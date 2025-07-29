Новый «Голый пистолет»: продолжение дедовской слэпстик-франшизы, во всех отношениях достойное оригинала

В мировой прокат вышел новый «Голый пистолет», ребут классической «плохой полицейской комедии» 1980-х. Место Лесли Нильсена на арене занял Лиам Нисон (а братьев Цукер сменил Акива Шаффер). В целом новый фильм отмечен серьезной ностальгией, но почему-то по нулевым. Учет бесконечным шуткам разной степени удачности вела Тамара Ходова.

Тамара Ходова Киножурналист, автор Forbes, Setters Media, Film.ru

Среди бела дня на банк в Лос-Анджелесе нападает банда грабителей. Их единолично останавливает Фрэнк Дребин (Лиам Нисон) из полицейского отряда. Однако злоумышленникам все-таки удается вынести некий секретный агрегат из банковской ячейки и передать его главе IT-корпорации Ричарду Кейну (Дэнни Хьюстон). Расшалившемуся Дребину, кторый в процессе разнес половину банка, в наказание дают другое дело — об автомобильной аварии, в которой по странному стечению обстоятельств погибает один из подчиненных Кейна. Пока Дребин пытается связать одно происшествие с другим, он встречается с неотразимой Бэт (Памела Андерсон), которая оказывается сестрой погибшего, а также сочинительницей тру-крайма, «основанного на придуманных ею же убийствах», и без Дребина знает, как раскрыть запутанное дело.

В начале фильма герой отдает честь своему отцу Фрэнку-старшему (его играет разумеется, Лесли Нильсен). «Я хочу быть как ты, но в то же время совсем другим», — тем самым он формулирует тайное желание авторов всех ребутов и ремейков. Новый «Голый пистолет» буквально идет по стопам своего родителя. Комедийный хит конца 1980-х родился благодаря творческому трио братьев Цукер и Джима Абрахамса. На их совести были такие комедии, как «Аэроплан» и «Совершенно секретно!», и мини-сериал «Полицейский отряд!», по мотивам которого как раз и сняли «Голый пистолет». За новый фильм взялся Акива Шаффер, один из участников другого комедийного трио, The Lonely Island, внесшего вклад в формирование американской комедийной индустрии («Палм Спрингс», «Чип и Дейл спешат на помощь»).

Выбор Лиама Нисона на главную роль в ребуте кажется странным только на первый взгляд. На самом деле, это гениальный ход, повторяющий историю успеха оригинального фильма. И нет, дело не только в похожих именах Нисона и Нильсена. В свое время последний тоже был серьезным драматическим артистом, пока не попал в руки комедийных гениев, превративших его в икону абсурда. Теперь тот же путь предстоит пройти и Нисону: его брутальный и невозмутимый образ — идеальный фундамент для персонажа, который творит несусветную дичь с серьезным выражением лица.

Идеальной партнершей для Нисона стала Памела Андерсон, чей комедийный талант позволяет ей оставаться абсолютно органичной в самых абсурдных ситуациях. Эта роль стала ярким продолжением ее успешного возвращения в кино, доказав, что ее диапазон простирается от инди-драм («Шоугёрл») до легковесных комедий. Вместе Нисон и Андерсон создают на удивление живой дуэт, в их нелепом взаимодействии и дурачествах по-настоящему проскакивает искра — та самая химия, которой так отчаянно не хватает многим современным ромкомам. В то же время Пол Уолтер Хаузер в роли капитана Эда Хокена — младшего, вопреки своему комедийному амплуа, работает как этакий противовес полнейшему кретинизму напарника. Так же как и в «Фантастической четверке», Хаузер украшает любую сцену. Другое дело, что и там и тут у него их до обидного мало.

Памела Андерсон и Лиам Нисон

Шаффер вместе со сценаристами Дэном Грегором и Дагом Мэндом, как и было заявлено устами главного героя, аккуратно следуют проверенной формуле оригинала, деконструируя классический фильм-нуар и пародируя современный кинематограф. Зрителей постоянно преследует закадровый голос главного героя, который живет один в своей одинокой темной квартире и грустит по погибшей жене. При этом пародии интересуют Шаффера гораздо меньше, хотя Тому Крузу и его «Миссии» все-таки достается и не раз.

Ко всему этому примешиваются шутки про сериал «Баффи — истребительница вампиров», группу Black Eyed Peas и затейливые намеки на «Секс в большом городе». Этот культурный код останется нераскрытым для тех, кто не помнит скандал с Ферги на Супербоуле или не застал эпоху, когда любимый сериал нужно было записывать на кассету. Однако эта ностальгическая направленность не случайна. Фильм воскрешает не просто мемы нулевых, а целый жанр безапелляционной в своем идиотизме пародии, которая давно исчезла с больших экранов. Ее ветераны вроде Адама Сэндлера и Эдди Мёрфи теперь куют контент для стримингов, а комедия для молодой аудитории переместилась в короткие скетчи в TikTok.

В то же время, несмотря на постоянные поклоны оригиналу, именно на примере «Голого пистолета» видна пропасть между современностью и концом 1980-х, когда в мейнстримном фильме можно было навалять Каддафи и стереть родимое пятно с лысины Горбачёва. Американский юмор как будто сделал круг: он только начал оправляться от давления woke-культуры, но еще не решается на откровенную неполиткорректность.

Пол Уолтер Хаузер и Лиам Нисон

Поэтому сценаристы налегают на внутреннюю американскую кухню и проходятся по всем болезненным вопросам местной полиции — от саботажа инструкций по использованию нательных камер до насилия над чернокожими. При этом Шаффер делает явный стилистический выбор и не позволяет своим полицейским открыть огонь. Дребин кидается стволами, ест их, но не делает ни единого выстрела. То ли это робкая дань уважения полиции в неспокойные времена, то ли хитрая пропаганда антиоружейной повестки.

В остальном сценаристы полагаются на прием, изобретенный еще тройкой комиков в 1980-е, — увеличить количество шуток на страницу сценария до максимума. И если какие-то из них не сработают, обязательно сработают другие. Фильм действительно держится исключительно на этом изобилии, сначала набирая обороты, а затем постепенно теряя запал. И тем не менее многочисленные восторги иностранной прессы возникли не просто так. Давно не было такого ощущения, когда можно прийти в кино и стать не просто свидетелем, но отчасти и участником откровенного дуракаваляния.