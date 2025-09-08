«Декстер: Воскрешение». Приглашение в клуб серийных убийц

Закончился первый сезон сериала «Декстер: Воскрешение» — нового ребута в Декстер-франшизе. Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем в финале предыдущего мини-сериала, киллер киллеров жив. Теперь он отправляется на охоту в Нью-Йорк и проникает в теплую компанию анонимных маньяков.

Денис Варков Руководитель игрового направления медиа Кинопоиска

Когда-то давно Декстер Морган (Майкл С. Холл) жил в солнечном Майами, работал судмедэкспертом в полиции, был примерным семьянином. Как и многие серийные убийцы. Но Декстер был особенным: своего внутреннего монстра он держал под контролем благодаря кодексу поведения, сформулированному его отцом-детективом. Так Морган направлял свою патологию на службу норме — убивал только других маньяков, невоспитанных. На протяжении восьми сезонов оригинального сериала Showtime Декстер успешно охотился, однако иногда чересчур увлекался, что стоило жизни окружающим и ментального здоровья его сыну Гаррисону, получившему буквально такую же психотравму, что и маленький Декстер, искупавшийся в крови собственной матери.

Потеряв последнего родственника — сводную сестру, — Декстер решает инсценировать собственную смерть. Следующие 10 лет он живет под именем Джим Линдси (отсылка к автору романов о Декстере — Джеффу Линдсэю) в небольшом городке Айрон-Лейк в штате Нью-Йорк (этой странице в его биографии посвящен мини-сериал «Декстер: Новая кровь»). Но от себя не убежишь, и вместе с повзрослевшим сыном Гаррисоном (Джек Олкотт) в жизнь героя вернулось кровавое прошлое. Ликвидируя очередного серийного убийцу, он убил копа, причем на глазах собственного сына. Неэффективность пресловутого кодекса, неспособного минимизировать количество жертв, так расстроила Гаррисона, что Декстеру не оставалось ничего другого, как пожертвовать своей жизнью ради ментального здоровья сына. И Гаррисон, следуя не слишком скрытой фрейдистской канве всего сериала, выстрелил в отца.

Пока фанаты гадали, погиб ли Декстер, Showtime решил вернуться назад и показать первый год карьеры серийного убийцы в сериале-флешбэке «Декстер: Первородный грех». Тогда зрители убедились, что после ранения Морган лежит в коме. Собственно, картины прошлого проходят в его спутанном сознании. Первое убийство, первые экземпляры в коллекции (именно в тот год Декстер придумал собирать капли крови своих жертв), первый расчлененный труп, а главное, начало работы в полиции. Юного Декстера играл Патрик Гибсон, но его внутренний голос по-прежнему принадлежал Майклу С. Холлу. Главная новость тут в том, что приквел дает детальный портрет Гарри Моргана и показывает, что его педагогический подход не столько усмирил влечение Моргана к убийству, сколько сделал того серийником.

Теперь же Декстер пришел в себя и вот уже отправляется в Нью-Йорк. В городе появился убийца, почерком здорово напоминающий его самого (нетрудно догадаться, кто это). Но в процессе поисков Гаррисона Декстер встречает в мегаполисе куда более опасного оригинала — миллиардера Леона Пратера (Питер Динклэйдж), тоже в каком-то смысле коллекционера крови.

Пратер одержим серийными убийцами. На условиях строгой анонимности он приглашает их раз в год в свой дом, который превращается в подобие творческой резиденции, и с упоением слушает охотничьи рассказы о мокрых делах. За трофеи с жертв он платит отдельно и очень неплохо. В собрании Пратера есть вещи, принадлежавшие Джону Уэйну Гейси, Джеффри Дамеру, Эду Гину, Теду Банди, а также различных серийников из вселенной «Декстера». Например, коллекция капель крови Мясника из Бэй-Харбор.

Питер Динклэйдж

В ролях убийц из этого клуба появляются Нил Патрик Харрис, Кристен Риттер и Давид Дастмалчян. Каждого из них Пратер опекает, а новичок Декстер становится для Леона загадкой (разумеется, Морган попадает в клуб под личиной другого маньяка и подыгрывает остальным, чтобы получше познакомиться с каждым, а затем улучить удачный момент и пополнить уже свою коллекцию).

Параллельно развивается история Моргана-младшего, случайно убившего одного гада и теперь пытающегося примириться с собой, простить и принять отца, а заодно отвязаться от чрезмерно наблюдательных детективов. Хвост идет и за Декстером: его опознает давний коллега из Майами Анхель Батиста (Дэвид Зайас). Батиста тоже прибывает в Нью-Йорк, чтобы доказать, что он и есть Мясник из Бэй-Харбор.

Также намерения Декстера сразу угадывает помощница и телохранитель Пратера по имени Чарли (Ума Турман), но не может доказать его вину. Эти три линии саспенса завязываются в один тугой узел.

Новая локация диктует новую стилистику, почти нуарную. Мрачный и неприветливый днем Нью-Йорк по ночам расцветет неоном вывесок и огней проезжающих автомобилей. Сам Декстер меняет популярные в Майами яркие гавайские рубашки на неприметный нормкор. Притворяясь другим человеком, Декстер постоянно ходит в мешковатых худи, играя несколько социальных ролей: в клубе Пратера он изображает опасного маньяка, а на гражданке — примерного, законопослушного обывателя («Воскрешение» даже можно назвать высшей точкой актерской эволюции Майкла С. Холла).

Кристен Риттер и Майкл С. Холл

К работе над продолжением вернулся шоураннер Клайд Филлипс, автор ранних сезонов оригинального «Декстера». Он как будто закольцовывает биографию главного героя, возвращает к истокам: оригинальный «Декстер» был веселым триллером про убийцу убийц, однако потом франшиза мутировала в психологическую драму средней руки и стала малосмотрибельной. «Воскресший» Декстер снова открывает для себя охотничий азарт. Но это не дурное повторение, а шанс на искупление. Кажется, Декстер окончательно принял себя, стал убийцей без рефлексии и сожалений. Так в бесконечной череде его масок вдруг стали проступать собственные черты и эмоции героя. Франшиза, переживающая с учетом всех спин-оффов уже одиннадцатый сезон, тоже пошла на поправку. Неудивительно, что Paramount решила отменить уже заявленное продолжение «Первородного греха», чтобы сосредоточиться на продакшене второго сезона «Воскрешения».