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«Убийства в одном здании», 2-й сезон: по-прежнему обаятельная драма об опасностях общежития

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Продолжение шоу о стариках-разбойниках (и ловящих их пенсионерах-детективах), живущих в одном манхэттенском кондоминиуме, получилось таким же ироничным и эксцентричным.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

Кто убил Банни? В самой постановке вопроса есть что-то несерьезное, почти мультипликационное, хотя сама Банни, вероятно, с этим не согласилась бы. Сериал Hulu «Убийства в одном здании» все норовит обернуть в шутку, а впрочем, верно и обратное: за веселеньким фасадом (точно как на восхитительных рисованных титрах) прячутся очень разные сюжеты и эмоции.

«Убийства» были тихим хитом прошлой осени — пенсионерский (но без конца иронизирующий по этому поводу) комедийный детектив, действие которого почти целиком разворачивается в многоквартирном палаццо на Манхэттене. Трио главных героев: безработный бродвейский режиссер Оливер (Мартин Шорт), актер Чарльз-Хейден (Стив Мартин), чей звездный час в роли телевизионного сыщика Браззоса был 30 лет назад, и, наконец, молодая художница Мэйбел (Селена Гомес) — соседи по роскошному жилому комплексу «Аркония». Их объединяет любовь к подкастам в жанре true crime, и, когда в «Арконии» происходит убийство, они заводят собственный подкаст и находят преступника.

Первый сезон закончился на том, что в квартире Мэйбел обнаруживается новый труп — уже упомянутой Банни, стервозной главы совета жильцов, и героев, только успевших отпраздновать свой успех, увозит полиция. Второй начинается ровно в той же точке: из полиции их вскоре отпускают, но теперь они едва ли не главные подозреваемые. Где-то рядом рыщет кровожадная подкастерша-конкурентка (Тина Фей). Придется выяснить, кто же все-таки убил Банни.

Как и в прошлый раз, преступление отправляет нас в далекое прошлое одного из троицы: теперь не Мэйбел, а Чарльза-Хейдена. Его родной отец изображен нагишом на спорной, но очень дорогой картине, которая, как выясняется, висела в квартире Банни, но пропала. Другое направление для расследования — дворцовый переворот в совете жильцов, задуманный глубоко беременной активисткой. Главным свидетелем пока является сквернословящая попугаиха миссис Гамболини.

Из потерь в межсезонье — Эми Райан (логично, учитывая финал) и парень, который играл Оскара (скатертью дорожка). Из приобретений — Кара Делевинь в роли художницы и галеристки, без труда соблазняющей Мэйбел (два самых низких голоса в сериале). А также совершенно умопомрачительная 88-летняя Ширли МакЛейн. Она играет мамашу покойной Банни — полуслепую, но не теряющую апломба нью-йоркскую даму. Иначе говоря, баланс явно в пользу второго сезона.

Мартин Шорт, Стив Мартин и Селена Гомес

И снова эта история не столько про то, кто кого убил, сколько про удивительные особенности общежития. «Аркония» — дом, где склеиваются сердца. Но далеко не сразу и не все; если роковая встреча в лифте в каком-то смысле сплотила Оливера, Мэйбел и Чарльза-Хейдена в коллектив и помогла каждому из них разобраться со своими проблемами, то среди соседей по-прежнему преобладают неприкаянные одиночки. Самый яркий пример — все та же злосчастная Банни, с точки зрения которой почти целиком снята третья серия; прием, использованный и в первом сезоне, быстро меняет наше представление о персонаже.

И в то же время «Аркония» — загадочный архитектурный организм с потайными ходами, как в средневековом замке, с драмами в каждой квартире и скопившимися за век призраками. Здесь, как в Брэмфорде из «Ребенка Розмари», за стеной может скрываться все что угодно — мысль не только волнующая, но и пугающая. В затылок героям постоянно дышит невидимый то ли доброжелатель, то ли враг.

Оливер, впрочем, по-прежнему щебечет, Мэйбел снова грубит, Чарльзу-Хейдену опять неловко. У каждого появились свои проекты (например, ребут «Браззоса»!), и все равно их главный проект тот же — бегать с выпученными глазами по «Арконии», обмениваясь шпильками. «Убийства» — шоу вроде бы маленькое, незначительное. Но колоритные городские типажи, сухой юмор, подспудная меланхолия и, главное, великодушное отношение к человеческим слабостям делают его одним из самых обаятельных и родных, что ли, сериалов последних лет.

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В главных ролях:Александр Устюгов, Карина Андоленко, Дмитрий Ульянов
Режиссер:Денис Карышев
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