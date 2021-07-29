Кинопоиск

Скале — 50! Что можно с ним посмотреть? (Спойлер: не только «Форсаж»)

2 мая 50-летний юбилей празднует Дуэйн «Скала» Джонсон — звезда экшена, рестлинга и Instagram (материнская организация Meta признана в России экстремистской), один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда и возможный кандидат в президенты США. За могучей спиной у Скалы не только десяток зрительских премий — People’s Choice Awards, Kids' Choice Awards и Teen Choice Awards, — но и участие в главном конкурсе Каннского кинофестиваля, «кражи» франшиз и безумное количество джунглей. О творческом пути Джонсона — от рестлера до одного из самых обожаемых актеров Америки — мы рассказывали тут, а сегодня в центре нашего внимания главные тренды в его фильмографии.

Скала в джунглях

«Круиз по джунглям», «Джуманджи: Новый уровень», «Джуманджи: Зов джунглей», «Сокровище Амазонки», «Путешествие 2: Таинственный остров»

Видимо, в контрактах Дуэйна Джонсона прописано, что как минимум одна сцена фильма должна разворачиваться в джунглях. В ранних «Сокровищах Амазонки» (лишь вторая главная роль Скалы) он буквально принимает эстафету героя боевиков у Шварценеггера (у которого тут камео) и спасает Шона Уильяма Скотта от Кристофера Уокена. В экранизации Жюля Верна «Путешествие 2: Таинственный остров» Скала ищет Атлантиду посреди Тихого океана, отбиваясь от гигантских бабочек, ящериц и мурен. Джонсон продолжил археологические и зоологические приключения в сиквелах фэнтези «Джуманджи», а в разгар COVID-19 вернулся в Амазонку в «Круизе по джунглям», где искал древо жизни с Эмили Блант. Кто-нибудь, снимите уже ремейк «Хищника» со Скалой!

Скала крадет франшизу у Вина Дизеля (неудачно)

«Форсаж 5», «Форсаж 6», «Форсаж 7», «Форсаж 8», «Форсаж: Хоббс и Шоу»

После череды неудачных семейных комедий Скала отправился повышать уровень тестостерона в гоночной франшизе. Элитный спецагент Люк Хоббс стал достойным противником Доминика Торетто в «Форсаже 5», а затем частью его «семьи» еще на три фильма. В какой-то момент актеры не поладили, и Джонсон покинул франшизу, получив собственный спин-офф (такой трюк актер уже проделал с «Царем скорпионов», который отпочковался от «Мумия возвращается»). Правда, судя по сборам «Хоббса и Шоу» и «Форсажа 9», вместе звезды могли собрать куда больше зрителей, чем врозь.

Скала крадет франшизу у Ченнинга Татума (удачно)

«G.I. Joe: Бросок кобры 2»

Посмотрев на кассовые сборы «Форсажа 5», студии принялись использовать Джонсона в качестве стероидной добавки в неокрепшие франшизы. Сначала Warner Bros. заменила им Брендана Фрейзера в сиквеле «Путешествия к центру Земли». Затем Paramount Pictures «убила» Ченнинга Татума в продолжении «G.I. Joe: Бросок кобры», чтобы освободить место для Дуэйна Джонсона и Брюса Уиллиса. Оба сиквела неплохо заработали в кинотеатрах, но триквелы со Скалой так и не последовали.

Скала и кино для всей семьи

«Зубная фея», «Ведьмина гора», «Планета 51», «Моана»

Глядя на главные хиты Скалы, можно забыть, что семейные комедии — важнейшая часть его объемной фильмографии. Увы, в этом жанре экс-рестлеру долгое время не особо везло. «Зубная фея» стала худшим фильмом в его карьере по версии редакции Rotten Tomatoes (даже «Лысого няньку» Вина Дизеля критики не так ругали!), а «Ведьмину гору», также снятую по заказу Disney, сейчас вспоминают только благодаря мемам с удивленным Скалой за рулем. Первый анимационный проект актера — сай-фай про инопланетян «Планета 51», сделанный в Мадриде за 70 млн долларов — провалился в прокате. Зато успех пришел с диснеевской «Моаной», где Скала в первый, но не в последний раз отдал должное своим корням, озвучив полинезийского полубога Мауи. Кстати, «Моану» критики как раз считают лучшим фильмом Дуэйна Джонсона.

Скала в экранизациях видеоигр

Doom / «Рэмпейдж»

C разницей в 13 лет Дуэйн снялся в двух экранизациях видеоигр про мутантов. Если адаптация шутера «Doom» провалилась, то киноверсия аркады «Rampage» собрала внушительную кассу. Doom стоит посмотреть, чтобы оценить актера в образе кровожадного злодея! К тому же это первый из двух боевиков Скалы с рейтингом R (вторым таким стал «Быстрее пули»). Правда, еще у актера есть три взрослые комедии (см. следующий пункт), но всю остальную его фильмографию дети могут смотреть спокойно. Например, «Рэмпейдж» — как раз такое безопасное кино, где место полчищ зомби заняли гигантские горилла, аллигатор и волк (у Джонсона любовь к титанам).

Скала для взрослых у режиссеров-авторов

«Сказки Юга» и «Кровью и потом: Анаболики»

Дуэйн Джонсон редко получает рискованные роли у уважаемых режиссеров. Тем не менее парочку таких ролей у него все же можно найти. В 2006-м он сыграл экшен-звезду с амнезией в антиутопической комедии о конце света «Сказки Юга». Благодаря съемкам у Ричарда Келли («Донни Дарко») Дуэйн Джонсон съездил в Канны, где фильм претендовал на «Золотую пальмовую ветвь». Увы, на фестивале кино освистали, но с годами оно все же заработало статус опередившего свое время шедевра. Спустя семь лет Скала сыграл религиозного бодибилдера-убийцу в черной комедии Майкла Бэя «Кровью и потом: Анаболики», которую тот снял на сдачу в перерыве между «Трансформерами». Главный экшен-режиссер современности неожиданно вступил на территорию братьев Коэн, заставив Джонсона корчить из себя полного идиота. Как раз эти комедии, а также совсем уже не авторские «Спасатели Малибу», получили рейтинги R.

Разный Скала у Роусона Маршалла Тёрбера

«Полтора шпиона», «Небоскреб», «Красное уведомление»

Комедиограф Роусон Маршалл Тёрбер («Мы — Миллеры», «Вышибалы») неожиданно стал любимым постановщиком Скалы. Их первой работой стал бадди-муви «Полтора шпиона», в котором Джонсон вместе с Кевином Хартом (еще один частый соратник актера) избавлялся от школьных комплексов и ловил террориста. Затем последовал серьезный триллер «Небоскреб» про переговорщика, который спасает семью из гигантского гонконгского небоскреба, подожженного террористами. Наконец, главный успех тандема — комедийный экшен «Красное уведомление» про приключения агента ФБР (Джонсон), хитрого вора (Райан Рейнольдс) и еще более коварной воровки (Галь Гадот). Он стал самым успешным оригинальным фильмом Netflix, когда обошел по просмотрам «Не смотрите наверх» и «Тайлера Рейка». Впрочем, критики его оценили низко даже по меркам Скалы.

Скала играет в американский футбол

«Второй шанс», «План игры», «Футболисты»

Спорт не отпускает экс-рестлера Скалу, однако в спортивном кино он сражается не на ринге, а на футбольном поле. В основанной на реальных событиях драме «Второй шанс» Джонсон тренирует футбольную команду в исправительной колонии Килпатрик. В диснеевской семейной комедии «План игры» он эгоистичный квотербек, который узнает, что у него есть 8-летняя дочь. В сериале HBO «Футболисты» Джонсон играет бывшего игрока Национальной футбольной лиги, который сначала становится финансовым менеджером, а затем — владельцем и управляющим команды «Канзас-Сити Чифс». Шоу, напоминающее смесь «Джерри Магуайера» и «Красавцев», продержалось в эфире пять сезонов, параллельно актер успел сняться в десятке блокбастеров.

Скала играет самого себя

«Молодой Скала» и «Борьба с моей семьей»

Автор «Офиса» Стивен Мерчант снял для киностудии World Wrestling Entertainment спортивную драмеди «Борьба с моей семьей» о пути к успеху британской рестлерши Пэйдж (Флоренс Пью) и ее отношениях с родителями и братом (Ник Фрост, Лина Хиди и Джек Лауден), чья карьера в спорте не задалась. Джонсон здесь выступил продюсером, снялся для постеров и сыграл в камео с воодушевляющей речью и шуткой про Вина Дизеля. Спустя два года актер запустил биографический сериал о самом себе «Молодой Скала», который рассказывает о том, каким Джонсон был в 1982-м, 1987-м и 1995-м, а также фантазирует о его участии в президентских выборах в 2032-м. Сериал можно смотреть как тренинг личностного роста для всей семьи, а можно как ситком про рестлинг, учебу и Гавайи.

Автор: Михаил Моркин

Трогательная приключенческая комедия о путешествии в компании собаки со сложным характером
В главных ролях:Ченнинг Татум, К’Орианка Килчер, Итан Сапли
Режиссер:Рид Каролин, Ченнинг Татум
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Дуэйн Джонсон был рестлером и мечтал работать в ЦРУ. А как он стал звездой Голливуда?

Дуэйн Джонсон был рестлером и мечтал работать в ЦРУ. А как он стал звездой Голливуда?

6 апреля
Фильм недели: «Круиз по джунглям». Кино про качка и блондинку в поисках сокровищ, которое не развлекает

Фильм недели: «Круиз по джунглям». Кино про качка и блондинку в поисках сокровищ, которое не развлекает

29 июля 2021
«Красное уведомление»: до дыр зачитанная библиотека приключений

«Красное уведомление»: до дыр зачитанная библиотека приключений

16 ноября 2021
7 необычных историй о Бэтмене, которые заслуживают экранизации

7 необычных историй о Бэтмене, которые заслуживают экранизации

26 апреля

Главное сегодня

Скале — 50! Что можно с ним посмотреть? (Спойлер: не только «Форсаж»)

Вчера
Скале — 50! Что можно с ним посмотреть? (Спойлер: не только «Форсаж»)
Что смотрели на Кинопоиске в апреле
Блог команды

Что смотрели на Кинопоиске в апреле

Вчера
«Нулевой пациент», «Прошлой ночью в Сохо» и «Красавица и дракон»: 15 премьер Кинопоиска в мае
Онлайн-кинотеатр

«Нулевой пациент», «Прошлой ночью в Сохо» и «Красавица и дракон»: 15 премьер Кинопоиска в мае

1 мая
Сериалы мая: «Разговоры с друзьями», «Очень странные дела» и «Нулевой пациент»
Сериалы

Сериалы мая: «Разговоры с друзьями», «Очень странные дела» и «Нулевой пациент»

30 апреля
Лучшие визуальные шутки Эдгара Райта

Лучшие визуальные шутки Эдгара Райта

30 апреля
Как Гай Ричи подбирает музыку

ВидеоКак Гай Ричи подбирает музыку

30 апреля
Что мы узнали на CinemaCon-2022 в Лас-Вегасе

Что мы узнали на CinemaCon-2022 в Лас-Вегасе

29 апреля
Комментарии
Сейчас происходят тяжелые для всех события. Кинопоиск не хочет становиться площадкой для какого-либо противостояния, поэтому на время мы закрываем комментарии. Просим вас отнестись к этому с пониманием.