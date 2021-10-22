«Красное уведомление»: до дыр зачитанная библиотека приключений

На Netflix — авантюрная экшен-комедия с Райаном Рейнольдсом, Скалой Джонсоном и Галь Гадот. Это дорогущее кино в первый день стриминга побило все рекорды премьерных просмотров на платформе, но собрало плохую прессу. На стороне критиков — Станислав Зельвенский, который нашел «Уведомление» удручающим, несмотря на участие хороших актеров и обилие в нем проверенных временем режиссерских решений и аттракционов. Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Египетский олигарх хочет подарить своей дочери на свадьбу три драгоценных яйца, когда-то принадлежавших Клеопатре, и готов заплатить за них 300 млн долларов. Одно выставлено в музее в Риме, другое спрятано за семью замками в подвале закомплексованного торговца оружием (Крис Диамантополос), а местонахождение третьего и вовсе неизвестно. На охоту за яйцами отправляются видный арт-вор (Райан Рейнольдс), его конкурентка по прозвищу Слон (Галь Гадот), а также агент ФБР (Дуэйн Джонсон), подставленный второй и вынужденный скооперироваться с первым. За всеми гонится инспектор из Интерпола (Риту Эрийа).

«Уведомление» стоит не сильно меньше, чем сокровища Клеопатры: с предположительным бюджетом в 200 миллионов это самый дорогостоящий на сегодня фильм Netflix. Но это связано не с изобилием зрелищных сцен или хитроумных спецэффектов, а с фантастическими гонорарами трех главных звезд, сложной международной логистикой и коронавирусными задержками. Режиссер «Уведомления» Роусон Маршалл Тёрбер, ставящий третий фильм со Скалой подряд («Полтора шпиона», «Небоскреб»; последний — этакий «Крепкий орешек 2.0» с одноногим Джонсоном — даже не без моментов), примечателен тем, что обычно сам пишет для себя сценарии — редкость в этом киносегменте.

Не исключено, впрочем, что этот улыбчивый мужчина, похожий на директора хедж-фонда, не более чем прикрытие для тестирования новейших технологий: если сочинением и постановкой голливудских блокбастеров наконец займется искусственный интеллект, получится как раз что-нибудь такое. Отполированный до блеска брусочек без вкуса и запаха, сконструированный на основе сотен старых фильмов. С какого-то момента «Уведомление» вообще превращается в киновикторину: вслед за Кубриком вспоминают Престона Стёрджеса, а за цитатой из «Индианы Джонса» идет шутка про макгаффин.

Райан Рейнольдс и Дуэйн Джонсон

Это отчасти фильм-ограбление, отчасти бадди-комедия про законника и преступника, скованных фигурально, а иногда и буквально одними наручниками (персональным поклонникам Гадот стоит учесть, что она здесь в общем на втором плане). Но главным образом это сборник авантюрных киноштампов и глянцевых картинок со всего света: египетские пирамиды, джунгли, коррида, костюмированный бал, нацисты — все, чего душа пожелает. Отдельный подарок россиянам — большой фрагмент в русской тюрьме. Тюрьма — это что-то вроде замка Вольфенштейн на вершине заснеженной скалы. Запоминается охранник, в рабочее время лайкающий в Instagram фотографии полуголого Путина.

Идея понятна: богатое, предельно легкомысленное зрелище с обманывающими друг друга красивыми людьми. Такого рода фильмы были недолго популярны в середине 1960-х (могли бы сыграть Роберт Редфорд, Джеймс Коберн и Рэкел Уэлч, допустим) и снова — лет двадцать назад (Джордж Клуни, Брендан Фрейзер и Сандра Буллок, например).

Галь Гадот

Но сегодня этот жанр выглядит не столько эскапизмом, сколько засовыванием головы в песок. К тому же Тёрберу не хватает желания или сил, чтобы хоть мимолетно зацепиться за какую-то осязаемую, ненарисованную реальность, и не хватает остроумия, чтобы заставить нас об этом позабыть. В фильме про ограбления нет ни одного интересно придуманного ограбления: они выглядят разом скучными и невозможными. За зрелищность отвечают однообразные пролеты дронов и стоковые пейзажи.

Артисты быстро, но с неизменно кислыми физиономиями перемещаются из одного съемочного павильона в другой. Особенно растерянным выглядит Джонсон, которому по авторскому замыслу нужно изображать две-три конфликтующие эмоции, и это на одну-две больше, чем он привык. Но и Рейнольдс, который на контрасте с ним должен пузыриться, как шампанское, тянет в лучшем случае на вчерашний дюшес. Их подразумеваемый броманс вызывает только мучительную неловкость, причем и от визитов Чудо-женщины ничего не меняется: кажется, эти трое просто были созданы, чтобы не быть вместе.