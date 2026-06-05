Что смотреть дома: Джуд Лоу в Кремле, Фаррелл в Голливуде, «Твое сердце будет разбито» в подписке

Колин Фаррелл возвращается к роли детектива-киномана, а Антон Богданов и Юлия Топольницкая продолжают строить второй брак. Джуд Лоу играет Владимира Путина, а Мариэтта Цигаль-Полищук — Фаину Раневскую. А24 пугает жуткими колыбельными и подкастами, а Алина Насибуллина — татарским лесом, свадьбой и шурале. В США, Канаде и Мексике продолжает идти чемпионата мира FIFA — 2026, в Вегасе — бои UFC, а в Галле и Лондоне — теннисные турниры ATP. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Футбол недели: чемпионат мира

Второй тур главного блокбастера лета

В субботу Нидерланды намерены одержать первую победу на ЧМ. Сделать это «оранье» будет непросто, учитывая кураж сборной Швеции с Дьёкерешем и Исаком. Поздним вечером Германия, которая в своей стартовой игре забила семь голов, сыграет со сборной Кот-д'Ивуара. В воскресенье испанцы, неожиданно не справившиеся с героической сборной Кабо-Верде, встретятся с национальной командой Саудовской Аравии. А в 22:00 по Москве Бельгия и Иран проведут матч за шанс возглавить группу G. Все матчи ЧМ-2026 совместно с «Матч ТВ» единственным среди онлайн-кинотеатров в России покажет Кинопоиск, а 35 матчей турнира будут доступны эксклюзивно для подписчиков Яндекс Плюса. В записи события будут доступны пользователям с опцией «Матч Максимум».

Ромком с Юлией Топольницкой и Антоном Богдановым

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Premier

Продолжение комедии с Топольницкой (клип «Экспонат» группы «Ленинград») и Богдановым («Реальные пацаны», «Огонь»). Арина и Боря — супруги, уже побывавшие один раз в браке, поэтому в новых отношениях они не пытаются быть правильными и идеальными, а разрешают себе быть собой. Топольницкая обещает честный разговор «про свободу в паре, про принятие, про то, как можно быть разными, странными, настоящими».

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Джуд Лоу и Пол Дано старательно в ролях будущего президента РФ и его пиарщика

Где смотреть: Prime Video

Новый фильм Оливье Ассайаса («Персональный покупатель»), показанный в Венеции, внезапно посвящен становлению постсоветской России. Художник и продюсер реалити-шоу Вадим Баранов (Дано) обрастает связями с силовиками и становится пиарщиком будущего президента Владимира Путина (Лоу). «Волшебник» основан на одноименной книге Джулиано да Эмполи, а под фамилией «Баранов» выведен Владислав Сурков, который встречает многих видных деятелей эпохи — от Березовского (Уилл Кин) до Медведева (Вадим Николайчук). Станислав Зельвенский считает, что «клюквы совсем немного», хотя «многочисленные обобщения звучат глуповато», а «идея, что герой рассматривает свою кремлевскую деятельность как своеобразную авангардную постановку, кажется притянутой за уши». Зато к Джуду Лоу вопросов нет.

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Другие новинки

Интригующий аудиохоррор от студии А24

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Wink

Ведущая подкаста о паранормальном получает на почту жуткие аудиозаписи и пытается разгадать их тайну. В главной роли — Нина Кири из «Рассказа служанки». Критики окрестили фильм «„Паранормальным явлением“ для ушей», а его премьера состоялась на американском фестивале независимого кино «Сандэнс» в этом году. Сценарист и режиссер Иан Туасон начинал с блога на YouTube, куда выкладывал хоррор-короткометражки, собравшие более 14 млн просмотров. «В обманчиво простом концепте одиночество героини превращается в почти осязаемый аудиовизуальный ландшафт, где звонок мобильного телефона пугает не меньше, чем любой монстр, а реальность становится еще более ужасающей, чем фантазия», — рассказывала о хорроре А24 Тамара Ходова. За пару недель проката слоубёрнер собрал почти 20 млн долларов при бюджете в 500 тысяч. Впрочем, после рекордов «Обсессии» это уже не впечатляет.

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Мистер Робот недели: «Киберсталкер», 3-й сезон

Французский триллер о хакере-мстителе

Где смотреть: START

Международный хит, выходивший на платформе France Télévisions, возвращается после пятилетней паузы. В жизни юного хакера Лукаса (Тео Фернандес) тоже многое поменялось. Как минимум прошло три года, и теперь он живет на ферме вдали от города, но с возлюбленной Чарли (Алоиз Саваж). Если в первых двух сезонах он мстил однокурсникам, забуллившим его на вечеринке, то теперь взялся за подозрительный ИИ-стартап. Вмешательство паренька не понравилось спецслужбам, его выследили, но по ошибке арестовали Чарли. Теперь ему предстоит доказать ее невиновность, противостоя дипфейкам и прочим сетевым обманкам. Режиссером остается Симон Буиссон — один из создателей шоу, также снявший ретродраму «Тиндер-80».

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История выдающегося постановщика за 96 минут

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Wink

Документальный фильм о жизни и творчестве итальянского кинорежиссера Роберто Росселлини — пионера неореализма, автора шедевров «Рим, открытый город» и «Германия, год нулевой», мужа Ингрид Бергман и отца Изабеллы Росселлини. Док приурочен к 120-летнему юбилею кинематографиста, который повлиял на французскую новую волну и Мартина Скорсезе.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Фолк-хоррор Алины Насибуллиной с Матвеевым, Михайловым, Гилёвым и Хаски

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»

Режиссерский дебют Насибуллиной, частично основанный на татарских сказаниях о духе леса. В центре сюжета — девушка по имени Айша, которая собирается выйти замуж, но перед свадьбой узнаёт об исчезновении сводного брата Тимура. Айша возвращается на поиски в родную деревню, где исследует собственное прошлое и тайну местных лесов. Главную роль исполнила сама Насибуллина, звезда белорусского драмеди «Хрусталь». В актерский состав также вошли Максим Матвеев, Роман Михайлов, Сергей Гилёв, Анастасия Евграфова, Рузиль Минекаев, Мария Мацель, Хаски и Евгений Сангаджиев. Четвертый дебют, запущенный в производство независимой студией Bosfor Pictures («Здесь был Юра», «Космос засыпает», «Бери да помни»). Никита Демченко гарантирует фильму культовый статус в узких кругах.

«Шурале» доступен для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

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Советская дива недели: «Раневская», сериал

Байопик острой на язык кинозвезды

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»

1916 год. Фаина Фельдман (Мариэтта Цигаль-Полищук) сбегает из Таганрога от состоятельных родителей (Семён Стругачёв), чтобы начать театральную карьеру в Москве. Поначалу заикающейся девушке приходится выступать в роли цирковой зазывалы в костюме самовара, но упорство, харизма и полезные знакомства помогут родиться Фаине Раневской. Та преодолеет не только снобизм профессии, но и революцию и войну. Еще один костюмный байопик от Дмитрия Петруня, режиссера «Воскресенского». В роли Любови Орловой — Ирина Гринёва, Василия Качалова — Александр Домогаров, Петра Репнина, сыгравшего Мулю из «Подкидыша», — Константин Лавроненко, а Вертинского — Иван Ефремов.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

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Нуар недели: «Шугар», 2-й сезон

Колин Фаррелл в стильном детективе о сыщике-киномане

Где смотреть: Apple TV — с 19 июня

В продолжении неонуара частный детектив и синефил Джон Шугар (Фаррелл) расследует исчезновение брата известного боксера. Дело выводит его на масштабный заговор элит Лос-Анджелеса. Одновременно с этим сыщик продолжает искать пропавшую сестру. Сэм Кэтлин сменил Марка Протосевича и Саймона Кинберга на позиции шоураннера. В актерский состав в этот раз вошли Шей Уигэм, Саша Калле, Тони Далтон, Чин Ха и Рэймонд Ли.

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Лихо закрученная драма с Сэмом Уортингтоном

Где смотреть: Netflix

Экранизация детективного триллера Харлана Кобена («Не говори никому»). Дэвид (Уортингтон) отбывает пожизненный срок за убийство сына, которого не совершал. Узнав, что мальчик может быть жив, мужчина решает сбежать и разыскать ребенка. Адаптацией занимался сценарист Роберт Халл («Сплетница»). В число режиссеров вошел Брэд Андерсон («Машинист»). В сериале также снялись Бритт Лауэр, Клэнси Браун, Майло Вентимилья и Эрин Ричардс.

Дистанционный ромком с Зои Дойч и Ником Робинсоном

Где смотреть: Netflix — с 19 июня

Необычную историю любви для тех, кто любит пересылать аудио, сочинила и сняла Леа Маккендрик («Болтунья»). Джилл (Дойч) переживает смерть сестры и пытается справиться с горем, записывая ей милые и смешные исповеди в аудиосообщениях. Она и не подозревает, что номер покойной Изабель уже перешел риелтору из Остина. Уэса (Робинсон) очень трогают голосовухи незнакомки, и он решает познакомиться с ней. В фильме также снялись Ник Офферман, Лукас Гейдж и Сиэра Браво.

Могучий тинейджер сражается с клоном древнего самурая

Премьера: Netflix

Новая глава в похождениях сильнейшего подростка Земли по имени Баки Ханма. Цель юноши — одолеть могучего отца Юдзиро, но пока он терпит поражение, а с горя решается на поединки то с древним человеком, то с клоном легендарного мечника Мусаси Миямото. Боев впереди еще много: Кэйсукэ Итагаки рисует Баки с начала 1990-х и пока не устал. Студия TMS Entertainment («Доктор Стоун») тоже не готова отказываться от мускулистого бренда.

Французская музыкальная романтика с Франсуа Сивилем и Шарлоттой Рэмплинг

Премьера: Prime Video

Новый фильм неутомимого Арно Деплешена — режиссера «Внебрачных связей», «Призраков Исмаэля» и «Рождественской сказки». Матиас (Сивиль) — пианист-виртуоз, несколько лет работавший в Японии, но вернувшийся в Лион, чтобы давать концерты с наставницей Еленой (Рэмплинг). Вскоре он встречает бывшую возлюбленную Клод (Надя Терешкевич), чей сын невероятно похож на него в детстве, и пытается наладить с ней отношения. Драму о музыке и фатуме показали на фестивалях в Сан-Себастьяне и Торонто, а критики оценили премьеру на 82% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Что еще смотреть на Кинопоиске

Молодежный романтический хит, навязавший борьбу сказкам

Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — история любви, начавшейся с фиктивных отношений.

Подростковый хит по роману Анны Джейн. 17-летняя Полина (Вероника Журавлёва из новых «Папиных дочек») приходит учиться в новую школу, где ее тут же начинают травить одноклассницы. Пытаясь противостоять всему классу, Полина неожиданно находит поддержку у тихой Дилары (Аля Майер) и главного школьного хулигана Барса (блогер Даниэль Вегас). Он спасает девочку от побоев и предлагает защиту в обмен на то, что они начнут изображать пару. Барс не причиняет вреда слабым и не пользуется девичьей беззащитностью — он действительно влюблен в Полину, хотя пока сам этого не понимает. История про любовь, выбор и взросление для тех, кто вырос на «Сумерках» и «Трех метрах над уровнем неба». Мелодрама стала хитом, попав в пятерку самых кассовых российских фильмов года (больше собрали лишь сказки).

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 19 июня.

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Режиссер «Золотого дна» научит современников мечтать о чем-нибудь великом

Илья Ермолов готовится снимать новую адаптацию повести Карена Шахназарова, чьи события перенесут из 1980-х в современность. Сценарий написал Михаил Зубко («Кентавр»), а в кастинге — Денис Косиков, Александра Тихонова, Филипп Янковский, Анастасия Немоляева, Анна Михалкова и Ростислав Бершауэр. В оригинальном фильме курьера Ивана сыграл Фёдор Дунаевский, а девушку Катю из профессорской семьи — Немоляева. Юноша ищет себя на фоне развода родителей, войны в Афганистане и нигилистических настроений. На ММКФ Роберт Де Ниро, входивший в жюри, хотел наградить Дунаевского, но этому решению помешал председатель Георгий Данелия (в итоге ограничились специальным призом).

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Хтонические ужасы на заре постсоветской России

Мистический триллер 1992 года Альберта Мкртчяна, который нередко называют самым страшным фильмом в истории российского кино. Мрачная картина, пронизанная эстетикой 1990-х, стала важной точкой отсчета для отечественного хоррора и обрела культовый статус не только на постсоветском пространстве, но и за рубежом. По атмосфере ее сравнивают с японским «Звонком».

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Спорт

Единоборства недели: UFC в Вегасе

Ударник против грэпплера

Киоджи Хоригучи

После эпичного турнира на лужайке у Белого дома UFC возвращается на домашнюю арену в Вегасе. Главный кард откроет боец из Кыргызстана Муртазали Магомедов, который получил контракт с главным ММА-промоушеном благодаря яркому финишу на «Претендентской серии Дэны Уайта». И попробует повторить его в бою с опытным кикбоксером Мелсиком Багдасаряном. Главное событие вечера — бой Манела Кейпе, идущего на серии из трех досрочных побед, против мастера удушающих приемов Киоджи Хоригучи, который непобедим на протяжении четырех лет. Предварительный кард начнется в полночь с субботы на воскресенье, старт главного карда — в 03:00 по Москве.

Теннис недели: турниры ATP в Галле и Лондоне

Проверка настроек перед Уимблдоном

Даниил Медведев

Турнир «Большого шлема» все ближе, и ведущие игроки тура проверяют свою готовность к травяным кортам. В Лондоне из топов тура в деле остаются Иржи Легечка и Алекс де Минор. В Галле шанс на финал сохраняют Александр Зверев и Даниил Медведев. Увидеть игру мастеров в решающих матчах обоих турниров можно 21 июня.

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Florencia Tan Jun / Getty Images, Jeff Bottari / Zuffa LLC / Getty Images, Daniel Pockett / Getty Images