«Реинкарнация безработного»: почему стоит смотреть культовый исекай

Однако «Реинкарнация безработного» стала феноменом не только за счет технической составляющей. Красивых и дорогих аниме выходит достаточно, и конкурировать с ними — задача не из легких. Большинство исекаев используют прошлую жизнь героя как отправную точку. Она нужна лишь для того, чтобы объяснить, почему персонаж оказался в другом мире, после чего предыстория перестает играть хоть какую-то роль. Старые проблемы исчезают вместе с прежним телом, а новая жизнь превращается в исполнение желаний: огромная сила, море внимания (преимущественно женского) и великая цель. «Реинкарнация безработного» действует немного иначе: для Рудеуса смерть ничего не обнуляет. Он меняет тело, имя, родителей и реальность, но не становится другим человеком. Все страхи, комплексы, травмы и пороки переезжают вместе с ним. Именно поэтому первые личностные шаги героя оказываются куда важнее первых побед, ведь самая тяжелая битва всегда идет в его голове, а внутренние демоны нередко куда сильнее и страшнее реальных.