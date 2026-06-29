10 лучших зарубежных фильмов — 2026: итоги первого полугодия

Кинопоиск признается в любви к десяти самым заметным фильмам начала 2026-го — от оскаровских номинантов («Марти Великолепный», «Секретный агент», «Хамнет») до изобретательных и злых хорроров (сиквел «28 лет спустя» и «Обсессия»).

Этот топ составлен путем голосования сотрудников редакции и наших постоянных авторов. Фильмы ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки абсолютно субъективны. В голосовании участвовали тайтлы, которые вышли в российский прокат или в цифре в период с конца 2025-го (и не могли принять участие в предыдущем итоговом топе) до начала июня 2026 года.

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