10 лучших аниме — 2026: итоги первого полугодия

Кинопоиск начинает подводить итоги первой половины 2026 года. Скоро мы расскажем вам о лучших фильмах, сериалах, видеоиграх и книгах, а начнем с авторской подборки самых примечательных аниме. В этом списке аниме расставлены в алфавитном порядке.
Евгений Белоусов
Редактор «2х2.медиа» и «После титров», автор Telegram-канала «Пираты Белоуса»
MAPPA не стала мелочиться зимой и вместе с третьим сезоном «Магической битвы» выпустила продолжение еще одного хита в своей библиотеке. Королевская битва за эликсир бессмертия для сёгуна превратилась в командное противостояние почти неуязвимым лордам Тенсен. Осужденные преступники и их палачи объединились, проанализировали ситуацию (заодно подробно разжевали лор зрителям) и решили совместными усилиями выбираться с до смерти (буквально) красивого острова. В итоге фанаты за 12 эпизодов получили некоторые ответы на важные вопросы, а также насладились красочным визуалом и множеством динамичных сражений с минимальными потерями со стороны протагонистов. Правда, в будущем малой кровью отделаться явно не получится, ведь дело близится к финалу и новые поединки уже распределены. Остается надеяться, что третий сезон будет и манга Юдзи Каку получит полноценную экранизацию.
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Юная Коко мечтала стать волшебницей, даже несмотря на отсутствие врожденных способностей. Однажды она встретила колдуна Кифлия и случайно узнала, что магию может освоить любой человек, достаточно лишь научиться рисовать правильные чертежи. Знание — сила, с которой девочка не справилась, по несчастью заточив маму в кристальный плен. От беды саму Коко спас Кифлий и взял ее к себе в ученицы, так что мечта малышки исполнилась, и теперь она намерена исправить ошибки, которые совершила.
Аниме студии BUG FILMS (всего лишь второе в их портфолио) — настоящий подарок этой весны. Создатели, подобно героям сериала, с помощью рисунков сотворили магию и бережно перенесли мангу Камомэ Сирахамы на экран, развеяв все опасения по поводу качества проекта. Завораживающая анимация и увлекательная история приковали к экранам тысячи зрителей, а сцена противостояния с драконом вмиг разлетелась на красивейшие эдиты в социальных сетях. Хочется верить, что тайтл оправдал ожидания студии и его продлят сразу же после показа финала в Японии (в России зрителям повезло посмотреть два последних эпизода раньше и на большом экране).
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После гибели сестры и ее мужа замкнутая писательница Макио неожиданно становится опекуном 15-летней племянницы Асы. Они почти не знают друг друга: одна привыкла к одиночеству, другая пытается справиться с потерей родителей. Теперь им предстоит жить под одной крышей, постепенно разбираясь в чужих и собственных травмах. На бумаге «Дневник разных стран» выглядит как тяжелая семейная драма, но на деле это тонкое психологическое исследование того, как совершенно разные люди учатся понимать друг друга. Даже будучи в одной квартире, Макио и Аса словно находятся в разных странах, между которыми приходится налаживать отношения.
В зимнем сезоне, переполненном динамичными сёнэнами и громкими продолжениями, «Дневник разных стран» стал тихим чудом. Студия Shuka превратила мангу Томоко Ямаситы в одну из самых пронзительных историй года с уютным визуалом, где важнее любого сюжетного поворота оказываются случайное воспоминание или разговор за кухонным столом. Аниме говорит со зрителем о переживании утраты и сложности человеческих отношений, но делает это без драматических перегибов. Определенно одно из лучших сокровищ первого полугодия (и неважно, в какой стране вы находитесь).
Шесть лет перерыва — и студия MAPPA (рекордсмен по упоминанию в топе) вернула на экраны безумный тайтл о рептилоиде, который пытается восстановить память после столкновения с неизвестным магом. Сюжет сериала настолько лихо закрутился и раздробился на множество линий, что вспоминать предыдущие события пришлось в том числе фанатам, успевшим забыть, куда (и как) пришла история в финале первого сезона. Создательница манги Кю Хаясида настолько искусно играет с повествованием, что поиск утраченных воспоминаний отошел на задний план, уступив место увлекательному сумасшествию. Никогда не угадаешь, что ждет тебя за ближайшим поворотом на просторах невероятно красивого и в то же время ужасно грязного мира, населенного странными персонажами. Продолжение не только оправдало долгое зрительское ожидание, но и заставило поверить в светлое будущее сериала, который уже продлили на третий сезон.
«История о перекуре за супермаркетом»
Возрастной офисный клерк Сасаки, работающий на износ, каждый вечер заходит в круглосуточный супермаркет по пути домой. Единственной отдушиной для мужчины стала приветливая кассирша Ямада, чья улыбка помогает пережить очередной тяжелый день. Однажды, не застав девушку на рабочем месте, Сасаки знакомится за магазином с дерзкой и раскованной Таямой, которая предлагает ему вместе перекурить. Мужчина даже не подозревает, что перед ним та же Ямада, просто в совершенно другом образе. Так у Сасаки появляется еще одна причина заходить за продуктами (даже если они не нужны).
«История о перекуре за супермаркетом» стала одним из главных сюрпризов полугодия. Полноценно сезон стартует только в июле, но ранний релиз на стримингах (12 коротких эпизодов) доказал, что для отличного романтического аниме не нужны ни школьные фестивали, ни любовные многоугольники, ни фантастические допущения. Сериал очаровывает теплой химией между героями и вниманием к деталям взрослой жизни (ежегодный чекап, придирчивый начальник, рабочий завал), которые редко оказываются в центре жанра. За легким юмором скрывается разговор об одиночестве, эмоциональном выгорании, потребности в человеческой близости и том, как даже короткая беседа способна изменить чей-то день к лучшему.
Сильнейший маг запечатан, а стартовавшая арка кажется затянутой и перегруженной, но студия MAPPA знает, как выжать из своего главного козыря максимум. Третий сезон вдвое короче предыдущих (всего 12 эпизодов), а о выходе четвертого пока ничего не известно, кроме анонса. Учитывая, насколько сильно фанаты ждут финальное сражение, «Смертельная миграция» воспринимается скорее как долгая разминка, но даже ее создатели смогли преподнести настолько виртуозно, что на огрехи можно закрыть глаза.
Визуально сериал по-прежнему находится на запредельном уровне, недостижимом для большинства проектов. Постановка сцен не перестает впечатлять, а сражения стабильно великолепны. Вместо Сатору пока что на экране сияет вернувшийся из-за границы Юта. Маки разносит целый клан, почти покадрово повторяя сцену из «Убить Билла» (потрясающая серия!). Наоя сражается с Чосо одной рукой и порождает волну пародийных видео. Хигурума прикладывает руки к лицу и моментально становится мемом, идеально отражающим выгорание. Ни одна студия не отказалась бы сейчас от подобного хита в арсенале.
Стартовали грандиозные скачки через всю Америку. Огромный призовой фонд в 50 млн долларов привлек к трансконтинентальному забегу сотни участников. В их числе оказались Джайро Цеппели, который владеет загадочными стальными шарами, и Джонни Джостар, желающий раскрыть секрет чудотворного артефакта (когда ДжоДжо прикоснулся к шарам, то на мгновение смог встать с инвалидного кресла). Помимо них в гонке есть еще несколько заметных лиц, готовых на любые хитрости, чтобы стать победителем и сорвать большой куш.
Одна серия — и аниме-комьюнити стоит на ушах. Фанаты «Фрирен, провожающей в последний путь» пытаются отстоять первое место на MyAnimeList с помощью ревью-бомбинга, Netflix получает тысячи гневных комментариев с вопросами о дате релиза новых эпизодов, интернет заполняет новая волна мемов — эффект «ДжоДжо» невозможно переоценить. Спустя три года после прощания со знакомой вселенной в «Каменном океане» студия David Production добралась до одной из любимых многими частей манги Хирохико Араки — «Гонка „Стальной шар“». Тайтлу хватило всего 48 минут, чтобы на полном скаку заслуженно влететь в топ лучших и заставить кучу людей ждать продолжения осенью.
Практически филлерный сезон из десяти эпизодов, где главные герои в основном ходят-бродят по Северным землям и помогают каждому встречному за символическую плату в виде гримуаров с забавными заклинаниями (например, разбивания яиц без попадания скорлупы в блюдо). Несмотря на смену режиссера, укороченный формат сезона и тот факт, что сюжет продвинулся не так уж далеко, новые серии определенно удались. «Фрирен» — это в первую очередь аниме о пути, о важности момента и ценности времени. Цель рано или поздно будет достигнута, приключение закончится, жизнь пойдет своим чередом, но в памяти сохранятся теплые фрагменты, которые всегда будут греть душу. Собственно, после просмотра тайтла еще долго не покидает чувство умиротворения и безмятежности.
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