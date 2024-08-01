Живые торговые автоматы, разумная слизь и Сатана в фастфуде: что такое исекай

В онлайн-кинотеатре Кинопоиска можно посмотреть «О моем перерождении в слизь» (пока только первый сезон, но скоро станут доступны второй и третий). Это увлекательная фэнтезийная комедия о мужчине, который после смерти перенесся в другой мир и стал… бесформенным слизняком. Звучит странно, но это лишь один из популярных тропов жанра «исекай». Рассказываем, когда он появился и каким может быть, и советуем несколько отличных примеров, которые можно посмотреть в нашем онлайн-кинотеатре.

Под словом «исекай» (дословно с яп. 異世界 — «другой мир») обычно понимают истории, где главный герой или несколько героев перемещаются из своего мира в новый, непривычный. Такой сюжетный ход характерен не только для японских произведений, но и в целом для мировой культуры. Можно легко провести параллели и вспомнить сотни таких сюжетов из европейской литературы и кинематографа. Это и «Алиса в Стране чудес», и «Хроники Нарнии», и даже «Гарри Поттер». При желании исекаем можно назвать даже «Божественную комедию» Данте, в которой рассказчик попадает в Ад, Чистилище и Рай — тоже в каком-то смысле новые для него миры.

Тем не менее сегодня именно в мире аниме и манги этот сюжетный ход стал невероятно популярным. На протяжении последних лет выходят десятки новых аниме-сериалов с перемещениями в другие миры. И хотя исекай по своему содержанию может быть самым разным — от повседневного фэнтези до зубодробительных экшен-приключений, — все-таки можно выделить и обсудить несколько характерных и узнаваемых видов современных исекаев.

Исекай про героинь

Как и в случае с другими жанрами и литературными приемами, истоки историй про попаданцев можно найти еще в фольклоре. Например, одна из самых известных японских сказок — история о рыбаке Урасиме Таро. Герой случайно оказался в подводном мире у принцессы морей и, сам того не заметив, провел там много сотен лет.

Первые по-настоящему популярные исекаи в форматах аниме и манги многое черпали из подобных фольклорных историй. В 1993 году вышла манга «Рыцари магии», в которой три восьмиклассницы случайно обнаруживают себя в волшебном мире Сефиро и должны спасти его от высшего жреца Дзагато. Спустя год, в 1994-м, выходит «Видение Эскафлона», где героиня переносится в волшебный мир Геи. А в 1996-м — «Инуяся», манга про школьницу, которая перемещается на 500 лет назад в феодальную Японию. В этих историях мы встречаем демонов, ёкаев, синтоистских монахинь, прекрасных принцев и, конечно, счастливый сказочный финал.

«Видение Эскафлона»

Что интересно, во всех этих историях в роли главных персонажей выступают молодые девушки. Сюжетный ход с перемещением в другие миры позволял авторам обходить традиционные взгляды на героинь и делать их сильными и самостоятельными, чтобы на них было интересно смотреть молодым читательницам.

Эти произведения быстро стали популярными, причем не только у женской аудитории. В 2002 году «Инуяся» был признан лучшим произведением по версии издания Shougakukan, а в США вошел в список бестселлеров New York Times. Хотя ни «Рыцари магии», ни «Инуяся» не были первыми историями про перемещения в другие миры в аниме или манге, благодаря их популярности зазвучал термин «исекай».

Бум фэнтези

Впрочем, ни «Инуяся», ни «Видение Эскафлона» не похожи на современные исекаи, чье содержание изменилось из-за другого популярного феномена. В Японии еще с середины XX века созревала традиция литературы для подростков. Это были романы, где могли быть иллюстрации в стиле манги, а сам язык был упрощен (меньше кандзи — иероглифов, больше хираганы и катаканы — алфавитов). Такие романы называют ранобэ.

«Инуяся»

В конце 1990-х годов по всему миру, в том числе в Японии, стал распространяться домашний интернет. Появились сайты, где люди могли публиковать собственные рассказы и романы. В Японии такие тексты называли веб-новеллами. Самый крупный сайт с ними существует и процветает до сих пор — это Shousetsuka Ni Naru (дословно с яп. 小説家になろう — «стань писателем»). Лучшие произведения с этого и других похожих сайтов быстро начали издавать в формате ранобэ. Вся дальнейшая история исекая напрямую оказалась связана с этим феноменом.

В 2004 году выходит ранобэ «Подручный Луизы-Нулизы». Это история про неумелую волшебницу Луизу, которая призывает в свой мир обыкновенного школьника Сайто. Им предстоит уживаться друг с другом и спасать эту необычную вселенную. С одной стороны, комедийный исекай унаследовал штампы сериалов 1990-х. Здесь тоже главную роль играет девушка, а мир напоминает Средние века. Однако он уже не был таким серьезным, в нем было много абсурдного и пошлого юмора.

«Подручный Луизы-Нулизы»

В 2006 году по этому ранобэ снимают аниме, что запускает волну подражаний. На том самом сайте Shousetsuka Ni Naru появляется огромное количество веб-новелл, рассказывающих, как волшебница Луиза призывает в свой мир героев из других произведений. Это становится настолько массовым явлением, что на Shousetsuka Ni Naru запрещает публиковать подобные фанатские тексты. Модерацию с этого момента проходят только истории с оригинальными персонажами. Но троп с перемещением героя в новый мир уже входит в тренд, и начинают появляться тысячи похожих рассказов — происходит бум исекаев в формате веб-новелл.

Например, автор популярнейшего Re: Zero Таппэй Нагацуки начинал именно как автор фанатских текстов на Shousetsuka Ni Naru и только с введением запрета запустил собственную серию.

«Re: Zero»

Всплеск популярности закрепил и новые штампы. На смену главной героине пришли мальчики-подростки. Отсылки к традиционной японской культуре уступили место классическому европейскому фэнтези. Персонажи стали все чаще попадать в миры, напоминающие «Властелина колец» с эльфами, орками, гномами и другими знакомыми расами. Появилась и понятная глобальная цель — победить великое зло (обычно это некий король демонов), чтобы вернуться домой. Все эти штампы оказались нужны для того, чтобы детям и подросткам было проще вовлекаться в произведения, узнавать знакомые мотивы и ассоциировать себя с главными героями.

До сих пор значительная часть всех вышедших аниме-исекаев основана на ранобэ и веб-новеллах, стартовавших в конце 2000-х и начале 2010-х. Например, «Реинкарнация безработного» или «Восхождение героя щита».

Виртуальные приключения

Но современные исекаи невозможно представить без еще одного элемента. Тогда же, в конце нулевых, популярная веб-новелла писателя Рэки Кавахары «Sword Art Online» начала издаваться в формате ранобэ. К 2012 году «Sword Art Online» стала самой продаваемой серией ранобэ, а к 2017 году было продано больше 20 миллионов копий романа. За этим успехом последовала адаптация в виде манги и, конечно, аниме-сериал.

По сюжету этой истории десять тысяч игроков оказались в ловушке в виртуальном мире. Они не могут вернуться обратно, а геймовер означает смерть и в реальности. Выход один — пройти игру, добравшись до вершины огромной башни Айнкрад, каждый этаж которой представляет новый мир.

«Sword Art Online»

Именно с выходом Sword Art Online последний элемент современного исекая встает на свое место. Этим элементом стало обращение авторов к видеоигровым механикам. В исекаях появляются приемы из классических RPG, то есть развитие персонажа измеряется в числовом виде, есть специальные способности, свойственные только главным героям, и присутствует разделение на классы (маг, воин, вор и т. д.).

Это упростило написание историй. Если персонаж — новичок в мире, то все описания можно подавать прямым текстом, через голоса других людей. Главный герой становится идеальным проводником для читателя. Кроме того, видеоигровые механики делают новый мир справедливым. За каждое действие в таких исекаях герой получает прибавку к своим способностям и может четко понять, что помогает ему на пути к цели, а что нет.

Благодаря такой трансформации исекай стал совершенным жанром для эскапизма, потому что в каждом произведении он работает по одним и тем же законам. Читатель всегда знает, чего ждать, и точно сможет ассоциировать себя с обычным человеком, попавшим в другой мир и ставшим там избранным.

Какими еще бывают исекаи

Впрочем, вслед за бумом классических исекаев в 2010-х сейчас появляется все больше альтернативных осмыслений феномена. Несмотря на кажущуюся однообразность, в аниме и манге можно найти огромное количество разных поджанров на любой вкус.

Например, активно набирают популярность повседневные исекаи. В них герои попадают в другой мир, но отказываются следовать привычной канве и превращаться в спасителей мира. Они решают заняться обычными бытовыми делами. Стать торговцами, открыть собственную кофейню или завести несколько романов. А иногда просто готовить вкусную еду. Так, в «Кулинарных скитаниях в параллельном мире» обычный парень Цуёси Мукода делает самые разные блюда, соединяя продукты из нашей реальности с товарами из нового мира.

«Кулинарные скитания в параллельном мире» «Сатана на подработке»

Другим важным поджанром стали обратные исекаи. Это истории, где в наш обычный мир попадают персонажи из фэнтезийной реальности. Например, «Сатана на подработке». В этом аниме как раз король демонов становится обычным продавцом в сети быстрого питания, сильно напоминающей «Макдоналдс». Такой ход позволяет показать нашу реальность под новым ракурсом, высмеять привычные традиции и сделать социально-политические комментарии о происходящих изменениях в Японии и мире.

Наконец, перенасыщенность жанра привела к возникновению историй, в которых авторы придумывают самые несуразные и неожиданные способы перемещения в другой мир. Например, герои превращаются в монстров («Мое перерождение в слизь»), магические предметы («О моем перерождении в меч») или даже в говорящие торговые автоматы («Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту»).

«Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту»

Такая деконструкция приема и все более экстремальный подход, с одной стороны, говорят о кризисе классического исекая, но в то же самое время позволяют показать, что любой может найти произведение на свой вкус.

Какие исекаи посмотреть на Кинопоиске

«О моем перерождении в слизь»

Почти сорокалетний Сатору Миками — рядовой служащий крупной финансовой компании, который живет скучно и непримечательно. Пока однажды его случайно не убивает грабитель на улице. Но жизнь Миками на этом не заканчивается: мужчина перерождается в виде слизи в другом мире. Несмотря на странную завязку, это один из самых известных и популярных исекаев последних лет. Зрителей цепляют легкий тон, приятные адекватные персонажи и качественная анимация как повседневных сцен, так и множества батальных эпизодов.

Девятилетний Рэн остался без родителей и блуждал по улицам Токио, пока не встретил воина из мира чудищ — Медвежута. Мальчик становится его учеником и начинает свой путь становления мастером боевых искусств. Полнометражный фильм культового режиссера Мамору Хосоды («Девочка, покорившая время», «Волчьи дети Аме и Юки») — это история о взрослении и том, как важны семейные узы.

Парень Дондон оказывается внутри своей любимой видеоигры. Вот только он оказывается там в качестве самого слабого монстра, который не способен никого победить, а значит, и денег ему не заработать. Этот сериал — очередное доказательство того, что исекай может быть не только в аниме. «Слабейший монстр» — это китайская анимация, дунхуа. Тем не менее по всем другим формальным признакам и штампам это точно исекай.

Ученица шестого класса Аканэ Уэсуги встречает алхимика Гиппократа и фею Пипо. Они забирают ее в фантастический мир, который существует где-то на задворках антикварной лавки. Девочке предстоит не только разобраться, что это за мир, но и спасти его! Это очень красочная и яркая сказка о поиске себя, взрослении и том, как важно помогать другим. А еще над ней работал российский художник Илья Кувшинов.

Кадзуя Сома, оказавшись в новом мире, находит себя не в битвах с демонами, а в спасении королевства другими методами. Он решает заняться экономикой, дипломатией и развитием технологий. Это аниме — пример того, как исекай может вмещать в себя разные жанры. В сериале есть и комедия, и геополитика в духе «Игры престолов», и романтика, и даже шоу про айдолов.

Автор: Эдуард Царионов