Что смотреть дома: «Декстер: Новая кровь», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Психиатр по соседству»

Декстер Морган (Майкл С. Холл) не убивает уже 10 лет и живет в уединенном городке под именем Джим Линдс. Там он работает в магазине для охотников и крутит роман с начальницей местной полиции Анджелой (Джулия Джонс). Когда в городе начинают пропадать девушки, Темный Попутчик внутри главного героя снова дает о себе знать.

Восемь лет назад финал «Декстера» не ругал только ленивый. «Новая кровь» — попытка искупить ошибки старого сериала. Автор сценария — Клайд Филлипс, написавший первые четыре сезона «Декстера», которые фанаты считают лучшими.