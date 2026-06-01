Сериалы июня: «История его служанки», ремейк «Мыса страха», третий «Дом Дракона»

«История его служанки» объединяет «Бриджертонов» с «Бедной Настей», а «Мыс страха» перепридумывает классику с Де Ниро. В «Доме Дракона 3» появятся новые лица, а в «Интервью с вампиром 3» — рок-н-ролл. Колин Фаррелл продолжает искать людей в «Шугаре 2», а Майкл Фассбендер — в «Агентстве 2». «Медведь» подходит к концу, а «Манюня» начинает жить в анимации. Кинопоиск рассказывает о главных сериалах июня.

Главные премьеры

Премьера: «Иви», START — с 2 июня

Костюмная мелодрама на 90 серий, объединяющая черты «Бриджертонов», «Бедной Насти» и «Постучись в мою дверь». XIX век, Москва. Дворянка Анна Аверина (Милана Бру) приезжает к завидному жениху графу Николаю Шереметьеву (Матвей Лыков), чтобы вернуть проигранное отцом фамильное имение. Взамен мужчина предлагает девушке на год стать его служанкой. Амбициозный проект снимают одновременно четыре режиссерские группы, и работа продолжится параллельно с выходом новых серий, которые будут выпускать по три в неделю. В обширном актерском ансамбле — Екатерина Гусева, Виктор Васильев, Алёна Хмельницкая, Ольга Ломоносова, Илья Носков, Вячеслав Чепурченко и Владислав Ценёв.

Подробнее о сериале:

Премьера: Apple TV — с 5 июня

Вольная адаптация романа Джона Д. МакДональда «Палачи», над которой работал шоураннер Ник Антоска («Притворство», «Кэнди» и «Новый вишневый вкус»). Уголовник Макс Кейди (Хавьер Бардем) вышел из тюрьмы, где отсидел 16 лет за убийство, которого якобы не совершал. Он намерен отомстить плохо защищавшему его адвокату Анне Боуден (Эми Адамс) и ее мужу-прокурору Тому (Патрик Уилсон). Книгу уже дважды экранизировали: в версии 1962-го снялись Грегори Пек и Роберт Митчем, а в ремейке Мартина Скорсезе 1991-го — Роберт Де Ниро и Ник Нолти. Скорсезе выступил исполнительным продюсером сериала вместе со Стивеном Спилбергом. В числе режиссеров — Мортен Тильдум, Трей Эдвард Шульц, Джон С. Бейрд и Рид Морано.

Премьера: AMC — с 7 июня

Продолжение готической саги по мотивам литературного цикла Энн Райс. Роковой кровопийца Лестат (Сэм Рид) оказывается в центре всеобщего внимания после выхода интервью, которое вампир Луи де Пон Дю Лак (Джейкоб Андерсон) дал репортеру Дэниэлу Моллою (Эрик Богосян). Лестат недоволен прочитанным, но это не помешает ему отправиться в музыкальное турне со своей группой, а сериалу — превратиться в его развратную одиссею, где те же события будут показаны с другого ракурса.

Подробнее о сериале:

Премьера: Apple TV — с 19 июня

В продолжении неонуара частный детектив и синефил Джон Шугар (Колин Фаррелл) расследует исчезновение брата известного боксера. Дело выводит его на масштабный заговор элит Лос-Анджелеса. Одновременно с этим сыщик продолжает искать пропавшую сестру. Сэм Кэтлин сменил Марка Протосевича и Саймона Кинберга на позиции шоураннера. В актерский состав в этот раз вошли Шей Уигэм, Саша Калле, Тони Далтон, Чин Ха и Рэймонд Ли.

Подробнее о сериале:

Премьера: HBO Max — с 21 июня

Противостояние между Рейнирой и Эйгоном II перерастает в полномасштабную войну, в которой основным оружием становятся драконы. Ожесточенная фаза конфликта внутри дома Таргариен обещает еще больше масштабных батальных сцен, политических интриг и драмы. Шоураннер Райан Кондал называет третий сезон самым амбициозным во всей франшизе. Новых героев сериала сыграют Джеймс Нортон (Ормунд Хайтауэр), Дэн Фоглер (Торрхен Мандерли) и Томми Флэнаган (Родерик Дастин).

Подробнее о сериале:

Премьера: Netflix — с 25 июня (премьера всех серий)

Игровая версия культового мультсериала продолжается и уже продлена на третий сезон. Юный маг воздуха Аанг (Гордон Кормье), носитель духа Аватара, исследует ворожбу разных стихий, чтобы остановить военную агрессию Народа Огня. Заручившись поддержкой Катары (Киавентио) и Сокки (Иэн Аусли), сестры с братом из Племени Воды, он направляется в Царство Земли, чтобы изучить там магию и заключить союз с местным лидером. За франшизу отвечает сценарист «Мандалорца» и нетфликсовского «Ковбоя Бибопа» Кристофер Йост. О первом сезоне Кинопоиск писал, что это «выглядит как нечто созданное машиной по референсу».

Подробнее о сериале:

Премьера: Hulu/Disney+ — 25 июня (премьера всех серий)

В заключительном сезоне кулинарной драмы оставивший семейный ресторан Карми Берзатто (Джереми Аллен Уайт) должен решить, готов ли он навсегда уйти из индустрии. Сидни (Айо Эдебири), Ричи (Эбон Мосс-Бакрак) и Натали (Эбби Эллиотт) пытаются спасти заведение и продолжают бороться за заветную звезду Michelin. Создатели обещают эмоциональный финал, который завершит сюжетные линии всех главных героев. Семь из восьми эпизодов поставил создатель сериала Кристофер Сторер.

Подробнее о сериале:

Российские сериалы

Премьера: Wink — с 1 июня

Детектив о буднях сотрудников уголовного розыска, которым приходится выслеживать опасных преступников, распутывать сложные дела и выбираться из непредсказуемых ситуаций в Санкт-Петербурге. Главная роль майора полиции Егора Звягина досталась Алексею Макарову. Авторы обещают напряженные расследования, иронию, комедийные ситуации и необычный дуэт Макарова с корги по кличке Трюфель.

Премьера: Okko — с 1 июня

Очередное расширение вселенной Наринэ Абгарян. Новый мультсериал расскажет о приключениях подружек Манюни и Наринэ в небольшом армянском городке конца 1970-х. Непредсказуемым девочкам предстоит приручить котенка, починить машинку, поиграть во взрослых и даже поставить настоящий спектакль. Все дела — под присмотром доброй и строгой Ба, папы Миши и родителей Наринэ. Екатерина Темнова (Манюня), Карина Каграманян (Наринэ), Карина Мнацаканян (Каринка), Нонна Гришаева (Роза Иосифовна) вернулись к своим ролям через озвучивание. За режиссуру отвечал Виктор Лакисов, снявший фильмы про домовенка Кузю.

Премьера: «Иви», START — с 4 июня (первые девять эпизодов)

«Русская Ханна Монтана». Музыкальная подростковая комедия с Миланой Хаметовой, звездой франшизы «Не одна дома». 16-летняя Мила скрывает от одноклассников и отца-директора (Давид Манукян), что она популярная певица Ми. Проблема в том, что у папы роман с чиновницей Анжелой (София Каштанова), которая намерена вывести юную поп-звезду на чистую воду. В эпизодах появляются Анна Уколова, Роман Курцын и Ангелина Поплавская.

Премьера: Okko — с 12 июня

Семиклассник Рома находит в затопленном карьере малахитовый самородок и получает способность воплощать в жизнь все, что нарисует. Однако теперь древний дух рудника Черный Ворон требует платить за каждое исполненное желание. Детские роли в уральском фэнтези для всей семьи исполнили Алексей Родионов, Екатерина Темнова и Сергей Чикин, а среди взрослых артистов можно увидеть Алексея Серебрякова, Евгению Симонову и Андрея Федорцова.

Премьера: ТНТ, Кинопоиск — июнь

Продолжение комедии с Юлией Топольницкой (клип «Экспонат» группы «Ленинград») и Антоном Богдановым («Реальные пацаны», «Огонь»). В центре сюжета — второй брак Арины и Бори, в котором герои уже не пытаются быть правильными и идеальными, а разрешают себе быть самими собой. Топольницкая обещает честный разговор «про свободу в паре, про принятие, про то, как можно быть разными, странными, настоящими».

Комедии

Премьера: Hulu/Disney+ — с 2 июня

Ситком от сценаристов «Офиса» Чарли Гранди и Минди Кейлинг о молодом поколении в мире токсичной корпоративной культуры. Пятеро одержимых карьерными успехами 20-летних героев пытаются найти баланс между работой и личной жизнью в Нью-Йорке. Станут доступны сразу три первых эпизода.

Премьера: Hulu — с 8 июня

Британское драмеди, придуманное Софи Гудхарт — сценаристкой «Сексуального просвещения» и «Соперников». Многолетняя дружба Элис (Никола Уокер) и Стива (Джемейн Клемент из «Реальных упырей») оказывается под угрозой, когда он начинает встречаться с ее 26-летней дочерью Иззи (Яли Тополь Маргалит). Женщина решает во что бы то ни стало разрушить эти отношения. Режиссер — Том Кингсли («Будет больно», «Призраки»).

Премьера: Amazon Prime Video — 10 июня

Детская дружба Перси и Сэма за шесть летних сезонов в курортном городке перерастает в первые серьезные чувства, но роковая ошибка разрушает их отношения. Спустя 10 лет Перси предстоит выяснить, есть ли у них еще один шанс. В основу сюжета лег романтический бестселлер Карли Фортун «Каждое лето после». Кроме самой писательницы, над сериалом работали авторы «Секса в большом городе» и «Дневников Кэрри».

«Жизнь, Ларри и стремление к несчастью: Почти история Америки», 1-й сезон

Премьера: HBO Max — с 26 июня

В честь 250-летия США Ларри Дэвид и супруги Обама выпустят семисерийное скетч-шоу. В каждом эпизоде будет по четыре скетча об истории Америки, а в одном из них самого себя сыграл бывший президент Барак Обама. Стриминг поделился одной из сценок, которая придумана вокруг «Поцелуя на Таймс-сквер» — знаменитой фотографии Альфреда Эйзенштадта для журнала Life, сделанной в день победы США над Японией. Название сериала отсылает к фразе «Жизнь, свобода и стремление к счастью» из Декларации о независимости США. Помимо Дэвида и Обамы, в скетчах появятся Билл Хейдер, Кэтрин Хан, Джон Хэмм, Шон Хейс и другие звезды. Режиссером выступил Джефф Шаффер, работавший над «Умерь свой энтузиазм».

Боевики и триллеры

Премьера: Netflix — с 18 июня (премьера всех серий)

Экранизация детективного триллера Харлана Кобена («Не говори никому»). Дэвид (Сэм Уортингтон) отбывает пожизненный срок за убийство сына, которого не совершал. Узнав, что мальчик может быть жив, мужчина решает сбежать и разыскать ребенка. Адаптацией занимался сценарист Роберт Халл («Сплетница»). В число режиссеров вошел Брэд Андерсон («Машинист»). В сериале также снялись Бритт Лауэр, Клэнси Браун, Майло Вентимилья и Эрин Ричардс.

Премьера: Paramount+ — 21 июня (премьера всех серий)

В продолжении шпионского триллера оперативник ЦРУ с позывным Марсианин (Майкл Фассбендер) пытается спасти возлюбленную Самию (Джоди Тёрнер-Смит) из политического заключения в Судане. Личные чувства становятся угрозой в опасной игре международной разведки. Вместе с Фассбендером к своим ролям вернулись Ричард Гир и Джеффри Райт. Продюсерами шоу вновь выступили Джордж Клуни и Грант Хеслов.

Подробнее о сериале:

Анимация

Премьера: Prime Video — с 3 июня

Четвертый сезон анимационного фэнтези для взрослых. К Перси, Грогу и Пайк в продолжении присоединится аристократ Тарион Даррингтон. Его озвучит не Сэм Ригел, говоривший за персонажа в оригинале, а Уэйн Брэди («Как я встретил вашу маму»). В первый день на Prime Video выпустят сразу три новых эпизода. Мультсериал уже продлили на пятый, финальный сезон.

Премьера: Adult Swim — с 13 июня, HBO Max — с 14 июня

Новый этап в жизни 20-летнего Супермена. Уроженец Криптона смирился с участью земного супергероя, неплохо живет под личиной Кларка Кента и даже подумывает остепениться. Правда, возлюбленная Лоис Лэйн, ставшая звездой «Дейли Плэнет», пока не планирует ставить карьеру на паузу. Их приятель Джимми Олсен тоже добился профессионального признания, а еще приглянулся Супергёрл — двоюродной сестре Супермена. Жителям Метрополиса также некогда скучать: то их атакуют рептилоиды и гигантские роботы, то Лекс Лютор или Брейниак строят коварные планы, а в начале третьего сезона объявится злой киборг-Супермен. Главного героя все так же озвучивает Джек Куэйд из «Пацанов».

Премьера: Netflix — с 18 июня (премьера всех серий)

Новая глава в похождениях сильнейшего подростка Земли по имени Баки Ханма. Цель юноши — одолеть могучего отца Юдзиро, но пока он терпит поражение, а с горя решается на поединки то с древним человеком, то с клоном легендарного мечника Мусаси Миямото. Боев впереди еще много: Кэйсукэ Итагаки рисует Баки с начала 1990-х и пока не устал. Студия TMS Entertainment («Доктор Стоун») тоже не готова отказываться от мускулистого бренда.

Премьера: Disney+, Hulu — с 29 июня

Приквел культового мультсериала про ранние странствия человека Финна и пса Джейка по Земле УУУ. Никакого сквозного сюжета — только самостоятельные миссии, где друзья встретят как старых знакомых вроде Ледяного короля, принцессы Бубльгум, БиМо и Марселин, так и новых персонажей. Шоураннером выступает Нат Кэш — режиссер «По ту сторону изгороди» и 20 эпизодов оригинального «Времени приключений». Он обещает «бутерброд из эмоций», который порадует и новых зрителей, и фанатов вселенной.

Документальные сериалы

Премьера: HBO Max — с 1 июня

В документальном сериале бывшая супермодель Хойт Ричардс рассказывает о своем опыте пребывания в культе Eternal Values, который обещал своим последователям духовное совершенство и идеальную красоту. Оказавшись под влиянием харизматичного лидера Фредерика фон Мирерса, объявившего себя инопланетянином из другой галактики, Ричардс стал жертвой психологического насилия и манипуляций. Архивные записи, интервью с бывшими моделями и материалы расследований складываются в тру-крайм о темной стороне модной индустрии.

Премьера: Netflix — 3 июня (премьера всех серий)

Трехсерийный док о громком процессе 2005 года, в котором Майкл Джексон предстал как обвиняемый в растлении несовершеннолетних. Картина показывает архивные кадры суда, интервью с журналистами, адвокатами и участниками разбирательства. Создатели исследует не только оправдательный приговор, но и последствия дела для репутации и наследия музыканта.

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов