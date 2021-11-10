Кинопоиск
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Декстер: Новая кровь», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Психиатр по соседству»

Обсудить0

Новый сериал про маньяка-мстителя, азиатский блокбастер Marvel, драмеди с Полом Раддом — рассказываем о самых интересных новинках российских и зарубежных стримингов.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Декстер: Новая кровь», мини-сериал

Приключения культового антигероя в американской глубинке

Где смотреть: Амедиатека

Декстер Морган (Майкл С. Холл) не убивает уже 10 лет и живет в уединенном городке под именем Джим Линдс. Там он работает в магазине для охотников и крутит роман с начальницей местной полиции Анджелой (Джулия Джонс). Когда в городе начинают пропадать девушки, Темный Попутчик внутри главного героя снова дает о себе знать.

Восемь лет назад финал «Декстера» не ругал только ленивый. «Новая кровь» — попытка искупить ошибки старого сериала. Автор сценария — Клайд Филлипс, написавший первые четыре сезона «Декстера», которые фанаты считают лучшими.

Подробнее о сериале

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

Фильм про нового супергероя Marvel

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi

Шон (Симу Лю) работает парковщиком в Сан-Франциско, а вечера проводит в компании подруги Кэти (Аквафина). Она не подозревает, что Шон — могучий Шан-Чи, пока на них в автобусе не нападают воины «Десяти колец». Этой организацией руководит жестокий отец Шона — Сюй Венву (Тони Люн Чу Вай). Ему нужна помощь отпрыска, который давным-давно от него сбежал.

«Шан-Чи» — одновременно гонконгский боевик и семейная драма. Постановщик — Дестин Дэниел Креттон, режиссер гавайского происхождения, известный инди-драмами с Бри Ларсон о детских травмах («Стеклянный замок», «Короткий срок 12»).

Подробнее о фильме

Купите этот фильм в Магазине Кинопоиска

«Психиатр по соседству», 1-й сезон

Пол Радд лечит Уилла Феррелла

Где смотреть: Apple TV+

Мартин Марковиц (Феррелл) пытается руководить ткацкой фабрикой, но из-за неуверенности в себе получается не очень. К психиатру Исааку Шерфкопфу (Радд) он обращается по настоянию сестры Филлис (Кэтрин Хайгл), и это дает результат. Правда, Исаак начинает жить вместе с Мартином, становится его деловым партнером и лучшим другом.

Эта невероятная история два года назад послужила основой для одноименного документального подкаста. Его оглушительный успех стал толчком к созданию сериала Джорджии Притчетт — сценаристки «Вице-президента», «Наследников» и «Авеню 5». Снял сериал Майкл Шоуолтер, известный по ревизионистскому ромкому «Любовь — болезнь».

«Сказки Пушкина. Для взрослых», 1-й сезон

Альманах Михаила Зыгаря со старыми сказками на новый лад

Где смотреть: more.tv

Золотая Рыбка — богатая женщина (Ингеборга Дапкунайте), из которой тянут деньги «старик» со «старухой». Поп и Балда — полковник ФСИН (Андрей Смоляков) и защитивший его от гопников дембель (Даниил Чуп). А Золотой Петушок — нейросеть GoldCock, которая отменяет россиян с дурной репутацией в 2045 году. «Сказка о царе Салтане» и вовсе наполовину постапокалипсис.

Михаил Зыгарь придумал перепрошить школьную классику и вдохновлялся при этом «Черным зеркалом», балабановским «Братом» и Бретом Истоном Эллисом. Каждую новеллу снимают разные режиссеры: Павел Бардин, Оксана Карас, Ксения Зуева и Наталья Кудряшова.

Смотрите сериал more.tv «Сказки Пушкина. Для взрослых» на Кинопоиске в Плюсе с more.tv

«В Бореньке чего-то нет», 1-й сезон

Первый сериал «Квартета И» о кино

Где смотреть: START

Режиссер Максим (Максим Виторган), набивший руку на сериалах про бандитов и ментов, придумал авторский фильм, который должен раскрыть его богатый внутренний мир. В честь завершения съемок группа собирается на банкет, и каждый начал высказывать другим то, что о них думает.

«В Бореньке чего-то нет» — первый сериал «Квартета И», но формат — «о чем говорят мужчины» — прежний. Александр Демидов и Леонид Барац играют сценаристов, Ростислав Хаит — продюсера, Камиль Ларин — актера, а в остальных ролях — Павел Майков, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Юлия Топольницкая.

«Сшиватель», 1-й сезон

Британский триллер про изобретательного убийцу

Где смотреть: Кинопоиск

Лондонская полиция расследует дело Сшивателя — убийцы, который соединил части тел шести жертв. Расследование возглавляет Эмили Бакстер (Талисса Тейшейра из «Тригонометрии»), чью команду недавно пополнил ее давний друг Натан Роуз (Генри Ллойд-Хьюз).

«Сшиватель» — экранизация одноименного романа Дэниела Коула, парамедика, который переключился на остросюжетную прозу. Сняли сериал Тоби МакДональд (комедии «Однокашники», «Прямо герцогиня!») и ветеран детективного жанра Найал МакКормик («Жертва», «Сестра», «Приманка»).

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе

«Идентичность»

Ретродрама с Тессой Томпсон и Рут Неггой

Где смотреть: Netflix

США, 1920-е. Клэр (Негга) и Ирэн (Томпсон) — школьные подруги, которые давно не виделись. Первая вышла замуж за состоятельного белого мужчину (Александр Скарсгард), который, кажется, даже не подозревает, что она афроамериканка, вторая счастлива в браке с черным врачом (Андре Холланд из «Больницы Никербокер»). После случайной встречи Ирэн решает наставить Клэр на путь истинный.

«Идентичность» — режиссерский дебют актрисы Ребекки Холл («Престиж» и «Вики Кристина Барселона»). Премьера картины состоялась на фестивале «Сандэнс»: стильная ретродрама с блестящими артистами не получила наград, но стала одной из самых обсуждаемых картин фестиваля.

«Дом на другой стороне»

Хоррор об утрате с Ребеккой Холл

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi

Бет (Холл) тяжело переносит внезапную кончину мужа, а пребывание в их загородном доме усугубляет ситуацию. Ей снятся кошмары, и она узнает все больше мрачных тайн, которые скрывал супруг.

Пять лет назад режиссер Дэвид Брукнер прогремел с фолк-хоррором «Ритуал», где группа друзей забредала в скандинавскую хтонь. «Дом» приняли не так тепло, но игнорировать его тоже не стоит. Брукнер — восходящая звезда хоррора, а сценарий писали авторы «Очень темных времен».

Купите этот фильм в Магазине Кинопоиска

«Мэр Кингстауна», 1-й сезон

Джереми Реннер объясняет, кто здесь власть

Где смотреть: Paramount+ — c 14 ноября

Семейство МакЛаски заправляет всем в Кингстауне — городе, единственная прибыльная индустрия которого — пенитенциарная система. Местный мэр Майк МакЛаски (Реннер) следит за тем, чтобы все продолжало работать, а проблемы решает по-уличному жестко.

«Мэр Кингстауна» — новый проект Тейлора Шеридана («Убийца», «Ветреная река», «Йеллоустоун»). Среди тем — коррупция, системный расизм и классовое неравенство. В кадре — Кайл Чандлер, Дайэнн Уист и Эйдан Гиллен.

«Бегущий по лезвию: Черный лотос», 1-й сезон

Возвращение во вселенную репликантов

Где смотреть: Crunchyroll — с 13 ноября

Лос-Анджелес, 2032 год. Рик Декард 13 лет как пропал, до восстания репликантов — еще семнадцать. Главная героиня — репликантка с татуировкой черного лотоса, боевыми навыками и странным устройством, которое должно помочь ей вспомнить все.

«Черный лотос» — аниме, расширяющее вселенную Ридли Скотта и Дени Вильнёва. Креативным продюсером выступил Синъитиро Ватанабэ — автор культовых «Ковбоя Бибопа» и «Самурая Чамплу». За режиссуру отвечают Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма — они уже работали вместе над сериалом «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045».

Автор: Алексей Филиппов

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Интеллигентная семья пытается выбраться из финансовой дыры. Актуальная комедия с Антоном Филипенко
В главных ролях:Юлия Александрова, Антон Филипенко и др.
Режиссер:Евгений Абызов
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Зёма»: сериал, снятый в Пензе и попавший в топ-250 Кинопоиска
Сериалы

«Зёма»: сериал, снятый в Пензе и попавший в топ-250 Кинопоиска

10 ноября13
Аугуст Диль: «Я ни в коем случае не хотел бы играть Мастера»
Интервью

Аугуст Диль: «Я ни в коем случае не хотел бы играть Мастера»

10 ноября6
«Убийства в одном здании»: атмосферная пародия на криминальные подкасты
В предыдущих сериях

Подкаст«Убийства в одном здании»: атмосферная пародия на криминальные подкасты

10 ноября0
Тильда Суинтон: «Мне очень интересна наша животная сущность, особенно ее отражение в кинематографе»
Интервью

Тильда Суинтон: «Мне очень интересна наша животная сущность, особенно ее отражение в кинематографе»

Вчера4

Главное сегодня

11 лучших трейлеров недели: Кира Найтли готовит картошку, а Юра Борисов лежит в снегу

Сегодня, 16:472
11 лучших трейлеров недели: Кира Найтли готовит картошку, а Юра Борисов лежит в снегу
«Нудно до безобразия»: что писал Тарковский о фильмах Кубрика, Хуциева, Формана и других современников

«Нудно до безобразия»: что писал Тарковский о фильмах Кубрика, Хуциева, Формана и других современников

Сегодня36
Что смотреть дома: «Декстер: Новая кровь», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Психиатр по соседству»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Декстер: Новая кровь», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Психиатр по соседству»

Сегодня2
«Нарушители» и «Маленькая мама»: драмеди о преступниках и фильм о детстве
Смотри у меня

Подкаст«Нарушители» и «Маленькая мама»: драмеди о преступниках и фильм о детстве

Сегодня0
РКН придумал новые запреты для онлайн-кинотеатров. Что об этом говорят эксперты?

РКН придумал новые запреты для онлайн-кинотеатров. Что об этом говорят эксперты?

Вчера66
Еще больше историй для русского кино. Исследователь водки, автор комиксов и писатель Пелевин (не тот) предлагают сюжеты фильмов и сериалов

Еще больше историй для русского кино. Исследователь водки, автор комиксов и писатель Пелевин (не тот) предлагают сюжеты фильмов и сериалов

Вчера6
Тильда Суинтон: «Мне очень интересна наша животная сущность, особенно ее отражение в кинематографе»
Интервью

Тильда Суинтон: «Мне очень интересна наша животная сущность, особенно ее отражение в кинематографе»

Вчера4
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт