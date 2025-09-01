«Клуб убийств по четвергам»: пенсионерский детектив Криса Коламбуса

На Netflix вышел детектив «Клуб убийств по четвергам» — экранизация популярного одноименного романа британского писателя Ричарда Османа. В режиссерском кресле — Крис Коламбус, а исполнительным продюсером значится сам Стивен Спилберг. Рассказываем, что получилось из столь перспективного союза.

О чем фильм

Добро пожаловать в Куперсчейз — тихий и мирный поселок, где проживают одни пенсионеры. Жизнь здесь бьет ключом, а обитатели поселка проводят дни, посещая многочисленные кружки и собрания. Одни решают кроссворды и судоку, другие учатся стрелять из лука, а в Мозаичной гостиной собирается… Клуб убийств по четвергам, участники которого расследуют старые нераскрытые дела из богатой карьеры основательницы кружка, бывшего инспектора полиции Пенни Грей.

Старички занимаются этим ради собственного удовольствия, ведь большинство виновных в этих преступлениях давно уже сбежали от закона в теплые страны или сами вышли на пенсию. Пенни больше не принимает участия в заседаниях, поскольку перенесла инсульт и перебралась в одиночную палату местного хосписа. Когда неподалеку от Куперсчейза убивают авторитетного застройщика и одного из владельцев поселка Тони Каррана, Клуб убийств по четвергам получает возможность проверить свои силы в реальном деле.

Кто принял участие в создании фильма

Хелен Миррен

Ричард Осман — популярный британский продюсер и телеведущий. В 2019 году Осман решил начать писательскую карьеру, и его дебютный роман «Клуб убийств по четвергам» стал настоящим хитом — книга моментально возглавила все рейтинги бестселлеров, собрала целый ворох литературных премий и положила начало целому циклу. На сегодняшний день в нем насчитывается четыре романа (все переведены на русский язык), пятый, «The Impossible Fortune», выходит на английском языке в конце сентября. В прошлом году Осман также выпустил «Мы расследуем убийства» — первый роман нового детективного цикла о другой группе эксцентричных сыщиков-любителей.

В экранизации «Клуба убийств по четвергам» Осман выполняет функции одного из продюсеров, адаптацией сценария занимались комедианты Кэти Брэнд («Любовь по вызову») и Сьюзан Хиткот («Убивая Еву»). За производство фильма отвечала продюсерская компания Стивена Спилберга Amblin Entertainment, причем права на экранизацию были приобретены еще до выхода романа. Изначально сценарием и постановкой должен был заниматься Ол Паркер («Mamma Mia! 2»), но в 2024 году, всего за пару месяцев до съемок, его заменил Крис Коламбус («Один дома», «Один дома 2», «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и тайная комната»). Тогда же международные права на прокат фильма приобрел Netflix.

Кто снялся в фильме

Селия Имри, Пирс Броснан и Бен Кингсли

Что можно сказать о фильме

Хелен Миррен, Пирс Броснан и Бен Кингсли

Звездный каст. Пожалуй, основное достоинство экранизации. Главные роли в картине исполнили Хелен Миррен, Бен Кингсли и Пирс Броснан, но, пожалуй, самый яркий образ получился у звезды «Доктора Кто» Дэвида Теннанта, который сыграл алчного и жестокого землевладельца Яна Вентама. Еще одним приятным сюрпризом стало появление Тома Эллиса («Люцифер»), который за последние годы успел раскачаться так, что напоминает брата-близнеца Роя Кента из «Теда Лассо».

Люди непреклонного возраста. «Клуб убийств по четвергам» — отличная терапия для тех, кто боится стареть. Элизабет, Рон, Ибрагим и Джойс очень хорошо демонстрируют, что и на пенсии жизнь может продолжаться максимально полезно и активно.

В фильме упростили сюжет, а персонажей сделали более глупыми. Ричард Осман пишет очень динамичные романы с лихо закрученным сюжетом, который каждые 40–50 страниц делает неожиданные повороты в совершенно непредсказуемом направлении, и зачастую угадать личность убийцы не удается до самого конца. Авторы экранной адаптации старались придерживаться первоисточника (отдельные сцены перенесены на экран почти дословно), но упростили структуру, избавились от ряда персонажей и укоротили сюжет. В результате Элизабет и другие персонажи изрядно отупели. Вещи, которые в первоисточнике члены клуба понимали с первого взгляда, им теперь словами разъясняют другие персонажи. Больше всего в адаптации досталось Богдану Янковскому. Один из самых сложных, неоднозначных, но харизматичных героев всего цикла на экране предстал жалким подобием себя самого.

Баланс не выдержан. Ричард Осман не просто известный телеведущий, но и успешный комик, свое чувство юмора он перенес в книги. Периодически юмор заводит героев в откровенно абсурдные ситуации, но Осману удается соблюдать нужный баланс серьезного и смешного. У сценаристов и режиссера не получается соблюсти эту формулу, отчего фильм напоминает обычный телевизионный процедурал или даже пародию на него.

Что пишет пресса

Пирс Броснан

Критики приняли ленту положительно. На сегодняшний день рейтинг «Клуба убийств по четвергам» составляет 76% «свежести» на основании 88 рецензий. И вот что пишут журналисты.

Хвалят игру Хелен Миррен. «Именно Миррен выводит фильм за приторные рамки других комедий о пожилых персонажах, таких как „Отель ,Мэриголд‘“, или „Книжный клуб“. Элизабет в ее исполнении — остроумная и решительная героиня, за которую стоит переживать», — пишет AV Club.

Критикуют звездный кастинг. «Лежащая в основе сюжета идея „О, пенсионеры расследуют убийства, разве не забавно?“ несколько меркнет, если этих пенсионеров играют два лауреата премии „Оскар“ и бывший Джеймс Бонд», — подмечает The Wrap.

Ругают третий акт. «Однако когда в финальном акте сюжету приходится ускоряться до степени полной глупости, фильм напоминает не столько британский процедурал, выходящий воскресным вечером, сколько детское дневное телешоу», — замечает The Guardian.

Критикуют режиссера. «Коламбус, давний поставщик толстых кусков голливудского сыра, по натуре своей не способен устоять перед соблазном рассмешить аудиторию за счет женщин за семьдесят, которые оказываются способны на что-то помимо выпечки или вязания. Может, Коламбус и перенял у Османа его покровительственную привычку изображать пожилых людей милыми и слащавыми, но Осман делает это умнее, остроумнее и в целом у него лучше вкус», — пишет Slate. «Прочтите уже книги», — подытоживает Los Angeles Times.

Вердикт

Генри Ллойд-Хьюз и Хелен Миррен

«Клуб убийств по четвергам» — неплохой, но одноразовый детектив со звездным актерским составом. Потенциал у экранизации был гораздо больше, но сценаристы перестарались, упрощая сюжет и персонажей.

Автор: Алексей Ионов