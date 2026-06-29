10 лучших зарубежных фильмов — 2026: итоги первого полугодия

Кинопоиск признается в любви к десяти самым заметным фильмам начала 2026-го — от оскаровских номинантов («Марти Великолепный», «Секретный агент», «Хамнет») до изобретательных и злых хорроров (сиквел «28 лет спустя» и «Обсессия»).
Этот топ составлен путем голосования сотрудников редакции и наших постоянных авторов. Фильмы ранжированы и расположены в порядке убывания набранных голосов, а критерии оценки абсолютно субъективны. В голосовании участвовали тайтлы, которые вышли в российский прокат или в цифре в период с конца 2025-го (и не могли принять участие в предыдущем итоговом топе) до начала июня 2026 года.
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Америка 1950-х, послевоенная эйфория понемногу сменяется разочарованием. Мелкий жулик, авантюрист и талантливый игрок в настольный теннис Марти Маузер хочет стать большой звездой, и желательно поскорее. Его цель — стать первым американцем, который выиграет престижный турнир British Open, сделав модным маргинальный для США спорт. Чтобы прыгнуть из грязи в князи, он идет буквально на всё: грабит дядюшку, связывается с жутким мафиози, путается в обязательствах, вранье и связях с замужними дамами, феерически выпендривается и бесконечно лажает. Наблюдать за его свободным падением страшно и смешно. Сольный режиссерский дебют Джоша Сэфди имеет фирменный бешеный темп, который подгоняет музыка, написанная и подобранная Дэниэлом Лопатиным (ну наш, наш!). А какие здесь второстепенные персонажи! Не только Абель Феррара, но даже массовка такая, что закачаешься. «Марти Великолепный» — упоительный, искрящийся, невероятно смешной и при всем при этом добрый фильм. И лично мне чертовски жаль, что «Оскар» ушел Майклу Б. Джордану за двойную роль в «Грешниках», а не сумасбродному Тимоти Шаламе, который налажал в интервью в самый ответственный момент. Впрочем, в контексте сюжета такой расклад выглядит даже логичнее.
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Марат Шабаев
руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала The First Picture Show
Идеальный фильм для первого свидания, если вы хотите, чтобы оно стало последним. Едкое черное драмеди Кристоффера Боргли, автора примечательного «Героя наших снов» с Николасом Кейджем, бьет сразу по двум зайцам — одной трагической проблеме американского общества (увы, во избежание спойлеров тут стоит промолчать) и более широкой теме романтических отношений. Стоит ли делиться с партнером всем сокровенным, даже неудобными подробностями своего прошлого? Нужно ли прислушиваться к тому, что говорят друзья? Эти вопросы одолевают нервного жениха (Роберт Паттинсон) и несчастную невесту (Зендея) за несколько дней до свадьбы, превращая грядущее торжество в катастрофу.
Злой, но проникновенный сценарий, выпендрежный рваный монтаж и в очередной раз выдающаяся роль Паттинсона, который сыграл интеллектуала-мямлю. В общем, «Вот это драма!» стала вирусным хитом не просто так. Она соединяет скандинавскую провокативность в духе Ларса фон Триера с задорным тоном А24 (конкретно здесь вспоминаются «Все страхи Бо», ведь в продюсерах сам Ари Астер). И при этом все равно остается чистейшей воды ромкомом!
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Школьный учитель Райланд Грейс (Райан Гослинг) приходит в себя на космическом корабле в нескольких световых годах от Земли и обнаруживает, что от успеха его миссии зависит судьба всего человечества. Проблема только в том, что он почти ничего не помнит.
Экранизацию романа Энди Вейера, автора «Марсианина», доверили Филу Лорду и Кристоферу Миллеру — создателям «ЛЕГО Фильма» и «Человек-паук: Через вселенные». Поэтому неудивительно, что из мрачной истории о конце света у них получилось то, чего давно не хватало большому голливудскому кино, — нежное и совершенно не стесняющееся собственной доброты приключение. Да, здесь есть захватывающие виды космоса: камера будто срывается с оси и парит в невесомости вместе с Грейсом, а межзвездное пространство превращается в гигантское полотно из ядовито-зеленых, малиновых и янтарных вихрей. Но, как это часто бывает в нашей Вселенной, самое важное замечаешь, лишь хорошенько приглядевшись. Под оболочкой масштабного фантастического блокбастера прячется обаятельная бадди-комедия о том, что, возможно, главное достижение любой цивилизации не технологии и великие открытия, а способность понимать друг друга.
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Ольга Белик
руководительница российского направления медиа Кинопоиска, Telegram-канал «КиноКотик»
Хлоя Чжао сняла невероятно красивое, нежное и душераздирающее кино о любви и потере, о проживании горя и его сублимации в творчество. Красивая идея о том, что боль от утраты сына Шекспир трансформировал в пьесу, сделав тем самым весь мир соучастником своей трагедии, а своему ребенку подарив вечность, принадлежит автору романа Мэгги О’Фаррелл, но именно Чжао филигранно перенесла эту мысль на экран и заставила нас в нее поверить, прожить ее и почувствовать.
Горе делит «Хамнета» пополам буквально. Первая часть фильма — элегическая и пейзанская; в ней дикарка Агнес (Джесси Бакли) встречает школьного учителя Шекспира (Пол Мескал), и вместе они образуют странный союз природы и букв, стихии и порядка. Агнес милее дом и Стратфорд, Шекспиру — Лондон и пьесы. Когда мы начинаем скучать в их жизненном конфликте, случается трагедия, и всю вторую часть мы наблюдаем, как она превращается в ту самую шекспировскую. Финал абсолютно сумасшедший, на разрыв, пронзающий и примиряющий одновременно. Очень земное, тихое, бытовое человеческое кино, близкое к сердцу, с великим актерскими работами (лучшая — у Мескала, запредельная — у Бакли) и мальчиком, который выжил в веках.
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Одна из главных наравне с «Сентиментальной ценностью» международных историй успеха в минувшем сезоне — фильм бразильца Клебера Мендонсы Филью, режиссера уважаемого, но, что называется, фестивального, — прогремел далеко за пределами артхаусного гетто. Четыре номинации на «Оскар», включая «Лучший фильм», два «Золотых глобуса», два приза в Каннах и десятки других наград, плюс солидные для такой картины кассовые сборы.
При этом Мендонса не делает никаких лишних шагов навстречу зрителю, в особенности иностранному, и в такт собственному настроению лавирует между триллером, залитым солнцем и кровью, синефильской стилизацией, суровым эссе об исторической памяти и сентиментальной открыткой поколению родителей. История про научного работника (превосходная роль Вагнера Моуры), который в конце 1970-х почему-то вынужден скрываться от наемных убийц в провинциальном Ресифи, рассказана через мозаику флешбэков и флешфорвардов и в равной степени питается ностальгией автора по временам его юности и ненавистью к жестокому режиму бразильских генералов. В этом незабываемом фильме спилберговские «Челюсти» и права человека могут оказаться частями одной причудливой метафоры.
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Соррентино много лет снимает, по сути, один фильм (и сериал) — барочный портрет стареющего мужчины, неспособного отпустить прошлое. Иногда выходит осечка вроде «Партенопы», иногда — попадание. «Грация», открывавшая прошлогоднюю Венецию и принесшая Тони Сервилло «Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль, — второй тип соррентиновских выстрелов.
Актер играет вымышленного президента Италии Мариано де Сантиса, во многом списанного с реального Серджо Маттареллы по прозвищу Железобетон. До конца семилетнего срока полгода, на столе — закон об эвтаназии и прошения о помиловании, за спиной — так и не прощенная измена покойной жены. Первое лицо государства оказывается самым несвободным человеком в стране: зависит от подчиненных, морали, общественного мнения и дочери, посадившей его на диету из киноа. Доступный бунт — жесткий рэп в наушниках и сигарета, втянутая на крыше Квиринальского дворца единственным оставшимся легким.
Сделана «Грация» (вообще-то «Благодарность») фирменной командой: оператор — Дария Д'Антонио («Рука Бога»), привычные симметрия и медленные проезды. Снимали, кстати, в основном в Турине — Рим сыграли пьемонтские палаццо. Но главный аттракцион фильма — музыка: торжественные планы президентских резиденций и римских видов Соррентино монтирует под жесткое техно и ганста-рэп, и прием работает безотказно. Даже если оставить одни эти плывущие десятиминутные клипы с Сервилло, «Грация» все равно попала бы в наш список лучшего за полгода.
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Алексей Дарбинян
руководитель спецпроектов и кросс-коммуникаций соцсетей Кинопоиска
Ниа ДаКосте точно не позавидуешь. Сменила в кресле режиссера Дэнни Бойла, замахнулась на ревизию классики и собрала целый букет упреков. Слишком скучно. Слишком темно. Слишком сумбурно. Слишком много людей. И слишком мало зомби. Но если «28 лет спустя» Бойла брал кровавым экшеном и броским монтажом, а роман взросления вышел довольно куцым, то сиквел ДаКосты, напротив, сюжетно выглядит более стройным. Размышляет она прежде всего о границе человечности, которую непросто нащупать в слетевшем с катушек мире. Можно сохранить людской облик и остатки разума, но если ты одержимый отморозок и садист, то что отличает тебя от полчища зомби?
Да, цельную историю легко записать в заслуги сценаристу Алексу Гарленду. Но «Храм костей» хорош и отдельными эпизодами. Вспомните жуткие пытки в амбаре и то, как невольно отводишь глаза от экрана. Или мощный выход Рэйфа Файнса под Iron Maiden, заткнувший за пояс не один музыкальный клип. Или любую сцену с Джеком О’Коннеллом — жаль, что у британца так мало ролей, соразмерных его таланту. В конце концов, финал горький и пронзительный, но дающий понять, что даже в условиях апокалипсиса наш мир небезнадежен. Если и сдувать пыль с классики, то только так.
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Комедийный хоррор про слабохарактерного лузера, которого волшебная палочка вытащила из болезненной френдзоны прямиком в ад созависимых отношений, стал сенсацией такого масштаба, что в жанре случается раз в десятилетие. Фильм собрал в мировом прокате почти 400 млн долларов при скромном бюджете в 750 тысяч, а в Голливуде такое никогда не остается без последствий. Сейчас студии начнут искать новые голоса среди ютуберов, ведь 26-летний режиссер Карри Баркер набил руку на абсурдистских скетчах для канала that's a bad idea. Сценаристы внимательно пересмотрят «Симпсонов» — автор позаимствовал завязку из хеллоуинского эпизода «Дом ужасов 2». В мире «Астралов 6», «Криков 7» и «Паранормальных явлений 8» продюсеры ненадолго вспомнят, что оригинальные истории тоже способны приносить деньги.
Правда, в отличие от схожей по финансовой отдаче «Ведьмы из Блэр», новинка не может похвастаться ни свежей формой, ни ревизионистским взглядом на жанр. Нас эффектно пугают с помощью проверенных приемов: неестественной улыбки (см. «Улыбка»), предельной неловкости (см. «Варвар» и «Орудия»), темного силуэта в углу кадра (см. «Оно приходит за тобой»). Поэтому невероятный успех «Обсессии» легче всего объяснить одним способом: похоже, Баркер и сам где-то откопал обезьянью лапку. В наказание ему придется оживлять «Техасскую резню бензопилой», а это проклятье погубило немало хоррормейкеров.
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Спустя шесть лет после фильма «Мертвые не умирают», оставившего зрителей скорее в недоумении, Джим Джармуш получил главный приз Венецианского кинофестиваля за разговорную драму «Отец мать сестра брат» (тоже, впрочем, кого-то удивив, ведь в основном конкурсе были и громкие политические высказывания, и сильные фильмы женщин-режиссеров, и, в конце концов, новые Пак Чхан-ук и Гас Ван Сент).
Мы ждали новый фильм Джармуша, даже оставив решение жюри за скобками. Картина «Отец мать сестра брат» разнообразила новогоднюю сказочную битву в российском кинопрокате. Тихий заснеженный выходной день, неспешная прогулка до любимого кинотеатра — ровно то настроение, с которым нужно было идти на эту оторванную от суеты повседневности ленту, ни капельки не стремящуюся конкурировать с бесконечным дофамином соцсетей. Чувствуется, что Джармуш постарел, причем не профессионально, а естественно, по-человечески, и это его не пугает. Герои Тома Уэйтса и Шарлотты Рэмплинг, которых нам с приличной долей юмора показывает режиссер, совсем не немощные одинокие старички, а взрослые люди с длинной историей, оставляющие после себя не только детей. Понять своих родителей можно лишь со временем, и то не до конца, они навсегда останутся полумифическими, неясными фигурами. «Отец мать сестра брат» — по-своему грустный, но честный фильм; пожалуй, поэту-эксцентрику, столь долго наблюдающему за людьми, можно доверять.
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«Прыгуны» с первых минут обещают классическую анимационную формулу: обаятельные звери, яркий лес, фирменная сцена, после которой взрослые в зале украдкой вытирают слезы. Но мультфильм оказывается честнее, чем кажется. За веселой беготней по биому прячется довольно серьезный разговор о том, какое место человек себе в природе придумал и насколько это место совпадает с реальностью.
Люди здесь не злодеи и не герои, они именно такие, какими бывают в жизни, — существа, которые умеют убеждать себя и других, что действуют во благо, даже когда речь идет исключительно об их собственных интересах. Это не экологическая агитка и не страшилка, а скорее очень точное наблюдение, завернутое в несколько слоев юмора. Животные при этом совершенно восхитительны. Каждый персонаж — отдельная радость. За ними интересно наблюдать, им хочется сочувствовать, иногда и завидовать их незамутненному взгляду на мир. «Прыгуны» — тот редкий случай, когда мультфильм не пытается казаться умнее своей аудитории, но при этом говорит с ней по-настоящему серьезно.
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А какие фильмы 2026 года понравились вам больше всего? Как считаете, чего не хватает в нашем топе, а какие тайтлы кажутся вам переоцененными?
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Иллюстрация: Александр Черепанов