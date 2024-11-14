Второй сезон «Укрытия»: удачный компаньон экранизации Fallout

На Apple TV+ продолжается второй сезон «Укрытия» — одного из самых популярных фантастических сериалов 2020-х. Рассказываем, удалось ли ему выдержать конкуренцию с Fallout и почему мы все еще любим это шоу по мотивам книжного цикла Хью Хауи.

Марат Шабаев Руководитель направления зарубежного кино и сериалов в медиа Кинопоиска

Вторый сезон «Укрытия» стартует ровно там, где заканчивался первый. Механик Джульетта Николс (Ребекка Фергюсон) покинула пределы родного бункера и выжила, что не удавалось никому из ее предшественников, отправленных на добровольно-принудительную очистку. Оказавшись на поверхности, она понимает, что все-таки никакого рая со стаями птиц и цветущими деревьями здесь нет, вокруг лишь выжженная пустошь, мертвые тела и входы в точно такие же подземные убежища.

Ребекка Фергюсон

Героиня проникает в ближайшее из них — оно носит порядковый номер 17 — и внутри обнаруживает единственного выжившего обитателя с говорящим именем Соло (Стив Зан). Она понимает, что в этом укрытии много лет назад произошла революция, ее результаты в виде сотен скелетов говорят сами за себя. Джульетта пытается вернуться на родину, но, чтобы сделать это, ей придется найти общий язык с Соло и соорудить себе новый защитный костюм.

Тем временем в оставленном ею убежище медленно, но неумолимо прорастают семена грядущего восстания. Мэр Бернард Холланд (Тим Роббинс), глава охраны Роберт Симс (Коммон) и судья Медоуз (Таня Муди) пытаются что-то сделать с народным гневом, но выпустить пар никак не удается. Группа механиков и сочувствующих жителей подвергает сомнению каждое действие властей и делает иконой протеста Джульетту, в смерть которой отказываются верить.

В прошлом году многие издания (в том числе мы) называли хитовый сериал Apple TV+ неофициальной адаптацией Fallout. А как иначе? Ржавый, но уютный постапокалиптический сеттинг с зеленоватыми ретромониторами и таинственным пронумерованными убежищами сам напрашивался на это сравнение. С тех пор вышла вполне себе официальная и очень даже успешная адаптация культовой видеоигры, но «Укрытие», как ни странно, своего шарма из-за этого не растеряло. А сравнение заиграло новыми красками.

Тим Роббинс

Сериал Amazon Prime удачно передавал дух более веселого Fallout с комичным слоу-мо, карикатурными героями, залихватским ультранасилием и ретроэстетикой 1950-х. Более мрачную сторону, характерную для первых игр серии, как раз репрезентует «Укрытие» с его бетонным брутализмом, мрачным упадком и социальными экспериментами. Тягучая атмосфера ржавого постапокалипсиса — все еще главная фишка сериала Apple TV+ наряду с выразительной и волевой Ребеккой Фергюсон.

Этой атмосферы тут по-прежнему в избытке, так что периодически к экрану хочется поднести счетчик Гейгера. А вот к динамике второго сезона есть вопросы. Сюжетная линия Джульетты должна раскрывать зрителю предысторию этого мира, но раскрывать все карты шоураннер Грэм Йост как будто побаивается и предпочитает оттянуть неизбежное. Поэтому большую часть сезона она проведет, копаясь в металлическом хламе, сооружая новые механизмы из лома и палок и устраивая заплывы в затопленных отсеках соседнего убежища. Киногеничность Фергюсон вопросов не вызывает, но все же решение искусственно растянуть ее линию, при этом отодвинув сам героиню на второй план, кажется не самым удачным.

Вместо нее в центре повествования — подготовка к революции в ее родном убежище. Электрик Марта (Харриет Уолтер), начальник отдела механиков Нокс (Шэйн Макрей), его подчиненная Ширли (Ремми Милнер) и другие герои идут на прямую конфронтацию с властями, а сами Бернард, Медоуз и Симс в новых сериях раскрываются с новой стороны — пожалуй, глубже, чем в первом сезоне. Обойдемся без спойлеров, но намекнем, что даже у очевидных злодеев тут оказываются свои резоны, а само восстание вызывает опасение — мы знаем, чем закончилась подобная революция в соседнем убежище. Вы точно хотите, чтобы было как в бункере номере 17?

Второй сезон «Укрытия» остается отличным примером престижного стримингового сериала. Вместо аляповатости фантастического контента с условного Netflix — взрослое шоу, которое не стремится развлечь зрителя каждую секунду экранного времени. А ближе к концу сезона повествование, к счастью, слегка ускоряется; нас ждут и долгожданное расширение мифологии шоу, и новые загадки. Но пояс все же придется затянуть потуже: самое сладкое создатели сериала оставили на потенциальный третий сезон, который, хочется верить, скоро анонсируют.