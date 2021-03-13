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Подкаст«Убийства в одном здании»: атмосферная пародия на криминальные подкасты

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Что больше повлияло на обсессию американцев жанром true crime — любовь к нон-фикшену или к радио? Чем «Убийства в одном здании» близки и понятны людям, которые занимаются подкастами? Почему в сериале такое нетипичное комедийное трио — два пожилых джентльмена и миллениалка? Чем он напоминает фильмы Вуди Аллена и Норы Эфрон? И как создатели экспериментируют со звуковыми и визуальными решениями?

Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес
Селена Гомес, Стив Мартин, Эми Райан
Селена Гомес, Мартин Шорт, Джейн Линч, Стив Мартин
Стив Мартин, Мартин Шорт, Нэйтан Лейн
Селена Гомес, Мартин Шорт, Стив Мартин
Джейн Линч
Стив Мартин
Селена Гомес и Аарон Домингес
Стинг
Селена Гомес, Мартин Шорт, Стив Мартин

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал телеканала Hulu «Убийства в одном здании». Это детективная комедия о жителях дома на Манхэттене, которые обожают криминальные рассказы и оказываются втянуты в расследование убийства.

В следующий раз мы поговорим о российском семейном мультсериале студии «Союзмультфильм» «Приключения Пети и Волка». Два его главных героя путешествуют по мирам и помогают сказочным персонажам решать проблемы.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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В главных ролях:Джоди Уиттакер, Мандип Гилл, Джон Бишоп
Режиссер:Джейми Магнус Стоун, Azhur Saleem, Haolu Wang
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