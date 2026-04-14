Полный гид по «Призраку в доспехах»: в каком порядке смотреть главное киберпанк-аниме

Словарик «Призрака в доспехах»

Призрак — человеческое сознание: память, личность, эмоции и ощущение собственного «я». Именно существование призрака отличает человека от машины. Главный философский вопрос франшизы звучит так: если тело можно полностью заменить кибернетикой, останется ли призрак прежним?

Киборгизация — процесс замены человеческого тела механическими имплантами. Во вселенной «Призрака в доспехах» многие люди сохраняют лишь мозг, а иногда полностью переходят на искусственные тела.

Кибермозг — технология, позволяющая напрямую подключать человеческий мозг к сети. Благодаря ей люди могут обмениваться информацией, однако становятся уязвимыми для взлома, вирусов и кибератак.

Девятый отдел общественной безопасности — элитное подразделение общественной безопасности Японии, занимающееся расследованием киберпреступлений, терроризма и политических заговоров. Именно здесь служат майор Мотоко Кусанаги, Бато, Тогуса и остальные ключевые герои.

Кукловод — загадочный хакер, способный проникать в кибермозги, изменять их воспоминания и управлять ими как марионетками. Один из центральных персонажей оригинальной манги и фильма Мамору Осии.

Татикомы — небольшие многоногие боевые танки с искусственным интеллектом, состоящие на вооружении Девятого отдела. Несмотря на военное назначение, отличаются любознательностью, постепенно развиваются и нередко становятся источником комедийных сцен.

Смеющийся человек — главный антагонист первого сезона «Синдром одиночки» (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex). Хакер, разоблачивший масштабную коррупционную схему.

Постлюди — новая форма разумной жизни, появившаяся в «Призрак в доспехах: SAC_2045». По своим интеллектуальным и физическим возможностям значительно превосходят обычных киборгов и становятся главной угрозой продолжения Stand Alone Complex.