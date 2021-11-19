Сериалы ноября: «Дюна: Пророчество», «Дети перемен» и «День Шакала»

В ноябре орден Бене Гессерит и червь Шаи-хулуд вернутся с миром «Дюны», звезды «Слова пацана» окажутся в 1990-х, Эдди Редмэйн и Майкл Фассбендер займутся убийствами и шпионажем, а Амедиатека выпустит свой первый оригинальный сериал.

Главные премьеры

Где смотреть: «Иви» и KION — с 1 ноября

Известный поп-певец Кирилл Артемьев (Милош Бикович) втянут в громкий скандал: начинающая певица Вера (Анастасия Красовская) обвиняет его в изнасиловании. Разбираться в конфликте герои будут на глазах у миллионов зрителей — в студии популярного ток-шоу «Правда» (нечто в духе «Пусть говорят»).

Авторы обещают показать изнанку скандальных телешоу и поговорить о жертвах насилия, культуре отмены, постыдной стороне жизни звезд шоу-бизнеса и токсичном влиянии медиа. Игорь Верник сыграл коварного ведущего «Правды», а Виктория Толстоганова — жестокого продюсера Артемьева. На камео заглянули Отар Кушанашвили, Никита Джигурда, Николай Басков, Алсу, Дима Билан и Анатолий Цой. Над сериалом работали продюсер Андрей Золотарёв и сценаристы «Нины» Дмитрий Литвиненко и Юлия Савенкова.

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Где смотреть: Peacock, Now TV, Sky Television — с 7 ноября

Упорная сотрудница британской разведки пытается идентифицировать, выследить и поймать непревзойденного киллера по прозвищу Шакал, который убил особо важную персону. Сложность в том, что неуловимый наемник постоянно меняет облики.

Телевизионная адаптация одноименного политического триллера писателя и экс-агента МИ-6 Фредерика Форсайта, который уже экранизировали в 1972-м и 1997-м. Вслед за Эдвардом Фоксом и Брюсом Уиллисом Шакала сыграл оскароносный Эдди Редмэйн из «Фантастических тварей». В роли противницы убийцы — Лашана Линч, новый агент 007 из «Не время умирать». За сценарий отвечал Ронан Беннет («Джонни Д.»), за режиссуру — Брайан Кирк («Игра престолов», «21 мост»). Съемки проходили по всей Европе — в Будапеште, Вене и Дубровнике.

Где смотреть: Netflix — 9, 16 и 23 ноября

Второй и последний сезон анимационного стимпанк-хита Netflix, действие которого разворачивается во вселенной многопользовательской видеоигры League of Legends. Первый сезон, получивший «Эмми» за лучшую анимационную программу, хвалили за драйвовую взрослую анимацию, запоминающуюся стилистику, головокружительные экшен-сцены и проработанный мир. Продолжение завершит арку сестер Вай и Джинкс и расскажет о конфликте между зажиточным городом Пилтовер и находящимся под землей Зауном.

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Где смотреть: Max, HBO — с 17 ноября

Приквел «Дюны», в основу которого лег роман Брайана Герберта и Кевина Андерсона «Дюна: Орден сестер». Действие разворачивается за 10 000 лет до событий фильмов с Тимоти Шаламе. В центре сюжета — сестры Валя и Тула Харконнен и становление влиятельного женского ордена Бене Гессерит, члены которого подвергаются жесточайшим испытаниям, чтобы получить сверхчеловеческие способности. Лидером группы постепенно становится Валя Харконнен, стремящаяся возродить былую славу своего рода и отомстить Дому Атрейдес, который она винит во всех бедах Харконненов.

Несколько серий поставила Анна Ферстер («Другой мир: Войны крови», «Мир Дикого Запада»), а шоураннером стала Элисон Шапкер («Видоизмененный углерод»). Режиссер Дени Вильнёв, оператор Грег Фрейзер и композитор Ханс Циммер над сериалом не работали. Главные роли сыграли Эмили Уотсон («Чернобыль»), Оливия Уильямс («Шестое чувство»), Трэвис Фиммел («Варкрафт»), Джоди Мэй («Ведьмак») и Марк Стронг («Kingsman: Секретная служба»). Шаи-хулуд, он же песчаный червь, заглянет на камео, чтобы целиком проглотить пару городов.

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Где смотреть: Paramount+ — с 29 ноября

Тайный агент ЦРУ, известный как Марсианин, получает приказ бросить работу под прикрытием и вернуться в Лондон. Однако вскоре в его жизнь врывается возлюбленная, которую ему пришлось оставить. Карьера, тайна личности и миссия оперативника оказываются под угрозой из-за любви.

Романтический триллер, действие которого разворачивается в мире международных отношений и шпионажа. Марсианина сыграл Майкл Фассбендер, которому образ философствующего киллера в «Убийце» явно пришелся по вкусу. Компанию актеру составили Ричард Гир, Джеффри Райт, Джоди Тёрнер-Смит и Кэтрин Уотерстон. В основе шоу — французский сериал «Бюро» с Матьё Кассовицем. Над американской версией работали сценаристы Джез и Джон-Генри Баттеруорты («Ford против Ferrari», «Грань будущего», «Индиана Джонс и колесо судьбы») и продюсер Джордж Клуни. Первые эпизоды поставил Джо Райт, который уже сотрудничал со спецслужбами на боевике «Ханна. Совершенное оружие».

Где смотреть: Wink, Start — ноябрь

Криминальная история о лихих временах для тех, кто соскучился по «Слову пацана». 1995 год. ДК ветшают, заводы закрываются, во дворах идут разборки. Во времена потрясений и быстрой наживы трое братьев от разных отцов — бандит Пётр (Слава Копейкин), художник Юра (Макар Хлебников) и мелкий Руслан (Хетаг Хинчагов) — принимают решения, из-за которых рушится их семья. Объединяет парней мать — водительница троллейбуса по имени Флора (Виктория Исакова).

Сериал придумали и сняли Сергей Тарамаев и Любовь Львова, авторы «Черной весны» и «Фишера». Актерский состав лихой: помимо «пацанов» Копейкина, Льва Зулькарнаева и Андрея Максимова, в него попали Александр Яценко, Сергей Гилёв, Софья Лебедева, Артём Быстров, Тимофей Трибунцев.

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Российские сериалы

Где смотреть: Start — с 1 ноября

Маша (Тина Стойилкович), девушка из простой семьи, учится в престижном столичном вузе. Она не вписывается в мир золотой молодежи, хоть и дружит с мажором Димкой (Степан Белозёров). Появление в группе Романа (Данила Краснов), студента из Англии, запускает судьбоносную цепочку событий. Экранизация подросткового романа Натальи Способиной, рассказывающая о первой любви и дружбе. Постановкой занималась Ника Яковлева («Лэйт Найт Скул»).

Где смотреть: Okko, Start — с 2 ноября

Из расположенного в приволжском городке Калязине секретного института изучения магии сбегает ведьма, известная как Хозяйка Стихий. Она хочет населить мир сказочными существами, поэтому отсекает Калязин от остального мира и начинает обращать местных жителей в леших и русалок. С нечестью отправляются бороться Алёша Попов (Вадим Соснин), Никита Добрынин (Матвей Зубалевич) и Илья Муромцев (Антон Батырёв). А помогать им будут батюшка, участковый и современные технологии. Зрелищное этно-фэнтези по сценарию известного фантаста Олега Дивова. За режиссуру отвечал Евгений Бедарев («Домовой», «Тариф «Новогодний“»).

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Где смотреть: СТС — с 5 ноября

Вадим Казанцев (Владимир Зайцев) воскрешает команду Студенческой хоккейной лиги «Акулы Политеха», чтобы вывести ее в победители и повысить рейтинг института. Бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк (Влад Канопка) становится тренером команды. Теперь ему придется искать общий язык с новым поколением спортсменов, но друзья из «Медведей» (Иван Мулин, Игорь Огурцов, Иван Жвакин, Матвей Зубалевич, Михаил Гаврилов-Третьяков) придут на помощь. Над сериалом работала та же команда, что и над оригиналом. Авторы обещают сохранить стилистику и настроение «Молодежки», но вместо профессионального спорта будет больше сюжетных линий про университет, общежитие и учебу.

Где смотреть: «Россия 1» — с 5 ноября (на стриминге «Смотрим» сериал уже есть)

История министра внутренних дел Российской империи Петра Столыпина (Александр Устюгов, «28 панфиловцев», «Киллер»). Действие развивается в 1906-м, когда государственный деятель приезжает в Петербург, где на него готовят нападение сторонники кровавого террора. В сериале также снялись Стася Милославская, Павел Попов, Дарья Коныжева и Юрий Насонов. Это очередной проект режиссера Алексея Андрианова из цикла «История любви, история России», в который также входят сериалы «София», «Годунов» и «Грозный».

Где смотреть: СТС — с 5 ноября

Продолжение самого рейтингового сериала СТС с «Уральскими пельменями» в главных ролях. Безработный Николай (Роман Постовалов) селится у своей невесты Натальи (Ксения Корнева) и ужасно бесит ее маму Тамару Игоревну (Дмитрий Брекоткин). Чтобы наладить отношения с пенсионеркой он открывает пирожковую вместе с будущим тестем (Сергей Ершов) и другом (Михаил Тарабукин). Когда к Николаю приезжает мама Марина (Эвелина Блёданс), а к Наташе — бабушка Анна Фёдоровна (Андрей Рожков), Тамара Игоревна окончательно слетает с катушек.

Где смотреть: Premier — с 18 ноября

Исторический судебный экшен, сюжет которого вдохновлен биографией легендарного адвоката Российской империи Фёдора Никифоровича Плевако (главного героя зовут Николай Фёдорович). По сюжету смелый и тщеславный юрист сталкивается с кучей проблем одновременно: в его конторе проводят обыски, Сонька Золотая Ручка готовится ему отомстить, а сам он влюбляется в чужую жену. Главные роли сыграли Сергей Безруков, Николай Шрайбер, Игорь Гордин и Ольга Лерман. Продюсером выступил Алексей Учитель, а режиссером — Анна Матисон («После тебя», «Заповедник»). Стилистически сериал будет напоминать «Шерлока Холмса» Гая Ричи.

Где смотреть: «Пятница!» — с 18 ноября

Российский ответ «Медведю» и «Точке кипения». Кай, талантливый и самоуверенный шеф, теряет работу в модном ресторане в Москве из-за конфликта с хамоватым посетителем-чиновником. После этого он устраивается поваром в женскую колонию в надежде, что со временем сможет открыть свой ресторан и победить в главном кулинарном конкурсе России. Драмеди Евгения Пузыревского («Бывшая») с Денисом Прытковым («Капельник», «Онегин») в главной роли.

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Где смотреть: СТС — с 18 ноября

Во время нападения грабителей в музее на Вадима (Никита Панфилов) падает тяжелая статуя. Очнувшись в госпитале, герой обнаруживает, что теперь способен общаться с предметами. Психотерапевт (Никита Тарасов) отправляет его к хозяйке антикварного салона Инге Леонидовне (Александра Флоринская) для охраны арендованных вещей. Странный дар помогает Вадиму в новой работе, личностном росте и поисках любви.

Где смотреть: Амедиатека — 21 ноября

После смерти мамы Никита (Денис Никитин) переезжает к отцу (Артём Ткаченко), известному фармакологу. Когда за разработкой ученого начинают охотиться опасные люди, он отправляет к сыну телохранительницу под видом студентки по обмену Мэйлин (Александра Немчинова). Правда, сам Никита уверен, что девушка появилась в его жизни неслучайно. Мэйлин оказывается родом из влиятельного китайского клана и в совершенстве владеет боевыми искусствами. Первый оригинальный сериал стриминга Амедиатека и одновременно режиссерский дебют Ивана Макаревича, в котором сильно ощущается влияние аниме.

Триллеры и детективы

Где смотреть: Prime Video — 14 ноября (премьера всех серий)

Первый сериал по мотивам цикла криминальных бестселлеров Джеймса Паттерсона про афроамериканского полицейского из Вашингтона Алекса Кросса. Про героя уже сняли три полнометражных триллера: «Целуя девушек», «И пришел паук» и «Я, Алекс Кросс». На этот раз копа играет Элдис Ходж (Человек-ястреб в «Черном Адаме»). Как и раньше, детектив, судебный психолог и любящий отец занят поиском различных гениальных маньяков. Шоураннером стал Бен Уоткинс, автор сериала «Десница Божья». Amazon, не дожидаясь премьеры, уже заказал второй сезон.

Где смотреть: Shudder — с 15 ноября

Долгожданное сериальное продолжение дилогии полуимпровизированных психологических инди-хорроров Патрика Брайса и Марка Дюпласса «Ублюдок». Как и фильмы, сериал снят в стилистике found footage. В центре сюжета — эксцентричный серийный убийца, заставляющий своих ничего не подозревающих жертв снимать его на камеру. Мини-сериал состоит из шести таких получасовых найденных пленок. Звезда мамблкора Дюпласс вновь играет крипового бородача-маньяка. Культовый волчонок Пичфазз вернется, а зрители, видимо, снова не будут знать, смеяться ли им или бояться.

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Где смотреть: Hulu, Disney+ — 19 ноября (премьера всех серий)

Писатель Чарльз Ю переносит на экраны собственный роман-пародию «Внутренний Чайна-таун», который высмеивал голливудские стереотипы вокруг жизни американцев азиатского происхождения. Главный герой — характерный актер Уиллис Ву, мечтающий о роли мастера кунг-фу, но вынужденный играть безымянные трупы, курьеров и прохожих в популярном полицейском процедурале. Жизнь Уиллиса круто меняется, когда он случайно становится свидетелем преступления. Расследуя дело, он узнает множество секретов своей семьи и сталкивается с криминальным миром китайского квартала. Главную роль сыграл стендап-комик Джимми О. Ян, а первую серию поставил вездесущий Тайка Вайтити. Судя по трейлеру, сериал будет напоминать смесь «Все везде и сразу» с «Главным героем».

Где смотреть: Max — с 25 ноября

Детектив Милли Блэк возвращается на родную Ямайку, после того как ее выдавливают из Скотленд-Ярда. На новом месте она вместе с напарником Кертисом начинает расследовать исчезновения людей. Очередное дело полностью переворачивает жизнь Милли и оказывается связано с преступлением, из-за которого в Кингстон из Британии приезжает детектив Люк Холборн, бывший коллега Милли. Первый сериал в карьере ямайского писателя Марлона Джеймса, получившего за роман «Краткая история семи убийств» Букеровскую премию. Главные роли сыграли Тамара Лоуренс («Срок», «Голос перемен»), Джозеф Демпси (Джендри в «Игре престолов») и Гершвин Эсташ-мл. («Джентльмены», «Андор»).

Где смотреть: Амедиатека — 1-й сезон с 20 ноября, 2-й сезон с 26 ноября

Стильная криминальная драма про самодовольного американского репортера (Энсел Элгорт), который устраивается в токийскую газету в конце 1990-х, чтобы писать о криминале в городе. Он сходится с маститым детективом (Кен Ватанабэ), влюбляется в такую же гайдзинку-хостес (Рэйчел Келлер) и быстро налаживает контакты с якудза. В основе сериала — мемуары Джейка Адельштейна. Увы, в июне Max закрыл сериал после второго сезона, однако мы не могли пройти мимо его возвращения на российский стриминг. Кинопоиск хвалил сериал за атмосферу, закрученный сюжет и честный рассказ о медиа доцифровой эпохи. Более того, сезоны «Полиции Токио» попадали в наши редакционные списки лучших сериалов года в 2022-м и 2024-м.

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Где смотреть: Netflix — 28 ноября (премьера всех серий)

В центре сюжета мини-сериала — медиаэксперт Мэнси Дэниелс (Колман Доминго из «Эйфории»), который случайно находит мертвое тело в лесу. Теперь ему предстоит доказать свою непричастность к убийству известного сторонника превосходства белой расы. Чтобы выжить, герою необходимо восстановить связь со своей семьей и вернуть утраченные идеалы. Шоураннером стал драматург Стефен Белбер («Пленка», «Любовный менеджмент»).

Экшен и драки

Где смотреть: Prime Video — 7 ноября (премьера всех серий)

Вслед за итальянским спин-оффом шпионского сериала братьев Руссо «Цитадель» Prime Video выпускает индийский приквел, рассказывающий о родителях спецагента Нади (в главной «Цитадели» ее играла Приянка Чопра Джонас). Каскадер Банни и актриса Хани случайно попадают в опасный и полный предательств мир шпионажа. Спустя годы им приходится объединиться, чтобы защитить свою дочь от полчищ наемников.

Над сериалом работал режиссерский тандем Раджа и ДиКея, снявший для Amazon «Подделки» и «Семьянина». Главные роли сыграли Саманта Рут Прабху («Кинжал») и Варун Дхаван («Бэби Джон», «Влюбленные»). Трейлер обещает перестрелки с бодрой хореографией и погони по сербским ландшафтам.

«Кобра Кай», 2-я часть 6-го сезона (премьера всех серий)

Где смотреть: Netflix — 14 ноября

Вторая треть финального сезона сериального продолжения франшизы «Парень-каратист» (выход заключительных эпизодов запланирован на 2025-й). Последняя серия закончилась тем, что Тори (Пейтон Лист) ушла из команды после смерти матери, Дэниэл ЛаРуссо (Ральф Маччио) и Джонни Лоуренс (Уильям Забка) поругались, а школа «Мияги-До» отправилась в Барселону на важнейший турнир по карате «Секай Тайкай».

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Где смотреть: Max — с 28 ноября

Мультсериал от Cartoon Network про мир, где рестлинг стал важнейшим из искусств. Юная Энди решает бросить учебу на бухгалтера, чтобы стать крутой рестлершей. Для этого она отправляется учиться к чемпионке на пенсии Тетушке Пи.



Драмы

Где смотреть: Амедиатека — c 1 ноября

Новозеландская драма от шоураннера «Фьордов Мальборо Саунд» Сары-Кейт Линч. В центре сюжета — лучшие подруги и практически родственницы Тесс (Тесс Хобрич, «Клуб плохих матерей») и Николь (Моргана О’Рейли, «Тайные дела подружек невесты»). Их мужья — родные братья, а Николь становится суррогатной матерью для ребенка Тесс. Женщины тщательно хранят страшную тайну о трагедии, которая случилась с ними во время совместного отдыха. Однако землетрясение, произошедшее в их маленьком прибрежном городке, запускает цепочку роковых событий и ставит под угрозу их жизни.

«Йеллоустоун», 2-я часть 5-го сезона

Где смотреть: Paramount Network / Paramount+ — c 10 ноября

Вторая часть пятого сезона главного телевизионного неовестерна наших дней, рассказывающего про конфликты владельцев крупнейшего ранчо в США с расширяющимся городом, индейской резервацией и первым национальным парком Америки. Сериал продолжится без патриарха семейства Даттон, потому что Кевин Костнер отказался возвращаться к роли (то ли из-за ссоры с продюсерами, то ли из-за съемок собственного мегаэпика «Горизонты»). Пока непонятно, как шоураннер Тейлор Шеридан объяснит исчезновение Джона Даттона. Главными героями, вероятно, станут его дочь Бет Даттон (Келли Райлли) и управляющий ранчо Рип Уиллер (Коул Хаузер). По слухам, это еще не финал «Йеллоустоуна».

Где смотреть: Paramount+ — с 17 ноября

Еще один сериал многостаночника Тейлора Шеридана, автора «Йеллоустоуна» (и всех его спин-оффов), «Короля Талсы» и «Любой ценой». Производственная драма расскажет о мире нефтяных вышек и том, как они влияют на климат, экономику и геополитику США. Действие разворачивается в наши дни в Западном Техасе, а среди героев окажутся кризисные менеджеры, нефтяные магнаты, инженеры и простые работяги. Главные роли сыграли Билли Боб Торнтон, Джон Хэмм, Эли Лартер, Майкл Пенья и Деми Мур. Фанатам «Нефти» должно понравиться.

Где смотреть: Netflix — 29 ноября (премьера всех серий)

Бразильский мини-сериал о жизни великого автогонщика Айртона Сенны, который охватит всю его карьеру — от участия в гонке «Формула Форд» в 1978-м до гибели во время Гран-при Сан-Марино в 1994-м. Семья Сенны обещает рассказать о спортсмене вещи, которые мало кто знает. В главной роли — Габриел Леони, игравший звездного гонщика Альфонсо де Портаго в «Феррари» Майкла Манна.

Сай-фай

Где смотреть: Apple TV+ — с 15 ноября

Продолжение постапокалиптического триллера по мотивам книжного цикла Хью Хауи. Действие разворачивается в загадочном 144-этажном бункере, где уже несколько поколений живет около 10 тысяч человек. Все они верят, что после экологического катаклизма поверхность Земли стала токсичной, и следуют строгому своду правил. Прошлым интересоваться нельзя, а детей заводить можно только по разрешению. В финале первого сезона инженеру Джулс (Ребекка Фергюсон) удалось выйти наружу и выжить (спасла изолента!). Возможно, из второго сезона зрители узнают, что за апокалипсис произошел и кто создал бункер. Вместе с Фергюсон, Коммоном и Тимом Роббинсом выживать теперь будет Стив Зан.

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Исторические сериалы

Где смотреть: Hulu, Disney+ — 14 ноября (премьера всех серий)

Бойкий исторический сериал о человеческих судьбах во времена Смуты в Северной Ирландии. Действие разворачивается с 1970-х по 1990-е. Среди героев — реальные исторические фигуры: исчезнувшая мать-одиночка Джин Макконвиль, символы радикальной политики сестры Долорес и Мариан Прайс, будущий председатель партии «Шинн Фейн» Джерри Адамс и видный командир ИРА Брендан Хьюз. Шоу расскажет, с какой легкостью расколотое общество может погрузиться в вооруженный конфликт. В основу сериала лег одноименный документальный бестселлер Патрика Раддена Кифа. Шоураннером стал сценарист ремейка «Робокопа» и драмы «День патриота» Джошуа Зитумер.

Где смотреть: Netflix — 22 ноября (премьера всех серий)

Один из главных хитов немецкого Netflix. Императрица-бунтарка Елизавета «Сисси» Баварская (Деврим Лингнау) продолжает бороться за собственную индивидуальность в жесткой системе королевского двора Габсбургов. Хрупкое счастье Франца Иосифа I (Филип Фруассан) и Елизаветы оказывается под угрозой, когда Австрия сталкивается с могущественным противником. На Елизавету оказывается беспрецедентное давление, ведь именно она должна произвести на свет наследника, от которого будет зависеть будущее империи.

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«Чужестранка», 2-я часть 7-го сезона

Где смотреть: Starz — c 22 ноября

Продолжение путешествия во времени военной медсестры Клэр Рэндалл, которая чудом перенеслась из Шотландии 1945-го в 1743-й. На этот раз шоураннер исторического сериала Рональд Д. Мур («Звездный крейсер «Галактика“» и «Ради всего человечества») взял за основу роман Дианы Гэблдон «Эхо прошлого».

Комедии

Где смотреть: Амедиатека — c 1 ноября

Новозеландская комедия в духе «Мужского стриптиза». Узнав, что ее муж регулярно пользуется услугами секс-работницы, Маккензи Ли (Рэйчел Гриффитс, «Клиент всегда мертв») открывает собственный «этичный бордель» в тихом новозеландском городке. Теперь ей придется лавировать между ролями матери, жены и мадам, чтобы обеспечивать семью, выплачивать долги и менять отношение общества к сексу.

Где смотреть: NBC — c 12 ноября

Новый медицинский ситком в духе «Клиники» и «Офиса». Действие разворачивается в проблемной больнице в Орегоне, которая страдает от недостатка финансирования. Ее чудаковатые врачи, медсестры и работники никогда не унывают и постоянно перерабатывают, стараясь помочь пациентам. Или хотя бы их рассмешить. Главные роли сыграли Венди Маклендон-Кови («Девичник в Вегасе»), Эллисон Толман («Фарго», «Почему женщины убивают») и Дэвид Алан Грир («Крутые ребята»). За сценарии отвечает создатель «Супермаркета» Джастин Спитцер, а первую серию поставил Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Веном»).

Где смотреть: Амедиатека — c 14 ноября

Политическая сатира вперемешку с кринж-комедией. Вымышленная наследница британского престола принцесса Джорджиана (Кэтрин Тейт, «Офис», «Любовь и другие катастрофы») постоянно позорит родных пьяными выходками и дерзкими заявлениями. В целях воспитания монарший дом назначает тусовщицу королевой Австралии и отправляет ее в страну кенгуру. Джорджи решает доказать всем, что она способна стать мудрым лидером нации и дальновидным политиком.

Где смотреть: Apple TV+ — с 19 ноября

Сестры Гарви возвращаются на экраны, хотя изначально не планировали. После неслучайной гибели мужа одной из них героиням придется столкнуться с последствиями этой смерти. Ремейк бельгийского сериала «Клан «Черная вдова“» принес успех сценаристке «Развода» и «Катастрофы» Шэрон Хорган. У первого сезона ирландской черной комедии идеальный 100%-ный рейтинг на Rotten Tomatoes. Хорган, Энн-Мэри Дафф, Ив Хьюсон, Сара Грин и Ева Бертистл вернутся к своим ролям. Кроме того, к актерскому составу присоединилась Фиона Шоу (Петунья Дурсль в «Гарри Поттере»).

Подробнее о сериале:

Где смотреть: NBC — с 19 ноября

Ситком, ставший продолжением одноименного сериала 1984 года, рассказывает о том, как судья Эбби Стоун (Мелисса Рауш, она же Бернадетт Ростенковски в «Теории большого взрыва») пытается навести порядок в ночной смене манхэттенского мирового суда. Известно, что одной из приглашенных звезд нового сезона станет Майем Биалик, бывшая партнерша Рауш по культовому ситкому.

Где смотреть: Peacock — с 21 ноября

Продолжение комедийного триллера о супружеской паре, которая решает воспользоваться популярностью жанра тру-крайм и создает подкаст с настоящим маньяком. В новом сезоне Ава (Кейли Куоко) и Натан (Крис Мессина) Бартлетт наконец-то станут родителями и попытаются вернуться к обычной жизни. Однако новая череда таинственных убийств не даст героям оставить криминальные увлечения в прошлом.

Где смотреть: Netflix — 21 ноября (премьера всех серий)

В скучающем пенсионере Чарльзе просыпается интерес к жизни, когда он откликается на объявление частного детектива и становится «кротом» в доме престарелых. Его задача — расследовать жестокое обращение с постояльцами. Комедийный сериал по мотивам номинированной на «Оскар» чилийской документалки «Агент-крот». Главную роль сыграл ветеран ситкомов Тед Дэнсон, звезда «Фарго» и «Умерь свой энтузиазм». Кресло шоураннера занял Майкл Шур, который смешил нас сериалами «Парки и зоны отдыха», «Бруклин 9-9» и «В лучшем мире».

Young adult

Где смотреть: Netflix — 7 ноября (премьера всех серий)

Вторая часть нового сезона подростковой приключенческой драмы о молодых золотоискателях из прибрежного городка в Северной Каролине. Разобравшись с золотом Эльдорадо, друзья отправляются на поиски сокровищ пирата по прозвищу Черная Борода.

Где смотреть: Max — с 21 ноября

В третьем сезоне подруги Бела (Амрит Каур), Кимберли (Полин Шаламе), Уитни (Алия Шанель Скотт) и Лейтон (Рене Рапп) официально переходят на второй курс. Несмотря на непростую ситуацию в конце предыдущего сезона, девушки найдут способ воссоединиться. Комедия о студентах, которая, как и «Сексуальное просвещение», бунтует против закостенелых норм и продвигает осознанное отношение к сексу.

Где смотреть: Prime Video — 21 ноября

Современная и смелая интерпретация одноименного культового фильма 1999 года и классического романа Шодерло де Лакло «Опасные связи», который лег в его основу. Действие происходит в элитном колледже Вашингтона. Здесь сводные сестра и брат Кэролайн (Сара Кэтрин Хук) и Люсьен (Зак Бёрджесс) изо всех сил пытаются подняться по социальной лестнице, не гнушаясь самыми грязными методами. После того как жестокий инцидент с буллингом и издевательствами начинает угрожать их репутации, они решают соблазнить дочь вице-президента Соединенных Штатов, чтобы сохранить свое влияние в колледже.

Документалистика

Где смотреть: Netflix — 8 ноября (премьера всех серий)

Документальный сериал, в котором Джордж Нэпп — известный репортер, тележурналист и исследователь паранормальных явлений с 30-летним стажем — ездит по миру, чтобы обнаружить новые свидетельства существования НЛО и найти следы пребывания инопланетян на Земле. Истина будет где-то рядом.

Где смотреть: Food Network, Max — с 14 ноября

Это не док и даже не сериал, но мы не могли пройти мимо. Необычное кулинарное шоу для любителей саги о волшебном мире Гарри Поттера. Ведущие Джеймс и Оливер Фелпсы, сыгравшие Фреда и Джорджа Уизли, проведут гастрономическое состязание в декорациях легендарной франшизы. Участники будут печь разные десерты по мотивам книг Джоан Роулинг. Судьями выступят известные кулинарные эксперты, а также специальные гости — Уорвик Дэвис (профессор Флитвик), Эванна Линч (Полумна Лавгуд) и Бонни Райт (Джинни Уизли). Ждем много историй о съемках «Гарри Поттера».

Где смотреть: Fox Nation — с 17 ноября

Мартин Скорсезе продолжает исследовать религию и веру. В этот раз он объединился со стримингом Fox Nation, чтобы спродюсировать документальный сериал о самых известных святых в истории. Героями проекта станут Жанна д’Арк, Иоанн Креститель, Максимилиан Кольбе, Святой Себастьян, Франциск Ассизский, Томас Бекет, Мария Магдалина и Моисей Мурин. Сценаристом сериала выступил Кент Джонс, специалист по докам о кинематографе («Хичкок/Трюффо», «Мое путешествие по Италии», «Письмо к Элиа»).

Где смотреть: PBS — с 18 ноября

Документальный мини-сериал о жизни и работах гениального человека эпохи Возрождения — художника, изобретателя, инженера, ученого, философа. Над проектом работал двухкратный номинант на «Оскар» Кен Бернс.

Где смотреть: Netflix — 20 ноября (премьера всех серий)

Документальный сериал лауреата «Эмми» Джеймса Ханиборна, который рассказывает о жизни таинственных обитателей глубоководья. Каждая из пяти серий посвящена уникальной экосистеме одного из пяти мировых океанов (в западной научной традиции выделяют еще и Южный океан). Закадровый текст читает бывший президент США Барак Обама.

Где смотреть: Netflix — 27 ноября (премьера всех серий)

Номинированный на «Эмми» документальный сериал о выдающихся шеф-поварах со всего мира, рассчитанный на тех, кто без ума от «Меню», «Рецепта любви», «Медведя» и других гастрономических хитов последних лет. Каждый эпизод — это практически байопик, позволяющий зрителю заглянуть не только на кухню к шефу, но и в его внутренний мир.

Подробнее о сериале:

Азиатские сериалы

Где смотреть: ENA — с 4 ноября

Бывшая военнослужащая (Ким Сэ-джон) работает продавщицей в магазине алкоголя. Девушка очень предана своему делу и за шесть лет работы завоевала титул королевы продаж. Чтобы спасти свой филиал от закрытия, она решает ввести в продажу новое пиво, которое делает чувствительный интроверт, живущий в сельской местности. Разумеется, с появлением девушки спокойной жизни пивовара приходит конец.

Где смотреть: Disney+ — 6 ноября

В сеульском районе Каннам происходят таинственные исчезновения. Ким Джэ-хи (Биби), работающая в местном баре, знает секрет, который связан с этими происшествиями, но тоже пропадает без вести. Опальный детектив Кан Дон-у (Чо У-джин), преступник Юн Гиль-хо (Чи Чхан-ук) и прокурор Мин Со-джин (Ха Юн-гён) стремятся раскрыть это дело — каждый по своим причинам.

Где смотреть: Netflix — 7 ноября (премьера всех серий)

История непростых взаимоотношений двух актрис (Се Иншуань и Шерил Ян). Карьеры подруг расходятся в разные стороны: одна остается блистать на экране, а вторая перепрофилируется в актерские агенты. Постепенно близкие подруги превращаются в непримиримых соперниц.

Где смотреть: KBS2 — с 6 ноября

Молодой и богатый пластический хирург (Ли Мин-ги) обладает уникальной способностью: он моментально может назвать обстоятельства получения травмы и подобрать необходимый метод лечения. Обычно доктор эмоционально недоступен и холоден с пациентами, но все меняется, когда он знакомится с бесстрашной женщиной-детективом (Хан Джи-хён) и вызывается помогать ей.

Где смотреть: Netflix — 8 ноября (премьера всех серий)

Южнокорейская драма от режиссера Хон Джон-чхана («Зарабатывая имя», «Ее личная жизнь»). Молодой человек по имени Хэ Джо (У До-хван) отправляется на поиски своего настоящего отца. Компанию ему составляет Чо Джэ-ми (Ли Ю-ми). Она собиралась выйти замуж за наследника бизнес-империи, но в последний момент сбежала из-под венца.

Где смотреть: SBS TV — с 8 ноября

В новом сезоне комедийной экшен-дорамы католический священник с прошлым в спецназе и непростым характером (Ким Нам-гиль) направляется в Пусан, чтобы раскрыть дело о торговле наркотиками. В расследовании также участвуют прокурор (Ли Ха-ни), детектив из полиции Сеула (Ким Сон-гюн) и пусанский детектив (Биби). Южнокорейская экшен-комедия на территории церкви, в которой нашлось место абсурду, драме и сюрпризам.

Подробнее о сериале:

Где смотреть: Netflix — 14 ноября (премьера всех серий)

Японская мелодрама о жизни после смерти. Юсукэ (Тома Икута) делает предложение своей девушке Саэко (Касуми Аримура), но в этот же день погибает в автомобильной катастрофе. Спустя несколько месяцев после аварии убитая горем Саэко встречает мужчину (Кэнтаро Сакагути), которому пересадили сердце Юсукэ. Теперь Кадзумаса должен разобраться со своими чувствами к Саэко.

Где смотреть: tvN — с 23 ноября

Юные Сок Чи-вон (Чу Джи-хун) и Юн Джи-вон (Чон Ю-ми) очень похожи. Их связывают общий день рождения, одинаковые имя и школа. Но есть нюанс: они ненавидят друг друга, ведь их семьи враждуют на протяжении многих десятилетий. Спустя годы уже взрослый Сок Чи-вон возвращается в родной город, чтобы работать в школе, где он когда-то учился. По стечению обстоятельств там работает и Юн Джи-вон, которую в юности называли Бешеной Собакой.

Автор: Михаил Моркин