«Марти Великолепный»: Тимоти Шаламе между мистером Рипли и «Бруталистом»

В российский прокат выходит «Марти Великолепный», один из самых нашумевших фильмов сезона. Это высокоскоростная трагикомедия Джоша Сэфди, его первая работа после творческого расставания со младшим братом. Тимоти Шаламе играет теннисиста-прохвоста в послевоенном Нью-Йорке — роль, за которую он уже получил с десяток наград, включая «Золотой глобус», и которая должна принести ему «Оскар».

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

В 1952 году 23-летний Марти Маузер (Тимоти Шаламе) продает ботинки в дядином магазинчике на Манхэттене, тайком спит с замужней подругой детства (Одесса Эзайон) и демонстрирует большие успехи в маргинальном, мало кому в Америке интересном заморском спорте — настольном теннисе. Ограбив дядю, Марти покупает билет в Лондон, чтобы участвовать там в турнире, соблазнить отставную кинозвезду (Гвинет Пэлтроу), живущую в несчастливом браке с циником-бизнесменом (Кевин О’Лири), потерпеть обидное поражение от японского чемпиона (Кото Кавагути) и зажечься мечтой о реванше.

История успеха, один из заслуженных голливудских поджанров, разворачивается в случае «Марти Великолепного» сразу в двух измерениях — не только на экране, но и за его пределами. Не случайно сложное взаимодействие фантазии и реальности, съемка в духе синема верите, использование непрофессиональных актеров и так далее — важный элемент в кинематографе Джоша Сэфди, который дебютирует этой картиной в сольной режиссуре. Самый дорогой проект в истории студии A24 пока далек даже от того, чтобы выйти в театральном прокате в ноль (хотя еще не вечер), но он уже стал вехой в персональном квесте Тимоти Шаламе.

Шаламе как человек может быть совсем не похож на сыгранного им антигероя, но, очевидно, разделяет с Марти главное определяющее его качество — невероятную амбициозность. Изобретательная рекламная кампания фильма, в которой 30-летний артист задействовал все, включая свою личную жизнь, и многочисленные персональные призы, которые он уже получил и еще получит, ведут к одной конкретной цели — «Оскару». И от того, возьмет ли он весной вожделенную статуэтку или уступит ее ДиКаприо или, скажем, Вагнеру Моуре, роковым образом зависит нарратив, в котором «Марти» останется в нашей памяти.

Ирония в этой ситуации заключается в том, что сам фильм, разумеется, препарирует идею американской мечты с изрядной долей скепсиса. Чуть ли не самый близкий его родственник из недавнего — «Бруталист», чьи события разворачиваются в те же послевоенные годы: социальный оптимизм, воодушевление от победы для многих быстро сменяются разочарованием. Миллионер Ван Бурен, благодетель и мучитель Ласло Тота, здесь имеет двойника в нелепой и зловещей фигуре Мильтона Рокуэлла — короля авторучек, с которым Марти вступает в сложные отношения с почти (почти!) такой же, как в «Бруталисте», кульминацией. К вопросу о близости жизни и искусства: Рокуэлла играет канадский предприниматель О’Лири, звезда бизнес-реалити-шоу, всей Америке известный как Мистер Вандерфул — практически Дональд Трамп допрезидентских времен. О’Лири изображает уродливую гримасу капитализма весьма убедительно, вдобавок он сам придумал, по словам Сэфди, запоминающийся монолог персонажа о вампиризме.

В отличие от «Бруталиста», впрочем, «Марти» все-таки в большей степени комедия, причем комедия ошибок. В лихорадочной манере, знакомой нам по «Хорошему времени» и «Неограненным алмазам» (Бенни Сэфди, судя по «Крушителю», мечтал о другом), камера прославленного оператора Дариуса Хонджи приклеивается к энергичному главному герою — мелкому жулику и большому мечтателю. Все, к чему прикасается Марти, идет не так. Он лжет, и лжет, чтобы выпутаться из предыдущей лжи, и вязнет в собственном блефе. Он ворует и попадается. Он хамит и получает отпор. Он пытается разводить простофиль (явная отсылка к бильярдной дилогии Пола Ньюмана), но даже с этим справляется не до конца.

Не вовремя решив принять ванну, Марти проваливается в адскую извилистую историю с гангстером Мишкиным (или Мышкиным? в любом случае, гангстера сосредоточенно играет выдающийся режиссер Абель Феррара) и его любимой собачкой. Путается Марти исключительно с замужними женщинами. Его молодая подруга вскоре оказывается беременна — спойлер, подробно отработанный уже начальными титрами на фоне обжиманий в подсобке обувного. Они два сапога пара: она тоже слишком полагается на собственную смекалку. Подруга немолодая (Пэлтроу — идеальный кастинг) видит его насквозь, но ее это не особенно удручает. Если все и кончится слезами, то не по нему; Марти не единственный, кто использует окружающих.

И то, что мы готовы провести два с половиной часа в компании этого невыносимого, аморального, на грани социопатии, вчерашнего тинейджера, конечно, в огромной степени заслуга лично Шаламе. Наверное, на этом месте можно представить и другого артиста, того же Паттинсона, будь он помоложе. И, наверное, помогает пинг-понг — в нас живет странная подсознательная идея, что если человек всерьез увлечен каким-то спортом, то он не безнадежен (хотя в случае с Марти теннис скорее инструмент, чем сама мечта). Но все же камеру не обманешь, и под слоем накладных оспин, за гнусными усиками и почти сросшимися бровями виден настоящий, натуральный Шаламе, видны его боль и его страсть, его мастерство и готовность идти ва-банк, виден оранжевый вечный огонь. Финал «Марти» может показаться чуть слишком, незаслуженно сентиментальным, но давайте дождемся сцены после титров. Она будет 15 марта.