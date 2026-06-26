«Если вам не нравится аниме, вы просто не нашли свое». Кто сделал книгу «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме»

Читатели раскупили половину тиража книги «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме» меньше чем за неделю! Кто же вызвал подобный ажиотаж? Знакомьтесь: вот они, вдохновители, составители и авторы путеводителя по миру японской анимации. С чего началось знакомство с аниме для авторов статей о сёненах и сёдзё, о какой суперспособности мечтают фанаты Наруто и ДжоДжо, какая цитата из аниме самая великая?
Книга «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме» вышла 28 июля. Это совместный проект Кинопоиска, Яндекс Книг и издательства «Альпина нон-фикшн». Бумажную копию можно купить в книжных магазинах, на онлайн-маркетах и сайте группы «Альпина», а аудиоверсия и электронная книга доступны эксклюзивно в Яндекс Книгах.
Татьяна Симакова
управляющий редактор медиа Кинопоиска, куратор и редактор книги «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме»
Идея путеводителя по аниме пришла почти сразу, когда я пришла работать в медиа Кинопоиска. У нас есть спецпроект «Всё про аниме», его запустила журналистка Надежда Вайнер, за это ей огромное спасибо. Он показал, что наша аудитория с удовольствием читает и обсуждает тексты об аниме. В своих решениях мы опираемся на цифры, и спецпроект показал нам, что потенциал у темы есть. Мы взяли «Всё об аниме» за основу, сильно дополнили, что-то сделали заново. Нельзя сказать, что книга состоит из уже опубликованных текстов, но без этого спецпроекта ее бы точно не было.
Эта книга и для тех, кто уже любит аниме, и для тех, кто только открывает для себя этот мир. Мы целились в массовую аудиторию и сделали книгу недорогой, в рознице она стоит меньше 1000 рублей.
Я впервые увидела аниме еще ребенком в 1980-х, когда они шли в советских кинотеатрах. Не скажу, что это были за тайтлы, в памяти остались только ощущения. В сознательном возрасте я посмотрела «Евангелион» и просто сошла с ума, до сих пор это мое любимое аниме. У меня даже толстовка есть!
Любимый персонаж: Мисато Кацураги. Я бы хотела быть как она, но все, что у меня от нее есть, — это любовь к пиву и домашние животные, по характеру напоминающие ее пингвина Пен-Пена.
Любимый опенинг: Первые ноты опенинга «Евангелиона» меня сразу приводят в полнейшую ажитацию. У меня мгновенно улучшается настроение, даже не знаю, что еще может вызвать тот же эффект.
Любимый злодей: Тоже понятно кто. Самый гадский батя в истории кинематографа — Гендо Икари.
Любимая цитата: «Синдзи, полезай в долбаного робота» — просто мотто нашей жизни в последнее время.
Эдуард Царионов
составитель книги, создатель и ведущий подкаста про аниме «Бака!» и подкаста «Омнибус и танкобон», автор текстов об аниме и манге
На работу над путеводителем по аниме ушло почти полтора года. Хотелось рассказать все важное про аниме, но приходилось с болью в сердце решать, на чем делать фокус, а что выбрасывать.
Сначала мы сформулировали концепцию и план книги, потом я подбирал авторов. Всего над статьями для книги работало 27 человек. Я написал две главы — про исекай и иясикей. О жанре про попаданцев я уже несколько раз подробно рассказывал в своих подкастах и на Кинопоиске, он довольно популярен у аудитории, а вот иясикей — уникальный жанр для азиатской анимации и кино, про который мало написано на русском языке. Это истории, в которых главный фокус — умиротворение. В них почти нет конфликтов, нет масштабных вопросов, все строится вокруг отдыха главных героев. Мне кажется, что умиротворения очень не хватает в современном мире, поэтому захотелось про него написать.
Впервые я посмотрел аниме еще ребенком на канале СТС. Это были «Наруто», «Король шаманов» и «Соник». Я быстро стал фанатом подобной анимации. Она казалась серьезнее и ярче, чем любые другие мультфильмы.
Одно из самых главных аниме для меня — это «Ветер крепчает». Самый нефэнтезийный фильм Хаяо Миядзаки, в котором он размышляет о ценности и цене искусства на фоне начинающейся Второй мировой войны. Это душераздирающий фильм, который при этом оставляет в финале надежду и говорит, что все-таки стоит жить дальше.
Из последних просмотренных тайтлов выделю «Дневник разных стран». Это глубокая история о потере, взрослении и семейных отношениях, рассказанная с большой теплотой и заботой о чужих чувствах. Это лучший сериал этого года и, на мой взгляд, один из лучших сериалов вообще.
Я думаю, что каждый зритель может найти в аниме что-то, что понравится. Но это не значит, что все должны его смотреть. Как не все должны смотреть голливудское кино или читать русскую прозу. У всех свои интересы и вкусы. Но если вдруг вы заинтересуетесь аниме после прочтения нашей книги, значит, я хорошо сделал свою работу.
Любимый персонаж: Йо Асакура из «Короля шаманов».
Любимый опенинг: Ikimonogakari — «Blue Bird», третий опенинг «Наруто Шипууден».
Любимый злодей: Мимик из «Провожающая в последний путь Фрирен».
Любимая цитата: «Нет смысла переживать о том, что не можешь изменить» (Йо Асакура).
Элиза Данте
редактор книжной рубрики Кинопоиска, автор статей о «Сейлор Мун», Хаяо Миядзаки и Дзюндзи Ито, Telegram-канал «Контрапункт»
Как и многие девочки, в детстве я обожала «Сейлор Мун», мечтала стать Рэй — Сейлор Марс. С этого сериала и началась моя любовь к японскому кинематографу и аниме. Я пыталась выучить наизусть песенку из заставки и была уверена, что однажды и ко мне придет кошечка Луна, чтобы вручить лунную призму. Мне кажется, что Наоко Такэути, создавая своих героинь, привнесла огромный вклад в становление девочек и девушек по всему миру: она показала, какой бывает дружба, что мелкие ссоры и разногласия никогда не смогут разделить подруг, которые любят друг друга и всегда придут на помощь. Это история не про магию, а про поддержку и чувство сестринства. Это меня всегда очень вдохновляло.
Я люблю аниме за изобретательность, авторский подход, за красоту. «Ковбой Бибоп» для меня — absolute cinema. Работа над персонажами, сценарий, поп-культурные отсылки, рисовка, конечно же, неповторимая музыка Ёко Канно — величие этого тайтла, его влияние на мировой кинематограф и культуру безгранично. Это просто надо хотя бы один раз увидеть и влюбиться окончательно и бесповоротно.
В последнее время меня, как и многих, накрыло помешательство «Магической битвой». MAPPA уже не первый раз удается создать тайтл, который интересно смотреть не только фанатам жанра. «Магическая битва», как и «Атака титанов» или «Человек-бензопила», служат для многих удобной точкой входа.
Мне нравится, что в последнее время аниме становится более мультижанровым. Отличный тому пример — «Дандадан», где переплетаются все существующие жанры, от сёдзё и сёненов до меха и исекая. То же можно сказать о хите прошлого года «Первородный грех Такопи», где в стилистике кодомо рассказывается невероятно трагическая история о буллинге маленькой девочки.
Аниме редко попадает в списки фильмов, которые должен посмотреть каждый, а я бы обязательно добавила туда несколько тайтлов, например картины «Акира», «Босоногий Гэн», «Могила светлячков», «Однажды в Токио».
Любимый персонаж: Маки Зенин из «Магической битвы».
Любимый опенинг: «Otonoke» — Creepy Nuts из первого сезона «Дандадана».
Любимый злодей: Эрен Йегер из «Атаки титанов».
Любимая цитата: «It’s show time!» (Паприка из «Паприки»)
Какую суперспособность из аниме вы бы выбрали для себя: Я все еще хотела бы стать Рэй Хино и управлять огнем!
Сергей Сергиенко
автор Telegram-канала «Покебол с предсказанием» и исследователь аниме, автор статьи «Почему ДжоДжо стал мемом?»
Серьезно увлекаться японской анимацией я начал в старших классах благодаря тайтлу «Эксперименты Лэйн». Я с интересом смотрел на нетривиальные решения, работу с психологией. Удивительно, что сериал, в котором важное место занимает цифровое пространство, не устарел даже за четверть века, в отличие от многих других подобных произведений.
Для книги я написал статью о тайтле «Удивительные приключения ДжоДжо», с которым познакомился, как большинство, через мемы. Стало интересно, скрывается ли что-то за ними или это и правда просто вещица с отличным юмористическим потенциалом. Как оказалось, все куда сложнее и увлекательнее, а влияние работ Хирохико Араки, автора оригинальной манги, на всю индустрию трудно переоценить. Со временем я начал видеть отсылки и другие элементы из саги о ДжоДжо практически везде. Редкое аниме обходится без оммажа или переосмысления какого-нибудь элемента саги о Джостарах. Что не менее важно, ДжоДжо действительно интересная история. Вернее, истории: в отличие от других долгоиграющих серий, Араки не боится регулярно перезапускать вселенную и не растягивает одно приключение до бесконечности.
Если говорить про тайтлы, которые мне понравились в последнее время, я бы выделил «Ателье колдовских колпаков» — очень крутой сюжет про творчество и потрясающий образец высококачественной анимации.
Любимый персонаж: Наверное, Фосфофиллит (манга «Страна самоцветов»).
Любимый злодей: Йохан Либерт («Монстр»).
Любимый опенинг: Boa — «Duvet» из «Экспериментов Лэйн».
Любимая цитата: «Лучше быть свиньей, чем фашистом» из «Порко Россо» и легендарное «Верь в мою веру в тебя, а я буду верить в твою веру в меня» из «Гуррен Лаганна».
Какую суперспособность из аниме вы бы выбрали для себя: Пожалуй, мне и без суперсил неплохо живется. Особенно на фоне того, что во всех случаях силы сопряжены с проблемами, которых и без того достаточно в современном мире.
Анна Митина-Воля
художник, сценарист, автор Telegram-канала «Анечка-людоедка ПРО КИНО», автор четырех статей для книги
Для книги я написала четыре статьи: про сэйнен (взрослое аниме), кодомо (детское аниме), типажи дере и «Драгонболл». Я выбрала темы, в которых на тот момент хуже ориентировалась, ведь так веселее жить! Важнее для меня первые две темы. Они основательны и философичны, выходят далеко за рамки фанатского исследования. А еще благодаря им я наконец посмотрела «Панду большую и маленькую» и «Монстра». Эти тайтлы — сокровища радикально разных жанров.
Еще я написала статью об архетипах, которые постоянно встречаются в манге и аниме. Не стоит думать, что, после того как разберешься в архетипах, смотреть аниме станет скучно. Архетипы могут подсказать поведение героев, но не раскрывают историю: понятные типажи в оригинальных обстоятельствах смотрятся свежо, а сюжет увлекает. Но и скучно не всегда плохо. Часто мы смотрим сериалы, чтобы окунуться в приятную предсказуемость, поэтому даже тайтлы с дере в обыденном сеттинге завоевывают сердца.
Тайтл на все времена для меня — «Навсикая из долины ветров», потому что он размягчает сердце и укрепляет душу. А прямо сейчас в личном топе — «Дневник разных стран», духоподъемный и болючий, увесистый и невесомый. Тончайший. Нет аналогов.
Я думаю, что смотреть аниме нужно всем, кто готов к авторскому высказыванию. За кадром почти любого аниме стоит огромная команда, но у истоков чаще один мангака-энтузиаст или крайне немноголюдный творческий союз комиксистов. Чем меньше создателей, тем больше выпирают взгляды, визуальный стиль и боли каждого. Японцы умудряются блестяще перенести в анимацию уникальность исходника. А уникальность всегда шероховата, странна, а иногда даже некомфортна. Для меня это благо, но так не для всех.
Любимый персонаж: Вольфганг Гриммер из «Монстра».
Любимый опенинг: Nightmare — «The World», первый опенинг «Тетради смерти».
Любимый злодей: Коты-убийцы из «Кота в сапогах» (1969).
Любимая цитата: «У тебя нет врагов» («Сага о Винланде»).
Какую суперспособность из аниме вы бы выбрали для себя: Есть столько же рамёна, сколько Наруто, и не толстеть. Ну, и Гиас, конечно, чтобы влиять на чужое сознание, как герои аниме и манги «Код Гиас».
Лиза Монах
редактор, ведет Telegram-канал «Лиза Монах смотрит аниме», автор статьи «Что такое моэ и каваи?»
Когда мне было четырнадцать, папа посоветовал посмотреть «Евангелион». Презентовал его как «мультик, который его потряс». Это было мое первое аниме, и да, оно меня тоже потрясло. Я потом еще лет пять я думала, что все аниме — это мрачная депрессивная психоделика. Дома мы смотрели «Принцессу Мононоке», «Могилу светлячков» и «Эрго прокси». Последний, кстати, до сих пор в моем топ-5, хотя сейчас я предпочитаю легкие и жизнеутверждающие сериалы.
Главный тайтл для меня — однозначно «Монстр». Это антология множества историй, одно из самых глобальных и скрупулезных исследований человеческой психики, которые я встречала в массовой культуре. Даже притом что история завязана на войне и душевных травмах, сериал оставляет удивительно приятное впечатление. После него начинаешь чуть больше верить в людей.
Меня немного печалит, что аниме теперь ассоциируется с яркими экшен-тайтлами вроде «Клинка, рассекающего демонов» или с масштабом «Атаки титанов». Я бы хотела, чтобы сериалы вроде «Лагеря на свежем воздухе», «Тетради дружбы Нацумэ» или «Мастера Муши» получали больше внимания. Мне кажется, именно эти неспешные и созерцательные истории могут научить нас, вечно спешащих западных людей, замечать красоту в простых вещах и получать удовольствие от рутинных занятий.
Любимый персонаж: Винсент Лоу из «Эрго прокси».
Любимый опенинг: Опенинг из «Эрго прокси».
Любимый злодей: Винсент Лоу из «Эрго прокси».
Любимая цитата: Монолог Винсента на крыше, в котором он впервые открывает глаза. Он доводит меня до слез, сколько бы ни пересматривала.
Какую суперспособность из аниме вы бы выбрали для себя: Недавно как раз размышляла, как Гинко из «Мастера Муши» с его трагичным бэкграундом вырос в доброго, порядочного и открытого миру человека. Думаю, вот это умение преодолеть обиды прошлого, принять свои ошибки и двигаться дальше — очень крутая сверхспособность. Я бы ее хотела. А вот умение Гинко видеть муши я бы не хотела ни за что на свете.
Алексей Филиппов
автор Telegram-каналов «Покебол с предсказаниями» и «Тинтина вечно заносит в склепы», написал пять статей для книги
Мой любимый жанр — тот, который удивляет. Наверное, чаще прочих это удается повседневности или аниме с примесью этого концепта, где фокус смещается с драмы на быт, природу, город, что-то мимолетное. Красота анимации да и искусства с жизнью, пожалуй, в мелочах, а тут это самое важное.
Я стараюсь не держать в голове строгие иерархии, просто ищу сюжеты, стилистику, темы, которые цепляют и позволяют глубже погрузиться в культурный контекст, свои ощущения или специфику анимации. Из последних особенно ценю «Ину-О» Масааки Юасы, который сделал рок-концерт на историко-мифологическом материале, «Твой цвет» Наоко Ямады, где особенно восхитительны оттенки, жесты и химия персонажей, а также «Стометровку» Кэндзи Иваидзавы — сделанный при помощи ротоскопирования спокон о том, куда, почему и отчего мы бежим. А самый великий тайтл для меня, наверное, «Акира». Могу пересматривать его с любого места, не устаю восхищаться работой аниматоров, потрясающим звуком и креативным гением Кацухиро Отомо. Каждый раз кайф.
Я бы сказал, что аниме — это мейнстрим, который держат в нише, потому что не могут нормально монетизировать. У аниме огромная аудитория, которая не всегда готова собираться в одном месте ради одного тайтла (как в случае онлайн-, так и обычных кинотеатров), поэтому далеко не все релизы показывают впечатляющие цифры. Но это огромное сообщество заинтересованных людей, которые порой готовы выучить японский, чтобы разобраться в заинтриговавшем вопросе.
Тем, кто боится сделать первый шаг и погрузиться в аниме, скажу, что в японской мультипликации есть огромный разброс тем, стилистик и голосов. Вдобавок аниме так или иначе уже проникло в вашу жизнь: советские «Приключения пингвиненка Лоло» или испанский «Вокруг света с Вилли Фогом» сделаны в копродукции с японскими студиями, так что вы уже готовы.
Какую суперспособность из аниме ты бы себе выбрал: Я пишу ответы поздно ночью (как и нередко тексты), поэтому, наверное, я бы хотел суперскилл покемона Снорлакса. Отрубиться в любом месте и спать, не думая о последствиях. Это ли не мечта?
Юлия Тарасюк
куратор Центра манги и комиксов, автор Telegram-канала «Философия рисового шарика», написала статью «Что такое сёдзё и дзёсэй»
Сёдзё-манга — предмет моих научных исследований уже более 10 лет. За это время я успела организовать в своем родном маленьком городе аниме-клуб, открыть Центр манги и комиксов, стать исследователем манги и провести встречу с Икэдой Рёко («Роза Версаля»).
После 2020-х совершенно точно аниме стало мейнстримом, это хорошо видно по читателям Центра манги и комиксов, особенно по тем, кто не относит себя к анимешникам и просто иногда что-то смотрит в свое удовольствие, не вдаваясь в кухню и прочие тонкости. Таких людей стало очень много! И, что особенно приятно, возраст зрителей аниме в России не только снизился (раньше детей среди зрителей не было), но и повысился. Знаю не один пример, когда люди старшего возраста с удовольствием смотрят аниме и читают мангу, которые подходят под их вкусы. Аниме — это такое же искусство, как кино или театр, литература. Главное, уважать интересы друг друга.
Тайтл на все времена для меня — «Мед и клевер», потому что, как говорил урбанист Антон Буслов об этом аниме, в жизни имеют значение только любовь и искусство. Я с ним солидарна. Это произведение, которое помогает жить.
Любимый персонаж: Сора из «Огней пестрой арены». Без преувеличений: если бы не эта героиня, то мне не хватило бы в жизни сил и уверенности исполнить многие мечты и победить свои страхи. Обожаю ее!
Любимый опенинг: SEIKA — «Toki no Kioku». Я назову скорее эндинг к «Пожалуйста, спасите мою Землю». Срежиссирован потрясающе и пробирает до мурашек.
Любимый злодей: Макисима из «Психопаспорта». Даже фигурка его у меня есть.
Любимая цитата: На все времена из любимой «Корзинки фруктов»: «Во что превращается снег, когда он тает?» — «В воду». — «Нет, снег превращается в весну».
Это цитата о надежде и поддержке и о том, что все темные и неприятные времена однажды заканчиваются. Потому что весна приходит всегда.
Какую суперспособность я бы выбрала: Уметь лучше понимать и принимать людей, быть терпимее к ним. В общем, такую способность, которой владеет Тору Хонда их «Корзинки фруктов».
Лера Куприна
кинокритик, автор Telegram-канала «Лера пишет о кино», написала статью «Как юная революционерка Утэна заставила мальчиков смотреть сёдзё»
Я из того травмированного поколения, которому лет в двенадцать первыми под руку попались «Эльфийская песнь», «Адская девочка» и «Код Гиас». Все они особенные, все так или иначе сформировали мое представление об аниме, манге и Японии в частности. Гротеск, насилие, интертекстуальность, меха, мотив «традиция vs вестернизация», мифология идущего на смерть героя, сугубо японская эстетика (вроде моно-но-аварэ и югэна) — паттерны и потайные тропки, которые в дальнейшем стало в разы проще нащупать у всех авторов из Японии.
Для книги я написала о «Юной революционерке Утэне», которая именно что совершила революцию — вышла за рамки тропов сёдзё (и в некотором смысле даже сёнен), где мир делится на черное и белое, женское и мужское. «Утэна» предложила доверить выбор социальных ролей персонажам вне зависимости от их гендера — важный и радикальный шаг в условиях жестко патриархального и консервативного японского общества. Это противопоставление традиции заметно и на уровне изображения: творческий коллектив BE-PAPAS обратился к совершенно несвойственному «подростковому» аниме визуальному коду, в основу которого легла почти сюрреальная эстетика театра ангура. В ходе производства пришлось пойти на массу ухищрений, но это определенно того стоило: Утэна — нетипичная протагонистка с нетипичным финалом.
Не буду оригинальной: тайтл на все времена для меня — «Наруто». Сколько бы ни пытались переизобрести сёнен и все его ответвления, ценнее всего были, есть и будут искренние истории про мальчуганов и девчонок, с которыми ты растешь вместе. Причем неважно в каком возрасте ты подходишь к просмотру, в финале обязательно возникнет чувство, что ты прощаешься с лучшим другом. К тому же Наруто учил никогда не сдаваться — важная мысль в наши турбулентно-хаотичные 2020-е.
Любимый персонаж: Жутко люблю Канэду из «Акиры» и Дзиро из «Ветер крепчает».
Любимый опенинг: Бесконечно могу слушать все саундтреки Миядзаки, «Колыбельную Изабеллы» из «Обещанного Неверленда», а любимые опенинги прямо сейчас — из «Магической битвы» и «Лета, когда умер Хикару».
Любимый злодей: Первенство по злодеям отдам Сукуне — все-таки он редкий случай антагониста без слезливого прошлого.
Любимая цитата: Из последних запомнившихся цитат лидирует «Стометровка»: «В этом мире есть очень простое и понятное правило — почти что угодно можно решить, пробежав быстрее всех стометровку».
Максим Бугулов
кинокритик, автор статьи «Как спорт сделал мангу популярной?» для книги, Telegram-канал Mierdador
Впервые с аниме я столкнулся, когда перед детским садом смотрел «Кэнди-Кэнди» и «Грендайзера». Чуть позже к ним добавились «Спиди-гонщик» и «Сейлор Мун». Но в тот период они казались просто интересным контентом: яркие цвета, пронзающая эмоциональность, невероятно притягательная анимация взрывов и разрушений. Аниме как нечто особенное осозналось в младшей школе при просмотре «Акиры» и «Леса русалок»: брутальность образов и сторителлинг разительно отличались от доступной мне западной мультипликации.
Аниме на все времена — это практически любое аниме Сатоси Кона. Скажем, «Агент паранойи» или «Идеальная грусть». Мало кто так работает с образностью, музыкальными вставками, персонажами и сторителлингом.
Из того, что выходило недавно, сложно выбрать что-то одно, но если говорить о наиболее впечатляющем аниме, эмоциональный заряд которого нужно измерять по шкале Рихтера, то это будет «Город» (City: The Animation).
Аниме играючи конвертирует информацию о конкретном явлении в живой интерес. После «Руки прочь от кинокружка!» хочется рисовать мангу, после «Супер Каба» — обзавестись мопедом, а «Доктор Стоун» — идеальное воплощение научпопа, которое подошло бы для показа перед уроками труда, химии и физики. В целом аниме предлагает чрезвычайно любопытный подход к мультипликации, и если вы любите истории, то обретете здесь гораздо больше, чем рассчитывали (кто ж ожидает найти теорию жертвенности Жирара в «Наруто»!).
Любимый персонаж: Кальмарка из «Вторжения девочки-кальмарки».
Любимый опенинг: Susumu Hirosawa — «Yume no Shima Shinen Kouen» из «Агента паранойи».
Любимый эндинг: Eri Sasaki — «Fuyu Biyori» из «Лагеря на свежем воздухе».
Любимый злодей: Ёсикагэ Кира из «Удивительных приключений ДжоДжо».
Любимая цитата: «Меня зовут Ёсикагэ Кира, мне 33 года, и я просто хочу тихой жизни».
Какую суперспособность из аниме вы бы выбрали для себя: Стенд Pearl Jam, чтобы спать по два часа, забыть о медицинской страховке и иметь волосы, как в рекламе шампуня.
«Большой гид по аниме» уже доступен в Яндекс Книгах в электронном и аудиоформатах
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Бумажная версия вышла в издательстве «Альпина нон-фикшн».
Автор: Дарья Черкудинова