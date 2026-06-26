«Если вам не нравится аниме, вы просто не нашли свое». Кто сделал книгу «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме»

Сначала мы сформулировали концепцию и план книги, потом я подбирал авторов. Всего над статьями для книги работало 27 человек. Я написал две главы — про исекай и иясикей. О жанре про попаданцев я уже несколько раз подробно рассказывал в своих подкастах и на Кинопоиске, он довольно популярен у аудитории, а вот иясикей — уникальный жанр для азиатской анимации и кино, про который мало написано на русском языке. Это истории, в которых главный фокус — умиротворение. В них почти нет конфликтов, нет масштабных вопросов, все строится вокруг отдыха главных героев. Мне кажется, что умиротворения очень не хватает в современном мире, поэтому захотелось про него написать.