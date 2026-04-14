«Акира» — одно из важнейших аниме в истории. Фильм Кацухиро Отомо не просто познакомил многих зрителей на Западе с миром японской анимации, но и в принципе открыл новые горизонты для кинематографа, заложив визуальный канон жанра киберпанка. Если прежде аниме обычно представляли как развлечение для детей и подростков, то «Акира» доказал, что это серьезный медиум, в рамках которого можно говорить о действительно важных и взрослых темах.
В этом видеоэссе попробуем разобраться, почему этот фильм опередил свое время, о чем на самом деле эта витиеватая история и, наконец, кто такой Акира.
Василий Покровский
автор сценария
Особенно зловеще «Акира» смотрится сегодня, когда будущее, которое рисовал Кацухиро Отомо, уже наступило. Впрочем, что фильм, что манга никогда не были грезами о грядущем. «Акира» был в первую очередь реакцией мангаки на то, что происходило со страной во второй половине XX века. Банды байкеров, протесты на улицах, религиозные культы, даже грядущие Олимпийские игры — тут и там в фильме разбросаны приметы времени. И, самое важное, «Акире» удалось запечатлеть атмосферу эпохи. Не столько 1980-х, сколько послевоенного периода в целом, когда при технологическом буме и экономическом росте в обществе все еще царили неравенство и нестабильность.
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Авторы: Василий Покровский, Григорий Игнатьев