгу недорогой, в рознице она стоит меньше 1000 рублей.

Я впервые увидела аниме еще ребенком в 1980-х, когда они шли в советских кинотеатрах. Не скажу, что это были за тайтлы, в памяти остались только ощущения. В сознательном возрасте я посмотрела «Евангелион» и просто сошла с ума, до сих пор это мое любимое аниме. У меня даже толстовка есть!

«Евангелион»

Любимый персонаж: Мисато Кацураги. Я бы хотела быть как она, но все, что у меня от нее есть, — это любовь к пиву и домашние животные, по характеру напоминающие ее пингвина Пен-Пена.

Любимый опенинг: Первые ноты опенинга «Евангелиона» меня сразу приводят в полнейшую ажитацию. У меня мгновенно улучшается настроение, даже не знаю, что еще может вызвать тот же эффект.

Любимый злодей: Тоже понятно кто. Самый гадский батя в истории кинематографа — Гендо Икари.

Любимая цитата: «Синдзи, полезай в долбаного робота» — просто мотто нашей жизни в последнее время.

Эдуард Царионов

составитель книги, создатель и ведущий подкаста про аниме «Бака!» и подкаста «Омнибус и танкобон», автор текстов об аниме и манге 

На работу над путеводителем по аниме ушло почти полтора года. Хотелось рассказать все важное про аниме, но приходилось с болью в сердце решать, на чем делать фокус, а что выбрасывать.

Сначала мы сформулировали концепцию и план книги, потом я подбирал авторов. Всего над статьями для книги работало 27 человек. Я написал две главы — про исекай и иясикей. О жанре про попаданцев я уже несколько раз подробно рассказывал в своих подкастах и на Кинопоиске, он довольно популярен у аудитории, а вот иясикей — уникальный жанр для азиатской анимации и кино, про который мало написано на русском языке. Это истории, в которых главный фокус — умиротворение. В них почти нет конфликтов, нет масштабных вопросов, все строится вокруг отдыха главных героев. Мне кажется, что умиротворения очень не хватает в современном мире, поэтому захотелось про него написать.

«Наруто»

Впервые я посмотрел аниме еще ребенком на канале СТС. Это были «Наруто», «Король шаманов» и «Соник». Я быстро стал фанатом подобной анимации. Она казалась серьезнее и ярче, чем любые другие мультфильмы.

Одно из самых главных аниме для меня — это «Ветер крепчает». Самый нефэнтезийный фильм Хаяо Миядзаки, в котором он размышляет о ценности и цене искусства на фоне начинающейся Второй мировой войны. Это душераздирающий фильм, который при этом оставляет в финале надежду и говорит, что все-таки стоит жить дальше.

Из последних просмотренных тайтлов выделю «Дневник разных стран». Это глубокая история о потере, взрослении и семейных отношениях, рассказанная с большой теплотой и заботой о чужих чувствах. Это лучший сериал этого года и, на мой взгляд, один из лучших сериалов вообще.

Я думаю, что каждый зритель может найти в аниме что-то, что понравится. Но это не значит, что все должны его смотреть. Как не все должны смотреть голливудское кино или читать русскую прозу. У всех свои интересы и вкусы. Но если вдруг вы заинтересуетесь аниме после прочтения нашей книги, значит, я хорошо сделал свою работу.

Любимый персонаж: Йо Асакура из «Короля шаманов».

Любимый опенинг: Ikimonogakari — «Blue Bird», третий опенинг «Наруто Шипууден».

Любимый злодей: Мимик из «Провожающая в последний путь Фрирен».

Любимая цитата: «Нет смысла переживать о том, что не можешь изменить» (Йо Асакура).

Элиза Данте

редактор книжной рубрики Кинопоиска, автор статей о «Сейлор Мун», Хаяо Миядзаки и Дзюндзи Ито, Telegram-канал «Контрапункт»

Как и многие девочки, в детстве я обожала «Сейлор Мун», мечтала стать Рэй — Сейлор Марс. С этого сериала и началась моя любовь к японскому кинематографу и аниме. Я пыталась выучить наизусть песенку из заставки и была уверена, что однажды и ко мне придет кошечка Луна, чтобы вручить лунную призму. Мне кажется, что Наоко Такэути, создавая своих героинь, привнесла огромный вклад в становление девочек и девушек по всему миру: она показала, какой бывает дружба, что мелкие ссоры и разногласия никогда не смогут разделить подруг, которые любят друг друга и всегда придут на помощь. Это история не про магию, а про поддержку и чувство сестринства. Это меня всегда очень вдохновляло.

«Красавица-воин Сейлор Мун»

Я люблю аниме за изобретательность, авторский подход, за красоту. «Ковбой Бибоп» для меня — absolute cinema. Работа над персонажами, сценарий, поп-культурные отсылки, рисовка, конечно же, неповторимая музыка Ёко Канно — величие этого тайтла, его влияние на мировой кинематограф и культуру безгранично. Это просто надо хотя бы один раз увидеть и влюбиться окончательно и бесповоротно.

В последнее время меня, как и многих, накрыло помешательство «Магической битвой». MAPPA уже не первый раз удается создать тайтл, который интересно смотреть не только фанатам жанра. «Магическая битва», как и «Атака титанов» или «Человек-бензопила», служат для многих удобной точкой входа.

Мне нравится, что в последнее время аниме становится более мультижанровым. Отличный тому пример — «Дандадан», где переплетаются все существующие жанры, от сёдзё и сёненов до меха и исекая. То же можно сказать о хите прошлого года «Первородный грех Такопи», где в стилистике кодомо рассказывается невероятно трагическая история о буллинге маленькой девочки.

«Дандадан»
«Первородный грех Такопи»

Аниме редко попадает в списки фильмов, которые должен посмотреть каждый, а я бы обязательно добавила туда несколько тайтлов, например картины «Акира», «Босоногий Гэн», «Могила светлячков», «Однажды в Токио».

Любимый персонаж: Маки Зенин из «Магической битвы».

Любимый опенинг: «Otonoke» — Creepy Nuts из первого сезона «Дандадана».

Любимый злодей: Эрен Йегер из «Атаки титанов».

Любимая цитата: «It’s show time!» (Паприка из «Паприки»)

Какую суперспособность из аниме вы бы выбрали для себя: Я все еще хотела бы стать Рэй Хино и управлять огнем!

Сергей Сергиенко

автор Telegram-канала «Покебол с предсказанием» и исследователь аниме, автор статьи «Почему ДжоДжо стал мемом?» 

Серьезно увлекаться японской анимацией я начал в старших классах благодаря тайтлу «Эксперименты Лэйн». Я с интересом смотрел на нетривиальные решения, работу с психологией. Удивительно, что сериал, в котором важное место занимает цифровое пространство, не устарел даже за четверть века, в отличие от многих других подобных произведений.

Для книги я написал статью о тайтле «Удивительные приключения ДжоДжо», с которым познакомился, как большинство, через мемы. Стало интересно, скрывается ли что-то за ними или это и правда просто вещица с отличным юмористическим потенциалом. Как оказалось, все куда сложнее и увлекательнее, а влияние работ Хирохико Араки, автора оригинальной манги, на всю индустрию трудно переоценить. Со временем я начал видеть отсылки и другие элементы из саги о ДжоДжо практически везде. Редкое аниме обходится без оммажа или переосмысления какого-нибудь элемента саги о Джостарах. Что не менее важно, ДжоДжо действительно интересная история. Вернее, истории: в отличие от других долгоиграющих серий, Араки не боится регулярно перезапускать вселенную и не растягивает одно приключение до бесконечности.

«Невероятные приключения ДжоДжо»

Если говорить про тайтлы, которые мне понравились в последнее время, я бы выделил «Ателье колдовских колпаков» — очень крутой сюжет про творчество и потрясающий образец высококачественной анимации.

Любимый персонаж: Наверное, Фосфофиллит (манга «Страна самоцветов»).

Любимый злодей: Йохан Либерт («Монстр»).

Любимый опенинг: Boa — «Duvet» из «Экспериментов Лэйн».

Любимая цитата: «Лучше быть свиньей, чем фашистом» из «Порко Россо» и легендарное «Верь в мою веру в тебя, а я буду верить в твою веру в меня» из «Гуррен Лаганна».

Какую суперспособность из аниме вы бы выбрали для себя: Пожалуй, мне и без суперсил неплохо живется. Особенно на фоне того, что во всех случаях силы сопряжены с проблемами, которых и без того достаточно в современном мире.

Анна Митина-Воля

художник, сценарист, автор Telegram-канала «Анечка-людоедка ПРО КИНО», автор четырех статей для книги

Для книги я написала четыре статьи: про сэйнен (взрослое аниме), кодомо (детское аниме), типажи дере и «Драгонболл». Я выбрала темы, в которых на тот момент хуже ориентировалась, ведь так веселее жить! Важнее для меня первые две темы. Они основательны и философичны, выходят далеко за рамки фанатского исследования. А еще благодаря им я наконец посмотрела «Панду большую и маленькую» и «Монстра». Эти тайтлы — сокровища радикально разных жанров.

«Панда большая и маленькая»

Еще я написала статью об архетипах, которые постоянно встречаются в манге и аниме. Не стоит думать, что, после того как разберешься в архетипах, смотреть аниме станет скучно. Архетипы могут подсказать поведение героев, но не раскрывают историю: понятные типажи в оригинальных обстоятельствах смотрятся свежо, а сюжет увлекает. Но и скучно не всегда плохо. Часто мы смотрим сериалы, чтобы окунуться в приятную предсказуемость, поэтому даже тайтлы с дере в обыденном сеттинге завоевывают сердца.

Тайтл на все времена для меня — «Навсикая из долины ветров», потому что он размягчает сердце и укрепляет душу. А прямо сейчас в личном топе — «Дневник разных стран», духоподъемный и болючий, увесистый и невесомый. Тончайший. Нет аналогов.

«Навсикая из долины ветров»

Я думаю, что смотреть аниме нужно всем, кто готов к авторскому высказыванию. За кадром почти любого аниме стоит огромная команда, но у истоков чаще один мангака-энтузиаст или крайне немноголюдный творческий союз комиксистов. Чем меньше создателей, тем больше выпирают взгляды, визуальный стиль и боли каждого. Японцы умудряются блестяще перенести в анимацию уникальность исходника. А уникальность всегда шероховата, странна, а иногда даже некомфортна. Для меня это благо, но так не для всех.

Любимый персонаж: Вольфганг Гриммер из «Монстра».

Любимый опенинг: Nightmare — «The World», первый опенинг «Тетради смерти».

Любимый злодей: Коты-убийцы из «Кота в сапогах» (1969).

Любимая цитата: «У тебя нет врагов» («Сага о Винланде»).

Какую суперспособность из аниме вы бы выбрали для себя: Есть столько же рамёна, сколько Наруто, и не толстеть. Ну, и Гиас, конечно, чтобы влиять на чужое сознание, как герои аниме и манги «Код Гиас».

Лиза Монах

редактор, ведет Telegram-канал «Лиза Монах смотрит аниме», автор статьи «Что такое моэ и каваи?» 

Когда мне было четырнадцать, папа посоветовал посмотреть «Евангелион». Презентовал его как «мультик, который его потряс». Это было мое первое аниме, и да, оно меня тоже потрясло. Я потом еще лет пять я думала, что все аниме — это мрачная депрессивная психоделика. Дома мы смотрели «Принцессу Мононоке», «Могилу светлячков» и «Эрго прокси». Последний, кстати, до сих пор в моем топ-5, хотя сейчас я предпочитаю легкие и жизнеутверждающие сериалы.

«Эрго прокси»

Главный тайтл для меня — однозначно «Монстр». Это антология множества историй, одно из самых глобальных и скрупулезных исследований человеческой психики, которые я встречала в массовой культуре. Даже притом что история завязана на войне и душевных травмах, сериал оставляет удивительно приятное впечатление. После него начинаешь чуть больше верить в людей.

Меня немного печалит, что аниме теперь ассоциируется с яркими экшен-тайтлами вроде «Клинка, рассекающего демонов» или с масштабом «Атаки титанов». Я бы хотела, чтобы сериалы вроде «Лагеря на свежем воздухе», «Тетради дружбы Нацумэ» или «Мастера Муши» получали больше внимания. Мне кажется, именно эти неспешные и созерцательные истории могут научить нас, вечно спешащих западных людей, замечать красоту в простых вещах и получать удовольствие от рутинных занятий.

Любимый персонаж: Винсент Лоу из «Эрго прокси».

Любимый опенинг: Опенинг из «Эрго прокси».

Любимый злодей: Винсент Лоу из «Эрго прокси».

Любимая цитата: Монолог Винсента на крыше, в котором он впервые открывает глаза. Он доводит меня до слез, сколько бы ни пересматривала.

Какую суперспособность из аниме вы бы выбрали для себя: Недавно как раз размышляла, как Гинко из «Мастера Муши» с его трагичным бэкграундом вырос в доброго, порядочного и открытого миру человека. Думаю, вот это умение преодолеть обиды прошлого, принять свои ошибки и двигаться дальше — очень крутая сверхспособность. Я бы ее хотела. А вот умение Гинко видеть муши я бы не хотела ни за что на свете.

Алексей Филиппов

автор Telegram-каналов «Покебол с предсказаниями» и «Тинтина вечно заносит в склепы», написал пять статей для книги 

Мой любимый жанр — тот, который удивляет. Наверное, чаще прочих это удается повседневности или аниме с примесью этого концепта, где фокус смещается с драмы на быт, природу, город, что-то мимолетное. Красота анимации да и искусства с жизнью, пожалуй, в мелочах, а тут это самое важное.

«Акира»

Я стараюсь не держать в голове строгие иерархии, просто ищу сюжеты, стилистику, темы, которые цепляют и позволяют глубже погрузиться в культурный контекст, свои ощущения или специфику анимации. Из последних особенно ценю «Ину-О» Масааки Юасы, который сделал рок-концерт на историко-мифологическом материале, «Твой цвет» Наоко Ямады, где особенно восхитительны оттенки, жесты и химия персонажей, а также «Стометровку» Кэндзи Иваидзавы — сделанный при помощи ротоскопирования спокон о том, куда, почему и отчего мы бежим. А самый великий тайтл для меня, наверное, «Акира». Могу пересматривать его с любого места, не устаю восхищаться работой аниматоров, потрясающим звуком и креативным гением Кацухиро Отомо. Каждый раз кайф.

Я бы сказал, что аниме — это мейнстрим, который держат в нише, потому что не могут нормально монетизировать. У аниме огромная аудитория, которая не всегда готова собираться в одном месте ради одного тайтла (как в случае онлайн-, так и обычных кинотеатров), поэтому далеко не все релизы показывают впечатляющие цифры. Но это огромное сообщество заинтересованных людей, которые порой готовы выучить японский, чтобы разобраться в заинтриговавшем вопросе.

«Твой цвет»

Тем, кто боится сделать первый шаг и погрузиться в аниме, скажу, что в японской мультипликации есть огромный разброс тем, стилистик и голосов. Вдобавок аниме так или иначе уже проникло в вашу жизнь: советские «Приключения пингвиненка Лоло» или испанский «Вокруг света с Вилли Фогом» сделаны в копродукции с японскими студиями, так что вы уже готовы.

Какую суперспособность из аниме ты бы себе выбрал: Я пишу ответы поздно ночью (как и нередко тексты), поэтому, наверное, я бы хотел суперскилл покемона Снорлакса. Отрубиться в любом месте и спать, не думая о последствиях. Это ли не мечта?

Юлия Тарасюк

куратор Центра манги и комиксов, автор Telegram-канала «Философия рисового шарика», написала статью «Что такое сёдзё и дзёсэй» 

Сёдзё-манга — предмет моих научных исследований уже более 10 лет. За это время я успела организовать в своем родном маленьком городе аниме-клуб, открыть Центр манги и комиксов, стать исследователем манги и провести встречу с Икэдой Рёко («Роза Версаля»).

После 2020-х совершенно точно аниме стало мейнстримом, это хорошо видно по читателям Центра манги и комиксов, особенно по тем, кто не относит себя к анимешникам и просто иногда что-то смотрит в свое удовольствие, не вдаваясь в кухню и прочие тонкости. Таких людей стало очень много! И, что особенно приятно, возраст зрителей аниме в России не только снизился (раньше детей среди зрителей не было), но и повысился. Знаю не один пример, когда люди старшего возраста с удовольствием смотрят аниме и читают мангу, которые подходят под их вкусы. Аниме — это такое же искусство, как кино или театр, литература. Главное, уважать интересы друг друга.

«Мед и клевер»

Тайтл на все времена для меня — «Мед и клевер», потому что, как говорил урбанист Антон Буслов об этом аниме, в жизни имеют значение только любовь и искусство. Я с ним солидарна. Это произведение, которое помогает жить.

Любимый персонаж: Сора из «Огней пестрой арены». Без преувеличений: если бы не эта героиня, то мне не хватило бы в жизни сил и уверенности исполнить многие мечты и победить свои страхи. Обожаю ее!

Любимый опенинг: SEIKA — «Toki no Kioku». Я назову скорее эндинг к «Пожалуйста, спасите мою Землю». Срежиссирован потрясающе и пробирает до мурашек.

Любимый злодей: Макисима из «Психопаспорта». Даже фигурка его у меня есть.

Любимая цитата: На все времена из любимой «Корзинки фруктов»: «Во что превращается снег, когда он тает?» — «В воду». — «Нет, снег превращается в весну».

Это цитата о надежде и поддержке и о том, что все темные и неприятные времена однажды заканчиваются. Потому что весна приходит всегда.

Какую суперспособность я бы выбрала: Уметь лучше понимать и принимать людей, быть терпимее к ним. В общем, такую способность, которой владеет Тору Хонда их «Корзинки фруктов».

Лера Куприна

кинокритик, автор Telegram-канала «Лера пишет о кино», написала статью «Как юная революционерка Утэна заставила мальчиков смотреть сёдзё» 

Я из того травмированного поколения, которому лет в двенадцать первыми под руку попались «Эльфийская песнь», «Адская девочка» и «Код Гиас». Все они особенные, все так или иначе сформировали мое представление об аниме, манге и Японии в частности. Гротеск, насилие, интертекстуальность, меха, мотив «традиция vs вестернизация», мифология идущего на смерть героя, сугубо японская эстетика (вроде моно-но-аварэ и югэна) — паттерны и потайные тропки, которые в дальнейшем стало в разы проще нащупать у всех авторов из Японии.

«Юная революционерка Утэна»

Для книги я написала о «Юной революционерке Утэне», которая именно что совершила революцию — вышла за рамки тропов сёдзё (и в некотором смысле даже сёнен), где мир делится на черное и белое, женское и мужское. «Утэна» предложила доверить выбор социальных ролей персонажам вне зависимости от их гендера — важный и радикальный шаг в условиях жестко патриархального и консервативного японского общества. Это противопоставление традиции заметно и на уровне изображения: творческий коллектив BE-PAPAS обратился к совершенно несвойственному «подростковому» аниме визуальному коду, в основу которого легла почти сюрреальная эстетика театра ангура. В ходе производства пришлось пойти на массу ухищрений, но это определенно того стоило: Утэна — нетипичная протагонистка с нетипичным финалом.

Не буду оригинальной: тайтл на все времена для меня — «Наруто». Сколько бы ни пытались переизобрести сёнен и все его ответвления, ценнее всего были, есть и будут искренние истории про мальчуганов и девчонок, с которыми ты растешь вместе. Причем неважно в каком возрасте ты подходишь к просмотру, в финале обязательно возникнет чувство, что ты прощаешься с лучшим другом. К тому же Наруто учил никогда не сдаваться — важная мысль в наши турбулентно-хаотичные 2020-е.

Любимый персонаж: Жутко люблю Канэду из «Акиры» и Дзиро из «Ветер крепчает».

Любимый опенинг: Бесконечно могу слушать все саундтреки Миядзаки, «Колыбельную Изабеллы» из «Обещанного Неверленда», а любимые опенинги прямо сейчас — из «Магической битвы» и «Лета, когда умер Хикару».

Любимый злодей: Первенство по злодеям отдам Сукуне — все-таки он редкий случай антагониста без слезливого прошлого.

Любимая цитата: Из последних запомнившихся цитат лидирует «Стометровка»: «В этом мире есть очень простое и понятное правило — почти что угодно можно решить, пробежав быстрее всех стометровку».

Максим Бугулов

кинокритик, автор статьи «Как спорт сделал мангу популярной?» для книги, Telegram-канал Mierdador

Впервые с аниме я столкнулся, когда перед детским садом смотрел «Кэнди-Кэнди» и «Грендайзера». Чуть позже к ним добавились «Спиди-гонщик» и «Сейлор Мун». Но в тот период они казались просто интересным контентом: яркие цвета, пронзающая эмоциональность, невероятно притягательная анимация взрывов и разрушений. Аниме как нечто особенное осозналось в младшей школе при просмотре «Акиры» и «Леса русалок»: брутальность образов и сторителлинг разительно отличались от доступной мне западной мультипликации.

Аниме на все времена — это практически любое аниме Сатоси Кона. Скажем, «Агент паранойи» или «Идеальная грусть». Мало кто так работает с образностью, музыкальными вставками, персонажами и сторителлингом.

«Идеальная грусть»

Из того, что выходило недавно, сложно выбрать что-то одно, но если говорить о наиболее впечатляющем аниме, эмоциональный заряд которого нужно измерять по шкале Рихтера, то это будет «Город» (City: The Animation).

Аниме играючи конвертирует информацию о конкретном явлении в живой интерес. После «Руки прочь от кинокружка!» хочется рисовать мангу, после «Супер Каба» — обзавестись мопедом, а «Доктор Стоун» — идеальное воплощение научпопа, которое подошло бы для показа перед уроками труда, химии и физики. В целом аниме предлагает чрезвычайно любопытный подход к мультипликации, и если вы любите истории, то обретете здесь гораздо больше, чем рассчитывали (кто ж ожидает найти теорию жертвенности Жирара в «Наруто»!).

Любимый персонаж: Кальмарка из «Вторжения девочки-кальмарки».

Любимый опенинг: Susumu Hirosawa — «Yume no Shima Shinen Kouen» из «Агента паранойи».

Любимый эндинг: Eri Sasaki — «Fuyu Biyori» из «Лагеря на свежем воздухе».

Любимый злодей: Ёсикагэ Кира из «Удивительных приключений ДжоДжо».

Любимая цитата: «Меня зовут Ёсикагэ Кира, мне 33 года, и я просто хочу тихой жизни».

Какую суперспособность из аниме вы бы выбрали для себя: Стенд Pearl Jam, чтобы спать по два часа, забыть о медицинской страховке и иметь волосы, как в рекламе шампуня.

«Большой гид по аниме» уже доступен в Яндекс Книгах в электронном и аудиоформатах

Читать и слушать в Яндекс Книгах.

Слушать в Яндекс Музыке.

Бумажная версия вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн».

Автор: Дарья Черкудинова

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