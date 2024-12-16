«Декстер: Первородный грех» — приквел истории о Мяснике из Бей-Харбора

13 декабря на стриминговом сервисе Paramount+ и Showtime стартовал сериал «Декстер: Перво­родный грех» — предыстория знаменитого маньяка, который ведет охоту на других маньяков. Рассказываем, стоит ли внимания эта кровавая история и дает ли она что-то новое наследию оригинального «Декстера».

О чем это

Авторы немного заигрывают со зрителем: это не совсем приквел, а своеобразное продолжение мини-сериала «Декстер: Новая кровь» (сиквел основного шоу). В финале «Новой крови» сын маньяка, Гаррисон, выстрелил в своего отца, но тот не погиб, а впал в кому. Находясь в ней, он предается воспоминаниям и вспоминает свою юность. Так что «Первородный грех» — фактически один большой флешбэк. В центре истории — 20-летний Декстер Морган. На дворе 1991 год, действие стартует за 15 лет до событий первого сезона «Декстера».

При этом исполнитель роли Декстера Майкл С. Холл уже проспойлерил финал сериала-приквела. В 2024 году на San Diego Comic Con был анонсирован «Декстер: Воскрешение», который продолжит сюжетную линию «Новой крови». То есть заглавный герой обязательно выживет и выйдет из комы. А пока зрителю предлагают посмотреть на его ранние годы.

В приквеле Декстер предстает стажером-криминалистом в полицейском управлении Майами, а зритель своими глазами увидит первые убийства будущего Мясника из Бей-Харбора.

Кто это сделал

Успех «Новой крови» убедил Showtime в необходимости продолжения «Декстера». Сериал стал самым просматриваемым в истории телеканала, причем его финал оказался самым низкооцененным эпизодом на IMDb (как и финал восьмого сезона основного шоу до этого). Продюсеры Showtime считают, что «Возрождение» способно вернуть фанатов оригинального сериала, а «Первородный грех» — привлечь к франшизе новую аудиторию.

Патрик Гибсон

Шоураннером выступил Клайд Филлипс — создатель первого сезона оригинального «Декстера» и автор «Новой крови». Он также был исполнительным продюсером на протяжении четырех сезонов основного сериала. В числе продюсеров — Скотт Рейнольдс, Мэри Лиа Саттон, Тони Эрнандес, Лилли Бернс и сам Майкл С. Холл. Последний, к слову, лично был заинтересован в продолжении «Декстера». По словам Филлипса, актер сам проявил инициативу: «Знаешь что? Декстер во мне и в тебе, Клайд. Давай продолжим. Ты сможешь найти способ сделать это? И я придумал». Филлипс даже поделился научным объяснением тому, как Декстеру удалось выжить: «Как мы узнаем в начале „Воскрешения“, если бы Декстера застрелили летним днем, он бы умер. Но в него стреляли при нулевом градусе на снегу. Он не истек кровью, и его удалось спасти. Так мы смогли его воскресить».

В главных ролях:

Как это выглядит

В ранних сезонах оригинального «Декстера» было много флешбэков в прошлое Моргана. В них показывали потерю его родителей, взросление и формирование «кодекса Гарри», который призван помочь Декстеру держать себя в руках. Но на него повлиял не только приемный отец. Так, в интервью Сара Мишель Геллар поделилась, что ее героиня в каком-то смысле поможет юному Моргану лучше понять, каково это — быть серийным убийцей. Она будет разбирать с Декстером поведение других маньяков, из которого он почерпнет для себя много полезного.

Фанаты ждали, что сериал расширит те флешбэки, что были в оригинальном шоу, и их ожидания оказались оправданы. За один лишь пилот Декстер успевает окончить школу, попасть на стажировку в полицейское управление Майами и совершить первое убийство. Последнее уже было показано в третьей серии первого сезона «Декстера», но в приквеле сценаристы добавляют новые детали и уточняют мотивацию героя. Когда у Гарри Моргана случился инфаркт, он попал в больницу, где медсестра Мэри выбирала пациентов, не следивших за своим здоровьем, и подмешивала им лишние дозы калия. Это ухудшало их состояние и приводило к смерти. Декстер замечает неладное и рассказывает отцу, на что последний дает свое одобрение. Так юный маньяк совершает свое первое убийство. Даже в грубом исполнении чувствуется его методичный подход с вниманием к деталям.

На момент действия приквела Гарри уже начал обучать Декстера «кодексу», но он все равно тяжело переживает, что его сын решился на убийства и перешел черту. Этого контекста их взаимоотношений не хватало в оригинальном сериале, он оставался за кадром, и «Первородный грех» позволяет показать совершенно новую динамику Гарри и Декстера.

Патрик Гибсон и Кристиан Слэйтер

Последний, к слову, в приквеле продолжает комментировать все происходящее голосом Майкла С. Холла, а Патрик Гибсон убедительно смотрится в роли холодного и отстраненного Декстера, вынужденного имитировать поведение обычных людей. Временами это выглядит даже иронично, как, например, в сцене, где его просят улыбнуться для фото в выпускной альбом, подумав «о чем-то приятном». Морган представляет обложку «Американского психопата» Брета Истона Эллиса и широко улыбается. В пилоте много подобных забавных мелочей.

Окружение Декстера из оригинального сериала тоже представляют в первой серии, и это, возможно, главный недостаток — слишком резко зрителя погружают в знакомую атмосферу, не позволяя подольше понаблюдать за становлением именно Моргана. Практически сразу появляются Винс Масука со своими пошлыми шутками, серьезный Энджел Батиста, а в продолжении заявлена и Мария ЛаГуэрта. Новые актеры стараются быть максимально похожими на свои «взрослые» версии, порой будто намеренно забывая, что им лишь предстоит ими стать.

Что пишут критики

Критики смешанно оценили приквел. На Metacritic у него 50 (при средней зрительской оценке в 5.4), а на IMDb первый эпизод оценили в 8.4. Журналисты хвалят сериал за атмосферу, удачно повторяющую дух оригинального «Декстера», за игру Патрика Гибсона и Молли Браун (ее Дебра пока еще не в полной мере проявила свой дерзкий характер, но задатки хорошие).

Ругают «Первородный грех» за общую поспешность: в пилоте происходит слишком много событий, из-за чего не удается их в полной мере прочувствовать вместе с Декстером. К тому же баланс между старыми и новыми персонажами еще не выстроен в полной мере, поэтому сериал явно требует более внимательного изучения на протяжении всего сезона.

Вердикт

Молли Браун

Всего в «Первородном грехе» будет 10 серий. В них представят превращение Декстера в того убийцу, каким мы его знаем, новые убийства, а также первые карьерные успехи. Закончится сериал, вероятно, пробуждением взрослого Моргана после комы. Вернется ли Джек Элкотт к роли Гаррисона Моргана — неизвестно. В сети было множество слухов, что в «Возрождении» у отца и сына будет своего рода дуэль, но никаких подтверждений от Showtime не последовало.

Пока что «Первородный грех» кажется хорошей точкой входа в историю Декстера для новых фанатов. Старых же он способен зацепить ностальгией по середине 2010-х, когда Мясник из Бей-Харбора предлагал нечто совершенно новое на телевидении, а сериал не был похож ни на что другое.

Кстати, в 2023-м анонсировали еще один спин-офф «Декстера» — о молодости серийного убийцы по прозвищу Троица (главного антагониста четвертого сезона оригинального сериала, в котором его сыграл Джон Литгоу). Но вскоре этот приквел был отменен.

Автор: Денис Варков