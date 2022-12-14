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«Аватар: Пламя и пепел». Что мы знаем о новом фильме Джеймса Кэмерона

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Disney опубликовала трейлер третьей части научно-фантастического эпоса Джеймса Кэмерона «Аватар». Мировая премьера картины намечена на 17 декабря 2025 года. Рассказываем все, что нам известно о фильме.

Кто работает над фильмом

Главная движущая сила всей франшизы — Джеймс Кэмерон. Режиссер двух «Терминаторов», «Чужих», «Титаника» и «Правдивой лжи» написал первую версию сценария еще в 1994 году, почерпнув вдохновение «из всех прочитанных им в детстве научно-фантастических книг», а затем долгие годы терпеливо ждал, когда технологии достигнут уровня, позволяющего воплотить на экране все его задумки.

На съемочной площадке «Пламени и пепла» Кэмерон выполняет функции режиссера, исполнительного продюсера и одного из соавторов сценария. Кинематографист рассказывал, что сюжеты всех сиквелов «Аватара» придумывала творческая группа, в которую, помимо него, входили также сценаристы Рик Джаффа («В сердце моря»), Аманда Сильвер («Мир Юрского периода»), Джош Фридман («Планета обезьян: Новое царство») и Шейн Салерно («Армагеддон»). После этого команда поделила между собой фильмы: сценарий третьей части Кэмерон написал в соавторстве с Джаффой и Сильвер.

Еще одним важным участником команды был продюсер Джон Ландау, сотрудничавший с режиссером с середины 1990-х. Ландау курировал производство трех «Аватаров», но не дожил до премьеры «Пламени и пепла». Продюсер проиграл битву с раком в июле 2024 года.

Почему продолжения снимали так долго

Зои Салдана, Сэм Уортингтон и Джеймс Кэмерон на съемках «Аватар: Пламя и пепел»

Впервые Кэмерон упомянул сиквелы «Аватара» еще в 2006 году, за три года до премьеры первого фильма. Официально продолжение было анонсировано в 2010 году, причем тогда режиссер планировал ограничиться трилогией, чей финал был намечен на 2015 год.

Однако затем производство затянулось: масштаб замысла рос, два сиквела превратились в четыре, а Кэмерон вновь принялся ждать, когда технологии достигнут нужного ему уровня, — на этот раз для проведения достоверных подводных съемок. Мешали процессу и другие события, на которые Кэмерон никак не мог повлиять: пандемия коронавируса, голливудские забастовки, продажа студии 20th Century Fox компании Disney.

В конечном итоге съемки продолжения «Аватара» начались в Новой Зеландии лишь осенью 2017 года и продлились до декабря 2020-го. При этом Кэмерон снимал два сиквела параллельно и отснял большую часть «Пламени и пепла» еще пять лет назад, оставшееся время заняли постпродакшен и полировка сюжета после выхода «Пути воды».

Что известно о сюжете фильма

Кэмерон изначально обещал, что сиквелы продолжат исследовать природу и культуру Пандоры. Второй фильм ввел в повествование обитателей океанских глубин и представителей живущего на островах клана Меткайина, в триквеле настал черед клана Пепла — другой ветви на’ви, живущей вблизи вулканов планеты и, по всей видимости, умеющей управлять огнем. Причем если представители кланов Меткайина и Оматикайя (лесной клан из первого фильма) были мирными народами, то клан Пепла выступит антагонистами триквела.

«В третьей части мы намеренно хотели отойти от упрощенной черно-белой, или в нашем случае сине-розовой, картины мира, попытались уйти от парадигмы „все люди плохие, а все на’ви — хорошие“», — пояснил Кэмерон. «Есть плохие люди, а есть хорошие, — добавлял в 2024 году Джон Ландау. — То же самое и с на’ви. Но люди не всегда воспринимают себя злодеями. Так в чем же причина? Как они превратились в тех, кого мы воспринимаем плохишами? Может, в деле замешаны другие факторы, о которых мы не знаем?»

Название триквела явно отсылает к клану Пепла, но Кэмерон считает, что полностью смысл подзаголовка станет понятен только во время просмотра. «Не думаю, что я могу что-то еще сказать о названии фильма, до того как вы посмотрите фильм и поймете, что оно означает, но вообще под пламенем мы подразумеваем гнев, ненависть, жестокость, а под пеплом — их последствия. Какими бывают последствия? Скорбь и чувство потери, верно? А что они вызывают в будущем? Еще больше жестокости, гнева и ненависти. Получается такой вот порочный замкнутый круг», — пояснил режиссер.

Клан Пепла — не единственная новая разновидность на’ви в триквеле. Появятся в фильме и Торговцы Ветром, которых сам Кэмерон описывает «как кочевых продавцов, подобных тем, кто в Средние века водил караваны верблюдов по Великому шелковому пути». «Это яркие и веселые личности, — добавил он. — Как и все на’ви, они живут в симбиозе со своими созданиями».

Судя по всему, «Пламя и пепел» будет мрачнее первых двух фильмов. Повествование начинается спустя две недели после финала «Пути воды», и персонажи еще не оправились от понесенной в финале сиквела потери — гибели Нетейама, старшего сына Джейка и Нейтири. «В начале повествования все скорбят. Джейк пытается справиться со смертью сына. Ло’ак, младший сын Джейка, пробует пережить гибель брата, в которой он винит себя», — поясняет Кэмерон.

Смерть сына внесла разлад в отношения Джейка и Нейтири, они отдалились друг от друга: мать замкнулась в себе, а отец перестал быть миротворцем и, вспомнив о солдатском прошлом, начал искать войны. «Он не может двигаться вперед, поэтому решает вернуться назад. А в случае Джейка вернуться назад — это вновь быть солдатом. Атаковать, идти на войну — в этом он ищет утешения», — добавляет режиссер.

При этом сам Кэмерон не считает, что третья часть получилось излишне суровой. «Я бы не назвал „Пламя и пепел“ мрачным фильмом. Да, он касается более тяжелых тем, чем первые два фильма, но это все то же яркое и грандиозное приключение», — заявил он.

«Главное достижение „Пламени и пепла“ — именно развитие персонажей, — добавил режиссер в другом интервью. — Мы увидим новые культуры, новых созданий — все то, чего вы и ждете от очередного „Аватара“, но весь смысл серии в том, чтобы прожить эти фильмы вместе с героями, отправиться с ними в эпическое путешествие. Когда я пишу сценарий очередной части, то мечтаю не о том, чтобы показать зрителям самые зрелищные сцены подводной съемки, что когда-либо были сняты, а хочу добраться до сердца и души персонажей. Это путешествие в самом разгаре и продлится до пятого фильма».

К слову, третий фильм будет чуточку длиннее второго, чей хронометраж составил 3 часа 12 минут.

Какие новые персонажи появятся в триквеле

Уна Чаплин
Дэвид Тьюлис

В «Пламени и пепле» к своим ролям вернутся все основные актеры «Пути воды», за исключением Джэми Флэттерса, сыгравшего погибшего Нетейама. При этом в повествование добавятся два новых персонажа.

Уна Чаплин («Игра престолов», «Табу») сыграла Варанг, лидера клана Пепла. «Варанг — лидер народа, которая прошла через крайне тяжелые испытания, ожесточившие ее. Ради своего клана она готова на все, даже на поступки, которые мы сочли бы злом», — говорит Кэмерон. В борьбе за эту роль Чаплин обошла многих актрис, в том числе Эйсу Гонсалес («Министерство неджентльменских дел», «Источник вечной молодости»).

Дэвид Тьюлис («Шерлок и дочь», «Гарри Поттер и узник Азкабана») перевоплотился в Пейлака, лидера Торговцев Ветром, также известных как клан Тлалим. «Это жизнерадостные, счастливые и колоритные существа, — говорит костюмер Дебора Л. Скотт. — Когда они появляются в нашем фильме, все радуются. В город словно цирк приехал».

Что будет дальше

Зои Салдана

«Пламя и пепел» — второй из четырех запланированных сиквелов «Аватара». Премьера двух следующих фильмов намечена на декабрь 2029-го и декабрь 2031-го соответственно.

Кэмерон уже отснял первые сцены четвертого «Аватара» параллельно с «Пламенем и пеплом», но планирует вернуться к производству четвертой части только после премьеры третьей. Одна из причин подобного решения — временной скачок. В начале четвертой части повествование перенесется на шесть лет вперед. Вторая причина финансовая. Хотя Disney и одобрила производство четырех сиквелов, а два первых фильма заработали в прокате более 5 млрд долларов, студия, прежде чем пускаться в очередное дорогостоящее приключение, явно хочет убедиться, что народ не устал от двухметровых синекожих гуманоидов.

При этом сам Кэмерон уверен: последние части «Аватара» будут лучшими в серии. Поскольку зрители уже знакомы с миром и персонажами, режиссер сможет обойтись без экспозиции и посвятить весь хронометраж сюжету и персонажам. «Я смело могу утверждать, что последние части будут лучшими. Первые фильмы были лишь введением, закуской перед основным блюдом», — говорит Кэмерон и добавляет, что, когда руководители Disney прочли сценарий четвертой части, реакция одного из них уместилась всего в три слова: «Твою ж мать».

Автор: Алексей Ионов

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