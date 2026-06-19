MAPPA показала первые тизеры продолжения «Магической битвы» и «Человека-бензопилы»

MAPPA на презентации по случаю 15-летия студии показала первые тизеры «Магическая битва: Смертельная миграция. Часть 2» и «Человек-бензопила: Наемные убийцы».



Четвертый сезон «Магической битвы» продолжит арку «Смертельная миграция», в которой Юдзи и его союзники принимают участие в опасной игре на выживание. Продолжение поставит Такэру Сато. Даты выхода пока нет.



В тизере «Человека-бензопилы» показали новых персонажей и охотников со всего мира, которые отправятся за Дэндзи. Режиссером выступает Тацуя Ёсихара. Выход новых серий намечен на 2027 год.