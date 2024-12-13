«Агентство»: шпионский сериал с Фассбендером про события на восточном фронте новой холодной войны

На Showtime начал выходить сериал «Агентство», это американский ремейк популярного французского сериала «Бюро» про разведчиков-нелегалов. Вместо Матьё Кассовица — Майкл Фассбендер, вместо Парижа — Лондон, а ключевая интрига касается Украины. Шпионских сериалов много не бывает, считает Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Сотрудника ЦРУ Брэндона (Майкл Фассбендер), чье кодовое имя — Марсианин, после шести лет в Эфиопии в качестве агента-нелегала внезапно возвращают в Лондон, где в его отсутствие выросла дочь (Индия Фаулер) и где он приписан к резидентуре. У коллег (Ричард Гир, Джеффри Райт, Джон Магаро, Кэтрин Уотерстон) забот хватает: в Минске агент Койот попадает в полицию после пьяной выходки. Если за него возьмутся спецслужбы и он расколется, под угрозой окажется множество сверхделикатных операций в Беларуси, России и Украине.

К концу года шпионские телешоу особенно активизировались, и Лондон подтверждает свой исторический статус соответствующей столицы — оттуда ловят Шакала, там выпускают «Черных голубей» и отправляют «Медленных лошадей» по следу французских ассасинов. Американское «Агентство» — самый дорогой и амбициозный проект из всех. В ролях — голливудские тяжеловесы, продюсеры — Джордж Клуни и Грант Хеслов, первые две серии поставил Джо Райт («Искупление», «Анна Каренина»), весь сезон написали братья Баттеруорт, работавшие над блокбастерами уровня «Индианы Джонса» и бондианы.

Это ремейк французского хита «Бюро» (в оригинале — «Бюро легенд»); те, кто его видел, наверняка догадывались, что англоязычная версия — дело времени. «Агентство» пока довольно близко следует за французами с той объяснимой разницей, что Сирия стала Эфиопией, а Алжир — Украиной (до российских дел «Бюро» добралось только к четвертому сезону). Иран, похоже, останется Ираном.

Несколько сюжетных линий развиваются параллельно, и все они вполне стандартны для шпионского телевидения, вдохновленного романами Ле Карре. Марсианин-Фассбендер, много лет проживший в чужой шкуре, не готов, по-видимому, сразу перестроиться. Дело осложняется тем, что его элегантная замужняя возлюбленная из Аддис-Абебы, которую ему полагалось немедленно забыть (Джоди Тёрнер-Смит, недавно сиявшая в «Плохой обезьяне»), объявляется в Лондоне будто бы по академическим делам. Что бы это значило? Фассбендер лучше всех из современных артистов умеет мерить шагами в темноте просторные квартиры — неуютные, но видовые.

Майкл Фассбендер и Джоди Тёрнер-Смит

Другой сюжет касается молодой сотрудницы агентства (Суара Лайтфут-Леон), которой предстоит отправиться в Тегеран под видом ученой, для чего ей нужно в Лондоне проникнуть в соответствующую среду. Марсианин учит ее жизни. Видишь этих мужчин за соседним столиком? Через 15 минут мне нужны их телефоны (не очень, прямо скажем, сложное задание). Сам герой вечно уходит от слежки и прослушки собственных коллег, которые настолько озабочены его душевным комфортом, что даже выписывают ему из Штатов язвительного психиатра (Харриет Сэнсом Харрис).

Наконец, главная экшен-история касается украинских операций ЦРУ. В чем именно там штука, пока непонятно, но бывалые разведчики бледнеют и потеют от важности происходящего и регулярно поминают призрак Третьей мировой. Ричард Гир хорошо смотрится в роли шефа резидентуры, нервно изрекающего что-нибудь вроде: «Последнее место, из которого мне хочется слышать новости сейчас или когда-либо, — это Беларусь». Поскольку везде необходим человеческий фактор (одноименный роман Грэма Грина вспоминается в связи с африканским романом Марсианина), лихой оперативник ЦРУ в Бахмуте заодно оказывается шурином героя Джеффри Райта. Последнего зовут Генри, и он для Марсианина некто вроде фигуры отца. Фигура матери в таком случае — Уотерстон (хотя она младше Фассбендера), которая была его куратором, когда он сидел в Эфиопии.

Ричард Гир и Джеффри Райт

Все это пока не слишком сенсационно, но вполне увлекательно, даже если серьезность, с которой само «Агентство» себя воспринимает, выглядит порой слегка комически. Снято (в особенности серии Райта) чрезвычайно стильно, с обилием теней и стекол, в зеленоватых тонах городского отчуждения. Герои непрерывно хмурятся. В одном эпизоде Фассбендер перечисляет почти всех персонажей «Войны и мира». На начальных титрах Джек Уайт поет «Love Is Blindness» — в принципе этого почти достаточно, чтобы включить очередную серию.

«Агентство» уже продлили на второй сезон, и оно явно с нами надолго. «Холодная война вернулась, — вводит Генри Марсианина в курс лондонских дел. — И страсть как зябко».