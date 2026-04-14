Что нужно знать о книге «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме»

28 июля вышла книга «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме» — совместный проект Кинопоиска, Яндекс Книг и издательства «Альпина нон-фикшн». Путеводитель по миру аниме основан на спецпроекте Кинопоиска «Всё про аниме» и продолжает посвященный жанру месяц на платформе. Аудиоверсия и электронная книга доступны эксклюзивно в Яндекс Книгах с 28 июля, а бумажное издание — в книжных магазинах, на онлайн-маркетах и сайте издательской группы «Альпина».

В книге «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме» авторы и эксперты Кинопоиска разбирают феномен японской анимации, обращаясь к самым знаковым ее произведениям: «Евангелион» и «Драконий жемчуг», «Наруто» и «Ван-Пис», «Дитя погоды» и «Сейлор Мун», «Акира» и «Призрак в доспехах», «Мой сосед Тоторо» и «Ходячий замок» и многие другие.

Что такое сёнен? А сёдзё? Как на японскую культуру повлияла Вторая мировая война? Правда ли, что голливудские режиссеры заимствовали идеи у создателей аниме? Есть ли у аниме подражатели в других странах? Авторы и эксперты Кинопоиска постарались дать ответы на эти и другие вопросы, чтобы получился путеводитель по миру японской анимации. Битвы и любовь, спорт и роботы, экзистенциальные вопросы и повседневность — разбираем все, за что мы любим аниме.

В основе книги — спецпроект «Всё про аниме», материалы которого существенно дополнены и переработаны, часть текстов написана специально для издания.

Составитель и редактор книги — Эдуард Царионов, создатель и ведущий подкаста про аниме «Бака!» и подкаста про комиксы и мангу «Омнибус и танкобон» от Arzamas, автор текстов об аниме и манге для Кинопоиска, «Т—Ж» и других изданий.

Эдуард Царионов редактор книги «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме» Это не классическая энциклопедия и не просто список лучших тайтлов, а доступный маршрут, по которому мы проводим читателя, рассказываем ему про аниме через ключевые произведения, авторов и явления. Книга будет интересна тем, кто только приобщается к японской анимации и пытается разобраться в новых жанрах, персонажах и темах. Но она наверняка полюбится и давним фанатам, которые смогут найти в ней что-то новое об истории аниме и поставить на полку красивый томик.

Аудиоверсию озвучил актер дубляжа Ислам Ганджаев, знакомый фанатам по голосу Дэндзи из аниме «Человек-бензопила» и Тандзиро Камадо из «Истребителя демонов».

Выход книги «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме» продолжает месяц аниме на Кинопоиске. В этом году главными премьерами стали новое прочтение легендарной манги «Призрак в доспехах» и третий сезон исекая «Реинкарнация безработного». Эпизоды выходят в онлайн-кинотеатре по одной серии в неделю сразу вслед за премьерой на японском телевидении. К релизу «Призрака в доспехах» Кинопоиск запустил специальный раздел с аниме. В нем представлены как премьеры, так и хиты, набравшие самую большую аудиторию в онлайн-кинотеатре: «Атака титанов», «Гачиакута», «Синяя тюрьма: Блю Лок», «Дандадан», «Семья шпиона», «Дорохедоро», «Адский рай», «Re: ZERO» и многие другие.