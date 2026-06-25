10 лучших аниме — 2026: итоги первого полугодия

Шесть лет перерыва — и студия MAPPA (рекордсмен по упоминанию в топе) вернула на экраны безумный тайтл о рептилоиде, который пытается восстановить память после столкновения с неизвестным магом. Сюжет сериала настолько лихо закрутился и раздробился на множество линий, что вспоминать предыдущие события пришлось в том числе фанатам, успевшим забыть, куда (и как) пришла история в финале первого сезона. Создательница манги Кю Хаясида настолько искусно играет с повествованием, что поиск утраченных воспоминаний отошел на задний план, уступив место увлекательному сумасшествию. Никогда не угадаешь, что ждет тебя за ближайшим поворотом на просторах невероятно красивого и в то же время ужасно грязного мира, населенного странными персонажами. Продолжение не только оправдало долгое зрительское ожидание, но и заставило поверить в светлое будущее сериала, который уже продлили на третий сезон.