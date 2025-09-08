Кто новый Кориолан Сноу? А что здесь делает Хантер Шафер? Разбираемся, кто есть кто в приквеле «Голодных игр»

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет.
На Кинопоиске вышла «Баллада о змеях и певчих птицах» — приквел «Голодных игр» о восхождении Кориолана Сноу, будущего президента Панема и ключевого антагониста франшизы. Фильм по книге Сьюзен Коллинз (подробнее о ее сюжете мы писали здесь) снял Фрэнсис Лоуренс — режиссер всех частей саги, кроме первой. Дженнифер Лоуренс тут нет, но звезд в касте хватает. Например, Питер Динклэйдж играет автора идеи Голодных игр, Виола Дэвис — их главного распорядителя и идеолога, а на замену Цезарю Фликерману, герою Стэнли Туччи, пришел Джейсон Шварцман. А вот главные роли при этом исполнили совсем молодые актеры. Кто же они?
Рэйчел Зеглер — Люси Грей Бэйрд
Американскую актрису колумбийского происхождения родители назвали в честь героини Дженнифер Энистон из сериала «Друзья». Зеглер всегда была активной и творческой, она занималась волейболом, саксофоном, записывала каверы популярных песен для своего YouTube-канала и играла в театре, в основном принцесс — Белль из «Красавицы и чудовища», Ариэль из «Русалочки», Фиону из «Шрэка». За все эти спектакли Зеглер была номинирована на премию «Метро» в категории «Лучшая роль».
В январе 2018-го Стивен Спилберг объявил открытый кастинг для новой экранизации «Вестсайдской истории». Узнав о нем от подруги, Зеглер отправила на прослушивание видео, в котором она поет классическую песню «I Feel Pretty», и практически моментально получила одобрение режиссера и следом роль Марии, на которую претендовало еще 30 000 человек. В итоге Рэйчел получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль, став в возрасте 20 лет самой юной победительницей и первой актрисой колумбийского происхождения, удостоенной награды.
В 2022-м Зеглер дебютировала в киновселенной DC, появившись во втором «Шазаме», а уже в следующем году на экраны выйдет live-action-ремейк диснеевской «Белоснежки», где молодая актриса сыграла принцессу.
В «Балладе» у Зеглер не менее важная роль. Актриса играет Люси Грей — бывшую странствующую циркачку, а ныне трибута Дистрикта 12. «Слова, которые приходят мне на ум, — это „эксцентричная“ и „остроумная“, — рассказывает Зеглер о своей героине. — Мой подход к Люси Грей заключался в том, что она здесь только ради своей семьи, своих друзей и самой себя. Вот почему ее отношения с Кориоланом так интересны. Тексты ее песен наводят на мысль о том, что многие люди поступили с ней несправедливо. Она не спешит довериться Сноу и бросает ему вызов».
Зеглер — большая поклонница романов Коллинз. «Моя мама настояла, чтобы мы с сестрой прочитали „Голодные игры“, — рассказывает она. — Когда Сьюзен объявила о выходе новой книги, я была бесконечно рада». Больше всего актрисе понравилось то, как писательница изобразила Китнисс Эвердин и Люси Грей в качестве противников истеблишмента и антиправительства, которые без напускной мягкости отстаивают то, что считают правильным. При этом режиссер «Баллады» считает, что у героинь Лоуренс и Зеглер есть явные различия. «У Люси большой жизненный опыт, которого не было у Китнисс, — поясняет он. — Она была была замкнутой и тихой, а Грей не такая».
Том Блит — Кориолан Сноу
Главную роль в приквеле сыграет молодой актер Том Блит, сын телевизионного продюсера и журналиста Гэвина Блита. В профессию его подтолкнула мама, которая записала сына на занятия по драматическому искусству. Как и многие британцы, Том начинал карьеру на сцене молодежного театра, а в 21 год он потратил подаренные ему на день рождения деньги, чтобы отправиться из Ноттингема в Нью-Йорк и поступить в знаменитую Джульярдскую школу, которую окончили Кевин Спейси, Оскар Айзек и Адам Драйвер.
Серьезная карьера Блита началась в 2010 году, когда его пригласили сыграть небольшие роли в «Робин Гуде» Ридли Скотта и «Крови Пеликана» Карла Голдена. Спустя пять лет Тому досталась первая главная роль — в мелодраме «Скотт и Сид». Сразу после окончания Джульярда Блит сыграл в «Благословении» — экранизации самых ярких лет жизни Зигфрида Сассуна, английского поэта, писателя и солдата, принявшего участие в Первой мировой войне. Тома также можно увидеть в сериале HBO «Позолоченный век» и в историческом байопике «Билли Кид», где молодой актер предстает в образе одного из самых метких стрелков на Диком Западе.
В приквеле «Голодных игр» Блит играет молодого Кориолана Сноу, который в будущем станет президентом Панема. По словам продюсера Нины Джейкобсон, Том стал настоящей находкой для съемочной команды: артисту удалось привнести в свою игру достаточно аутентичности и индивидуальности, чтобы справиться с непростой ролью. «Это сложный персонаж, — пояснил Блит. — Мы видим, как он превращается из молодого человека, сражающегося за свою семью, в человека с огромными и темными амбициями».
Хантер Шафер — Тигрис Сноу
Сложно поверить, что Хантер Шафер дебютировала как актриса в «Эйфории» — настолько она убедительна и органична в этой роли. Впрочем, популярность пришла к ней раньше. Она родилась в семье пресвитерианского священника, и еще в школьные годы она начала защищать права транслюдей, публично выступая против «туалетного закона». Еще Шафер писала эссе для издания i-D, но к числу активистов относит себя с опасением. «Я, скорее, просто не молчу о собственном опыте. Иногда это похоже на активизм просто потому, что быть трансперсоной может быть сложно», — поясняет она.
Во время учебы в университете Хантер успела построить успешную модельную карьеру. Благодаря ее необычной внешности, профессионализму и творческому отношению к любой задаче с ней работают Dior, Miu Miu и Marc Jacobs. Она считает своей главной целью деконструирование представления людей о гендере и использует привилегии, которые дает ее внешность, чтобы привлечь внимание к этой теме.
В 20 лет Шафер сыграла школьницу Джулс в проекте Сэма Левинсона. Изначально модель не хотела соглашаться на съемки в «Эйфории», но мама окончательно заставила ее передумать: «Когда я читала сценарий, вспоминала себя в том возрасте и чувствовала, что у меня есть опыт, который нужно вызвать, чтобы оживить ее». Позднее Левинсон предложил актрисе снять специальный эпизод «Эйфории», посвященный Джулс. Так Шафер впервые попробовала себя в роли сценаристки. Сюжет серии посвящен визиту ее героини к психотерапевту: она проговаривает со специалистом много личностных проблем, подлинных переживаний самой Хантер. Шафер также продюсировала эпизод и присутствовала на всех этапах съемок, занимаясь дизайном интерьера, костюмов и сторибордов.
В «Балладе о змеях и певчих птицах» Шафер играет двоюродную сестру Сноу по имени Тигрис. Во второй части «Сойки-пересмешницы» эту роль исполнила Эжени Бондюран. «Тигрис непоколебимо верит в Кориолана, — отмечает Шафер. — Она думает, что он может пройти весь путь в мире Капитолия и остаться при этом хорошим человеком. Ее вера настолько сильна, что ее, думаю, почувствуют и зрители. Мы все хотим, чтобы Корио поступил правильно и добился успеха».
«Тигрис верит, что каждый заслуживает прав, любви, уважения и того, чтобы его ценили, — вторит актрисе Фрэнсис Лоуренс. — Она и Кориолан больше похожи на кровных сестру и брата, у них своего рода связь. Они доверяли и полагались друг на друга, так как после войны росли вместе».
Том Блит назвал ее идеальным партнером по сцене: «Хантер всегда такая бодрая. С каждым дублем ее необузданная внутренняя энергия выплескивалась наружу. Она играет Тигрис с легкостью и в то же время со смекалкой, которые действительно определяют ее характер».
Джош Андрес Ривера — Сеянус Плинт
Джош Андрес Ривера — опытный театральный артист, выступавший в составе оригинальной труппы в первом национальном туре культового мюзикла «Гамильтон». Он также исполнил роль Далласа в предбродвейской постановке мюзикла «Аутсайдеры», но прославился, как и Рэйчел Зеглер, благодаря «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга, где исполнил роль Чино.
В приквеле «Голодных игр» Ривера играет Сеянуса Плинта, сокурсника Сноу в Академии и наставника другого трибута. «Кориолан — самый близкий человек, которого Сеянус может назвать другом, — поясняет Ривера. — Сеянус с пониманием относится к суровому воспитанию Кориолана и сочувствует ему». Фрэнсис Лоуренс отмечает, что, в то время как моральные устои Сноу становятся под угрозу, Сеянус непоколебим в своей вере в то, что все жители Панема заслуживают равноправия: «Он считает, что правительство должно защищать нас, а не держать общество в ежовых рукавицах. Таким образом, он пытается помешать Кориолану принять то, чему учит Галл».
Кстати, Ривера и Зеглер встречаются за пределами съемочной площадки уже два года. «Мне действительно повезло, что мне удалось сняться в этих двух фильмах и сделать это с таким невероятным человеком, как она. Такое чувство, что мы оба живем общей мечтой и можем все сделать вместе», — рассказал молодой актер.
Материал впервые опубликован в 2023 году и обновлен к выходу фильма на Кинопоиске.
Автор: Никита Демченко