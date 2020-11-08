«Декстер» снова тот: какой получилась перезагрузка сериала про хорошего маньяка

Сериал о Декстере Моргане — маньяке, который охотится на других маньяков — перезагружен. В проект вернулся шоураннер Клайд Филлипс, подаривший нам четыре первых (и лучших сезона). О том, как он исправляет ошибки предшественников и по-новому использует свои старые удачные приемы, рассказывает Татьяна Алешичева.

Татьяна Алешичева Кинокритик, обозреватель газеты «Коммерсантъ»

Интересный пассажир: Декстер восемь лет спустя

Поджарый мужчина бежит с ружьем по заснеженному лесу под песню Игги Попа «Пассажир». Это старина Декстер Морган (Майкл С. Холл), который теперь не может пристрелить даже оленя и ходит на бескровную охоту. Его собственный Темный Пассажир дремал долгие годы: после трагической гибели сестры Декстер никого не убивал. В финале восьмого сезона, вышедшего в 2013 году, Декстер Морган инсценировал свою гибель во время урагана в Майами и возродился в обличье бородатого лесоруба, бросив малолетнего сына Гаррисона на попечение подруги Ханны. Из первого эпизода возрожденного сериала мы узнаем, что он перебрался в городок Айрон-Лейк на севере штата Нью-Йорк и живет там под именем Джима Линдси (так сценаристы отдали дань уважения Джеффу Линдси, автору серии романов про Декстера).

Майкл С. Холл и Дженнифер Карпентер

Джим работает в магазине охотничьего снаряжения «Снасти Фреда» и каждое утро приносит на работу коробку с пирожными. Когда-то он так же носил пончики в убойный отдел полиции Майами. Раньше у Декстера была привычка беседовать с мертвым приемным отцом, полицейским Гарри, но теперь его сменила мертвая сводная сестра Деб (Дженнифер Карпентер). Призрак Деб все время орет на бедолагу, чтобы он снова не пустился во все тяжкие и не начал убивать. Какими бы продюсерскими соображениями ни была вызвана эта замена, она вполне вписывается в мифологию сериала: в последних сезонах Декстер уже не придерживался «кодекса Гарри», предписывающего убивать только других убийц. Кстати, кроме Карпентер, создатели сериала анонсировали появление во флешбэках и Джона Литгоу (зловещего убийцы по кличке Троица из четвертого сезона).

Дурная кровь: старые мотивы в новом исполнении

В остальном «Новая кровь» повторяет знакомую схему: пусть Декстер уже не работает в полиции, но все еще трется рядом с копами. Его нынешняя подруга Энджела (Джулия Джонс) — начальница местного участка. После десятилетнего воздержания Декстер, разумеется, снова найдет душегуба, достойного смерти. Но он уже не такой прыткий: старый Декстер за первые четыре серии порешил бы куда больше мерзавцев. Для преданных фанатов сериала не станет сюрпризом и то, что на местности орудует еще один маньяк, «плохой» — так было практически во всех старых сезонах.

В «Новой крови» масса олдскульных отсылок к фильмам 90-х и даже конца 80-х. Эпизод встречи Декстера с Энджелой, которая останавливает его машину в первой серии «Новой крови», — привет точно такой же сцене из «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо» (1991). Диспетчер полицейского управления, где работает Энджела — девушка на инвалидной коляске Эстер (Кэти Салливан), — очень напоминает незабвенную секретаршу Люси из «Твин Пикс» (1990–1991), которая работала в приемной шерифа Трумэна. Таинственный маньяк, с которым предстоит столкнуться Декстеру, предпочитает вершить свое черное дело под музыку, предварительно поставив пластинку с поп-шлягером 1960-х, подобно мистеру Блондину из «Бешеных псов» (1992). А самый мерзкий богатей Айрон-Лейк, отравляющий местную экологию, постоянно пролетает над городком в собственном вертолете под проклятия жителей, как делал главный злодей в «Доме у дороги» (1989).

Джек Элкотт и Майкл С. Холл

Еще одно творческое переосмысление традиционных мотивов сериала — линия с сыном-подростком Декстера. В первом сезоне сериала было подробно рассказано, как именно заглавный герой превратился в маньяка: он стал свидетелем убийства своей матери; Гарри Морган, полицейский из Майами, забрал маленького Декстера с места преступления, буквально вынув из лужи крови, и усыновил. Вскоре Гарри обнаружил в мальчишке изуверские наклонности, понял, что репрессивными мерами его искореженную натуру не исправишь, и направил жившего внутри Декстера зверя в нужную сторону. Этот сюжет повторился в финале четвертого сезона с сыном Декстера: тот стал свидетелем того, как его мать Риту убил жуткий маньяк Троица. И с тех пор Декстер тревожно присматривался к пацану, беспокоясь, не родился ли в нем потенциальный серийник.

Новому сезону грех было не воспользоваться таким перспективным сюжетом, и подросший сынок Гаррисон (Джек Элкотт) вскоре появляется на пороге лесной хижины Декстера. Этот милый парень даст отцу серьезный повод подозревать, что внутри него тоже живет свой Темный Пассажир. Но с появлением Моргана-младшего возникнут и темы, которых в сериале не было раньше: история трудного взросления, первая любовь, агрессивные одноклассники, склонные травить слабых — словом, полноценная подростковая история о тревожной молодости.

Работа над ошибками: зачем вообще надо было снимать новый сезон?

Пути книжного и сериального Декстеров разошлись практически сразу: у авторов сериала были права только на первый роман Джеффа Линдси — «Дремлющий демон Декстера» (2004), а дальше они принялись придумывать собственные сюжеты. В третий роман, «Декстер во тьме» (2007), Линдси добавил мистики. Оказывается, Декстером руководила некая сверхъестественная сущность, потомок древнего бога Молоха.

Ничего подобного не было в сериале. Он зарабатывал высокие рейтинги и без всякой мистики. Лучшими до сих пор считаются первые четыре сезона, сделанные шоураннером Клайдом Филлипсом. Многие критики и фанаты шоу считали, что на финале четвертого сезона стоило и остановиться: сцена, когда юный сынишка Декстера повторяет историю самого Декстера, изящно закругляла шоу. После этого сезона Филлипс и сценаристка Мелисса Розенберг (цикл фильмов «Сумерки», сериал «Джессика Джонс») покинули проект, и «Декстер» покатился по наклонной, повторяя старые наработки и все больше становясь похожим на мыльную оперу. Двенадцатый эпизод восьмого сезона считается одним из самых разочаровывающих сериальных финалов.

Стивен Маркус Робертсон и Майкл С. Холл

Но в «Новой крови» у руля снова Клайд Филлипс! Девятый сезон должен переписать всю историю набело и стать компенсацией за все страдания зрителей. И первые четыре эпизода действительно возвращают нам прежнего Декстера, только сбавившего обороты в силу возраста и нравственной трансформации. Но напряжения тут ничуть не меньше, чем в первых сезонах, — благодаря второй линии с Гаррисоном и его дурной наследственностью.

Многообещающе выглядит и новый сеттинг. Вместо большого города обманчиво дружелюбный медвежий угол, хранящий темные тайны — идеальное место действия для хоррора. Как остроумно заметил один американский обозреватель, «Новая кровь» пока не дотягивает до блестяще придуманных первых четырех сезонов, зато она явно лучше двух последних. Или, говоря словами самого героя, глядящего на лесное озеро Айрон-Лейк: «Это, конечно, не залив Майами. Но тут тоже есть места, где можно спрятать труп».