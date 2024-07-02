Не только «Рыцарь Семи Королевств». Какие истории про Таргариенов стоит экранизировать

Во время недавней встречи с фанатами создатель «Песни Льда и Пламени» Джордж Мартин обмолвился, что прямо сейчас в работе находятся семь телевизионных спин-оффов «Игры престолов» — три игровых сериала и четыре анимационных (это не считая «Дома Дракона» и «Рыцаря Семи Королевств»!). Они на разных стадиях разработки, и не факт, что все доберутся до экранов. Пример «Дома» и «Рыцаря» показывает, что больше шансов на выживание у тех проектов, что имеют под собой хоть какую-то литературную основу. Мы выбрали еще пять сюжетов из книг Мартина про драконов и их наездников, экранизации которых хочется увидеть.

Рок Валирии

Джордж Мартин не особенно вдавался в детали, какой именно Рок постиг Валирию, но подразумевается, что это было событие апокалиптических масштабов. Согласно «Танцу с драконами», великая держава погибла в один день, когда все вулканы извергли из себя дым, пепел и пламя, спалившее даже драконов, находившихся в воздухе, а в земле открылись трещины и поглотили целые города. Сериал мог бы пролить свет на истинные причины катаклизма, а заодно придать миру Мартина новые краски. И если в Вестеросе Таргариены стали королями и единственными владельцами драконов, то в своей родной Валирии они были лишь одной из знатных семей (причем далеко не самой могущественной), собственные драконы там были у каждого аристократического рода.

Сериал может показать, как Таргариены избежали трагической участи, переселившись в Вестерос и обосновавшись на Драконьем Камне, западном рубеже державы, и как другие семьи не вняли их предупреждениям и сгинули. Возможно, валирийцы каким-то образом сами спровоцировали свой конец, прогневав богов или сотворив что-то глупое и разрушительное.

Ходили слухи, что «Рок Валирии» фигурировал в списке идей для одного из спин-оффов, но в итоге от него отказались из-за дороговизны. В конце концов, «Дом Дракона» едва справляется с полутора десятков летающих ящеров, а в «Роке Валирии» количество крылатых бестий на экране легко могло перемахнуть за несколько сотен. Вторая трудность — язык. Старый валирийский всегда был чужим как для обитателей Вестероса, так и для тех, кто жил за Узким морем. На нем говорили только Таргариены (ну, и Веларионы должны были помнить). Что в «Игре престолов», что в «Доме Дракона» валирийский всегда переводился субтитрами. Если же перенести место действия в Валирию, то или всем актерам придется учить валирийский (а зрителям поголовно привыкать к субтитрам), или же авторам нужно будет лишить этот язык ореола таинственности и заменить обычным английским.

История Деймона Блэкфайра

Династия Таргариен дала Вестеросу нескольких выдающихся правителей, но была и парочка таких, каким ни при каких обстоятельствах не следовало бы вручать корону. Одним был Безумный Эйрис, вторым — Эйгон IV, получивший прозвище Недостойный. Некомпетентный завистник, Эйгон вообще не вдавался в государственные дела и предпочитал проводить время в постели с многочисленными любовницами. Король хвастался, что за свою жизнь переспал с девятью сотнями женщин, и многие из них родили королю сыновей. И, словно этого было мало, Эйгон жаловал одного из своих бастардов больше законного наследника, а перед смертью и вовсе подложил преемнику свинью, узаконив всех своих бастардов.

Семья Таргариенов

По идее признание бастардов никак не должно было повлиять на претензии законного наследника, Дейрона Таргариена, на Железный трон. Вот только Дейрон был довольно болезненным и миролюбивым книжником, предпочитающим дипломатическое разрешение конфликтов. А Деймон Блэкфайр, бастард Эйгона, был настоящим воплощением рыцарства — храбрым, харизматичным и решительным воином, совершенно непохожим на своего отца. Когда Деймону было 12 лет, Эйгон посвятил его в рыцари и вручил фамильный меч Таргариенов — Черное Пламя. Естественно, после смерти Недостойного Деймон заявил о своих правах на престол, и, разумеется, при дворе нашлись те, кто эти претензии поддержал. Деймон поднял мятеж, и, хотя его выступление было подавлено довольно оперативно, его наследники еще несколько поколений портили Таргариенам кровь, устраивая новые войны, восстания и заговоры.

Пожалуй, единственное, что может помешать восстанию Блэкфайра угодить на экраны, — его полная вторичность. Опять у нас конфликт между двумя ветвями Таргариенов, опять двор разбивается на две противоборствующие фракции, опять оба претендента на престол — неоднозначные персонажи со своей правдой. Разве что на этот раз обошлось без драконов, которые к тому моменту полностью вымерли.

Восстание Баратеона

Регулярно упоминается в числе проектов, которые больше всего хотят увидеть на экране фанаты саги. Мы знаем основные события этой гражданской войны. Все началось на великом турнире в Харренхолле, когда наследный принц Рейгар Таргариен увидел Лианну Старк и влюбился в нее. Считается, что он похитил девушку против ее воли. Когда отец и старший брат Лианны отправились к королю Эйрису требовать освобождения девушки, Безумный король приказал их казнить. Он хотел казнить и второго брата Лианны, а заодно и Роберта Баратеона, с которым она была помолвлена, но опекун обоих молодых лордов Джон Аррен отказался выдавать воспитанников королевскому правосудию и поднял мятеж, который положил конец правлению Таргариенов.

Уилф Сколдинг и Эшлинг Франчози

Мы знаем, как все началось, как проходило и к чему привело, как закончили все основные участники той войны. Какие-то сцены нам даже показали во флешбэках. Но все эти моменты лишь подогревают аппетит к большему. Многие фанаты хотели бы увидеть, как Рейгар Таргариен выбрал Лианну и какие чувства они испытывали, что увидел Нед внутри Башни Радости, как Джейме Ланнистер заработал прозвище Цареубийца и как в бурную ночь родилась принцесса Дейенерис. А заодно узнать, правда ли, что молодой принц видел во сне намеки на грядущую войну с Королем Ночи, и все ли события войны прошли именно так, как о них впоследствии рассказывали уцелевшие.

Джордж Лукас и Питер Джексон уже приучили зрителей к тому, что смотреть предысторию всем известных событий спустя какое-то время после завершения основной — это нормально. Главное, подобрать похожих актеров, потому что представить себе кого-то другого в образе Джейми Ланнистера или его брата Тириона пока что практически невозможно.

Будущее Арьи Старк

Из всех персонажей «Игры престолов» у Арьи наиболее открытая концовка. Если ее родные брат и сестра становятся правителями целых государств, а сводный брат Джон уходит в изгнание за Стену, то Арья снаряжает корабль и, подобно эльфам у Толкина, отправляется узнать, что же там на западе.

Мэйси Уильямс

У Мартина западные земли не описаны никак, к западу от Закатного моря карта просто заканчивается, что открывает для потенциальных сценаристов сериала бескрайний простор для творчества. Новые земли, новые открытия, новые герои, интриги и приключения — при желании Арья как может оказаться в местной версии Валинора, так и каждый эпизод посещать новый порт.

И вот здесь начинаются «но». HBO пока явно не заинтересован в событиях после финала «Игры престолов» — все запущенные в производство спин-оффы разворачиваются в прошлом вселенной Мартина. Единственным исключением был «Сноу» — сериал о новых приключениях Джона Сноу. Но этот проект заморозили, так как сценаристы не смогли придумать ничего стоящего. Хотя дальнейшая судьба Арьи в перспективе богаче и интереснее того, что ждет Джона Сноу в снегах за Стеной, этого может не хватить. Второй аргумент против — уже находящийся в производстве «Морской Змей», который по стилистике очень близок истории Арьи (морские путешествия! заморские земли! экзотические диковинки!). И, в-третьих, стоимость производства — если «Морского Змея» еще можно удешевить, превратив его в мультсериал, то с Арьей такой ход авторов не поймут фанаты.

Все люди смертны

Пожалуй, одно из самых важных событий в жизни Арьи — это ее знакомство с Якеном Хгаром, членом организации Безликих, тайного общества убийц из вольного города Браавос. Безликие поклоняются богу смерти, умеют менять внешность и за подходящую цену готовы убить любого человека в мире. Их методы крайне разнообразны, услуги стоят целое состояние, зато эффективность близка к 100%.

Том Влашиха

Сериал о деятельности средневекового общества убийц, где в каждой серии герой принимал бы новый облик и придумывал бы новый метод добраться до цели, точно освежил бы вселенную Мартина. С другой стороны, зрители могут и не принять героя, который каждую серию меняет облик, да и при всей неоднозначности вселенной Льда и Пламени наемные убийцы — все-таки отрицательные герои, которым далеко не всегда хочется сочувствовать и сопереживать. На этом, как говорится, валар моргулис.

Автор: Алексей Ионов