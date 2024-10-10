«Франшиза»: сатира на производство супергеройского мыла

На Max начался сериал «Франшиза» с именами Армандо Ианнуччи и Сэма Мендеса на афише — комедия про съемки фильма-комикса. В отсутствие новинок Marvel шутками про Marvel довольствуется Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В голливудском павильоне снимается будущий блокбастер «Текто» — комикс про супергероя, способного вызывать землетрясения своим волшебным бурильным молотком. Второй режиссер Дэниел (Химеш Патель), самый компетентный человек на площадке, лавирует между амбициями коллег, капризами актеров, требованиями студии и, вероятно, собственными мечтами. Вдобавок новый продюсер — его бывшая (Ая Кэш).

Сатирическая комедия про условную Marvel авторства Армандо Ианнуччи и Сэма Мендеса — это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, и это действительно не совсем правда. Мендес поставил пилотную серию (и явно не перетрудился, хотя и сделал пару фирменных длинных проходов), Ианнуччи и вовсе ограничился, насколько можно судить, туманной ролью исполнительного продюсера. А шоураннер — британец помоложе по имени Джон Браун, придумавший ситком про геймеров «Битые пиксели» и что-то писавший для нескольких престижных сериалов вплоть до «Наследников». На голливудских блокбастерах он не работал, но все мы, живя в век лишней информации, примерно представляем, что там происходит.

Это и плюс, и проблема «Франшизы» — угадать, что нам покажут, очень просто. Режиссер — претенциозный немец (Даниэль Брюль), сделавший себе имя на чем-то авторском и еще неготовый, кажется, признаться себе, что продаться наполовину невозможно. Он что-то бормочет про экологический подтекст фильма, но уже с готовностью принимает распоряжения сверху, будь то требование сделать картинку поярче или сэкономить на массовке.

Главные роли в «Текто» исполняют простодушный блондин (Билли Магнуссен) и саркастичный ветеран сцены из, разумеется, Великобритании (Ричард Э. Грант). Первый демонстрирует чудеса неуверенности в себе, второй находится на собственной волне, все вокруг презирает, издевается над партнером и рассказывает случаи из своей богатой биографии и проблематичные анекдоты. Оба артиста очень хороши, особенно Грант; не пропустите бэкстейдж-интервью на титрах.

Новая ассистентка (Лолли Адефопе) лезет с ненужными комментариями, скрипт-супервайзер (Джессика Хайнс) лебезит перед режиссером, человек со студии (Даррен Голдштейн), самый ианнуччиевский персонаж из всех, вгоняет работников в ужас. Недоступный большой босс, условный Кевин Файги, всегда незримо присутствует с помощью специально обученного молодого человека с гарнитурой и планшетом.

Техника отказывает, статисты хотят в туалет, время уходит. Уже упомянутая новая продюсерша прикидывает, как не оказаться крайней при неизбежном, кажется, крахе проекта; вскоре выясняется, в частности, что в кинокомиксовой вселенной этот блокбастер побочный, а лучшие силы брошены на другой, основной. На таком фоне второй режиссер производит относительно вменяемое впечатление: Патель с его умными глазами и неброским обаянием удачно выбран на роль какого-никакого сердца всего этого безобразия.

Химеш Патель

Кажется, сценарий мог бы быть острее и злее: большинство шуток на тему творчества, финансов и политики киносъемок не покидает зону комфорта. Дух Ианнуччи, очевидно, витает над пассивно-агрессивными скороговорками, но его яда тут не хватает. Редкие упоминания реальных людей не отличаются смелостью (про Дэвида Мэмета, впрочем, все равно смешно). Фильмы-комиксы — простая мишень, к тому же в данный момент замершая на месте, и иногда трудно отделаться от впечатления, что авторы зачем-то пинают гигантскую полумертвую тушу (см. анекдот про слонов в первой серии). «Супергеройскую усталость» тут, конечно, тоже обсуждают, и некоторые персонажи даже успевают на ходу задуматься, занимаются ли они кино или все-таки его убийством.

С другой стороны, это все равно мило, предельно необременительно и по большой части забавно — как минимум для людей, которые вовлечены или интересуются кинематографом как индустрией. До «Ирмы Веп» этому сериалу как до луны, но walk and talk среди людей, наряженных рыбами, — всегда не худший вариант. Главное, если дело пойдет, «Франшизу» можно растянуть на неограниченное число сезонов.