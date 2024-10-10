«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». The Last of Us по версии AMC

В Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске стартовал второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», спин-оффа «Ходячих мертвецов», посвященный приключениям Дэрила Диксона во Франции. Рассказываем, что было в предыдущем сезоне и кто из любимых героев франшизы появится в продолжении.

Как «Дэрил Диксон» относится к основному сериалу

Норман Ридус и Мелисса Сюзанн МакБрайд



Это пятый спин-офф «Ходячих мертвецов» — хитового зомби-сериала, который завершился в 2022 году. Первые ответвления появлялись еще по ходу развития основного шоу. В 2015-м вышел сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» о первых днях эпидемии, в 2020-м — «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» о подростках, которые родились уже в новом мире. В 2022 году стартовал сериал-альманах «Истории ходячих мертвецов» об абсолютно новых героях.

Спин-оффы не опираются на комиксы, которые Роберт Киркман закончил в 2019 году. После завершения основного сериала AMC запустил новую волну продолжений, расширяющую зомби-вселенную. «Ходячие мертвецы: Мертвый город» возвращался к старым героям — Мэгги (Лорен Кохэн) и Нигану (Джеффри Дин Морган). «Ходячие мертвецы: Выжившие» рассказывал об истории любви Рика (Эндрю Линкольн) и Мишон (Данай Гурира). Наконец, «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» посвящен верному товарищу Рика, оказывающемуся на другом континенте. Это первый спин-офф «Ходячих», события которого разворачиваются в Европе.

Что было в первом сезоне

Дэрил Диксон (Норман Ридус) оказался во Франции. Судьба привела его в орден монахинь из «Союза надежды», которые оберегают подростка Лорана (Луис Пуэш Шильюцци). Его родила женщина-зомби, но сам он при этом остался человеком. Монахини считают, что он Избранный, что положит начало новому миру. Воспитанием парня занимается Изабель (Клеманс Поэзи), в прошлом аферистка из Парижа.

Норман Ридус

Дэрил надеется вернуться в США, и Изабель обещает помочь ему. Но сначала Диксон должен выполнить миссию — сопроводить Лорана на север Франции, в главный штаб «Союза надежды», известный как Гнездо. Там Лоран по плану монахинь будет взрослеть в полной безопасности и однажды станет мессией. В путешествии Дэрил убивает наемника, который оказывается братом Стефана (Ромэн Леви), командира отряда «Сила выживших». Это военизированная группировка под управлением Марион Жене (Анн Шаррье) — женщины, которая пытается построить новую Францию и уничтожить «Союз надежды».

Диксон, Изабель и Лоран отправляются на север Франции, избегая встреч с «Силой выживших» и Стефаном. Во флешбэках раскрывается, что Дэрил уже имел дела с французами из этой организации, путешествуя по Восточному побережью США. Дело кончилось плохо для ученых «Силы выживших», которые ставили эксперименты над зомби. Так, мадам Жене выращивала быстрых и сильных ходячих. С одним из таких монстров Дэрил сражается в финале.

О чем второй сезон

Мелисса Сюзанн МакБрайд

Новый сезон получил подзаголовок «Книга Кэрол» неспроста: вообще-то, этот спин-офф изначально планировался как парная история Дэрила и Кэрол. Но актриса Мелисса Сюзанн МакБрайд, исполняющая роль Кэрол, не смогла участвовать в съемках первого сезона из-за логистических проблем, связанных с работой в Европе.

Во втором сезоне Кэрол наконец-то появляется в небольшом флэшбеке, когда Дэрил только-только уплыл во Францию, а его верная подруга уже разыскивала героя. Следы приводят Кэрол сначала к мотоциклу, на котором передвигается вовсе не Диксон, а позже и к отряду наемников, которые по заданию «Силы выживших» поставляли ходячих (как выяснится позднее, для тех самых опытов).

Повествование концентрируется на двух героях. Кэрол пытается добраться во Францию из Америки и встречает добродушного пилота Эша (Маниш Дайал). Вместе они окажутся сначала в Гренландии, а позже Кэрол все-таки доберется до Парижа, где тут же столкнется с бойцами «Силы выживших» и мадам Жене.

О Диксоне сценаристы тоже не забыли. Персонаж Нормана Ридуса решает задержаться в Гнезде под присмотром лидера Лосанга (Джоэль де ла Фуэнте). Между ним и Дэрилом возникает ряд противоречий в отношении будущего Лорана: Диксон обучает того азам следопытства и самообороне, но Лосанг считает, что это лишнее. Лидер Гнезда готовит подростка к испытанию: того должен укусить зомби. Члены «Союза надежды» верят, что у мальчика-мессии иммунитет от вируса.

Что пишут критики

Зарубежная пресса хвалит второй сезон за экшен, насыщенность событиями и душевную атмосферу. Рейтинг новых серий на Rotten Tomatoes — 75%. При этом Мэтт Фоулер из IGN отмечает некоторое количество «неуклюжих сюжетных решений». Критик Collider Шон ван Хон добавляет: «У сериала, как и у многих шоу вселенной „Ходячих мертвецов“, есть свои недостатки. Но благодаря Дэрилу и Кэрол в центре внимания вы все равно получите массу удовольствия».

Маниш Дайал

Критик CBR Кэти Долл не в восторге от идеи спин-оффа в целом: «У „Ходячих“ хорошо получаются приземленные истории о персонажах. Но стремление сделать героев оригинального шоу главными действующими лицами все портит». Крэйг Мэтисон из The Age считает, что «Книга Кэрол» пытается повторить троп первого сезона (неудачно): «Трансатлантический трип сработал в первый раз, поместив Дэрила в новое пространство. Теперь добавление в историю его давней подруги Кэрол фактически возвращает сериал к прежней динамике».

Как это выглядит

Как динамичная и захватывающая история в духе сериала «Одни из нас»! Дэрил и Лоран как будто находятся в том же сеттинге, что и герои шоу Нила Дракманна и Крэйга Мэйзина. Правда, второй сезон добавляет второстепенную историю (и новую героиню), и это уводит от параллели с TLOU немного в сторону. Кэрол в продолжении наверстывает то, что, возможно, должна была получить с самого начала спин-оффа, если бы все изначально пошло по плану.

Клеманс Поэзи и Норман Ридус

Эта героиня появилась еще в первом сезоне оригинального шоу. Как ни странно, шоураннеры «Дэрила Диксона» сумели с нового ракурса подступиться к Кэрол, вроде бы раскрытой вглубь и вширь. В спин-оффе напоминают о ее дочери Софии, с которой женщина не успела проститься. Жутковатые флешбэки преследуют Кэрол в новом сериале, выводя героиню из состояния баланса и гармонии с собой.

Если первый сезон целиком и полностью был посвящен Диксону, его знакомству с двумя противоборствующими группировками и путешествию через всю Францию, то теперь повествование построено иначе, каждый эпизод примерно поровну поделен на два путешествия, Дэрила и Кэрол. Монтажные склейки не отличаются ни плавностью, ни замысловатостью, нередко зрителя выдергивают из крайне увлекательной сцены на одном континенте и перебрасывают в мирную и спокойную историю по другую сторону Атлантики.

Истории детей и взрослых ловко закольцовываются. Когда-то Дэрил несколько дней искал ту самую Софию, но так и не сумел спасти девочку. Теперь, много лет спустя, герою представился шанс спасти еще одного ребенка. Продолжение, к слову, размывает границу добра и зла. В конце первого сезона казалось, что привести парня в Гнездо достаточно, дальше его ждет счастливая жизнь. Но теперь Лоран в еще большей опасности: ему угрожают и «Союз надежды», и организация «Сила выживших», разыскивающая местоположение Гнезда.

Мелисса Сюзанн МакБрайд

Самих зомби в спин-оффе стало заметно меньше. Ученые мадам Жене работают над сывороткой, которая кратковременно увеличивает силу и скорость мертвецов, но на сюжет «Дэрила Диксона» это изменение почти не влияет. Судя по всему, естественная эволюция способностей зомби не слишком интересует шоураннеров новых спин-оффов, этой линии внимание не уделяется.

Вердикт

Новый сезон «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продолжает успешно развивать зомби-вселенную. Короткий формат и любимые герои франшизы в новых обстоятельствах — идеальный рецепт успеха, судя по оценкам критиков и зрителей. «Книга Кэрол» не только ведет фанатов к долгожданному воссоединению знаковых персонажей. Как и другие спин-оффы новой волны («Выжившие», «Мертвый город»), сериал позволяет новой аудитории, незнакомой с оригинальным шоу, вписаться во вселенную «Ходячих мертвецов» с минимальными знаниями о мире. В этом, кажется, и кроется один из важных компонентов успеха рейтингов шоу на AMC.

Автор: Тимур Алиев