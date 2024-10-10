«Дорогуша»: комедийный триллер с Эллой Пернелл, звездой «Шершней» и Fallout

На Sky Atlantic и Starz состоялась премьера мрачной комедии «Дорогуша», в которой Элла Пернелл, звезда сериалов Fallout и «Шершни», сыграла офисную тихоню. Девушка, годами терпевшая насмешки, внезапно начинает чувствовать себя лучше, когда берет в руки острый нож. Рассказываем, на что похожа «Дорогуша» и каким получился сериал.

О чем это

Рианнон Льюис (Элла Пернелл) живет в маленьком английском городке и работает на ресепшене в местной газете. Коллеги ее привычно не замечают, а босс (Джереми Свифт) чаще называет не по имени, а раздражающим прозвищем «дорогуша». Рианнон давно мечтает стать младшим репортером, однако эту должность отдают новичку ЭйДжею (Кэлам Линч), чья мама знакома с главредом.

И это далеко не единственная претензия девушки к окружающим. Когда ее папа (Дэвид Барк-Джонс) умирает после продолжительной болезни, сестра (Александра Доулинг) решает продать родительский дом. Что хуже всего, риелтором она выбирает Джулию (Николь Лекки), одноклассницу Рианнон, которая когда-то превратила жизнь девушки в ад. В одну особенно поганую ночь забитая тихоня, к чьему мнению никто не прислушивается, почти случайно убьет человека. С этого момента ее жизнь круто изменится, а число трупов начнет расти.

Джонатан Пойнтинг

Кто это сделал

Шоураннером сериала выступила Керсти Суэйн, работавшая над целым рядом британских мини-сериалов. Самый известный ее проект — «Беги», написанный в соавторстве c Вики Джонс («Убивая Еву») и Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»). Все серии «Дорогуши» сняла Элла Джонс, актриса, режиссер и продюсер; вероятнее всего, ее карьера получит мощный толчок как раз после этого шоу.

«Дорогуша» — это экранизация одноименного романа СиДжей Скьюз. Это английская писательница, которая специализируется на young-adult-романах про молодых людей, которые совершают преступления. «Дорогуша» вышла в 2017 году и стала ее главным хитом, с тех пор у книги выпущено аж четыре (!) продолжения.

Как это выглядит

Элла Пернелл

«Дорогуша» удачно сочетает очень черную комедию, драму и триллер. Этим сериал напоминает целый ряд шоу про обаятельных социопатов: «Декстер», «Ты», «Конец ***го мира», «Уэйн».

Главное достоинство сериала, несомненно, Элла Пернелл. Звезда «Шершней» и Fallout укрепляет свое место в поп-культуре и становится в один ряд с молодыми звездами вроде Дженны Ортеги. Миловидная внешность и огромные глаза отлично контрастируют с безумной улыбкой и очередным жестоким убийством. Рианнон Льюис вызывает одновременно и ужас (как ни крути, но все же она маньячка!), и умиление пополам с сочувствием. Ее проблемы вполне приземленные и кажутся понятными любому зрителю: у нее неудачная личная жизнь (непостоянный любовник игнорирует ее на публике), отвратительные семейные отношения, непроработанная детская травма и унылые рабочие будни. Иногда достаточно одного скверного дня, чтобы превратить человека в психопата.

Комедии тут тоже немало, причем самой черной. Например, взаимоотношения главной героини и ее обидчицы (обойдемся без спойлеров) сворачивают в самое неожиданное русло. Да и сами убийства Рианнон настолько непродуманны и нелепы, что действия полиции и журналистов вызывают только смех; в реальном мире такую убийцу поймали бы через несколько часов, настолько комично-подозрительно она себя ведет в любых ситуациях.

Что пишут критики

Александра Доулинг и Элла Пернелл

Сейчас на Rotten Tomatoes у сериала 88% положительных рецензий. Что характерно, пишут о «Дорогуше» пока в основном британские критики. Видимо, второй всплеск популярности шоу ждет, когда оно рано или поздно окажется на каком-то международном стриминге. В основном авторы издания остались довольно сериалом. The Hollywood Reporter хвалит актерский перфоманс Эллы Пернелл. London Evening Standart считает, что история не становится слишком мрачной благодаря особому юмору. А Decider сравнивает Пернелл с Кристиной Риччи, которая занимала похожее место в поп-культуре примерно 20 лет назад.

Но не все остались довольно сериалом. IndieWire считает, что сюжет получился поверхностным, мотивации героев слишком запутаны, а сценаристам не хватило логики. Guardian кажется, что сериал не очень удачно адаптирует оригинальный роман и сильно упрощает сюжет о яростной женской мести.

Вердикт

«Дорогуша» — забавный и запоминающийся сериал, который, тем не менее, вряд ли войдет в итоговые списки лучшего за 2024 год, но он способен порадовать фанатов мрачных шоу про социопатов. Элла Пернелл убедительно вписывается в роль тихони, обиженной на весь мир. Сценаристы же не пытаются превратить все это в манифест, а просто развлекают зрителя. Ждем второй сезон — история Рианнон в оригинале не завершилась на первом романе, так что шанс увидеть продолжение достаточно высок.

Автор: Марат Шабаев