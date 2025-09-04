Что смотреть дома: ремейк «Москва слезам не верит», сиквел «Голого пистолета» и спин-офф «Офиса»

Уэнсдэй продолжает дело тети-прорицательницы, а Лиам Нисон — Лесли Нильсена. Жора Крыжовников переосмысляет классику Владимира Меньшова, а Спайк Ли — Акиры Куросавы. Неожиданный спин-офф «Офиса» и сиквел «Никто». А еще спорт — КХЛ, UFC и российский футбол. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Драмеди с Никитой Ефремовым и красотами Узбекистана

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»

В продолжении учительской комедии Карена Оганесяна («Соловей против Муромца») потомственный педагог Андрей Ларионов (Ефремов) окажется в Узбекистане. В первом сезоне он вернулся на малую родину и наладил отношения с отцом (Игорь Черневич), начав преподавать литературу в местной школе. Теперь Андрей хочет стать директором престижного учебного заведения в Москве, а для этого ему нужно доказать свою состоятельность, поделившись российским педагогическим подходом в школе Бухары. Там дерзкого учителя поначалу принимают в штыки. Учителей узбекистанской школы сыграли Иван Добронравов, Ольга Медынич, Елена Ербакова и Рано Кубаева.

Создатель «Горько!» и «Слова пацана» берется за классику

Где смотреть: Wink

Переосмысление оскароносной классики Владимира Меньшова, чье действие развивается в двух временных отрезках — в начале 2000-х и в наши дни. Спасаясь от мужа-абьюзера, Ксюша (Тина Стойилкович) переезжает с пятилетним сыном из родного города в Москву без денег и связей. В столице она заводит дружбу с целеустремленной студенткой меда Олей (Анастасия Талызина) и ветреной оторвой Машей (Мария Камова, известная как блогерша Маш Милаш). Спустя 20 лет жизнь опять сводит девушек, давая каждой шанс на новое счастье. Повзрослевшую троицу сыграют Марина Александрова, Юлия Топольницкая и Валерия Астапова. Кроме того, из «Слова пацана» в новый сериал Жоры Крыжовникова перекочевали Антон Васильев, Иван Янковский, Андрей Максимов, Рузиль Минекаев, Анастасия Красовская и Слава Копейкин.

Коллектив недели: «Газета», сериал

Создатели «Офиса» нашли еще один интересный коллектив

Где смотреть: Peacock

Спин-офф американского сериала «Офис». Съемочная группа, наблюдавшая за сотрудниками пенсильванской компании по продаже бумаги и канцелярских принадлежностей Dunder Mifflin, переключилась на редакцию старой огайской газеты Toledo Truth-Teller, находящейся на грани закрытия. В редакции почти не осталось журналистов, и новый главред СМИ Нэд Сэмпсон (Донал Глисон) решает сделать репортерами людей из других отделов — рекламщиков, менеджеров и бухгалтеров. Оскар Нуньес, сыгравший в «Офисе» счетовода Оскара Мартинеса, также появится в сериале. Шоураннерами выступили создатель оригинала Грег Дэниелс и Майкл Коман, работавший над «Полезными советами от Джона Уилсона» и «Нэйтан спешит на выручку».

Готика недели: «Уэнсдэй», 2-я часть 2-го сезона

Леди Гага и новые видения в финале второй главы

Где смотреть: Netflix

Еще четыре серии второго сезона спин-оффа про школьные приключения дочери семейства Аддамс в жуткой академии «Невермор». По сюжету Уэнсдэй (Дженна Ортега), унаследовавшая от матери способности ясновидящей, видит, как ее подруга-оборотень Энид (Эмма Майерс) погибает по ее вине. Во второй половине сезона появятся Леди Гага в роли учительницы Розалин Ротвуд, а также Гвендолин Кристи в образе Ларисы Уимс, директора академии. Мастер готики Тим Бёртон поставил два финальных эпизода.

Лиам Нисон на территории Лесли Нильсена

Где смотреть: iTunes, Amazon Prime Video

Ребут пародийной франшизы про незадачливого лос-анджелесского полицейского Фрэнка Дребина (Лесли Нильсен), в котором главным героем стал его сын, брутальный идиот Фрэнк Дребин-младший (Лиам Нисон). Коп продолжит дело отца, соблазнив блондинку-писательницу (Памела Андерсон) и бросив вызов техмиллиардеру (Дэнни Хьюстон), который хочет превратить людей в варваров. На смену трио комедиографов ЦАЦ (Джерри Цукер, Джим Абрахамс, Дэвид Цукер) пришли режиссер Акива Шаффер («Бруклин 9-9») и продюсер Сет Макфарлейн. Под прицелом чистой комедии — электромобили, снеговик-убийца, офисный помощник Скрепыш и все подряд. Новый «Голый пистолет» всерьез понравился критикам, но в прокате заработал меньше, чем предшественники 30-летней давности. В подкасте «Крупным планом» считают, что получилось «очень-очень-очень смешно».

Во все тяжкие Боба Оденкёрка

Где смотреть: iTunes, Amazon Prime Video

Продолжение бодрого экшена Ильи Найшуллера по сценарию Дерека Колстада (франшиза «Джон Уик»), которое в этот раз снял индонезиец Тимо Тьяджанто («Рейд: Пуля в голове»). Бывший агент ФБР Хатч Мэнселл (Оденкёрк) вынужден работать киллером на криминальный синдикат. После особенно изнурительного задания Мэнселл берет отпуск и едет с семейством в провинциальный курортный городок, где должен противостоять зловещему шерифу (Колин Хэнкс) и инфернальной бизнес-леди (Шэрон Стоун). Сиквел приняли не так хорошо, как первую часть, но за возвращение в прокат исчезающего жанра «боевики про усталых мужиков» фильму хочется простить многие прегрешения, считает Андрей Карташов.

Продолжение семейной комедии о противодействии воровству

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Wink, Kion, Okko

На этот раз Маша (Милана Хаметова) отправляется с папой (DAVA) на кемпинг, однако девочке становится невообразимо скучно, и она сбегает в летний лагерь. Там она встречает старых знакомых — жуликов Хахаля и Няню (Алексей Маклаков и Юлианна Михневич), которые снова замышляют украсть мешок со смартфонами всех подростков. Продолжение популярной комедии 2023 года. Режиссером теперь стал Митрий Семёнов-Алейников («Подростки в космосе»).

Другие новинки

Свежее прочтение книги нобелевского лауреата

Где смотреть: Амедиатека

Новая экранизация классического романа Джона Голсуорси, принесшего ему Нобелевскую премию по литературе. 1850-е, Лондон. Форсайты — зажиточная семья брокеров, чьи представители будут вынуждены метаться между личным счастьем и семейной традицией. Франческа Аннис играет матриарха Энн Форсайт, Джек Девенпорт — ее сына-адвоката Джеймса, а Джошуа Орпин — внука-вольнодумца Сомса, влюбленного в танцовщицу Ирэн (Милли Гибсон). Адаптацией романа занималась Дэбби Хорсфилд («Полдарк»).

Инопланетянин попадает в тело зануды-землянина

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, СТС

«Засланца из космоса» закрыли, но в России начинает орудовать другой пришелец, призванный создателями «Родкома» Дмитрием Белавиным и Александрой Лушиной. Инопланетный корабль терпит крушение, и его пилот оказывается в теле тихого преподавателя филфака Семёнове (Андрей Некрасов). Космический гость хочет починить НЛО и улететь домой или вызвать отряд зачистки, чтобы избавиться от людей, которые зря тратят нефть (на его планете это лекарство от всех болезней). Однако рутина засасывает и отвлекает. Екатерина Вилкова играет бывшую жену Семёнова, Екатерину, Александрина Олексюк — дочь Алёну, а Ангелина Стречина — коллегу Анну, в которую филолог влюблен.

Марк Эйдельштейн в кино о кино с невероятным приключением по Индии

Где смотреть: START — с 5 сентября

Шестой за два года полнометражный фильм писателя, драматурга, актера, математика и главного российского инди-режиссера Романа Михайлова — мокьюментари об изнанке съемочного процесса. По сюжету группа российских актеров (Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Мария Мацель и Илларион Маров играют самих себя) приезжает в Варанаси снимать седьмую ленту Михайлова «Жар-птица» (она вышла в российский прокат в марте).

Учительница недели: «Олдскул», сериал

Педагог старой закалки против новомодных веяний и гаджетов

Где смотреть: START, Premier

Школьная комедия с Марией Ароновой в главной роли. По сюжету строгая учительница математики советской закалки оказывается в элитной школе и вынуждена работать с современными технологиями и новым поколением, а также искать общий язык с внучкой, с которой ей долго не разрешали общаться. В сериале также заняты Ефим Шифрин, Роман Маякин, Игорь Хрипунов и Таисья Калинина. Режиссерами стали Александр Жигалкин («Воронины», «Папины дочки») и Евгений Шелякин («Тетя Марта», «Хеппи-энд»).

Возвращение любимых подкастеров

Где смотреть: Hulu

В продолжении троица подкастеров-детективов (Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес) расследует шокирующую смерть швейцара «Арконии». Под подозрение попадает как мафия, так и трое миллиардеров. Мэрил Стрип опять в деле, а среди новых звездных гостей — Рене Зеллвегер, Кристоф Вальц, Логан Лерман, Теа Леони, Бини Фелдштейн, Бобби Каннавале и Кигэн-Майкл Ки. Всего, как и прежде, будет десять эпизодов.

Спайк Ли переосмысляет Акиру Куросаву

Где смотреть: Apple TV+ — с 5 сентября

60 лет назад японский классик снял драму «Рай и ад», где у руководителя обувной компанией в исполнении Тосиро Мифунэ похищают сына. В версии Ли похожая судьба постигает музыкального магната Дэвида Кинга, желающего выкупить обратно контрольный пакет акций своего лейбла, пока его не поглотили конкуренты. Правда, недоброжелатели по ошибке крадут сына его водителя. Премьера новой работы Спайка Ли состоялась на Каннском кинофестивале вне конкурса, но кинокритик Станислав Зельвенский отметил ее в числе восьми лучших фильмов смотра. Главную роль сыграл Дензел Вашингтон, а его шофера — Джеффри Райт. В эпизодах появляются Уэнделл Пирс из «Прослушки», Рози Перес, A$AP Rocky и баскетболист Рик Фокс.

Что еще смотреть на Кинопоиске

Гипнотический неонуар режиссера «Олдбоя»

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — детективная мелодрама Пак Чхан-ука.

Следователь Ян Хе-чжун (Пак Хэ-иль) страдает бессонницей из-за проблем с дыханием, что мешает ему раскрывать дела. Новое преступление касается загадочной смерти сотрудника миграционной службы, упавшего со скалы. У супруги покойного — нелегально приехавшей в страну китаянки, взявшей имя Сон Со-рё (Тан Вэй) — есть алиби, но Ян Хе-чжун все равно прорабатывает эту версию. И понимает, что влюблен во вдову.

Сейчас Пак Чхан-ук претендует на «Золотого льва» в Венеции с черной комедией про ужасы капитализма «Метод исключения». А «Решение уйти», его предыдущий фильм, отметили призом за режиссуру в Каннах. Это уже третья каннская награда Пака с 2004 года. Сценарий он писал с Чон Со-гён, с которой сотрудничает 17 лет («Сочувствие госпоже Месть», «Жажда», «Служанка»).

Скале 15 минут рукоплескали в Венеции, а мы давно знали, что он хороший актер

На Мостре состоялась мировая премьера «Крушащей машины» Бенни Сэфди, соавтора «Хорошего времени» и «Неограненных алмазов». Дуэйн Джонсон сыграл там Марка Керра — реального бойца MMA непростой судьбы. Настолько драматических ролей у бывшего рестлера не так много, но кое-какие грани своего актерского диапазона он уже демонстрировал, играя религиозного бодибилдера-убийцу в черной комедии Майкла Бэя. Рассказывая историю о качках, которые решили стремительно разбогатеть, похитив миллионера, режиссер «Трансформеров» неожиданно зашел на территорию Коэнов. Как и «Крушащая машина», «Кровью и потом» основан на реальных событиях и получил рейтинг R (редкость в фильмографии Джонсона). Партнерами Скалы стали Марк Уолберг и Энтони Маки.

Сатирический триллер Дэвида Финчера о секретах счастливого брака

Легендарный режиссер выпускает новые триллеры в лучшем случае раз в три года, так что фанаты обречены пересматривать прошлые фильмы в ожидании премьер (сейчас Финчер работает над драмеди «Приключения Клиффа Бута», спин-оффом «Однажды в… Голливуде»). В «Исчезнувшей» университетский преподаватель Ник Данн (Бен Аффлек) становится главным подозреваемым, когда внезапно пропадает его жена Эми (Розамунд Пайк). Пытаясь понять, что произошло, он переосмысляет свой брак, но это не спасет его от жуткого откровения. Экранизация романа Гиллиан Флинн («Острые предметы», «Вдовы») стала одной из лучших работ позднего финчеровского периода. «Нельзя не отметить многогранность фильма: Финчер чередует хичкоковский триллер о подставленном человеке, черную комедию про то, как с помощью пиара можно манипулировать общественным мнением, и даже хоррор о потаенных и скрытых желаниях любимого человека», — писал Кинопоиск об «Исчезнувшей».

Спорт

Хоккей недели: КХЛ возвращается

Матч открытия 18-го сезона и игры выходных

Новый сезон КХЛ начнется с традиционного матча Кубка Открытия. В финале прошлого сезона «Локомотив» обыграл «Трактор» в пяти играх. 5 сентября в 19:30 по Москве они продолжат там, где остановились, но ярославцы сделают это в статусе обладателя Кубка Гагарина.

«Шанхайские драконы» из Санкт-Петербурга? Да. Китайский клуб переродился, переехал на самую большую хоккейную арену мира и 6 сентября проверит готовность соседа к сезону. Новый главный тренер СКА Игорь Ларионов пересобрал состав и рассчитывает, что СКА будет играть в красивый и умный хоккей.

В «Металлурге» теперь Владимир Ткачёв и Сергей Толчинский. Яркие мастера попробуют вернуть Кубок Гагарина в Магнитогорск. «Сталевары» начнут сезон большим матчем против «Ак Барса».

7 сентября «Спартак» примет «Сочи». Помогать южному клубу добиться результата будет легендарный тренер Владимир Крикунов.

Все матчи 18-го КХЛ можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире и в записи.

Единоборства недели: UFC в Париже

Сентябрь в календаре UFC — время отправляться в столицу Франции. В главном бою турнира Нассурдин Имавов и Кайо Борральо определят, кто из них более достоин боя за титул. «Французский дагестанец» Имавов родился в Хасавюрте, но заниматься единоборствами начал уже во Франции, а сейчас идет на серии из четырех побед. Бразилец Кайо Борральо из команды «Боевые ботаники» проигрывал лишь раз в карьере, это было в 2015 году.

Предварительный кард начнется 6 сентября в 19:00 по Москве, в 21:00 стартует основной кард.

Футбол недели: товарищеские матчи сборной России

Соперники — участник ЧМ-2026 и сборная Катара

4 сентября сборная России сыграет в Москве с Иорданией. В июне команда с Ближнего Востока совершила сенсацию, впервые в истории пройдя отбор на чемпионат мира 2026 года. В распоряжении главного тренера Валерия Карпина ведущие игроки клубов РПЛ, а также легионеры — вратарь Матвей Сафонов (ПСЖ) и полузащитники Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед») и Александр Головин («Монако»).

7 сентября сборная окажется в Эр-Райане, чтобы сыграть второй осенний товарищеский матч, на этот раз против Катара.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Петр Ковалев / ТАСС, Alexandre Loureiro / Zuffa LLC via Getty Images, Константин Золин / ФК «Зенит» / ТАСС