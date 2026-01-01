Что смотреть в кино: Тимоти Шаламе с ракеткой, Гай Пирс с револьвером и Джек Ричер с выходным

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут спортивная трагикомедия Джоша Сэфди «Марти Великолепный», бадди-муви «Убойная суббота» и вестерн «Грехи Запада». Кроме того, любители московских спецпоказов смогут отметить День Дэвида Линча и столетие «Броненосца „Потёмкин“», вернуться в Сайлент Хилл и поговорить по зуму с Би Ганем.

Покупайте билеты в кино на Кинопоиске Вернем до 30% баллами Плюса за покупку билетов с Яндекс Пэй. Акция до 31.12.26, условия.

Главные премьеры

Амбициозный и токсичный игрок в настольный теннис Марти Маузер (Тимоти Шаламе) идет на все, чтобы стать чемпионом мира. Действие разворачивается в Нью-Йорке начала 1950-х. Первый сольный фильм Джоша Сэфди, чей брат Бенни в прошлом году поставил в одиночку другой спортивный байопик для А24, вдохновлен биографией реального спортсмена Марти Райсмана (1930–2012). Спортивная трагикомедия попала в списки лучших фильмов 2025 года по мнению Национального совета кинокритиков США и Американского института киноискусства, а также принесла «Золотой глобус» Шаламе. Критики называют «Марти Великолепного» смесью «Поймай меня, если сможешь» и «Неограненных алмазов». Помимо Тимоти, в картине сыграли Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Абель Феррара, Геза Рёриг, бизнесмен Кевин О'Лири и рэпер Tyler the Creator.

Безработный бухгалтер-домохозяин Брайан (Кевин Джеймс) и харизматичный качок Джефф (Алан Ричсон) устраивают совместный выходной, чтобы подружить своих одиноких детей Лукаса и СиДжея. В ходе детского праздника на компанию нападает отряд наемников, который охотится на приемного сына Джеффа. Комедийный боевик в духе «Семейного плана» и «Здравствуй, папа, Новый год!». Кинокритики сетуют на «устаревший мачизм», «скучные шутки» и «хаотичный экшен». За режиссуру отвечал комедиограф третьего эшелона Люк Гринфилд («Типа копы», «Животное», «Соседка»). Среди знакомых лиц в кадре — Алан Тьюдик, Сара Чок, Стивен Рут и Айла Фишер.

1849 год, Дикий Запад. Овдовевший врач соглашается сопроводить бывшую рабыню и ее белую дочь Фейт к знаменитому целителю-проповеднику Россу. Дело в том, что все, к чему прикасается девочка, мгновенно умирает. Звезда «Преисподней» и «Предложения» Гай Пирс возвращается в мир авторских вестернов. Компанию артисту составляют ДеВанда Уайз («Ей это нужно позарез») и Билл Пуллман («Баллада о Лефти Брауне»). Западная пресса отмечает в фильме не только дешевые спецэффекты, но и мрачный юмор и странных персонажей в духе джармушевского «Мертвеца».

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

16 января в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

17 января в 19:00 в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)

18 января в 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

19 января в 19:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

Овдовевший отец-одиночка Аойама (Рё Исибаси) ищет пару с помощью друга-кинопродюсера, который ради этого устраивает фиктивные пробы на главную женскую роль в несуществующем проекте. Кастинг проходит загадочная и печальная красавица Асами (Эии Сиина). Знаковый фильм ужасов Такаси Миике, ничуть не состарившийся с 1999 года. «Это самое интересное высказывание про Tinder и #MeТоо задолго до появления обоих. Такаси Миике, использовавший повесть Рю Мураками, комментирует современный дейтинг с его моральными серыми зонами и имплицитной жестокостью, находит там мелодраму пополам с хоррором и соединяет их в незабываемый фарс (фарш?), меланхоличный и злой», — пишет о ленте кинокритик Кинопоиска в своей книге «100 ужасов Станислава Зельвенского». После показа хоррор обсудят со зрителями эксперты.

Подробнее о фильме:

День Дэвида Линча

18 января в киноцентре «Октябрь» (Москва)

18 января в московском «Октябре» пройдет под знаком Дэвида Линча, чтобы отметить границу между днем смерти (16 января) и днем рождения (20 января) культового режиссера. Кинотеатр покажет «Твин Пикс: Сквозь огонь», «Голова-ластик» и «Шоссе в никуда» в 4К-реставрации. Перед фильмами эксперты расскажут об устройстве вселенной режиссера, раскроют секреты его драматургии и разберут музыкальное сопровождение картин. Между сеансами запланированы разные активности в фойе второго этажа: фотозона, косплей, конкурсы и розыгрыши постеров. Кроме того, в ближайшие недели кинопрокатная компания Vereteno проведет спецпоказы Линча в Петербурге, Новосибирске, Тольятти, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Самаре.

Подробнее о Дэвиде Линче:

18 января в 19:00 в кинотеатре «Художественный» (Москва)

21 января в 19:30 в Центре «Зотов» (Москва)

22 января в 20:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Самый известный советский фильм, снятый Сергеем Эйзенштейном к 20-летию первой русской революции. В центре сюжета — восстание матросов на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический» из-за протухшего мяса. Приемы советской школы монтажа покорили кинематографистов и зрителей по всему миру, и цитаты из немого эпика можно найти у Спилберга, де Пальмы, Гиллиама, Вильнёва и трио ЦАЦ. «Возможно, „Потёмкин“ так и остался бы всего лишь очередным госзаказом на революционную тему, но прокат в Берлине весной 1926 года превратил его в международный феномен: фильм произвел поистине революционный эффект вовсе не на рабочих, а на буржуазных интеллектуалов. Последовавшие во многих странах запреты картины на государственном уровне как подрывной сделали ее самой громкой премьерой десятилетия, а Эйзенштейна — мировой знаменитостью», — рассказывала про классику историк кино и киновед Наталья Рябчикова.

Подробнее о фильме:

16 января в 19:00 в Центре «Зотов» (Москва)

17 января в 14:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

18 января в 14:00 в кинотеатре «Иллюзион» (Москва)

18 января в 18:00 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

Монументальное и амбициозное полотно китайского визионера Би Ганя о любви к кино, получившее Гран-при Венецианского кинофестиваля. «Представьте, что докторскую диссертацию по киноведению экранизировал Дэвид Линч. Антология из пяти историй, законченных и формально остросюжетных. Каждая из них при этом решена в своем стиле. Первая часть — немой фильм, вторая — нуарный детектив. Дальше в игру вступают китайский соцреализм, Вонг Кар-Вай и множество отсылок к мировому кино — от сцены в зеркалах из „Леди из Шанхая“ Орсона Уэллса до обязательного Андрея Арсеньевича», — описывает редактор видео и подкастов Кинопоиска Даулет Жанайдаров, отмечая, что режиссер прежде всего дарит зрителям незабываемый аудиовизуальный опыт эстетского киноглянца. После показа на «Мосфильме» Би Гань обсудит кино со зрителями по зуму.

21 января в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Спустя 20 лет после выхода первой экранизации культовой японской видеоигры режиссер Кристоф Ган («Братство волка» и «Плачущий убийца») возвращается с ее непрямым сиквелом, в основу которого легла Silent Hill 2. Молодой человек отправляется на поиски возлюбленной в город Сайлент Хилл, где таинственные фигуры, мрачные образы и тревожные явления постепенно сводят парня с ума. В главных ролях — Джереми Ирвин и Ханна Эмили Андерсон. Съемки проходили в Сербии и Германии, а монстров, по словам Гана, сыграли загримированные профессиональные танцоры. Музыку написал композитор игр Акира Ямаока. Фильм представят и обсудят Ислам Ганджаев и актеры студии дубляжа Flarrow Films.

Всё еще в прокате

Новая экранизация сказки Алексея Толстого, вдохновленная советским телефильмом. Волшебный ключик исполняет мечту папы Карло (Александр Яценко): у старого мастера появляется умный, веселый и… деревянный сынок. Ожившее полено получает имя Буратино (Виталия Корниенко) и отправляется в приключение с театральной труппой во главе с жестоким Карабасом-Барабасом (Фёдор Бондарчук). В картине также сыграли Анастасия Талызина (Мальвина), Марк Эйдельштейн (Артемон), Степан Белозёров (Пьеро), Рузиль Минекаев (Арлекин), Лев Зулькарнаев (Дуремар), Виктория Исакова (Алиса), Александр Петров (Базилио) и Светлана Немоляева (Тортилла). Поставил фильм Игорь Волошин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»). «Очередная победа художественного цеха, который на пару с кропотливыми CG-специалистами задает новую планку для всего сказочного кинопроизводства», — пишет про фэнтези Никита Демченко.

Подробнее о фильме:

Чебурашка уже год как живет у Гены (Сергей Гармаш). Ушастый герой взрослеет и, как любой подросток, начинает проявлять самостоятельность и резвость, а Гена пытается его воспитывать. Ситуация усугубляется, когда они узнают, что их дом собираются снести ради строительства парка развлечений. Вместе друзьям предстоит остановить эту стройку. Как и в первом фильме, сюжет развернется в двух временных отрезках, и зрители узнают больше о прошлом Чебурашки и Гены (в молодости его играет Артём Быстров). Кроме того, Гена появится в каноничном облике крокодила. За сиквел вновь отвечала творческая команда во главе с режиссером Дмитрием Дьяченко. Помимо Гармаша, к своим ролям вернулись Елена Яковлева, Фёдор Добронравов и Сергей Лавыгин. Из «новогодней битвы» с «Простоквашино» и «Буратино» сиквел «Чебурашки» вышел однозначным победителем, быстро заняв второе место среди самых кассовых российских фильмов (на первом — первый «Чебурашка»).

Подробнее о фильме:

Новая антология иконы американского инди-кино Джима Джармуша — печальная трагикомедия о сложных родственных связях, получившая главный приз на Венецианском кинофестивале. В американской глубинке брат и сестра (Адам Драйвер и Майем Биалик из «Теории большого взрыва») проведывают своего отца-хитрюгу (Том Уэйтс). В Дублине две сестры (Кейт Бланшетт и Вики Крипс) собираются на чаепитие у требовательной матери-писательницы (Шарлотта Рэмплинг). В Париже разнополые двойняшки (Индия Мур и Люка Сабба) переживают гибель родителей-бунтарей. Кинокритик Станислав Зельвенский считает, что режиссер снял лучшую работу своего позднего периода.

Подробнее о фильме:

Развлекательный триллер по мотивам бестселлера Фриды Макфадден. Девушка Милли (Сидни Суини) устраивается горничной с проживанием в особняк богатой семьи Винчестер. Когда хозяйка Нина (Аманда Сайфред) начинает проявлять признаки ментального нездоровья, Милли понимает, что секреты Винчестеров гораздо опаснее, чем ее собственные. Режиссером выступил Пол Фиг («Простая просьба», «Шпион»). В «Горничной» также снялись Брэндон Скленар, Элизабет Перкинс и Микеле Морроне. Западные критики считают, что у Фига получилось потенциальное guilty pleasure — кэмповая смесь из юмора, насилия и сюжетных твистов.

Подробнее о фильме:

Купить билеты заранее

Переосмысление повести Николая Лескова в форме шпионского триллера. Нищий изобретатель из Тулы (Юрий Колокольников) и столичный дворянин (Фёдор Федотов) объединяются, чтобы вывести на чистую воду британскую агентуру, следящую за императором Александром III с помощью механических блох. Производством занимается студия Legio Felix, в числе работ которой «Полицейский с Рублевки». Руководит съемочным процессом Владимир Беседин, стоявший у истоков киновселенной «Майор Гром» и снявший первую короткометражку о российском супергерое.

Подробнее о фильме:

Трогательное дебютное драмеди Сергея Малкина, получившее Гран-при фестиваля актуального российского кино «Маяк». По сюжету трое молодых панк-музыкантов — Олег, Серёга и Чеба (Кузьма Котрелёв, Денис Парамонов и Александр Поршин) — вынуждены 10 дней присматривать за Юрой (Константин Хабенский), дядей Олега с особенностями ментального развития. По словам режиссера, фильм основан на реальных событиях, которые случились с ним и его друзьями несколько лет назад. «Здесь был Юра» выйдет в прокат 5 февраля. Зрительская премьера в Москве состоится в кинотеатре «Октябрь» раньше, 25 января. После показа Малкин и Хабенский обсудят картину со зрителями.

Подробнее о фильме:

Автор: Михаил Моркин