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MAPPA показала первые тизеры продолжения «Магической битвы» и «Человека-бензопилы»

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MAPPA на презентации по случаю 15-летия студии показала первые тизеры «Магическая битва: Смертельная миграция. Часть 2» и «Человек-бензопила: Наемные убийцы».

Четвертый сезон «Магической битвы» продолжит арку «Смертельная миграция», в которой Юдзи и его союзники принимают участие в опасной игре на выживание. Продолжение поставит Такэру Сато. Даты выхода пока нет.

В тизере «Человека-бензопилы» показали новых персонажей и охотников со всего мира, которые отправятся за Дэндзи. Режиссером выступает Тацуя Ёсихара. Выход новых серий намечен на 2027 год.

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