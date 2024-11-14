«Дюна: Пророчество». Что происходит в амбициозном приквеле дилогии Вильнёва

На HBO и Max стартовал сериал «Дюна: Пророчество». Действие разворачивается во вселенной фильмов Дени Вильнёва, но за 10 000 лет до рождения Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе). Кинопоиск рассказывает все, что нужно знать об этой эпохе, героях и книжном первоисточнике.

Кто занимается сериалом

Джихе

Телевизионный приквел «Дюны» Дени Вильнёва был анонсирован еще в 2019 году. Изначально предполагалось, что сценарий напишет автор полнометражного фильма Джон Спэйтс, а сам Вильнёв поставит пилотный эпизод. Однако студия Warner Bros. быстро столкнулась с критикой: аудитории не понравилось, что над сериалом о женской организации, ордене Бене Гессерит, работают исключительно мужчины. В результате Спэйтс покинул проект и сосредоточился на работе над второй частью (причем, если верить инсайдерам, студии в принципе не понравился его сценарий), затем от сериала отказался и Вильнёв из-за занятости на съемочной площадке сиквела.

После этого «Пророчество» пережило еще несколько кадровых перестановок: в кресле шоураннера последовательно побывали Дэна Калво («Образцовые бунтарки», «Нарко») и Дайан Адему-Джон («Призраки усадьбы Блай»), а до финишной прямой сериал довела уже Элисон Шапкер («Мир Дикого Запада», «Видоизмененный углерод»). После Вильнёва первые два эпизода должен был поставить Йохан Ренк («Во все тяжкие», «Чернобыль»), а в итоге их сняла Анна Ферстер («Карнивал Роу», «Чужестранка»). Собственно говоря, сменилось и название — в изначальных анонсах приквел к «Дюне» фигурировал как «Орден сестер», а не «Пророчество».

Когда происходит действие сериала

Марк Стронг и Джоди Мэй

События «Пророчества» разворачивается в одной вселенной с фильмами Дени Вильнёва, но в очень далеком прошлом, за 10 148 лет до рождения Пола Атрейдеса. При этом повествование идет спустя 116 лет после окончания Батлерианского джихада — это ключевое событие в истории вселенной «Дюны», оказавшее огромное влияние на все ее последующее развитие.

За 10 000 лет до рождения Пола Атрейдеса человеческая раса оказалась на грани уничтожения. Мыслящие машины под руководством искусственного интеллекта Омниуса завоевали всю галактику и намеревались заменить собой человечество. Однако люди подняли восстание — так называемый джихад, — во главе которого встали трое лидеров: Вориан Атрейдес, Ксавьер Харконнен и Серена Батлер. Джихад получил название «Батлерианский» в честь убитого машинами сына Серены.

Война продлилась сотню лет, унесла миллионы жизней и закончилась сложнейшей победой человечества. А вот судьбы лидеров восстания оказались диаметрально противоположными. Из троицы вожаков лишь Вориан Атрейдес дожил до победы. Но если Серена Батлер вошла в историю как мученица и героиня, а ее потомки унаследовали императорский престол и сменили фамилию на Коррино (в честь планеты, возле которой прошла решающая битва с мыслящими машинами), то Ксавьера Харконнена и его внука Абулурда заклеймили позором и нарекли трусами и предателями. Не обошлось без участия Атрейдесов, что и положило начало многовековой вражде двух великих домов.

На самом деле, все было совсем иначе. Ксавьер узнал, что один из вожаков джихада пользуется войной с машинами для достижения корыстных целей. Харконнен пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить человечество от рвущегося к власти негодяя. Лишь Вориан Атрейдес знал об истинных мотивах своего друга, но предпочел умолчать о них, чтобы не отвлекать никого от войны с могущественными неприятелем междоусобными разборками. Абулурд, внук Ксавьера, в решающей битве с машинами хотел избежать лишних человеческих жертв и ослушался приказа Вориана. Однако его поступок привел к еще большим потерям, и Атрейдес в отместку лишил молодого Харконнена всех почестей, заслуг и надежд на будущее.

Победа над мыслящими машинами привела к еще одному важному обстоятельству: отныне и вовеки веков они были запрещены, а их функции возложили на людей-ментатов — по сути, на ходячие компьютеры, чьи мыслительные способности были развиты специальным образом.

Сюжет вдохновлен книжной трилогией «Великие школы Дюны», но это оригинальная история

Джессика Барден

Создатель «Дюны» Фрэнк Герберт написал шесть книг и умер в самом начале работы над седьмой. Спустя полтора десятилетия его сын Брайан в соавторстве с писателем Кевином Андерсоном приступил к развитию вселенной своего отца. Они написали около двух десятков романов, среди них есть приквелы и эпическое завершение всего цикла. Именно Герберт-младший и Андерсон описали все события Батлерианского джихада. В 2012 году соавторы приступили к работе над новой трилогией «Великие школы Дюны», действие которой начинается спустя 80 лет после окончательной победы над мыслящими машинами.

Среди основных тем «Великих школ...» — возвышение Бене Гессерит, загадочного женского ордена, члены которого веками служили при дворах великих домов, направляя их правителей и соблюдая интересы всего человечества. Тысячи лет конечной целью Бене Гессерит было создание Квисатц Хадераха — идеального правителя с практически безграничными способностями. В «Дюне» их программа подошла к финалу, а в «Пророчестве» только началась.

В ноябре 2024 года шоураннер «Пророчества» Элисон Шапкер заявила, что действие будет разворачиваться спустя 20 лет после событий «Великих школ». Таким образом, в центре окажется оригинальная сюжетная линия, но флешбэки в прошлое персонажей затронут события книг.

Кто все эти люди

Сара-Софи Бусснина

Преподобная мать Валя Харконнен (Эмили Уотсон). Уже 30 лет управляет орденом Бене Гессерит и всеми силами пытается защитить его и всю империю. Героиня впервые появилась в книжной трилогии «Великие школы Дюны».

(Эмили Уотсон). Уже 30 лет управляет орденом Бене Гессерит и всеми силами пытается защитить его и всю империю. Героиня впервые появилась в книжной трилогии «Великие школы Дюны». Преподобная мать Тула Харконнен (Оливия Уильямс). Сестра Вали, также член ордена Бене Гессерит.

(Оливия Уильямс). Сестра Вали, также член ордена Бене Гессерит. Принцесса Инес Коррино (Сара-Софи Бусснина). Законная дочь императора Джавикко и единственная наследница престола Золотого льва. В первой серии принцесса готовится к династическому браку по расчету, жениху всего 9 лет, но он идет в комплекте с приданым — необходимым императорскому дому боевым флотом. Впрочем, у Инес есть и свои планы: пока жених не достигнет совершеннолетия, она вольна делать все, что хочет. Героиня собирается провести эти годы с пользой, пройдя обучение у Бене Гессерит, где она рассчитывает обрести все необходимые правителю навыки.

(Сара-Софи Бусснина). Законная дочь императора Джавикко и единственная наследница престола Золотого льва. В первой серии принцесса готовится к династическому браку по расчету, жениху всего 9 лет, но он идет в комплекте с приданым — необходимым императорскому дому боевым флотом. Впрочем, у Инес есть и свои планы: пока жених не достигнет совершеннолетия, она вольна делать все, что хочет. Героиня собирается провести эти годы с пользой, пройдя обучение у Бене Гессерит, где она рассчитывает обрести все необходимые правителю навыки. Константин Коррино (Джош Хьюстон). Незаконнорожденный сын императора, не имеет прав на престол.

(Джош Хьюстон). Незаконнорожденный сын императора, не имеет прав на престол. Джавикко Коррино (Марк Стронг). Император всей известной части галактики. Считает своим долгом защищать империю и оберегать хрупкий, дорогой ценой достигнутый мир.

(Марк Стронг). Император всей известной части галактики. Считает своим долгом защищать империю и оберегать хрупкий, дорогой ценой достигнутый мир. Императрица Наталья (Джоди Мэй). Амбициозная аристократка, чей брак с императором объединил тысячи планет.

(Джоди Мэй). Амбициозная аристократка, чей брак с императором объединил тысячи планет. Киран Атрейдес (Крис Мейсон). Новый мастер меча дома Коррино. Жаждет оправдать свою великую фамилию, но на пути его амбиций встают непрошеные чувства к наследнице престола.

(Крис Мейсон). Новый мастер меча дома Коррино. Жаждет оправдать свою великую фамилию, но на пути его амбиций встают непрошеные чувства к наследнице престола. Десмонд Харт (Трэвис Фиммел). Харизматичный солдат с загадочным прошлым и хитрой улыбкой. Пережил 12 полетов на Арракис, хотя большинству хватает и одного. Харт прибыл ко двору императора, чтобы предупредить его о краже груза меланжа, а заодно, похоже, чтобы вбить клин между Джавикко и орденом.

(Трэвис Фиммел). Харизматичный солдат с загадочным прошлым и хитрой улыбкой. Пережил 12 полетов на Арракис, хотя большинству хватает и одного. Харт прибыл ко двору императора, чтобы предупредить его о краже груза меланжа, а заодно, похоже, чтобы вбить клин между Джавикко и орденом. Харроу Харконнен (Эдвард Дэвис). Многообещающий политик из некогда великого дома, мечтающий возродить былую славу семьи.

(Эдвард Дэвис). Многообещающий политик из некогда великого дома, мечтающий возродить былую славу семьи. Лайла (Хлоя Ли). Самая юная послушница в ордене сестер, любимица Тулы Харконнен. По мнению Тулы, умение девушки чувствовать других людей не сравнится ни с кем. Валя же считает, что Лайла подобна заблудшему ягненку.

(Хлоя Ли). Самая юная послушница в ордене сестер, любимица Тулы Харконнен. По мнению Тулы, умение девушки чувствовать других людей не сравнится ни с кем. Валя же считает, что Лайла подобна заблудшему ягненку. Сестра Теодосия (Джейд Аноука). Талантливая и амбициозная адептка Бене Гессерит. Любимица Вали.

Что происходит в первой серии

За 30 лет до событий сериала умирает Ракелла Берта-Анирул (Кэти Тайсон), основательница ордена и его первая глава. После смерти в ордене наступает раскол: часть сестер, включая Доротею (Камилла Бипут), внучку покойной, хотят свернуть начатую генетическую программу и придерживаться своей изначальной задачи — лишь направлять действия сильных мира сего. Валя Харконнен же опасается, что такая политика уничтожит орден и погубит всю империю. Она хочет, чтобы сестры напрямую влияли на галактическую политику. С помощью Голоса, недавно освоенной ею техники, позволяющей управлять действиями других людей против их воли и желания, Валя убивает Доротею и захватывает власть в ордене.

30 лет спустя ее цель близка к осуществлению. Принцесса Инес Коррино, единственная наследница престола, собирается пройти обучение в ордене. Но сперва должна состояться ее свадьба с лордом Прюиттом Ричезе (Чарли Ходсон-Прайор), девятилетним наследником влиятельного дома. Сестры Бене Гессерит одобряют брак, поскольку юный возраст жениха позволит Инес пройти обучение в ордене. Церемония помолвки едва не заканчивается катастрофой, когда Прюитт по глупости выпускает на волю свою игрушку — маленькую мыслящую машину. Императору удается замять ситуацию, но напряжение продолжает витать в воздухе. Вечером он признается солдату Десмонду Харту, что считает свадьбу ошибкой, однако нуждается в боевом флоте Ричезе.

Еще позже Харт встречает в коридорах дворца одинокого Прюитта, который снова играется с маленькой машиной. Солдат заводит с ним беседу, а затем, назвав Бене Гессерит злейшими врагами, хладнокровно убивает юного лорда.

Каким получился первый эпизод

Сплошная экспозиция. В первом эпизоде «Пророчества» практически нет действия, авторы тратят весь хронометраж на знакомство с эпохой и многочисленными героями. По сути, за всю серию происходит только два самых значимых события — в прологе, когда молодая Валя захватывает власть в ордене, и в конце, когда Десмонд встречает в коридоре Прюитта.

На экране очень много людей. Среди них — сестры Бене Гессерит и послушницы, представители великих домов и наследники, солдаты и фремены. Большая часть героев пока подана схематично, на общем фоне выделяются разве что Валя Харконнен и принцесса Коррино. Степень важности других персонажей в ходе событий еще предстоит понять в следующих эпизодах. Пока что ясно только одно: Десмонд Харт определенно не тот, за кого себя выдает.

Интригующая концовка. В финале первой серии сценаристы выкидывает фокус в стиле «Игры престолов», разве что здешнему Брану Старку точно не суждено надеть на себя корону в финале. Концовка оставляет много вопросов и заставляет заподозрить, что не зря авторы столько раз вспоминали войну с мыслящими машинами.

Что пишет пресса

Эмили Уотсон

Критикам дали возможность ознакомиться с четырьмя эпизодами «Пророчества», и первые обзоры пока далеки от восторга, хотя в целом, скорее, все же позитивные. На сегодня рейтинг сериала на Rotten Tomatoes составляет 75% положительных рецензий.

Журналисты считают, что, хотя сериалу и не удается передать размах фильмов Вильнёва, он способен очаровать другими козырями. «„Пророчество“ отдает должное запутанной политике и этическим дебатам, занимающим краеугольное место во вселенной Фрэнка Герберта», — считает Variety. Хвалят и актерскую игру, в частности мастерство исполнительницы роли Вали Харконнен. «Впечатляющая игра Эмили Уотсон, перевоплотившейся в мстительную и хитрую интриганку, превращает сериал в захватывающую сагу о преданности, предательстве, амбициях и алчности», — отмечает The Daily Beast.

Есть и те, кому сериал категорически не понравился. «Пророчество» называют «неоригинальной калькой „Игры престолов“, только в космосе». «„Пророчество“ убирает из фильмов Вильнёва весь накал и зрелищность, заменяя их унылой и лишенной экшена пародией на „Игру престолов“, такой же безжизненной, как пустыня Арракиса», — жалуется Slash Film. «Складывается впечатление, что кто-то вырезал строки диалогов из шаблонного сценария „Игры престолов“ и через случайные промежутки добавил туда слово „меланж“, — соглашается The Hollywood Reporter. — Может, к концу сериала меня и зацепит, но пока „Пророчеству“ не хватает остроты».

Какие вопросы остались у нас после первой серии

Кто такой Десмонд Харт? И как ему удалось одновременно убить двух людей в разных уголках галактики?

Какими неприятностями грозит власти императора смерть юного лорда?

Какими последствиями обернется одна ночь между принцессой и ее мастером мечей?

Автор: Алексей Ионов