Фильм недели: «Круиз по джунглям». Кино про качка и блондинку в поисках сокровищ, которое не развлекает

Фильм по мотивам одного из самых известных аттракционов Диснейленда зрители ждали 15 лет. Но круиз Эмили Блант и Дуэйна Джонсона по любимым местам из известных тропических фильмов оказался не слишком захватывающим. Рассказываем, что тут пошло не так. Павел Пугачев Кинокритик, редактор сайта журнала «Сеанс»

В глубоких дебрях лесов Амазонки растет Древо жизни, дарующее бессмертие и исцеляющее от любых болезней. С искавшим его конкистадором Агирре (Эдгар Рамирес) случилось что-то нехорошее, но даже четыре века спустя остаются безумцы, готовые рискнуть. В Лондоне 1916-го исследовательница Лили Хоутон (Эмили Блант) пытается уговорить местное географическое общество снарядить дорогостоящую экспедицию. Разумеется, женщину никто слушать не будет, так что вместо себя она отправляет на переговоры брата (Джек Уайтхолл). Это тоже не особо поможет, но в путь-дорогу они все-таки отправятся, хоть и обходными путями. Их проводником станет Фрэнк Вульф (Дуэйн Джонсон) — хамоватый водитель круизного парохода, любящий гитару и каламбуры, построенные на примитивной игре слов. Разумеется, ни музицировать, ни шутить он толком не умеет, зато местность знает как свои пять пальцев.

«Круиз по джунглям» — один из старейших аттракционов Диснейленда, существующий с момента основания парка в 1955-м. Disney не раз делала полнометражные фильмы по своим паркам, взять хотя бы «Особняк с привидениями» или «Землю будущего», но здесь стоит вспомнить о еще одном, куда более успешном предприятии — «Пиратах Карибского моря». Вопреки ожиданиям многих скептиков, вышедший в 2003 году фильм Гора Вербински стал мировым хитом и породил успешную франшизу, подающую какие-то признаки жизни и по сей день. Естественно, тогда же на планерках речь зашла и об адаптации «Круиза».

К делу все шло довольно долго. «Круиз по джунглям» — классический студийный долгострой. С 2004 года, когда о проекте впервые официально объявили, продюсеры успели сменить с десяток сценаристов и концепций. А режиссером чуть не стала Пэтти Дженкинс («Чудо-женщина»), которую лично зазывал Дуэйн Джонсон, в последние десять лет увлеченный этой историей. Съемки завершились еще осенью 2018-го, но премьеру несколько раз переносили. И виной тут не только ковид, а неудачные тестовые показы и пересъемки.

Для испанского режиссера Жауме Кольет-Серра это первый по-настоящему крупный проект. Кольет-Серра сделал карьеру на добротных хоррорах и среднебюджетных боевиках (в четырех из них снимался Лиам Нисон). И здесь ему вроде бы есть где разыграться. Фильм оживляется в редкие моменты, когда надо нагнать жути, но до аналогичных эпизодов в «Пиратах Карибского моря» ему плыть да плыть. Те, кого сюжет не особо увлечет, могут любоваться формальными изысками кадра: вместе со своим постоянным оператором Флавио Мартинесом Лабиано режиссер заливает все теплым светом, а в отдельных эпизодах имитирует съемку на старую кинокамеру. Это красивое, но не то чтобы зрелищное кино хочется похвалить за старания. Или подытожить, цитируя слова одного из героев: «Крови нет, но вроде дышит».

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант

«Круиз по джунглям» — поразительный пример фильма-аттракциона, где, к сожалению, ничего не развлекает. Вроде всё на месте: авантюрный сюжет, две звезды на постере, забавный злодей, обилие трюковых сцен и юмора, только нет практически ничего живого. История собрана из десятка всем знакомых фильмов — от «Романа с камнем» и приключений Индианы Джонса до «Мумии», — и картины эти устарели разве что идеологически. Авторы пытаются осовременить канон колониального приключенческого экшена, но от этого фильм кажется только более архаичным. Да, тут есть волевая женщина (и не одна), прозрачные намеки на гомосексуальность одного из героев и ироническое отношение к маскулинности, но сколько идеологических флажочков ни ставь, на выходе получается кино про качка и блондинку в поисках сокровищ.

Ладно, за современностью не угонишься, но один из главных просчетов фильма красуется уже на постере. Джонсон и Блант — прекрасные артисты, но более неподходящую пару представить себе трудно: химия между ними вроде той, что образуется, когда на вечеринке приходится неловко общаться с друзьями друзей, когда вы вдруг остались наедине. Подобные фильмы может скрасить яркий второй план, вот только экранного времени Джесси Племонсу (злой немецкий офицер) и Полу Джаматти (ушлый коммерсант) отведено тут преступно мало.

И все-таки у этого стерильного, выхолощенного и усыпляющего фильма есть свое уютное очарование. Место ему не на больших экранах, а в телевизоре в гостиной. Такое кино точно не потревожит никого из домашних, не испугает ни бабушку, ни маленьких детей, оно идеальный фон ленивого утра выходного дня. Но того ли мы ждем от фильма-аттракциона?