Я смотрю «жЫЫЫзнь» с Галустяном в главной роли. И это не кринжвотчинг!

В редакции Кинопоиска есть поклонник сериала «жЫЫЫзнь», это шоу про троглодитов с Галустяном. Не верите? Наш руководитель соцсетей пламенно и на пальцах пытается объяснить, почему шоу Эмиля Никогосяна — это не только отрезвляющая, но и ободряющая комедия. Про нас с вами, вообще-то.

Алик Кемалов Руководитель контентного СММ Фантеха

«Под страхом смерти я не буду смотреть сериал ТНТ!» «Галустян — ну нет, он не актер совсем». «Опять пародию сняли и будут шутить сортирный юмор». «Как вообще можно всерьез воспринимать проект с такой графикой?!» «Лучше пересмотреть „Зеленого слоника“, чем терпеть это». А сейчас, когда все аргументы против закончились, можно сесть и нормально поговорить про «жЫЫЫзнь» — самый философский сериал прямо сейчас.

О чем это? Племя «идиотов» живет на темной стороне озера, подвергается постоянным нападениям мезозойской фауны и никак не может заставить пшеницу колоситься, а рожь ржиться. Возглавляет племя неопытный, постоянно рефлексирующий и, будем честны, не слишком умный вождь (Михаил Галустян). К власти его привел местный шаман (Борис Дергачёв), хитроумный и ленивый человек, который научился запугивать всех духами и добиваться своих целей в первобытно-общинном строе. В племени есть и своя швея, и охотники, и учительница, и лекарь — словом, весь набор, необходимый для выживания в сложных условиях каменного века.

Ксения Гусева, Андрей Федорцов, Филипп Ершов

А чтобы «идиотам» было обиднее, на светлой стороне озера авторы сериала поселили племя более продвинутых «придурков» во главе с матриархом (Светлана Ходченкова). У них и крокодил ловится, и кокос растет, и из берлог голодные медведи не лезут. Тут, конечно, и колесо уже изобрели.

Вся драматургическая структура «жЫЫЫзни» строится на простом конфликте жестоких обстоятельств и ограниченных умственных способностей вождя Галустяна. Но это не просто комедия, а еще и басня: каждая серия — отдельное размышление о базовых ценностях. В первой мы понимаем, что классно довольствоваться настоящим, при этом стремясь к светлому будущему. Во второй — что пожилым людям все-таки нужны соцгарантии и пенсия. А дальше и проблему демографии становится понятно как решать (подсказка: не штрафами и льготами, а наличием досуга и уверенности в будущем), и с темой любви по расчету можно разобраться (если только быть честными). Создатели сериала выбрали предельно простой и лобовой подход, и он работает!

Светлана Ходченкова

В последние годы кажется, что та самая гуманистическая мысль с ее верой в человечность полностью иссякла, кругом только разрушения, хтонь и смерть. Тем сильнее звучат прописные истины в изложении Галустяна. Ты забыл, что любовь — это вообще-то важно, что правда и честность помогают решить проблему. А он — раз! — и бьет тебе под дых простой очевидностью. И в каждой серии есть не один такой хук и твист.

Отдельно выскажусь про сценарные гэги и выразительную игру актеров. Сочетание шуток с талантами Галустяна работают как термоядерный коктейль: от одной поднятой вверх брови или небрежной реплики я начинаю гоготать на всю квартиру, вызывая недоумение у кота. Так и представляешь, как Эмиль Никогосян наставлял Галустяна: «Ты тупой охотник! Играй тупого охотника!» На предельно простом сценарном материале актеры умудряются добавить глубины образу через микроскопические мимические движения. В последний раз такое в отечественном кино можно было увидеть… ну не знаю, годах в 1960-х.

Михаил Галустян

Михайл Сергеевич поражает: оказывается, комедийная роль милого неудачника может быть глубокой и многогранной. Пётр Скворцов (он играет кострового по имени Кривой) дает модель для поведения всем мужчинам 30+, у которых дети, ипотека, машина в кредит и зашкаливающий уровень усталости (спойлер: спасением станут большое сердце и четкие жизненные установки). Борис Дергачёв работает в характерной маске самовлюбленного злодея, но из-под нее нет-нет да и выглянет человеческое лицо (хорошего товарища и брата по каменному оружию). Да, вы можете по инерции пытаться назначить в сериале антигероя или главного злодея, но оказывается, что злодеев нет. Есть только жыыызнь между прошлым и прошлым, на которую ты порой не можешь повлиять, но можешь подстроиться и радоваться мелочам типа вечеринки на пляже или новой шкуры, пошитой по стандартам моды прогрессивного племени.

Для равновесия, конечно, стоит поддать сериалу: музыка тут никакая, а графика — вырви глаз. Но мне ругать его совершенно не хочется. Я понимаю общепринятый скепсис людей с развитым кинематографическим вкусом, понимаю общую настороженность и даже недоверие к комическим аттракционам Галустяна, но просто попробуйте, как и эти жители пещер, отринуть стереотипы и открыться новому. Дайте троглодитам с озера маленький шанс, и я уверен, они смогут подарить вам несколько теплых вечеров у костра.