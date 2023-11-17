Сериал «Проклятие»: злая кринж-комедия про современность

В Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой на Кинопоиске вышел сериал «Проклятие», который придумали комик-документалист Нэйтан Филдер («Репетиция») и Бенни Сэфди, снявший с братом «Неограненные алмазы». Филдер и Сэфди вместе с Эммой Стоун сыграли главные роли в этой странной и неуютной комедии, где высмеиваются джентрификация, современные медиа и благонамеренные либералы.

О чем это

Нэйтан Филдер и Эмма Стоун

Молодая семейная пара — Эшер (Филдер) и Уитни Сигел (Стоун) — хочет облагородить упадочный городок Эспаньола в штате Нью-Мексико. Они одержимы возведением экологичных домов с нулевым углеродным следом, но, для того чтобы их затея заработала и стала приносить, им нужно прославиться. Главную роль в их медиауспехе должно сыграть реалити-шоу для канала HGTV, который посвящен дому и саду. Пилотный эпизод их шоу снимает странноватый продюсер Дуги Шектер (Сэфди), который документирует все благие дела Сигелов.

Все идет не по плану: во время интервью Эшер грубит местной журналистке, которая узнала, что Уитни — дочь состоятельных владельцев недвижимости с сомнительной репутацией. Руководство HGTV не хочет давать шоу зеленый свет. Уитни никак не может забеременеть. Но, что хуже всего, Эшера проклинает маленькая девочка, которой он дал сотню долларов, чтобы покрасоваться перед камерой, а затем забрал деньги обратно.

Как это выглядит

Нэйтан Филдер и Эмма Стоун

«Проклятие» — странный и неуютный сериал, и в этом его главное достоинства. Филдера знают за документальные комедийные шоу, которые размывают границу между вымышленным и реальным. «Проклятие» — игровой сериал, в котором есть конкретные вставки, стилизованные под телевизионные реалити, но даже в моменты, когда за героями Филдера и Стоун не идет съемочная команда, остается ощущение, что за ними кто-то следит. Когда Сигелы едут на машине, их будто снимают из соседнего авто, а когда они находятся дома, мы часто наблюдаем за ними через окно, и в край кадра попадают разные неидентифицируемые объекты, мозолящие глаз (то ли чье-то плечо, то ли куст — гадайте сами). Это вызывает дискомфорт и даже ужас. А за кадром звучит атональная электронная музыка Дэниела Лопатина (автор саундтрека к «Неограненным алмазам» Сэфди), поэтому местами сериал вполне соответствует своему названию и превращается в натуральный хоррор, — пусть тут и не происходит ничего сверхъестественного. Впрочем, в финале третьей серии снова всплывет тема проклятия, правда, в довольно абсурдистском обрамлении — оказывается, это просто тренд из TikTok.

При этом по своей сути это все-таки комедия — типично филдеровская, с неловкими ситуациями. Например, когда Эшер приезжает к родителям Уитни, он несколько минут слушает монолог тестя про короткие пенисы (они в кадре, разумеется, тоже появляются, а герои назойливо сравнивают их с томатами черри). Большую часть юмора сериала сложно описать словами, он разыгрывается усилиями Стоун и Филдера, их интонациями и мимикой. Главные герои, которые считают себя благородными спасителями жителей трущоб, оказываются мерзкими, мелочными и фальшивыми, и им трудно в этом себе признаться. Поэтому следить за их лицемерными диалогами — одно удовольствие, пусть и специфическое!

Кто создал сериал

Нэйтан Филдер

Нэйтан Филдер прославился как автор комедийного шоу «Нэйтан спешит на выручку», где он в роли бизнес-консультанта разъезжал по Америке и раздавал диковинные советы предпринимателям, а в прошлом году он выстрелил с еще более концептуальным документальным сериалом «Репетиция». Также комик спродюсировал «Полезные советы от Джона Уилсона». «Проклятие» кажется логичным продолжением предыдущих проектов. Пусть это игровой сериал, но, тем не менее, он тоже задается вопросами о границах искреннего и вымышленного, заимствуя операторские приемы из документалистики.

Соавтором «Проклятия» стал Бенни Сэфди, половина режиссерского дуэта, который покорил современных критиков и зрителей напряженными триллерами «Хорошее время» и «Неограненные алмазы». Сэфди в последнее время много снимается (вы могли видеть его в «Оппенгеймере» или «Лакричной пицце»), но здесь он выступил не только как актер, но и как автор сценария.

Сорежиссерами «Проклятия» стали Дэвид и Нэйтан Зеллнеры, которые сняли феминистский вестерн «Девица», а соавтором сценария в некоторых сериях выступила Кэрри Кемпер, одна из сценаристок «Офиса», которая также работала с Филдером над «Нэйтан спешит на выручку» и «Репетицией».

Что пишут критики

Эмма Стоун

Сейчас на Rotten Tomatoes у сериала 93% положительных рецензий. Hollywood Reporter хвалит сериал за неприятное, но захватывающее времяпрепровождение. Variety считает, что у Филдера и Сэфди получился едкий комментарий на тему американского капитализма, а Стоун сыграла одну из лучших своих ролей. The Guardian хвалит атмосферный саундтрек и неуютную атмосферу слежки за главными героями.

Большинство критиков хвалят проект за его неординарность, но есть и те, кто не оценил «Проклятие». Rolling Stone ругает актерскую игру Филдера, который в наиболее эмоциональных сценах меркнет по сравнению со Стоун. Vanity Fair считает, что авторы так и не поняли, что они на самом деле хотят сказать. TV Line пишет, что пародии на реалити-шоу устарели, а шутки про сексуальную дисфункцию главных героев кажутся низкими.

Вердикт

«Проклятие» — странный, но оригинальный сериал, который мало на что похож. Фанаты Нэйтана Филдера, скорее всего, останутся довольны: это дискомфортное шоу, которое обшучивает филантропию, экоповестку, формат реалити-шоу и современную Америку. Сделано все с умом и по совести, а к финалу разрозненные колкости и неловкости превращают социальную сатиру в настоящий экзистенциальный хоррор, причем концовку можно трактовать по-разному (наш разбор можно прочитать тут). И это еще одно подтверждение того, что «Проклятие» всерьез претендует на статус культового шоу.