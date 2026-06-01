Добрая волшебница Бортич и Лев Зулькарнаев в роли Виктора Астафьева. Какие фильмы просят поддержки у Фонда кино

29 мая состоялся питчинг Фонда кино, где лидеры российского кинорынка представили свои будущие проекты. Среди них и продолжения зрительских хитов, и совершенно новые истории. Всего на сессии анонсировали 27 проектов, 17 из которых претендуют на дофинансирование. Рассказываем подробнее о проектах, про которые говорили что-то новое.

Сказки и семейное кино

«Снежная королева»

О чем: Детский мюзикл по культовой сказке Ханса Кристиана Андерсена. Владычица далекого снежного царства похищает мальчика по имени Кай, превратив его сердце в кусок льда. Влюбленная в Кая Герда отважно отправляется на край света в зловещий ледяной замок, чтобы вырвать парня из тисков Снежной королевы.

Кто делает: Постановщик — Алексей Нужный («Бременские музыканты», «Я худею») для студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. На роль Снежной королевы рассматривают Юлию Пересильд и Светлану Ходченкову. На главные детские роли утвердили Мирона Проворова и Санту Нужную. Они снимались вместе в фэнтези «Как Иван в сказку попал», которое выходит в прокат осенью 2026-го. По словам режиссера, в их тандеме есть та самая химия, которая необходима для этой истории. Музыку к фильму написал Максим Фадеев. Обещают много эмоциональных сольных партий главной героини и захватывающий дуэт Герды и Кая. За графику отвечает студия CGF под руководством Александра Горохова, которая традиционно работает над визуалом большинства российских киносказок. Съемки начнутся летом 2026 года.

«Аленький цветочек»

О чем: Экранизация сказки Сергея Аксакова с неожиданным сюжетным твистом. По просьбе младшей дочки купец разыскивает ей в подарок алый цветок. Он растет во дворце, окруженном заколдованным лесом. Когда-то в этом лесу без следа исчезла жена героя. В обмен на цветок таинственный хозяин особняка предлагает отдать ему одну из дочерей. Но вместо младшей во дворце оказывается старшая дочь купца, Марфа. Здесь девушка узнает о страшном проклятии, которое сможет одолеть только она.

Кто делает: Режиссерское кресло займет Максим Свешников («Плейлист волонтера», «Елки лохматые»). Автор сценария — Олег Маловичко («Лед 3», «Нулевой пациент»). Продюсируют Константин Эрнст и Анатолий Максимов («Любовь Советского Союза»). Главная мужская роль у Ивана Янковского. Кроме того, в касте заявлены Ксения Трейстер («Натали и Александр», «Ангелы Ладоги»), Юлия Снигирь и Даниил Воробьёв. Съемки стартуют летом и пройдут в том числе в барочной усадьбе в пригороде Петергофа. За продакшен отвечают «Дирекция кино» и Первый канал.

Проект ранее получил от Фонда кино 320 млн рублей и претендует на дофинансирование. Премьера ожидается 1 января 2028 года.

«1001 ночь»

О чем: Девятилетний Даня перенес травму ноги и теперь должен заново учиться ходить. Но мальчик очень этого боится, и, чтобы помочь ему преодолеть страхи, больничный уборщик Сергей каждый вечер читает Дане сказки «1001 ночи». В них герои переносятся на сказочный Восток, где Сергей превращается в мудреца Синдбада, а Даня — в смелого парня Али-Бабу. Маленького героя ждут удивительные знакомства с падишахом, древним джинном и принцессой Будур и много приключений.

Кто делает: Снимает Константин Смирнов («Волчок») по сценарию Олега Маловичко для студии МЕМ. Даню сыграет Адам Кумаев («Плакса»), его сказочного аватара — Рузиль Минекаев, Сергея/Синдбада — Евгений Цыганов. Также в утвержденном актерском составе есть Лев Зулькарнаев, Анастасия Талызина и Никита Ефремов. Для натурных съемок рассматривают незаезженные локации в Турции и Марокко, а в убранстве нарисованных дворцов и пещер обещают соединить реальные и фэнтези-элементы. Первый блок съемок стартует в августе.

Проект ранее получил от Фонда кино 100 млн рублей и претендует на дофинансирование.

Релиз ожидается в конце 2027 года.

«Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой»

О чем: Заключительная часть трилогии об Элли и ее друзьях Страшиле, Железном Дровосеке, Трусливом Льве и Тотошке. Чтобы наконец вернуть девочку домой, отважная пятерка отправляется в Розовую страну просить помощи у доброй волшебницы Стеллы. По пути им предстоит познакомиться с горным народом марранами и вступить в схватку с Урфином Джюсом.

Кто делает: Снимает постановщик первых двух частей Игорь Волошин для студии «Централ Партнершип». В продюсерской группе — Пётр Ануров («Серебряные коньки»), Вадим Верещагин («Ненормальный») и Александр Жаров («В списках не значился»). За дома и дворцы всех оттенков розового отвечает студия CGF. Екатерина Червова вернется к роли Элли, Юрий Колокольников снова сыграет Дровосека, Артур Ваха — Льва, Евгений Чумак примерит костюм Страшилы, Дмитрий Чеботарёв — Урфина, а Тотошку озвучит Денис Власенко. Каст также пополнит Саша Бортич в роли Стеллы. Первые кадры с ее участием показали на презентации проекта.

Проект ранее получил от Фонда кино 70 млн рублей и претендует на дофинансирование. Релиз — 1 июня 2028 года.

«Золушка»

О чем: Экранизация сказки Шарля Перро. Юная сирота-дворянка после смерти родителей вынуждена работать служанкой в доме мачехи. Сводные сестры в насмешку называют ее Золушкой и всячески издеваются над девушкой. Когда с помощью феи-крестной героиня попадает на бал в королевский дворец и встречает принца, все меняется.

Кто делает: За производство отвечает Yellow Black & White. Проект находится на стадии сценария, но уже известно, что постановкой займутся Клим Шипенко и Соня Карпунина («Хочу замуж»). По словам Шипенко, проект будет отличать тонкий женский взгляд, который поможет рассказать историю понятным и детям, и взрослым языком. Каст проекта не разглашается. Премьера запланирована на 10 февраля 2028 года.

«Умка»

О чем: Новое прочтение сказки о дружбе мальчика и медвежонка. В ночь под Новый год у маленького Тайкэ одно-единственное желание — обрести настоящего друга. Ровно об этом же мечтает белый медвежонок Умка. Эти двое встречаются и почти сразу пускаются в общее приключение: местный браконьер Серый похищает маму Умки. Вместе с семьей Тайкэ они идут вызволять пленницу.

Кто делает: Снимает Максим Пешков («Неличная жизнь») для «Централ Партнершип». В продюсерах — Тина Канделаки. Роль Тайкэ досталась Ярославу Матвееву («Волшебный участок 2»). Еще в проекте снимутся Павел Прилучный и Марина Кравец, а Умку озвучит Лариса Брохман, подарившая голос «Фиксикам». Для фильма построили более 10 тыс. квадратных метров декораций и силами студии CGF сделали более тысячи шотов компьютерной графики. Кроме того, неназванный композитор написал для «Умки» около 90 минут оригинальной музыки. Сейчас к записи готовится версия саундтрека с оркестром, а съемки уже завершены.

Проект ранее получил от Фонда кино 250 млн рублей и претендует на дофинансирование. В прокате с 3 декабря 2026 года.

«Иван да Марья»

О чем: Простой конюх Иван спасает тонущего царевича и волей случая меняется с ним одеждой. В новом облачении герой встречает дивной красоты царскую дочь Марью и взаимно в нее влюбляется, но счастью молодых мешает пронырливый Кощей.

Кто делает: Еще один проект СТВ при поддержке ВГТРК. Сценарий написали Александр Архипов («По щучьему велению», «Огниво») и Пётр Мордвинцев («Три богатыря»). За режиссуру отвечает дебютант в большом кино Александр Иринархов. Съемки уже идут, но каст пока не разглашается. В числе локаций — карельский парк Рускеала. Параллельно CG-художники создают волшебный мир. По словам главы студии CGF Александра Горохова, работы предстоит много. Например, сейчас команда трудится над одним огнедышащим зверем.

Релиз намечен на конец октября 2027 года.

«Летучий корабль 2»

О чем: Продолжение франшизы застает Ивана и Забаву в момент их первого семейного кризиса. Путешествуя вокруг света, они берут к себе на борт пассажира из затонувшего судна, не подозревая, что это шпион. Отец Забавы хочет вернуть дочь во дворец и вступает в сговор с самим Змеем Горынычем. Шпион должен посеять раздор между влюбленными и вполне в этом преуспевает. Но Забава не готова сдаваться.

Кто делает: За постановку отвечает режиссер первой части Илья Учитель (первый «Корабль» собрал миллиардную кассу, и это был первый миллиард в истории студии «РОК»). Продюсер — Алексей Учитель. Сценарий написал Тимофей Декин («Волшебник Изумрудного города»). Александр Метёлкин и Ксения Трейстер вернутся к ролям Ивана и Забавы, Леонид Ярмольник вновь сыграет батюшку-царя, а Сергей Гармаш — Водяного. На роль Горыныча рассматривают Евгения Цыганова и Сергея Безрукова. Планируется много графических ноу-хау и музыкальных номеров с узнаваемыми народными хитами, которые станут частью сюжета. В партнерах проекта — НТВ, студия «Наше кино» и НМГ.

О дате начала съемок и релизе ничего не известно.

«Хозяйка Медной горы»

О чем: Фантазия по мотивам уральских сказов Павла Бажова с сильным женским персонажем. Катю, девушку с разноцветными глазами, в родной деревне называют заговоренной. Когда могущественная хозяйка Медной горы похищает ее возлюбленного Данилу, Катя отправляется его спасать. В этом опасном путешествии героиня знакомится с духами гор и лесов, разгадывает тайну своей семьи и сталкивается с трудностями взросления.

Кто делает: Снимает Владимир Кондауров («Пальма 2») для студии «ПРОФИТ». Продюсирует Игорь Толстунов («Сердце пармы», «Мастер и Маргарита»). Создатели хотят сохранить особенный тон Бажова, но рассказать историю современным языком и сделать что-то между наивной детской сказкой и подростковым фэнтези. Хозяйку Медной горы сыграет Юлия Пересильд. Съемки начнутся в июне 2027 года.

Дата релиза не сообщается.

Историческое кино

«Куликовская битва»

О чем: Костюмная драма о событиях 1380 года, объединивших разрозненные русские княжества. Московский князь Дмитрий Донской пытается сбросить монголо-татарское иго и поднимает войско на борьбу с правителем Орды Мамаем. В утро битвы Дмитрий меняется доспехами со своим дружинником, боярином Михаилом Бреноком, чтобы не привлекать внимание врага. Зная, что, скорее всего, погибнет, Бренок идет на жертву.

Кто делает: Андрей Кравчук для студии «ТРИТЭ». Творческая команда почти полностью перекочевала из другой эпической картины Кравчука, «Рождение империи» — от оператора Морада Абдель-Фаттаха до художника-постановщика Сергея Агина, уже нарисовавшего эскизы для будущего фильма. Планируется много масштабных декораций и детально проработанных батальных сцен. На роль Дмитрия Донского хотят позвать Юру Борисова, Михаила Бренока предложат сыграть Илье Маланину («Легенда о Коловрате»). В роли князя Олега Рязанского видят Сергея Безрукова, а Евгения Миронова — в роли игумена Сергия Радонежского, по легенде, благословившего Донского на битву.

Точная дата релиза неизвестна.

Комедии

«Жил-был пес»

О чем: Семейная комедия на основе одноименного культового советского мультфильма. Профессиональный боксер проигрывает главный бой своей жизни и получает серьезную травму. Сначала рушится семья, а потом его увольняют с работы охранником у самовлюбленного бизнесмена. Чтобы свести концы с концами, парень участвует в боях без правил, где частенько получает по голове. После очередного удара ему начинает мерещиться волк из детского мультика, который становится для героя кем-то вроде друга и наставника. Зверь советует боксеру похитить дочку бывшего начальника, а потом самому же ее найти, чтобы вернуть и работу, и уважение близких. Но все, разумеется, идет не по плану.

Кто делает: В производство картину запускает студия МЕМ, основанная бывшими кавээнщиками и продюсерами Таймуразом Бадзиевым и Давидом Цаллаевым. Режиссер Степан Гордеев и сценарист Александр Маркин — уже сработанный дуэт, прошедший испытание двумя сезонами «Волшебного участка». Боксера сыграет Павел Прилучный, а его противного шефа — Никита Кологривый. Волка нарисуют на стыке 2D- и 3D-анимации, чтобы сделать образ более теплым и настоящим и отдать дань уважения советскому мультфильму. Озвучит серого предположительно Гоша Куценко. Съемки начнутся в августе 2026-го.

Релиз в декабре 2027 года.

Триллеры и драмы

«Аден 86. Посольство»

О чем: Драматический триллер по мотивам реальных событий. В 1986 году во время переворота в центре Йемена семья советского журналиста попадает в заложники. Чтобы спасти родных и других попавших в беду соотечественников, герой идет на сделку с одним из лидеров, захвативших власть.

Кто делает: Режиссер проекта и автор сценария Дмитрий Грачёв («Вычислитель», «Невеста любой ценой») — непосредственный свидетель тех событий. Отец Дмитрия, журналист-международник, с женой и пятилетним сыном находились в Йемене в разгар переворота. На главную роль утвержден Данила Козловский. Помимо него, в каст вошли Светлана Ходченкова и Александр Самойленко. Основными референсами создатели называют «Кандагар» и «Операцию „Арго“».

Съемки пройдут в Каире и Москве и начнутся в ноябре 2026 года. Производством занимается студия «ПРОФИТ»

Дата релиза не называется.

«Крузенштерн. Регата тысячелетия»

О чем: Морская приключенческая драма по реальным событиям. Во время трансатлантической гонки 2000 года шедший первым российский фрегат «Крузенштерн» принимает от польского парусника сигнал SOS. Одна из участниц команды соперника упала с 30-метровой высоты и нуждается в помощи. Российская команда выходит из гонки, чтобы спасти девушку, теряя лидерство, но возвращается и выигрывает состязание.

Кто делает: Режиссер — Антон Мегердичев («Движение вверх», «Плагиатор») для студии «ПРОФИТ». Капитана судна сыграет Евгений Миронов, а в консультанты позвали реального капитана современного «Крузенштерна». На роль молодого матроса рассматривают Олега Савостюка («Я иду искать») и Рузиля Минекаева. Первая часть съемок на воде закончилась, летом предстоит следующая, а сейчас вынужденная пауза из-за ремонта барка.

Дата релиза неизвестна.

Военное кино

«Спасенный»

О чем: Военная драма — притча, вдохновленная биографией Виктора Астафьева и посвященная 100-летию со дня рождения писателя и драматурга. В 1942 году пароход, перевозивший раненых, попадает под обстрел и тонет в Белом море. В живых остаются только двое — ослепший солдат и медсестра. Поначалу они не очень-то ладят, но постепенно учатся друг другу доверять. Им предстоит пройти сотню километров по ледяной пустыне, спасаясь от немецкого летчика, получившего приказ их уничтожить.

Кто делает: Снимает Илья Учитель («Летучий корабль», «Батя 2. Дед») по сценарию Александра Терехова («Дылда», «Матильда») для студии «РОК». Продюсируют Алексей Учитель и Анастасия Акопян («День рождения Сидни Люмета»). В главных ролях — Лев Зулькарнаев и Марина Васильева («Нелюбовь»). Снимали зимой во льдах Финского залива, и актерам действительно пришлось купаться в холодной воде. Сейчас фильм на стадии постпродакшена, идет работа над графикой, чтобы максимально реалистично воссоздать суровую военную зиму.

Проект ранее получил от Фонда кино 150 млн рублей и претендует на дофинансирование. Выход запланирован на 2027 год.

«Битва за Москву»

О чем: Драма об одном из переломных моментов в ходе Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года немецкие танки наступают на Москву, и Сталин принимает решение провести на Красной площади парад ради поднятия боевого духа. Одновременно с этим разворачивается личная история артистки Большого театра Ирины. В бомбежке она теряет дочь, а ее муж попадает в плен.

Кто делает: Снимает Игорь Копылов для «Централ Партнершип» совместно с компанией «Триикс Медиа». Продюсирует Вадим Верещагин («Моя собака — космонавт», «Ненормальный»). На стадии препродакшена создатели изучали мемуары маршалов Василевского и Жукова, находящиеся в открытом доступе документы НКВД о подготовке парада 1941 года и книгу, посвященную юбилею Большого театра «250 лет истории». Сейчас идет поиск локаций и кастинг. Съемки планируют начать в сентябре 2026 года.

Прокат намечен на осень 2027-го.

Автор: Александра Подольникова (@apodolnikova)