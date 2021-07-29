Скале — 50! Что можно с ним посмотреть? (Спойлер: не только «Форсаж»)

Дуэйн Джонсон редко получает рискованные роли у уважаемых режиссеров. Тем не менее парочку таких ролей у него все же можно найти. В 2006-м он сыграл экшен-звезду с амнезией в антиутопической комедии о конце света «Сказки Юга». Благодаря съемкам у Ричарда Келли («Донни Дарко») Дуэйн Джонсон съездил в Канны, где фильм претендовал на «Золотую пальмовую ветвь». Увы, на фестивале кино освистали, но с годами оно все же заработало статус опередившего свое время шедевра. Спустя семь лет Скала сыграл религиозного бодибилдера-убийцу в черной комедии Майкла Бэя «Кровью и потом: Анаболики», которую тот снял на сдачу в перерыве между «Трансформерами». Главный экшен-режиссер современности неожиданно вступил на территорию братьев Коэн, заставив Джонсона корчить из себя полного идиота. Как раз эти комедии, а также совсем уже не авторские «Спасатели Малибу», получили рейтинги R.