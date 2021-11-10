Что смотреть дома: «Декстер: Новая кровь», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Психиатр по соседству»

Новый сериал про маньяка-мстителя, азиатский блокбастер Marvel, драмеди с Полом Раддом — рассказываем о самых интересных новинках российских и зарубежных стримингов.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Декстер: Новая кровь», мини-сериал
Приключения культового антигероя в американской глубинке
Где смотреть: Амедиатека
Декстер Морган (Майкл С. Холл) не убивает уже 10 лет и живет в уединенном городке под именем Джим Линдс. Там он работает в магазине для охотников и крутит роман с начальницей местной полиции Анджелой (Джулия Джонс). Когда в городе начинают пропадать девушки, Темный Попутчик внутри главного героя снова дает о себе знать.
Восемь лет назад финал «Декстера» не ругал только ленивый. «Новая кровь» — попытка искупить ошибки старого сериала. Автор сценария — Клайд Филлипс, написавший первые четыре сезона «Декстера», которые фанаты считают лучшими.
«Шан-Чи и легенда десяти колец»
Фильм про нового супергероя Marvel
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi
Шон (Симу Лю) работает парковщиком в Сан-Франциско, а вечера проводит в компании подруги Кэти (Аквафина). Она не подозревает, что Шон — могучий Шан-Чи, пока на них в автобусе не нападают воины «Десяти колец». Этой организацией руководит жестокий отец Шона — Сюй Венву (Тони Люн Чу Вай). Ему нужна помощь отпрыска, который давным-давно от него сбежал.
«Шан-Чи» — одновременно гонконгский боевик и семейная драма. Постановщик — Дестин Дэниел Креттон, режиссер гавайского происхождения, известный инди-драмами с Бри Ларсон о детских травмах («Стеклянный замок», «Короткий срок 12»).
«Психиатр по соседству», 1-й сезон
Пол Радд лечит Уилла Феррелла
Где смотреть: Apple TV+
Мартин Марковиц (Феррелл) пытается руководить ткацкой фабрикой, но из-за неуверенности в себе получается не очень. К психиатру Исааку Шерфкопфу (Радд) он обращается по настоянию сестры Филлис (Кэтрин Хайгл), и это дает результат. Правда, Исаак начинает жить вместе с Мартином, становится его деловым партнером и лучшим другом.
Эта невероятная история два года назад послужила основой для одноименного документального подкаста. Его оглушительный успех стал толчком к созданию сериала Джорджии Притчетт — сценаристки «Вице-президента», «Наследников» и «Авеню 5». Снял сериал Майкл Шоуолтер, известный по ревизионистскому ромкому «Любовь — болезнь».
«Сказки Пушкина. Для взрослых», 1-й сезон
Альманах Михаила Зыгаря со старыми сказками на новый лад
Где смотреть: more.tv
Золотая Рыбка — богатая женщина (Ингеборга Дапкунайте), из которой тянут деньги «старик» со «старухой». Поп и Балда — полковник ФСИН (Андрей Смоляков) и защитивший его от гопников дембель (Даниил Чуп). А Золотой Петушок — нейросеть GoldCock, которая отменяет россиян с дурной репутацией в 2045 году. «Сказка о царе Салтане» и вовсе наполовину постапокалипсис.
Михаил Зыгарь придумал перепрошить школьную классику и вдохновлялся при этом «Черным зеркалом», балабановским «Братом» и Бретом Истоном Эллисом. Каждую новеллу снимают разные режиссеры: Павел Бардин, Оксана Карас, Ксения Зуева и Наталья Кудряшова.
«В Бореньке чего-то нет», 1-й сезон
Первый сериал «Квартета И» о кино
Где смотреть: START
Режиссер Максим (Максим Виторган), набивший руку на сериалах про бандитов и ментов, придумал авторский фильм, который должен раскрыть его богатый внутренний мир. В честь завершения съемок группа собирается на банкет, и каждый начал высказывать другим то, что о них думает.
«В Бореньке чего-то нет» — первый сериал «Квартета И», но формат — «о чем говорят мужчины» — прежний. Александр Демидов и Леонид Барац играют сценаристов, Ростислав Хаит — продюсера, Камиль Ларин — актера, а в остальных ролях — Павел Майков, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Юлия Топольницкая.
«Сшиватель», 1-й сезон
Британский триллер про изобретательного убийцу
Где смотреть: Кинопоиск
Лондонская полиция расследует дело Сшивателя — убийцы, который соединил части тел шести жертв. Расследование возглавляет Эмили Бакстер (Талисса Тейшейра из «Тригонометрии»), чью команду недавно пополнил ее давний друг Натан Роуз (Генри Ллойд-Хьюз).
«Сшиватель» — экранизация одноименного романа Дэниела Коула, парамедика, который переключился на остросюжетную прозу. Сняли сериал Тоби МакДональд (комедии «Однокашники», «Прямо герцогиня!») и ветеран детективного жанра Найал МакКормик («Жертва», «Сестра», «Приманка»).
«Идентичность»
Ретродрама с Тессой Томпсон и Рут Неггой
Где смотреть: Netflix
США, 1920-е. Клэр (Негга) и Ирэн (Томпсон) — школьные подруги, которые давно не виделись. Первая вышла замуж за состоятельного белого мужчину (Александр Скарсгард), который, кажется, даже не подозревает, что она афроамериканка, вторая счастлива в браке с черным врачом (Андре Холланд из «Больницы Никербокер»). После случайной встречи Ирэн решает наставить Клэр на путь истинный.
«Идентичность» — режиссерский дебют актрисы Ребекки Холл («Престиж» и «Вики Кристина Барселона»). Премьера картины состоялась на фестивале «Сандэнс»: стильная ретродрама с блестящими артистами не получила наград, но стала одной из самых обсуждаемых картин фестиваля.
«Дом на другой стороне»
Хоррор об утрате с Ребеккой Холл
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi
Бет (Холл) тяжело переносит внезапную кончину мужа, а пребывание в их загородном доме усугубляет ситуацию. Ей снятся кошмары, и она узнает все больше мрачных тайн, которые скрывал супруг.
Пять лет назад режиссер Дэвид Брукнер прогремел с фолк-хоррором «Ритуал», где группа друзей забредала в скандинавскую хтонь. «Дом» приняли не так тепло, но игнорировать его тоже не стоит. Брукнер — восходящая звезда хоррора, а сценарий писали авторы «Очень темных времен».
«Мэр Кингстауна», 1-й сезон
Джереми Реннер объясняет, кто здесь власть
Где смотреть: Paramount+ — c 14 ноября
Семейство МакЛаски заправляет всем в Кингстауне — городе, единственная прибыльная индустрия которого — пенитенциарная система. Местный мэр Майк МакЛаски (Реннер) следит за тем, чтобы все продолжало работать, а проблемы решает по-уличному жестко.
«Мэр Кингстауна» — новый проект Тейлора Шеридана («Убийца», «Ветреная река», «Йеллоустоун»). Среди тем — коррупция, системный расизм и классовое неравенство. В кадре — Кайл Чандлер, Дайэнн Уист и Эйдан Гиллен.
«Бегущий по лезвию: Черный лотос», 1-й сезон
Возвращение во вселенную репликантов
Где смотреть: Crunchyroll — с 13 ноября
Лос-Анджелес, 2032 год. Рик Декард 13 лет как пропал, до восстания репликантов — еще семнадцать. Главная героиня — репликантка с татуировкой черного лотоса, боевыми навыками и странным устройством, которое должно помочь ей вспомнить все.
«Черный лотос» — аниме, расширяющее вселенную Ридли Скотта и Дени Вильнёва. Креативным продюсером выступил Синъитиро Ватанабэ — автор культовых «Ковбоя Бибопа» и «Самурая Чамплу». За режиссуру отвечают Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма — они уже работали вместе над сериалом «Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045».
Автор: Алексей Филиппов