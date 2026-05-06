«Твое сердце будет разбито», «Хокум», «Олдскул»: главные премьеры Кинопоиска в июне

В России — «Твое сердце будет разбито», а в Бостоне — «Вот это драма!». Звезда «Разделения» встречает ведьму, а Евгений Чебатков собирает комиков-иностранцев. «Ангелы Ладоги» рискуют собой, чтобы спасти жителей блокадного Ленинграда, а хрупкая Литвяк садится за штурвал истребителя в 1943-м. А еще спорт: футбол и единоборства! Рассказываем о самых интересных релизах июня, которые станут доступны в Плюсе, Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Главные премьеры

Премьера: 5 июня

Экранизация романа самой издаваемой писательницы России Анны Джейн. 17-летняя Полина (Вероника Журавлёва из новых «Папиных дочек») приходит учиться в новую школу, где ее тут же начинают травить одноклассницы. Пытаясь противостоять всему классу, Полина неожиданно находит поддержку у тихой Дилары (Аля Майер) и главного школьного хулигана Барса (блогер Даниэль Вегас). Он спасает девочку от побоев и предлагает защиту в обмен на то, что они начнут изображать пару. Барс не причиняет вреда слабым и не пользуется девичьей беззащитностью — он действительно влюблен в Полину, хотя пока сам этого не понимает. Генпродюсер young-adult-экранизации Люся Дадальян обещает историю про любовь, выбор и взросление, которая понравится девушкам любого возраста, в том числе тем, кто вырос на «Сумерках» и «Трех метрах над уровнем неба». Мелодрама стала хитом, попав в пятерку самых кассовых российских фильмов года (больше собрали лишь сказки).

«Твое сердце будет разбито» станет доступен для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

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Премьера: 11 июня

Новый хоррор ирландского самородка Дэмиэна Маккарти, автора «Предостережения» и «Астрал. Медиум». По сюжету Ом Бауман, писатель с мерзким характером, приезжает в ирландскую глушь, чтобы развеять прах родителей. Он не подозревает, что в уединенной гостинице «Билберри Вудз», где он остановился, обитает настоящая ведьма. В главной роли — звезда «Разделения» Адам Скотт. В переводе с английского hokum означает «чушь» и «ерунда», однако кинокритики хвалят старомодную историю о призраках за атмосферу, мрачный юмор и работу со звуком. «Это страшный и озорной, виртуозно сделанный маленький фильм, образцовая сказка на ночь», — заверяет специалист по киноужасам Станислав Зельвенский.

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«Иностранцы»

Премьера: 19 июня

Кадр из стендапа «Человек-слепень» (2025)

Новый англоязычный концерт Евгения Чебаткова, в котором он собрал на одной сцене комиков из разных стран. Инженер-дислексик из США, американка, устроившая 25 ДТП, мастер капоэйры из Бразилии, полиглот из Замбии и француз, который слишком сильно любит майонез, — все они давно живут в России и превращают свой опыт знакомства с местной жизнью в материал для шуток. То, что россиянам кажется обыденностью, для них нередко становится настоящим приключением. Чебатков уверен, что шоу «Иностранцы» напомнит зрителям о том, что люди очень похожи друг на друга независимо от языка, паспорта и цвета кожи. Над озвучкой работала студия «Кубик в кубе».

Премьера: 12 июня

Историческая драма Александра Котта («Брестская крепость») про двух друзей-буеристов (Тихон Жизневский и Роман Евдокимов), которые во время блокады Ленинграда вызываются доставлять боеприпасы по тонкому льду Ладожского озера. Их миссия усложняется, когда спортсменам приходится эвакуировать замерзших обитателей детского дома и их воспитательницу (Ксения Трейстер). Критики отмечают, что Котт не добавляет ничего нового в жанр, а любовный треугольник режиссеру интересен не меньше, чем военный экшен.

Премьера: 22 июня

Новый военный фильм Андрея Шальопы, создателя краудфандинг-хита «28 панфиловцев». В его основу легла биография Лидии Литвяк — советской летчицы-истребительницы и самой результативной женщины-пилота Второй мировой войны, получившей прозвище Белая Лилия. Зрителей ждут не только ожесточенные воздушные бои, но и история отношений Литвяк с летчиком Алексеем Соломатиным. В главных ролях — Полина Чернышова, Пётр Рыков и Евгений Ткачук. Кинокритик Василий Степанов предупреждает, что элегантные боевые машины и волнующие закаты интересуют авторов картины куда больше жизненной прозы девушки, ставшей летчицей.

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Премьера: 22 июня

Зима 1942 года, деревня Куракино в оккупированной Псковской области. Нелюдимый старик Матвей Кузьмин (Фёдор Добронравов) соглашается провести немецкий отряд к позициям Красной армии. Односельчане подозревают Кузьмина в предательстве, но на самом деле он хочет завести врагов через метель вглубь лесов в ловушку, повторив подвиг Ивана Сусанина. Военная драма про самого пожилого Героя Советского Союза (Кузьмин родился в 1858-м). За постановку отвечал Александр Андреев («Точка опоры»). В актерском составе — Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артём Быстров, Олег Гаас, Вячеслав Чепурченко и Наталья Суркова.

Премьера: июнь

Сотрудник музея Чарли (Роберт Паттинсон) и редактор в издательстве Эмма (Зендея) готовятся к свадьбе. Во время невинной игры, где каждый должен рассказать о худшем поступке в своей жизни, Эмма делает признание, шокирующее ее друзей и жениха. Чарли начинает сомневаться, что действительно знает женщину, с которой собрался связать свою жизнь. Остроумный норвежский режиссер Кристоффер Боргли («Герой наших снов»), работающий на стыке сатиры и сюрреализма, снова объединился со студией А24 и продюсером Ари Астером. Мишенями норвежца в этот раз стали специфические американские культурные коды, свадебные ритуалы и скулшутинг. Первый из трех совместных проектов Паттинсона и Зендеи, запланированных на этот год (см. также «Одиссею» и «Дюна: Часть третья»).

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Что смотреть на витрине Амедиатеки

Премьера: 23 июня

Профессор литературы на пенсии и хулиган, ставший на путь исправления, расследуют серию загадочных убийств в самых неожиданных сферах, от заводов по производству виски и мира театрального искусства до тату-салонов с музыкальной тематикой. В пятом сезоне Джейн Сеймур воссоединится с Джо Ландо — партнером по культовому сериалу «Доктор Куин: Женщина-врач», сыгравшим здесь обаятельного патологоанатома.

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Что смотреть на витрине START

Премьера: 1 июня

Школьная комедия с Марией Ароновой в главной роли. По сюжету строгая учительница математики советской закалки оказывается в элитной школе и вынуждена работать с современными технологиями и новым поколением, а также искать общий язык с внучкой, с которой ей долго не разрешали общаться. В сериале заняты Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов и Таисья Калинина. Режиссерами стали Александр Жигалкин («Воронины», «Папины дочки») и Евгений Шелякин («Тетя Марта», «Хеппи-энд»).

Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Премьера: 17 июня

Одаренный 18-летний гик Лукас поступает в престижную инженерную школу, но становится мишенью для травли со стороны популярных однокурсников. Под псевдонимом Люкс он решает отомстить: взламывает устройства, следит за обидчиками и, используя чужие секреты, втирается в доверие к элитной компании, включая девушку, в которую влюблен. Однако его тщательно выстроенная игра постепенно выходит из-под контроля и оборачивается против него самого.

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Премьера: 19 июня

Детективный триллер Игоря Волошина («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича») по сценарию Татьяны Арцеуловой («Фишер»). Когда на берегу Балтийского моря находят тело девушки, холодная и недоверчивая следователь Ева Кайдас (Линда Лапиньш) и телеведущий Роман Рахманов (Александр Горбатов) объединяются для поисков убийцы. В 1990-е на Куршской косе произошла серия нераскрытых ритуальных убийств, и все указывает на возвращение маньяка-эстета по кличке Жнец.

Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Премьера: 26 июня

Спортивная драма Мгера Мкртчяна («Взрослая дочь, или Тест на...», «Трое и Снежинка»). 1973 год. Став тренером ереванского «Арарата», легендарный спартаковец Никита Симонян (Егор Бероев) ставит перед собой цель во что бы то ни стало взять золотой дубль — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР. Однако команда не принимает московского выскочку, а главный противник, киевское «Динамо», не планирует легко сдаваться. В фильме также сыграли Ксения Алфёрова, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Константин Юшкевич и Анатолий Котенёв.

Смотрите этот фильм на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Что смотреть на витрине ТНТ

Премьера: июнь

Продолжение комедии с Юлией Топольницкой (клип «Экспонат» группы «Ленинград») и Антоном Богдановым («Реальные пацаны», «Огонь»). В центре сюжета — второй брак Арины и Бори, в котором герои уже не пытаются быть правильными и идеальными, а разрешают себе быть самими собой. Топольницкая обещает честный разговор «про свободу в паре, про принятие, про то, как можно быть разными, странными, настоящими».

Что смотреть на витрине Первого канала

Премьера: 10 июня

Когда в Москве в 1960 году вспыхивает эпидемия черной оспы, смертельной неизлечимой болезни, которая считается побежденной в СССР, главным по борьбе с возможным распространением назначают полковника Шилова. Ему необходимо найти всех зараженных и остановить вирус. Но зараза уже проникла в теневую часть жизни столицы, поэтому Шилову предстоит искать ответы в глубинах преступного мира, вытаскивая на свет его обитателей и их секреты.

Что смотреть на витрине «Смотрим»

Премьера: 1 июня

Остросюжетная драма с Кариной Андоленко и Юрием Чурсиным. Ближний Восток, 2015 год. Русская девушка Алина замужем за местным жителем Камилем: она следит за детьми и управляет магазином вместе с подругами. Однажды муж и сын Алины бесследно исчезают: рискуя жизнью, вместе с русским репортером Евгением она отправляется в лагерь боевиков, чтобы спасти близких.

«Русская жена» доступна для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

Премьера: 1 июня

Детективный триллер с Кириллом Жандаровым. Когда-то Валерий Лунин был клиническим психологом, а теперь работает консультантом в оперативно-следственной группе по резонансным преступлениям. Он использует уникальный метод, основанный на особенностях своей психики: мужчина вживается в роль преступника, буквально влезает ему в голову. Правда, эти способности — болезнь, которую Валерию приходится скрывать.

Премьера: 15 июня

Две девушки, Лена и Катя, обманом попадают в сети боевиков на Ближнем Востоке. Третья, Амина, отправляется в Сирию добровольно после гибели своего возлюбленного. Но в конце концов все они становятся пленницами, и у каждой из них на территории халифата своя миссия. Случайно оказавшись в одном месте, женщины решаются на побег. Драма с Дианой Пожарской, Софьей Шуткиной, Ферузой Рузиевой, Николаем Фоменко и Евгенией Дмитриевой.

Драмы

Премьера: 1 июня

Реальная история Аманды Огл, бездомной женщины из Сиэтла, которая сумела выбраться из бюрократического ада и вернуть себе человеческое достоинство, а также автомобиль, после того как получила счет за эвакуацию на абсурдную сумму 21 634 доллара. Номинанты на «Оскар» Роуз Бирн, Октавия Спенсер и Ариана Дебоуз — в фестивальной драме о борьбе маленького человека.

Премьера: 1 июня

Экранизация автобиографического бестселлера Хелен Макдональд, поставленная режиссером «Короны» и «Мисс Плохое поведение» Филиппой Лоуторп. В главных ролях — Клэр Фой и Брендан Глисон. После смерти любимого отца преподавательница Кембриджа Хелен находит необычный способ справиться с утратой — берет на воспитание ястреба. Между ними возникает странная, почти мистическая связь.

Премьера: 1 июня

Героиня Виктории Толстогановой — чиновница регионального минздрава, начальница финансового департамента Арина Алфёрова. Она может позволить себе квартиру в центре города, дорогие машину и украшения, шопинг-поездки в Москву. Ее любовник (Максим Виторган) ведет бизнес с крупнейшим фармацевтическим предприятием региона, и Арина помогает выигрывать тендеры нужным людям и закрывает глаза на ошибки в расчетах. Один из таких людей — фармацевтический магнат Цалов (Алексей Агранович), который выводит на рынок поддельные и просроченные лекарства. Все это не волновало Арину до тех пор, пока от таких таблеток не умерла ее мать. Чиновница решает втереться в доверие к Цалову, встроиться в его коррумпированную цепочку, выйти на самого главного и потопить всех. Восьмисерийную антикоррупционную мелодраму сняла Оксана Карас («Доктор Лиза»).

Премьера: июнь

Мелодрама Ирины Кано об инклюзии и детских травмах из программы фестиваля дебютных фильмов «Одна шестая». Питерская художница Лиза (дебютантка Мария Прокопьева), которая с детства не различает цвета, рисует яркие картины и работает с особенными детьми в интернате. Помогает ей верный пес по кличке Шаман. Однажды осенью Лиза встречает на мосту Марка (Виктор Добронравов) — успешного, но выгоревшего финансиста, который каждый год в этот день прыгает в холодную воду Фонтанки, чтобы что-то почувствовать. Художественным руководителем выступил Владимир Щегольков (сериалы «Цербер» и «Виноград»).

Комедии и семейное кино

Премьера: 1 июня

Когда злодеи похищают волшебный чемоданчик Доктора с лекарствами от грусти, одиночества, трусости и робости, мальчик Петя, который боится социума и других детей, решает помочь волшебному врачу. Приключенческое кино по мотивам повестей детской писательницы Софьи Прокофьевой. В фильме снялись Павел Прилучный, Олег Комаров, Людмила Артемьева, Никита Тарасов и Александр Головин. Режиссером стал Денис Гуляр («Манюня»). За производство отвечают братья Андреасян.

Премьера: 6 июня

Инди-ромком с Кевином Джеймсом, многократно окупивший свой бюджет и ставший самой успешной среди критиков работой комедийного актера (рейтинг на Rotten Tomatoes — 82%). Мэтт Тейлор приезжает в Рим на собственную свадьбу, однако невеста бросает его прямо у алтаря. Поскольку их медовый месяц уже был полностью оплачен, Мэтт решает не отказываться от поездки и отправляется в путешествие по Италии в одиночку. Новые знакомства помогают ему пережить разрыв и по-новому взглянуть на свою жизнь. Съемки проходили в Риме и Тоскане.

Анимация

Премьера: 1 июня

Бай Сяочунь мечтает о вечной жизни, чью тайну ему может раскрыть лишь кто-то из бессмертных. Те, правда, не сразу откликаются на призывы юноши, который успел достать всю деревню, однако начало положено: мудрый Ли Цинхоу забирает Бай Сяочуня для обучения в клане Духа. Привыкший хитрить и искать легкие пути, герой поначалу не хочет грызть гранит науки, но вынужден играть по правилам, и это не единственный курс познания мира, который ждет его впереди.

За экранизацию популярной манхвы Эргена, выходящей с 2019 года, взялась студия B.CMAY PICTURES, известная по «Мастеру Темного Пути» и «Аватару короля».

Премьера: 1 июня

Бездна — загадочное и смертельно опасное место, которое привлекает всевозможных искателей приключений. Рико — дочь знаменитой исследовательницы Бездны, мечтающая пойти по стопам матери. Однажды девушка находит потерявшего память робота. Вместе они решают бросить вызов глубинам Бездны, чтобы найти мать Рико. Первый фильм-компиляция, созданный на основе одноименного аниме.

Премьера: 1 июня

Путешествие Рико и Рега продолжается. Они многому научились у Озен, но впереди их ждут еще большие опасности, которые могут оборвать их путь, и неожиданные друзья. Они приближаются к такой глубине Бездны, где искатели приключений рискуют потерять даже человеческий облик. Второй фильм-компиляция, созданный на основе одноименного аниме.

Премьера: 7 июня

Офисный работник Юдзи Сано постоянно допоздна задерживается на работе и перерабатывает. Однажды парень переносится в иной мир. Получив самый слабый ранг укротителя монстров, он хочет тихо-мирно жить и потихоньку осваиваться в незнакомом мире. Но благодаря новым навыкам Юдзи приручает множество слизняков вокруг себя и с их помощью приобретает магические силы, чтобы стать мудрецом. Вскоре Юдзи предстоит по максимуму применить свои навыки, ведь этому миру угрожает опасность.

Спорт

Товарищеские матчи месяца

После матча со сборной Египта в Каире сборная России вернулась домой, чтобы провести еще две товарищеские игры — 5 июня с Буркина-Фасо и 9 июня с национальной командой Тринидада и Тобаго. Первый летний матч сборной пройдет в Волгограде, а против футболистов из страны Карибского бассейна россияне сыграют в Калининграде. Обе игры можно увидеть на Кинопоиске в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Матчи месяца в футболе

Спортивное событие лета — чемпионат мира по футболу 2026 года. Три принимающие страны — США, Канада и Мексика, три шоу-матча открытия, 48 участников. 11 июня старт сбора футбольных воспоминаний на всю жизнь. Делать это можно в течение целого месяца — финальная игра пройдет 19 июля. Исторический турнир: последний для Месси, Роналду и Модрича, первый для сборной Узбекистана. Чемпионат мира — событие, которое через границы спорта выходит в область культуры.

Все матчи одного из главных событий года можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» и каналов холдинга. В записи события будут доступны пользователям с подпиской «Матч Максимум».

Единоборства месяца

У турнира UFC в Белом доме есть специальное название — UFC Freedom 250, турнир посвящен 250-й годовщине принятия Декларации независимости США. 15 июня бои пройдут не буквально в Белом доме, но на лужайке перед ним, а в главном из них встретятся Илия Топурия и Джастин Гейджи, чтобы объединить чемпионские пояса в легком весе. Во втором по значимости бою Алекс Перейра дебютирует в тяжелом весе — сразу в чемпионском поединке против Сирила Гана.

Кроме упомянутого турнира, в июне UFC проведет еще три: 7 и 21 июня в Лас-Вегасе, а также 27 июня — в Баку, где в главном бою Рафаэль Физиев постарается остановить мексиканца Мануэля Торреса.

6 июня в Санкт-Петербурге Top Dog проведет масштабный турнир на «СКА Арене» — самом большом хоккейном стадионе мира. На 42-м номерном турнире главной кулачной лиги Европы состоятся четыре чемпионских боя, в главном событии вечера полутяжеловесу Олегу Фомичёву будет противостоять Яхья Нурмагомедов. Кантемир Калажоков против Александра Хальзова, Шахобиддин Егамов и Александр Сидоренко, Магомед Магомедов и Тимур Акаимов — весь кард турнира состоит из бойцов, чьи имена хорошо знакомы всем поклонникам бокса на голых кулаках.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Петр Ковалев / ТАСС, Mike Stobe - FIFA / Contributor / Getty Images, Chris Unger / Contributor / Getty Images