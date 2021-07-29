Скале — 50! Что можно с ним посмотреть? (Спойлер: не только «Форсаж»)

2 мая 50-летний юбилей празднует Дуэйн «Скала» Джонсон — звезда экшена, рестлинга и Instagram (материнская организация Meta признана в России экстремистской), один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда и возможный кандидат в президенты США. За могучей спиной у Скалы не только десяток зрительских премий — People’s Choice Awards, Kids' Choice Awards и Teen Choice Awards, — но и участие в главном конкурсе Каннского кинофестиваля, «кражи» франшиз и безумное количество джунглей. О творческом пути Джонсона — от рестлера до одного из самых обожаемых актеров Америки — мы рассказывали тут, а сегодня в центре нашего внимания главные тренды в его фильмографии.
Скала в джунглях
Видимо, в контрактах Дуэйна Джонсона прописано, что как минимум одна сцена фильма должна разворачиваться в джунглях. В ранних «Сокровищах Амазонки» (лишь вторая главная роль Скалы) он буквально принимает эстафету героя боевиков у Шварценеггера (у которого тут камео) и спасает Шона Уильяма Скотта от Кристофера Уокена. В экранизации Жюля Верна «Путешествие 2: Таинственный остров» Скала ищет Атлантиду посреди Тихого океана, отбиваясь от гигантских бабочек, ящериц и мурен. Джонсон продолжил археологические и зоологические приключения в сиквелах фэнтези «Джуманджи», а в разгар COVID-19 вернулся в Амазонку в «Круизе по джунглям», где искал древо жизни с Эмили Блант. Кто-нибудь, снимите уже ремейк «Хищника» со Скалой!
Скала крадет франшизу у Вина Дизеля (неудачно)
После череды неудачных семейных комедий Скала отправился повышать уровень тестостерона в гоночной франшизе. Элитный спецагент Люк Хоббс стал достойным противником Доминика Торетто в «Форсаже 5», а затем частью его «семьи» еще на три фильма. В какой-то момент актеры не поладили, и Джонсон покинул франшизу, получив собственный спин-офф (такой трюк актер уже проделал с «Царем скорпионов», который отпочковался от «Мумия возвращается»). Правда, судя по сборам «Хоббса и Шоу» и «Форсажа 9», вместе звезды могли собрать куда больше зрителей, чем врозь.
Скала крадет франшизу у Ченнинга Татума (удачно)
Посмотрев на кассовые сборы «Форсажа 5», студии принялись использовать Джонсона в качестве стероидной добавки в неокрепшие франшизы. Сначала Warner Bros. заменила им Брендана Фрейзера в сиквеле «Путешествия к центру Земли». Затем Paramount Pictures «убила» Ченнинга Татума в продолжении «G.I. Joe: Бросок кобры», чтобы освободить место для Дуэйна Джонсона и Брюса Уиллиса. Оба сиквела неплохо заработали в кинотеатрах, но триквелы со Скалой так и не последовали.
Скала и кино для всей семьи
Глядя на главные хиты Скалы, можно забыть, что семейные комедии — важнейшая часть его объемной фильмографии. Увы, в этом жанре экс-рестлеру долгое время не особо везло. «Зубная фея» стала худшим фильмом в его карьере по версии редакции Rotten Tomatoes (даже «Лысого няньку» Вина Дизеля критики не так ругали!), а «Ведьмину гору», также снятую по заказу Disney, сейчас вспоминают только благодаря мемам с удивленным Скалой за рулем. Первый анимационный проект актера — сай-фай про инопланетян «Планета 51», сделанный в Мадриде за 70 млн долларов — провалился в прокате. Зато успех пришел с диснеевской «Моаной», где Скала в первый, но не в последний раз отдал должное своим корням, озвучив полинезийского полубога Мауи. Кстати, «Моану» критики как раз считают лучшим фильмом Дуэйна Джонсона.
Скала в экранизациях видеоигр
C разницей в 13 лет Дуэйн снялся в двух экранизациях видеоигр про мутантов. Если адаптация шутера «Doom» провалилась, то киноверсия аркады «Rampage» собрала внушительную кассу. Doom стоит посмотреть, чтобы оценить актера в образе кровожадного злодея! К тому же это первый из двух боевиков Скалы с рейтингом R (вторым таким стал «Быстрее пули»). Правда, еще у актера есть три взрослые комедии (см. следующий пункт), но всю остальную его фильмографию дети могут смотреть спокойно. Например, «Рэмпейдж» — как раз такое безопасное кино, где место полчищ зомби заняли гигантские горилла, аллигатор и волк (у Джонсона любовь к титанам).
Скала для взрослых у режиссеров-авторов
Дуэйн Джонсон редко получает рискованные роли у уважаемых режиссеров. Тем не менее парочку таких ролей у него все же можно найти. В 2006-м он сыграл экшен-звезду с амнезией в антиутопической комедии о конце света «Сказки Юга». Благодаря съемкам у Ричарда Келли («Донни Дарко») Дуэйн Джонсон съездил в Канны, где фильм претендовал на «Золотую пальмовую ветвь». Увы, на фестивале кино освистали, но с годами оно все же заработало статус опередившего свое время шедевра. Спустя семь лет Скала сыграл религиозного бодибилдера-убийцу в черной комедии Майкла Бэя «Кровью и потом: Анаболики», которую тот снял на сдачу в перерыве между «Трансформерами». Главный экшен-режиссер современности неожиданно вступил на территорию братьев Коэн, заставив Джонсона корчить из себя полного идиота. Как раз эти комедии, а также совсем уже не авторские «Спасатели Малибу», получили рейтинги R.
Разный Скала у Роусона Маршалла Тёрбера
Комедиограф Роусон Маршалл Тёрбер («Мы — Миллеры», «Вышибалы») неожиданно стал любимым постановщиком Скалы. Их первой работой стал бадди-муви «Полтора шпиона», в котором Джонсон вместе с Кевином Хартом (еще один частый соратник актера) избавлялся от школьных комплексов и ловил террориста. Затем последовал серьезный триллер «Небоскреб» про переговорщика, который спасает семью из гигантского гонконгского небоскреба, подожженного террористами. Наконец, главный успех тандема — комедийный экшен «Красное уведомление» про приключения агента ФБР (Джонсон), хитрого вора (Райан Рейнольдс) и еще более коварной воровки (Галь Гадот). Он стал самым успешным оригинальным фильмом Netflix, когда обошел по просмотрам «Не смотрите наверх» и «Тайлера Рейка». Впрочем, критики его оценили низко даже по меркам Скалы.
Скала играет в американский футбол
Спорт не отпускает экс-рестлера Скалу, однако в спортивном кино он сражается не на ринге, а на футбольном поле. В основанной на реальных событиях драме «Второй шанс» Джонсон тренирует футбольную команду в исправительной колонии Килпатрик. В диснеевской семейной комедии «План игры» он эгоистичный квотербек, который узнает, что у него есть 8-летняя дочь. В сериале HBO «Футболисты» Джонсон играет бывшего игрока Национальной футбольной лиги, который сначала становится финансовым менеджером, а затем — владельцем и управляющим команды «Канзас-Сити Чифс». Шоу, напоминающее смесь «Джерри Магуайера» и «Красавцев», продержалось в эфире пять сезонов, параллельно актер успел сняться в десятке блокбастеров.
Скала играет самого себя
Автор «Офиса» Стивен Мерчант снял для киностудии World Wrestling Entertainment спортивную драмеди «Борьба с моей семьей» о пути к успеху британской рестлерши Пэйдж (Флоренс Пью) и ее отношениях с родителями и братом (Ник Фрост, Лина Хиди и Джек Лауден), чья карьера в спорте не задалась. Джонсон здесь выступил продюсером, снялся для постеров и сыграл в камео с воодушевляющей речью и шуткой про Вина Дизеля. Спустя два года актер запустил биографический сериал о самом себе «Молодой Скала», который рассказывает о том, каким Джонсон был в 1982-м, 1987-м и 1995-м, а также фантазирует о его участии в президентских выборах в 2032-м. Сериал можно смотреть как тренинг личностного роста для всей семьи, а можно как ситком про рестлинг, учебу и Гавайи.
Автор: Михаил Моркин