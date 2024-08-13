Что будет в третьем сезоне «Дома Дракона»? Сверяем первоисточник и сериал

Второй сезон «Дома Дракона» подошел к концу, а шоураннер Райан Кондал заявил, что сериал, скорее всего, завершится на четвертом сезоне. Это значит, что у сценаристов осталось от 16 до 20 эпизодов, чтобы уместить все оставшиеся события Танца Драконов, которые описаны в книжном первоисточнике. Мы решили представить, какие события должны попасть в третий сезон. Разумеется, со всеми спойлерами!

Битва при Глотке. Смерть второго сына Рейниры

Эбигейл Торн и Джефферсон Холл. Theo Whiteman / HBO

Пожалуй, единственное событие, которое железобетонно войдет в третий сезон. Во-первых, это пообещал сам Кондал, а во-вторых, в финале второго сезона нам показали все предпосылки этого события — переговоры Тиланда Ланнистера (Джефферсон Холл) с адмиралом Шарако Лохар (Эбигейл Торн) и, как следствие, заключенный союз «зеленых» с Триархией. По сути, эпическая морская битва должна начаться едва ли не сразу после финальных титров заключительной серии второго сезона.

После заключения союза Триархия отправит в Вестерос флот из девяноста боевых кораблей — они разграбят городок Спайстаун и сожгут Высокий Прилив, родовой замок Веларионов. Хотя корабли Триархии постараются держаться подальше от Драконьего Камня, адмирал Лохар позабудет о драконьей авиации.

Джекейрис (Гарри Коллетт), Аддам (Клинтон Либерти), Ульф (Том Беннетт) и Хью (Киран Бью) атакуют вражеский флот в Глотке — узком проливе, соединяющем Узкое море с Черноводным заливом. Противник будет разбит — из тех самых девяноста галер домой вернется лишь треть. Однако победа достанется «черным» дорогой ценой — солдатам Триархии удастся сбить одного из драконов то ли стрелой из скорпиона, то ли абордажным крюком. Вермакс, принадлежащий принцу Джекейрису, упадет в море и камнем пойдет ко дну. А наследнику Рейниры удастся выплыть на поверхность, где его и расстреляют арбалетчики с ближайшего корабля.

Взятие Королевской Гавани. Казнь Отто Хайтауэра

Фабьен Франкель и Оливия Кук. Ollie Upton / HBO

Армия Кристона Коля (Фабьен Франкель), вернувшаяся в столицу после взятия Грачиного Приюта, вновь выступит в поход. Новой целью «зеленых» станет Харренхолл. Эймонд (Юэн Митчелл) верхом на Вхагар отправится вместе с войском, оставляя Королевскую Гавань без защиты.

Разумеется, «черные» воспользуются такой возможностью. Драконы Рейниры захватят небо над городом, в гавани высадятся солдаты Морского Змея (Стив Туссэн), а сохранившие верность Деймону (Мэтт Смит) Золотые плащи перейдут на сторону нападавших и откроют ворота. Руководившей обороной столицы Алисенте (Оливия Кук) ничего не останется, кроме как сдать город.

Рейнира (Эмма Д’Арси) сохранит жизнь своей подруге детства, но к другим лидерам «зеленых» она милосердия не проявят. Отто Хайтауэра (Рис Иванс) отправят на плаху, а Тиланда Ланнистера будут пытать, чтобы выяснить, куда он спрятал казну. Кроме того, в одном из боев в городе погибнет Гвейн Хайтауэр (Фредди Фокс). Рейнира сядет на Железный трон, а все оставшиеся в замке поспешат преклонить колено. Однако победа «черных» будет неполной: королю Эйгону II (Том Глинн-Карни) при помощи Лариса Стронга (Мэттью Нидэм) удастся ускользнуть. Собственно говоря, их побег мы уже видели в финальных кадрах второго сезона.

Рыбья Кормежка. Разгром «зеленой» армии

Киран Бью. Ollie Upton / HBO

Пока армия Коля будет занимать опустевший Харренхолл, Зимние Волки (северяне-ветераны, посланные Криганом Старком) и солдаты речных лордов сольются в одно войско. Армия «зеленых» окажется прижата к водам озера Божье Око. На рассвете Зимние Волки пойдут в атаку и ценой невообразимых потерь сбросят противника в воду. Большая часть воинов утонет, а оставшихся добьют. Битва получит название «Рыбья Кормежка» и войдет в историю как самое кровопролитное сражение Танца Драконов.

Несмотря на всю значимость для хода войны, это главный кандидат на удаление из сюжета. Во-первых, из-за своей дороговизны — на самую кровопролитную битву понадобится много массовки. А во-вторых, из-за того, что в ней не задействованы центральные лица сюжета. Так что Рыбья Кормежка вполне может случиться и за кадром.

Бал Мясника. Гибель Кристона Коля

Фабьен Франкель. Ollie Upton / HBO

В какой-то момент Эймонду и Колю надоест сидеть в Харренхолле, у них попросту закончится еда. Эймонд верхом на Вхагар полетит разорять окрестные замки, а Коль с оставшейся у него армией (чью численность здорово подкосят болезни, голод и дезертирство) направится на юг, навстречу еще одной армии «зеленых», во главе которой будет третий сын Алисенты, Дейрон. Однако на пути у него встанет объединенное войско речных лордов и Зимних Волков — те самые солдаты, которые устроили Рыбью Кормежку.

«Черные» численностью будут превосходить измученное войско «зеленых», к тому же займут более выгодную позицию. Коль, понимая, что ему не победить, попытается сдаться в плен или вызвать кого-то из лидеров противника на поединок. Однако командиры «черных» не пойдут на эти условия. Лорда-командующего Королевской гвардии попросту расстреляют из луков, не обращая внимания на белый флаг перемирия. После гибели Коля войска «зеленых» обратятся в бегство, и «черные» будут добивать разбегающихся противников. В историю эта резня войдет под названием Бал Мясника.

Танец у Харренхолла. Гибель Эймонда и, возможно, Деймона

Эван Митчелл. Ollie Upton / HBO

Расставшись с Колем, Эймонд начнет сжигать замки речных лордов, иногда со всеми их обитателями. Его расчет довольно прост: рано или поздно Рейнире придется отправить против него одного или двух драконов, и тогда Вхагар с ними расправится. В конечном итоге план удастся. Его попытается остановить Деймон верхом на Караксесе.

После короткого разговора у стен Харренхолла противники оседлают своих драконов. Ящеры сойдутся над водами озера Божье Око и вцепятся друг в друга мертвой хваткой. В последний момент Деймон выберется из седла, перепрыгнет на спину Вхагар и заколет мечом все еще прикованного к своему седлу Эймонда. Драконы рухнут в озеро.

Скелеты Вхагар и Эдмонда достанут со дна уже после войны. Лишившемуся одного крыла Караксесу удастся выбраться на берег и умереть уже на суше. Тело Деймона так и не найдут. В книжном первоисточнике перечисляются слухи, согласно которым Порочный Принц выжил после падения в озере, но предпочел залечь на дно и сбежать вместе со своей любовницей Крапивой. Поскольку в «Доме Дракона» никакой Крапивы нет и в помине, эта версия уже не сработает, разве что место Крапивы займет Элис Риверс.

Первая битва за Тамблтон. Предательство бастардов

Киран Бью и Эллора Торчия. Ollie Upton / HBO

После двух побед армия Рейниры, состоящая из Зимних Волков и солдат речных лордов, двинется к городку Тамблтон навстречу уже третьему войску «зеленых» — тому самому, которое возглавляет Дейрон Хайтауэр. На этот раз удача отвернется от «черных», и их армия будет наголову разбита. Более того, Хью и Ульф прямо посреди битвы переметнутся к противнику и подожгут сам город. Тысячи людей сгорят в драконьем пламени или утонут в реке, а ворвавшиеся в город войска «зеленых» не пощадят уцелевших — ни женщин, ни детей, ни стариков.

Когда весть о предательстве бастардов дойдет до Рейниры, она поставит под сомнение верность еще одного всадника, Аддама. Корлис Веларион успеет предупредить отпрыска о грозящем аресте, тому удастся сбежать, а сам Морской Змей за измену попадет в тюрьму. Когда весть об этом дойдет до народа, люди Веларионов массово покинут Рейниру, она в одночасье лишится большей части армии и флота.

Волнения в Королевской Гавани. Гибель Джоффри Велариона

Гарри Коллетт, Эмма Д’Арси и Оскар Эскинази. Theo Whitman / HBO

Столичное население очень быстро обернется против Рейниры. Виной всему повышение налогов и многочисленные казни сторонников Эйгона II. Когда же до города дойдут слухи о резне в Тамблтоне, в народе вспыхнут волнения. Чернь решит, что следующим делом «зеленые» предадут огню и мечу Королевскую Гавань.

Охваченные страхом и подогреваемые речами самопровозглашенных пророков горожане по всему городу вступят в драки с Золотыми плащами и возьмут штурмом Драконье логово. Находящиеся там молодые драконы будут убиты, только одному из них удастся освободиться от своих оков. Раненая и перепуганная рептилия попытается выбраться наружу и обрушит крышу логова, погибнув под обломками вместе с сотнями людей.

Во время бунта падут многие преданные Рейнире люди, включая главу Золотых плащей и сразу двух командиров ее Королевской гвардии. Еще одной жертвой станет Джоффри, третий сын Рейниры (и последний ребенок от Харвина Стронга). Намереваясь спасти драконов в логове, храбрый мальчуган оседлает материнского дракона, но не привыкшая к нему Сиракс сбросит принца с высоты птичьего полета. Затем дракониха приземлится на одну из площадей, набросится на собравшихся там людей и тоже погибнет. Как именно, не вполне понятно; историки Вестероса выдают три противоречащие друг другу версии.

Вторая битва за Тамблтон. Гибель Аддама, Дейрона и бастардов-предателей

Клинтон Либерти. Theo Whiteman / HBO

После победы при Тамблтоне в стане «зеленых» начнутся проблемы: Хью и Ульф за свои услуги станут требовать себе титулы, земли и привилегии. В конце концов обнаглевшие бастарды настолько доведут остальных командующих, что благородный и благочестивый принц Дейрон одобрит их убийство.

Однако в ночь убийства на лагерь нападут войска уцелевших речных лордов во главе со сбежавшим из Королевской Гавани Аддамом. Бастард Морского Змея будет изо всех сил пытаться доказать Рейнире свою верность. В воцарившемся хаосе погибнет Дейрон — кто-то проломит младшему сыну Алисенты голову. Один из заговорщиков, воспользовавшись суматохой, прирежет Хью. Напившийся вдрызг Ульф проспит всю битву. Взбудораженные звуками битвы, оставшиеся без всадников драконы Тессарион и Вермитор взмоют в воздух и нападут на Морского Дыма. Их схватка действительно напомнит танец, но исход у нее будет печален: все трое драконов упадут на землю и разобьются.

После гибели Аддама войска речных лордов отступят, и поле битвы останется за «зелеными». Ульф, который наутро проснется единственным уцелевшим драконьим всадником в Тамблтоне, обнаглеет еще больше, и вскоре один из командующих ценой своей жизни отравит ненавистного бастарда. После этого остававшаяся без командиров армия прекратит существование.

Бегство Рейниры

Эмма Д’Арси. Theo Whiteman / HBO

Вскоре после бунта Рейнира вместе с младшим сыном (уже от Деймона), уцелевшими гвардейцами и немногочисленной свитой покинет Королевскую Гавань и попытается укрыться на Драконьем Камне. Но в родном замке ее будет подстерегать сюрприз — окажется, что ранее сбежавший из столицы Эйгон II спрятался как раз там, успел захватить замок и избавиться от верных Рейнире людей. «Черная» королева окажется в ловушке.

Западня выглядит отличным вариантом для финала сезона, но она вместе с волнениями в Королевской Гавани и обеими битвами за Тамблтон, скорее всего, войдет уже в четвертый сезон, иначе для него останется слишком мало событий. А наиболее вероятный вариант финала третьего сезона — схватка Эймонда и Деймона и красивое пикирование двух сцепившихся драконов в воды Божьего Ока.

Автор: Алексей Ионов