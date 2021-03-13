«Убийства в одном здании»: атмосферная пародия на криминальные подкасты

Главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают (со спойлерами!) сериал телеканала Hulu «Убийства в одном здании». Это детективная комедия о жителях дома на Манхэттене, которые обожают криминальные рассказы и оказываются втянуты в расследование убийства.

В следующий раз мы поговорим о российском семейном мультсериале студии «Союзмультфильм» «Приключения Пети и Волка». Два его главных героя путешествуют по мирам и помогают сказочным персонажам решать проблемы.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

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