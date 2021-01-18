Дуэйн Джонсон был рестлером и мечтал работать в ЦРУ. А как он стал звездой Голливуда?

6 апреля на Кинопоиске вышел новый эпизод псевдодокументального сериала «Молодой Скала», основанного на биографии актера и спортсмена Дуэйна Джонсона. По сюжету он участвует в предвыборной гонке на пост президента Соединенных Штатов в 2032 году. В ходе избирательной кампании, выступлений перед электоратом и интервью Скала рассказывает поучительные истории из своей реальной жизни — о том, каким нелепым он был в школе и как отчаянно ему хотелось выглядеть крутым. События охватывают три временных периода из его жизни: Скалу в детстве играет Адриан Гру, школьника-Джонсона — Брэдли Констант, студента — Ули Латукефу.

Мы проследили творческий путь Джонсона от рестлера до одного из самых обожаемых актеров Америки.

Джонсон — рестлер в третьем поколении

Отец Дуэйна Джонсона — Роки Джонсон Вместе с матерью Атой Джонсон и отцом

Дуэйн Джонсон родился в 1972 году в Калифорнии в семье, где все посвятили себя рестлингу. Так что его судьба была предопределена. Дед по материнской линии Питер Майвиа был рестлером, отец же будущего актера, известный рестлер Роки Джонсон, часто брал мальчика с собой в зал и на соревнования, а с 12 лет начал активно его тренировать. Женщины в семье также связали себя с этой сферой — мать и бабушка занимались рекламой и организаторской деятельностью. Профессиональными бойцами были и его двоюродные братья (Эдди, Родни и Солоф), а также два дяди.

Родители развелись, когда Джонсону было 14 лет. После этого он стал драться со сверстниками, воровать деньги у туристов, девять раз был арестован. Скала хотел помогать матери финансово и мечтал зарабатывать благодаря своей физической силе. Он даже состоял в банде, которая грабила магазины, но успел вырваться — не сел, а занялся учебой.

Скала почти стал профессиональным игроком в американский футбол

Дуэйн Джонсон — защитник под номером 94. Национальный чемпионат NCAA, 1994 год

После того как учитель средней школы предложил Джонсону поиграть в футбол, оказалось, что у того есть способности, да такие, что он получил стипендию в Университете Майами, так как актер начал выступать за «Майами Харрикейнс» — команду, которая впоследствии стала победителем национального чемпионата NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта). Тренер сказал, что у него есть все шансы попасть в НФЛ. «В моей голове все так и было. Я вытянул свой счастливый билет. Сейчас у меня мурашки по коже при одной только мысли об этом. Тогда я думал, что обязательно добьюсь успеха, заработаю много денег и мои родители не будут ни в чем нуждаться». Но из-за травмы спины ему пришлось завершить карьеру. Джонсон был настолько подавлен, что забросил учебу и через два месяца был исключен из университета.

В 1995 году он окончательно отчаялся и позвонил родителям, чтобы его забрали домой. Пока они ехали, Скала решил пересчитать все свои сбережения и обнаружил, что у него в кошельке есть всего лишь семь долларов. «Я вытащил свой бумажник, пересчитал всю мелочь и понял, что хочу намного большего». Это стало для него толчком к карьере профессионального рестлера. Позже он даже назовет свою продюсерскую компанию Seven Bucks Production.

Скала — многократный чемпион WWF. И у него был биф с Джоном Синой!

World Wrestling Federation, июнь 2000 года

На большой арене WWF будущий чемпион дебютировал в 1996-м. Он выступал под псевдонимом Рокки Майвиа, который составил из имен своего отца и деда. Его карьера поначалу не складывалась из-за слишком положительного имиджа. Зрители, которые приходили посмотреть, как два озлобленных человека устраивают целое зрелище, часто выкрикивали Джонсону: «Умри, Рокки, умри!» или «Рокки — отстой!» В том же году он порвал коленное сухожилие и на время выбыл из спорта.

Вернувшись, он обратился к залу: «На рингах по всей стране я слышал, как вы кричите мне: „Рокки — отстой!“ У меня может быть много характеристик, но отстой точно не одна из них». С этого момента он стал Скалой (перевод с английского «Rock», сокращенно от «Рокки») и в дальнейшем завоевал титулы восьмикратного чемпиона WWF, двукратного чемпиона WCW, двукратного интерконтинентального чемпиона WWF и пятикратного командного чемпиона WWF. Кроме того, он стал шестым чемпионом «Тройной короны» и победителем «Королевской битвы» в 2000 году. В этом же году он в соавторстве с Джо Лэйденом выпустил автобиографическую книгу «The Rock Says». Она заняла первое место в списке бестселлеров по версии The New York Times и оставалась на вершине списка в течение нескольких недель.

Бой между Дуэйном «Скала» Джонсоном и Джоном Синой во время WrestleMania XXVIII, 2012 год

Главной фишкой Скалы была поднятая бровь — так Дуэйн Джонсон изобрел свой фирменный знак. Учитывая его артистичность на ринге, актерская карьера была лишь вопросом времени. Все-таки профессиональных рестлеров, которые решили попробовать себя на большом экране, не так уж и мало. Еще в 1980-х в кино попал Андре Гигант («Конан-разрушитель», «Принцесса-невеста»), затем были Халк Хоган («Рокки 3»), Стив Остин («Всё или ничего»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики», «Дюна») и Джон Сина («Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Миротворец»). И у Скалы тоже все получилось.

В 2011 году Джонсон впервые за семь лет вышел на ринг, начав биф со звездой World Wrestling Entertainment (WWE) Джоном Синой, что вылилось в матч главного события на WrestleMania XXVIII в апреле 2012 года. Его выступление способствовало беспрецедентному успеху мероприятия: оно собрало 1,3 млн заказов на pay-per-view и 67 млн долларов в продажах. Поединок стал самой кассовой трансляцией WWE. В январе 2013 года Джонсон завоевал свой восьмой титул чемпиона по профессиональному рестлингу, но менее чем через три месяца он сдал его, проиграв Сине в еще одном разрекламированном поединке.

Джонсон хотел работать в кино (или ЦРУ)

Одна из первых ролей Джонсона была в сериале «Звездный путь: Вояджер», 1995 год

Кажется, что Джонсон оказался на вершине рестлинга и киноиндустрии внезапно, но, на самом деле, это было частью давно рассчитанного плана. «Я начал постепенно уходить из профессионального рестлинга, когда мне было 29 лет. У меня была самая невероятная карьера профессионального рестлера, но я хотел сделать карьеру, которая имела бы вес и ценность», — делился актер со своими подписчиками в Instagram. Поэтому он начал изучать актерское мастерство и разработал план на 10–12 лет: «Я очень хотел стать человеком номер один в Голливуде по кассовым сборам». Джонсон вообще часто делится с поклонниками подобными фактами из своей жизни. В одной из таких публикаций Скала рассказал, что мечтал стать криминалистом и работать в ЦРУ, но из-за отсутствия юридического образования ему пришлось забросить эту идею. «Я думал, что это отличный план, пока не понял, что ни одна уважаемая юридическая школа никогда не возьмет меня с таким количеством неудовлетворительных оценок». Но все же он окончил в 1995 году Университет Майами со степенью бакалавра в области криминологии и физиологии.

Фильмы со Скалой становились кассовыми хитами, даже Тим Бёртон рассматривал его на роль Вилли Вонки

В 2001 году Джонсон сыграл небольшую роль в блокбастере «Мумия возвращается», за который ему заплатили небольшие по голливудским меркам 500 000 долларов. Хотя ему отвели всего несколько минут экранного времени, продюсеры настолько были им впечатлены, что создали вокруг его персонажа фильм под названием «Царь скорпионов», который вышел на экраны в 2002 году. Действие приключенческого боевика происходит в Древнем Египте. Джонсон играет Матаеса — воина пустыни, который намерен спасти свой народ от злого завоевателя по имени Мемнон. Зарплата Джонсона в 5,5 млн долларов была даже занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий гонорар за первую главную роль. Сам фильм при бюджете в 60 млн долларов заработал в прокате почти 165 миллионов, а Скалу стали называть чемпионом большого экрана и новым лицом голливудского экшена. Как писал Оуэн Глейберман из Entertainment Weekly, «Скала ведет себя на экране так же естественно, как и на ринге».

В фильме «Мумия возвращается»

Позже последовали роли в успешных блокбастерах: «Форсаж 5» (бюджет — 125 млн долларов, сборы — 626 млн долларов), «G.I. Joe: Бросок кобры 2» (бюджет — 130 млн долларов, сборы — 371,9 млн долларов), «Геракл» (100 миллионов против 244,8 миллиона). Джонсон также удивил всех своим комедийным талантом. Он снимается не только в экшен-фильмах, но и в комедиях, например в «Плане игры» (22 млн долларов — бюджет, 147,8 млн долларов — сборы), «Зубной фее» (48 млн долларов против 112 млн долларов) и «Напряги извилины» (80 млн долларов против 230 млн долларов). Появление Скалы в кадре практически всегда сулит создателям кассовый успех. Из фильмов, что выходили в последние годы, «Джуманджи: Новый уровень» штурмовал прокат с отметкой в 800 млн долларов при бюджете в 125 млн долларов, сборы «Форсаж: Хоббс и Шоу» составили 759 млн долларов с бюджетом в 200 млн долларов, а «Красное уведомление», которое вышло в прошлом году на Netflix, официально стало самым популярным фильмом платформы. За 18 дней его включила половина пользователей стриминга, а смотрели его в общей сложности более 328,8 миллиона часов (и это при нелестных отзывах критиков). Предыдущий рекорд был у хоррора «Птичий короб» (282 миллиона часов).

Скала три года год подряд становился самым высокооплачиваемым актером в мире.

Дуэйна Джонсона к своему проекту хотел привлечь даже Тим Бёртон. Прежде чем Джонни Депп надел культовую шляпу, чтобы сыграть Вилли Вонку в ремейке 2005 года «Чарли и шоколадная фабрика», американский режиссер рассматривал его кандидатуру. «Я помню, как подумал: „Господи, я в деле!“ Но это было много лет назад, когда я только начинал свою карьеру в Голливуде, не имея никакого актерского опыта. В то время Депп был большой звездой, поэтому сам факт, что Бёртон рассматривал мою кандидатуру (хотя я уверен, что он рассматривал ее в течение семи секунд), очень много значил для меня, поскольку я только начинал работать в этом бизнесе и не имел ни малейшего представления о своем будущем».

Автор: Кира Голубева

Фото: Kevin Winter / Getty Images, MediaPunch / «Легион-Медиа», LOOK PRESS AGENCY / «Легион-Медиа», Tim DeFrisco / Getty Images, Stringer / Getty Images, Ron Elkman / Sports Imagery / Getty Image, A.F. ARCHIVE / «Легион-Медиа»

