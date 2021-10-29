«Аркейн»: чем так цепляет мультсериал Netflix по онлайн-игре

Анимационная сага, действие которой разворачивается во вселенной «League of Legends», — один из самых популярных сейчас тайтлов стриминг-платформы (в ее российском топе она стоит на втором месте). Павел Пугачев — о том, как под видом обычного сериала нам продают гениальный мерч этой многопользовательской игры. Павел Пугачев Кинокритик, редактор сайта журнала «Сеанс»

О чем это

У сестер Вай и Паудер было непростое детство — оно пришлось на войну. Родителей на глазах у девочек убили так называемые миротворцы. Под свою опеку сироток взял добродушный воин Вандер, забравший их к себе в Заун — огромную подземную трущобу, расположенную под другим городом, богатым мегаполисом Пилтовером. Собственно, между этими двумя поселениями и происходил кровопролитный конфликт, закончившийся перемирием с обещанием никак не вмешиваться в дела друг друга. Жители Зауна не могут посещать Пилтовер, и наоборот.

Но никакие запреты не способны остановить буйных подростков. Вай и Паудер вместе с двумя друзьями тайно наведываются в солнечный Пилтовер, промышляя там кражами со взломом. Не столько ради наживы, сколько для получения очередной дозы адреналина. Приемный отец не в восторге от их деятельности, тем более что последствия могут быть куда серьезнее, чем кажется юным ямакаси. Во время одной из таких вылазок у них на руках оказываются магические кристаллы — те самые аркейны, давшие название сериалу. Это магические артефакты, обладание которыми способно нарушить весь баланс силы в этом мире, где применение магии регулируется на законодательном уровне.

В стимпанковском мире «Аркейна» нет электронных девайсов, но есть необузданная сила магии сродни атомным технологиям. Она может привести мир к лучшему, а может и уничтожить все живое. Побочные эффекты прогресса — важная тема сериала. В частности, одна из многочисленных сюжетных линий посвящена двум ученым, которые втайне от всех экспериментируют с инновационными магическими технологиями на благо общества, но не без эгоистических устремлений. Это такой «Фауст» для самых маленьких. Только Мефистофелем оказывается жажда наживы.

Каков мир «Аркейна»?

Рассказывать про этот мир можно долго. «Аркейн» — лишь малая часть вселенной «League of Legends», многопользовательской соревновательной игры с миллионами поклонников по всему миру. Но смотреть сериал могут даже те, кто о LoL ничего не знает, особенно если они соскучились по драйвовым фэнтези с тщательно проработанным миром.

Самое здесь ценное — как раз детализация этого мира как на драматургическом, так и на визуальном уровне. В «Аркейне» все выглядит и живым, и правдоподобным (в рамках жанра, разумеется). Каждая из огромного количества локаций в этом мире проработана и обжита. Здесь все хочется потрогать. Кажется, завернешь за угол, и там будет что-то интересное. Ощущение достоверности усиливается и за счет хорошо прописанного второго плана. У каждого персонажа, наделенного хоть одной репликой, есть предыстория, понятная мотивация и глубина характера.

Визуально «Аркейн» напоминает нечто среднее между типичным синематиком (пластика героев отмечена характерной для игр легкой судорожностью, они все словно немного зомби или андроиды), мультфильмами Миядзаки (фоновые пейзажи особенно похожи на «Небесный замок Лапута») и клипами Gorillaz. Последнее не случайно: французская студия Fortiche, создавшая этот мультсериал, ранее делала и клипы для музыкального проекта Дэймона Албарна.

И если кинематографических и прочих поп-культурных референсов тут предостаточно (от «Космической одиссеи» до «Алиты» и «Дороги ярости»), то найти технические аналоги этой анимации не так-то просто; это точно не типовые мультсериалы. Отдельно изумляет постановка головокружительных (буквально) экшен-эпизодов, одновременно зрелищных и напряженных драк, погонь и разного рода паркура — все-таки у «Аркейна» игровые корни. Но упомянутым выше оммажем узнаваемой стилистике игр эта связь не ограничивается; это почти настоящее кино, но в этом «почти» особые достоинства «Аркейна» и его слабость.

Увлекательному интерактиву игр кино может противопоставить только еще более увлекательный нарратив, историю, придуманную кем-то за пользователя, то есть, простите, зрителя. Но в случае с «Аркейном» все наоборот: то, как он сделан, интереснее того, о чем он говорит (а говорит он исключительно прописными истинами: жадность — плохо; любишь — отпусти; слушай старших и не бей младших). Его интересно разглядывать, крутить туда-сюда, залипать в него, но из головы он может вылететь раньше, чем выйдут оставшиеся три серии. В отличие от других сериалов Netflix, «Аркейн» выпущен не целым сезоном в один день, а сетами по три эпизода, между которыми по сюжету проходит несколько лет (а в сетке трансляции — неделя). Необходимость этого разделения вызывает вопросы. Формально оно привязано к временным скачкам повествования, поэтапному взрослению героев, но, кажется, дело немного в другом.

«Аркейн», который выглядит как кино, по своей сути все равно остается побочным продуктом медиавселенной «League of Legends» и ее огромной машины по производству разного рода мерча. Он и сам такая машина, производящая в нас очарование вселенной игры. Красочный, превосходно сделанный, увлекающий рекламный продукт. В такой перспективе становится понятнее его поэтапная логика продвижения: тизеры и трейлеры мы же тоже получаем дозированно, ведь если пустить все материалы разом, то интрига рассеется и останется лишь продавец-консультант, агрессивно продающий свой яркий товар.