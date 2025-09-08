Кто новый Кориолан Сноу? А что здесь делает Хантер Шафер? Разбираемся, кто есть кто в приквеле «Голодных игр»

В «Балладе» у Зеглер не менее важная роль. Актриса играет Люси Грей — бывшую странствующую циркачку, а ныне трибута Дистрикта 12. «Слова, которые приходят мне на ум, — это „эксцентричная“ и „остроумная“, — рассказывает Зеглер о своей героине. — Мой подход к Люси Грей заключался в том, что она здесь только ради своей семьи, своих друзей и самой себя. Вот почему ее отношения с Кориоланом так интересны. Тексты ее песен наводят на мысль о том, что многие люди поступили с ней несправедливо. Она не спешит довериться Сноу и бросает ему вызов».