«Акира» — одно из важнейших аниме в истории. Фильм Кацухиро Отомо не просто познакомил многих зрителей на Западе с миром японской анимации, но и в принципе открыл новые горизонты для кинематографа, заложив визуальный канон жанра киберпанка. Если прежде аниме обычно представляли как развлечение для детей и подростков, то «Акира» доказал, что это серьезный медиум, в рамках которого можно говорить о действительно важных и взрослых темах.

В этом видеоэссе попробуем разобраться, почему этот фильм опередил свое время, о чем на самом деле эта витиеватая история и, наконец, кто такой Акира.

