Финал второго сезона «Уэнсдэй»: проверенная формула с минимальными сюрпризами

Заключительная часть второго сезона «Уэнсдэй» вышла спустя месяц после первых четырех серий, завершив историю в фирменном готически-игривом стиле. Шоураннеры доводят до конца основные сюжетные линии, разбрасывают намеки на продолжение и предлагают зрителям масштабный финал, но при этом невольно демонстрируют пределы собственных возможностей.

Яна Телова Автор Film.ru, Кинопоиска и Telegram-канала «яна, купи хлеба»

В первой части второго сезона Уэнсдэй (Дженна Ортега) вернулась в академию «Невермор», на этот раз вместе с братом Пагсли (Айзек Ордоньес). На месте ее ждали знакомые персонажи: сирена Бьянка Барклай (Джой Сандей), горгон Аякс (Джорджи Фармер), а также новые юные ученики, среди которых яркой звездочкой блеснула самая отчаянная фанатка Уэнсдэй — Агнес (Эви Темплтон), обладающая способностью становиться невидимой. Промежуточный финал сезона завершился клиффхэнгером: главная героиня выпала из окна в Уиллоу Хилл, раненый Тайлер (Хантер Духэн) скрылся в лесу после убийства хозяйки (Кристина Риччи), а над «Невермором» зависли семейные тайны Гомеса (Луис Гусман) и Мортиши (Кэтрин Зета-Джонс).

Вторая часть началась с выхода Уэнсдэй из комы (вряд ли кто-то предполагал, что она внезапно покинет проект) и с мексиканского Дня мертвых, оформленного в лучших традициях латиноамериканской культуры. Шестая серия выделилась неожиданной комедией — здесь Уэнсдэй и Энид (Эмма Майерс) устроили перформанс в духе «Чумовой пятницы», а Леди Гага мелькнула в роли беловолосой Розалин Ротвуд (критически короткое камео). Седьмой эпизод посвящен гала-вечеру, где в центре внимания вновь оказывается танцпол, однако повторить магию вирусной сцены из первого сезона не удается. Вторая попытка разыграть одну и ту же карту выглядит натянуто. Финальная серия свела воедино все линии и привела к предсказуемой битве с главным антагонистом. К слову, ходить на занятия в «Неверморе» так никто и не начал.

Леди Гага

Зомби Хлюп (Оуэн Пейнтер) проходит путь от собранного из человеческих останков существа до байронического Тимоти Шаламе, а затем, объевшись чужих мозгов, и вовсе замахивается на злодейские замыслы. Тайные проходы через картины и обсидианово-черная накидка Леди Гага в духе одеяния дементоров подкидывают привычные для шоу отсылки к «Гарри Поттеру», а инженерные таланты эксцентричного директора Барри Дорта (Стив Бушеми) неожиданным образом напоминают о башне Тони Старка.

Вещь (Виктор Доробанту) обретает отдельную сюжетную линию, выходящую за пределы привычного комического сопровождения, бабушка Хестер Фрамп (Джоанна Ламли) украшает сериал саркастичными комментариями, напоминая, что семейные тайны неисчерпаемы, а возвращение Ларисы Уимс (Гвендолин Кристи) в качестве духа-наставницы и вовсе становится одним из лучших открытий второй части. Призрачное присутствие фигуры почившей директрисы не только дает Уэнсдэй поле для дополнительных перепалок с ироничной компаньонкой, но и возвращает зрителям одну из самых ярких актрис первого сезона. Жаль лишь, что обоснование для такого эффектного появления слабое: Уимс неожиданным образом оказалась дальней родственницей Аддамсов.

Гвендолин Кристи и Кэтрин Зета-Джонс

Главная тема второго сезона — это развитие и укрепление дружеских связей. Отношения Уэнсдэй и Энид раскрываются немного глубже: мрачная героиня учится доверять подруге и признавать собственную уязвимость (существенное отклонение от канона), а доброжелательная любительница яркого маникюра постепенно принимает странности соседки и осознает силу своих оборотнических способностей. На этом фоне важной фигурой становится большеглазая Агнес. Ее способность к невидимости поначалу обыгрывается как раздражающая навязчивость, но постепенно героиня выходит из тени, находит собственный голос и превращается в полноценную участницу команды. Помимо женского трио, не теряется и остальная часть ныне закрытого студенческого сообщества «Белладонна». Впрочем, ближе к финалу Уэнсдэй, Энид, Бьянке и Аяксу придется вспомнить о тайном клубе, а их взаимодействие придаст истории дополнительную динамику.

Пока одни герои возвращаются и объединяют силы, другие уходят в небытие, а некоторые сюжетные нити так и остаются оборванными на полуслове. Загадочная история лечебницы Уиллоу Хилл и проекта LOIS, которая изначально намечается как значимая, не получает достаточного развития (возможно, она отложена на третий сезон), а отношения Уэнсдэй и хайда Тайлера окончательно запутываются, перейдя в статус «все сложно». А помните серийного убийцу, появившегося в прологе второго сезона (Хейли Джоэл Осмент)? Забудьте, он к нам не вернется.

Шоураннеры Альфред Гоф и Майлз Миллар и режиссер Тим Бёртон (он снял две заключительные серии) продолжают объединять готическую строгость «Невермора» с барочной пышностью балов и карнавальной яркостью массовых сцен. День мертвых переливается оттенками оранжевого и алого, а гала-вечер переполнен всеми видами кружев и пышными платьями. Костюмы по-прежнему разнообразны — от монохромных и строгих силуэтов Уэнсдэй до причудливых пушистых свитеров Энид и однотонных шапок Аякса (в одном из эпизодов даже можно подглядеть, как он делает онлайн-заказ, складывая в корзину еще парочку головных уборов).

Поначалу второй сезон кажется удачным: яркие масштабные события, продуманные образы главных героев, интригующие загадки. Но движение по заранее выбранной схеме работает против сериала. Если первый сезон и даже первая часть второго сезона оставляли ощущение интриги, то во второй части нагромождение сюжетных линий и предсказуемость доходят до критической отметки и вызывают разочарование. Создатели как будто осторожничают, следуя проверенным схемам: немигающая Уэнсдэй, без улыбки рассуждающая о стеклах в туфлях, обаятельная Энид с ее экстравагантным выбором кофейных напитков, фирменные обмены колкостями семейства Аддамс, дозированная романтика, монстр (и не один!), эффектный танцевальный номер. Сценарий остается крепким, но вся оригинальность, которая приковала зрителей к экранам в момент выхода первого сезона, улетучилась без следа.

Финал оставляет несколько загадок неразрешенными и открывает двери для третьего сезона, уже официально анонсированного. Хочется верить, что создатели сделают выбор в пользу меньшего числа героев, сконцентрируются на главных персонажах и придумают, как вернуть в школу волшебство. В конце концов, можно бесконечно расширять семейное древо Аддамс, но в чем смысл, если для этого приходится жертвовать экранным временем дяди Фестера (Фред Армисен).