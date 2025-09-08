«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» — лучшая часть гладиаторской франшизы. Вот почему

На Кинопоиске вышла экранизация новой части саги Сьюзен Коллинз. Фильм-приквел — история юности президента Сноу. Станислав Зельвенский — о том, как выглядит антиутопия Панема глазами ключевого антагониста «Игр».

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Панем готовится к десятым Голодным играм. Молодой Кориолан Сноу (Том Блит) — амбициозный сирота из знатного, но обнищавшего рода, с блеском окончивший элитную школу в Капитолии — теперь рассчитывает на именную стипендию, чтобы продолжить образование. Но коварный декан (Питер Динклэйдж) объявляет о новых правилах: с этого года выпускники будут менторами участников Игр, и тот, чей трибут победит, с высокой вероятностью получит и стипендию. Кориолану достается Люси Грей Бэйрд (Рэйчел Зеглер) из Дистрикта 12 — миниатюрная бродячая певица, чьи шансы на выживание выглядят ничтожными.

Через 8 лет после того, как Капитолий пал в «Сойке-пересмешнице», Голодные игры возвращаются на экраны панемцев — и наши — благодаря тому, что Сьюзен Коллинз не так давно написала приквел. Режиссер — вновь Фрэнсис Лоуренс, поставивший все фильмы серии, кроме первого. Его тезка Дженнифер, благодаря «Играм» когда-то окончательно ставшая суперзвездой, по понятным причинам отсутствует, и невозможно представить, что «Баллада» будет так же успешна в прокате, как оригинальная квадрология. Что обидно. Это тоже неидеальная, но едва ли не самая интересная часть франшизы.

В «Играх» красота неоримской концепции — гладиаторские бои, люди со смешными именами, все эти «да пребудет с вами удача» — постепенно размывалась революционным памфлетом с одной стороны и вялым любовным треугольником с другой. Уже к третьему фильму и заседания повстанцев, и томление по Питу стали довольно утомительными (и решение разделить «Сойку» на две части было явной ошибкой). «Баллада» перезагружает вселенную Коллинз, возвращая в нее энергию если не абсолютной новизны, то, во всяком случае, относительной свежести.

Идея построить новую историю вокруг юного Сноу — ключевого, но, строго говоря, эпизодического антагониста «Игр», сыгранного Дональдом Сазерлендом с обаянием королевской кобры (змеиная метафорика в «Балладе» выкручена на максимум) — могла показаться странной. Примерно тот же трюк проделан во второй трилогии «Звездных войн», но и у Лукаса не то чтобы получилось очень хорошо. Однако здесь это неожиданно сработало: Сноу оказался первоклассным антигероем, и уже знакомый нам мир, увиденный с его точки зрения, выглядит иначе. История моральной деградации, перехода, если угодно, на темную сторону — соблазнительный, интригующий сюжет, который в условно подростковом фикшене, к которому принадлежат «Игры», редко получает такое полноценное развитие.

Том Блит

Англичанин Том Блит, превращенный в белокурую бестию, равно убедителен и как романтический герой, и как самый опасный тип политического деятеля — втайне обиженного на весь мир честолюбца, убежденного, что его лишили чего-то положенного ему по праву. Отношения Корио, как его тут запросто называют, с Люси Грей оставляют вопросы, но это не его вина: героиня Рэйчел Зеглер — самое слабое звено фильма. Ее манера время от времени запевать что-то кантри-блюзовое и вообще весь образ «цыганская дочь за любимым в ночь» выглядят декоративно и попросту глуповато.

За комические паузы в этом довольно хмуром фильме отвечает Джейсон Шварцман, который играет ведущего игр, предшественника и, по-видимому, отца Цезаря Фликермана из «Игр». Шварцман смешно пародирует Стэнли Туччи и добавляет немного собственной уэс-андерсоновской персоны: время от время он отвлекается на прогноз погоды и фокусы. Главная злодейка — распорядительница Игр Волумния Гол в эксцентричном исполнении Виолы Дэвис с копной седых волос и синей линзой в одном глазу. Динклэйдж привычно божественный, но его немного. У Кориолана есть друг по имени Сеян, народоволец из семьи нувориша; его отлично играет Джош Андрес Ривера, дебютировавший вместе с Зеглер в «Вестсайдской истории» Спилберга. Наконец, уже знакомая нам кузина Тигрис (Хантер Шафер из «Эйфории») не делает ровным счетом ничего, но служит Корио сперва поддержкой, а потом более или менее немым укором.

Хантер Шафер

Сами игры занимают не очень большую часть фильма (который идет два с половиной часа и поделен на три главы) и выглядят куда более лампово, чем мы привыкли. Несовершеннолетние делегаты от дистриктов убивают друг друга в одном бруталистском, как принято в Панеме, спортивно-концертном комплексе, и из спецэффектов — только дурно работающие, китайские, по-видимому, беспилотники. В начале сообщается, что публике это примитивное зрелище уже поднадоело и что программа на грани закрытия, соответственно, все, что происходит впоследствии, можно и даже нужно рассматривать как борьбу за телерейтинги.

Если ориентироваться на постер и трейлер этого фильма, представляется что-то вроде «Фантастических тварей» — массивное, но в конечном счете необязательное дополнение к блокбастеру, этакое DLC. На самом деле, «Баллада» по большей части умнее, мрачнее и элегантнее квадрологии, и сомнения Кориолана — лучший материал для драмы, чем солдатская прямота Китнисс. И пусть это своего рода пролог, зато в нем есть завершенность, внятная структура с началом, серединой и концом, которой так не хватало «Играм». А как оруэлловская антиутопия это по-прежнему поучительно. Нынешний глава государства Рэвенстилл, которого со временем сменит Сноу, остается за кадром, однако преемственность власти очевидна. Как мы знаем из «Сойки-пересмешницы», без вмешательства Китнисс будущий президент Панема был бы таким же. Или другим, но таким же.

Смотрите «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» на Кинопоиске в Плюсе

Текст был обновлен в связи с выходом фильма на Кинопоиске