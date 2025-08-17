«Никто 2»: выходные Хатча Мэнселла, обыкновенные и невероятные

В мировой прокат выходит «Никто 2» — продолжение боевика Ильи Найшуллера про супер-скуф-агента Хатча, правда, снятое уже индонезийцем Тимо Тьяджанто. Андрей Карташов — о том, как играющий Хатча Боб Оденкёрк превращается в нового Лиама Нисона.

Андрей Карташов кинокритик

Спалив в фильме «Никто» общак русской мафии, Хатч Мэнселл теперь вынужден работать на криминальный синдикат, который оплатил за него долг в 30 млн долларов. Каждое утро после кофе и яичницы с беконом бывший агент ФБР покидает свой буржуазный дом в пригороде и отправляется трудиться убийцей. Работа как работа, разве что более напряженная и ответственная, чем у рядового обывателя. Хатч часто задерживается допоздна, не успевает видеться с женой и детьми-подростками, и в жизни героя наступает профессиональное выгорание.

После особенно изнурительного задания, где Хатчу приходится расправиться сразу с тремя бандитскими бригадами, он берет отпуск и едет с семейством в провинциальный курортный городок с «самым старым аквапарком Америки». Разумеется, тихого отдыха не получится: неприятности сами находят Хатча, как Эркюля Пуаро, и вскоре он вынужден противостоять зловещему шерифу (Колин Хэнкс с подбритыми висками) и инфернальной бизнес-леди (Шэрон Стоун в огромном пиджаке).

Драматургия фильма «Никто», который в 2021 году стал одним из первых постпандемийных релизов Голливуда, держалась во многом на интриге вокруг личности Хатча. В фильме Ильи Найшуллера героя сначала представляли как совершенно обычного человека с образцовой семьей, скучной работой и стилем жизни среднего класса. Его прошлое суперагента раскрывалось постепенно и вполне известно становилось только во второй половине сюжета.

В сиквеле этот сценарный трюк, разумеется, невозможно было повторить. Но «Никто» вряд ли бы стал успешен, если бы все держалось только на неожиданности такого поворота (он не очень неожиданный: киллеры и суперагенты на покое — почтенный штамп боевиков). Дело скорее в самом карикатурном контрасте между двумя сторонами жизни героя — совершенно заурядного и незаурядного одновременно. Хладнокровный убийца Боб Оденкёрк примерно как Лиам Нисон в образе героя боевика, да и то, когда Нисон вдруг стал сниматься в экшене, у него хотя бы уже был шлейф из ролей благородных положительных людей. Что касается Оденкёрка и его скуфского образа, то он ассоциируется прежде всего с адвокатом-жуликом Солом Гудманом из «Во все тяжкие» и персонального спин-оффа об этом герое «Лучше звоните Солу».

Боб Оденкёрк

В «Никто 2» усилен акцент на комической парадоксальности Хатча, который в одной из первых сцен окровавленными пальцами набирает на айфоне эсэмэс: «К ужину не жди, застрял на работе». Приехав на семейный отдых, герой занимается бандитскими разборками в перерывах между пикником и аттракционами. Домашнюю жизнь показывают больше, соответственно расширены роли Конни Нильсен, жены Хатча, а также подросших детей пары; в поездку с ними отправляется и отец главного героя в исполнении Кристофера Ллойда. В общем, обстановка почти как в ситкоме. Звучат и сентиментальные ноты доброго семейного кино. Веселый цинизм, с которым подобная милота сочетается здесь с брутальным насилием, и есть то топливо, на котором едет этот сиквел: на скромные полтора часа экранного времени энергии как раз хватает.

При этом попытки сценаристов (Дерек Колстад и Аарон Рабин) привести эти линии к каким-нибудь выводам далеко не заходят. Нельзя сказать, чтобы члены семьи Мэнселл узнали друг о друге что-то новое по результатам отпуска. Идея о том, что сыновья должны становиться лучше своих отцов, не раз озвучена прямым текстом, но едва прослеживается в событиях фильма. Возможно, не стоило и пытаться натянуть мораль на сюжет, где главный герой убивает десятки людей и остается при этом положительным персонажем.

Шэрон Стоун

И боевики про усталых мужиков, и семейные комедии про пары среднего возраста — исчезающие жанры кинопроката; для подобных историй теперь есть Netflix. Только из-за одного этого «Никто 2» хочется простить многие прегрешения. Причем фильм настолько же скромен, как его герой: не претендует на что-то большее, чем быть представителем жанра, не стесняется использовать клише, но делает это с иронией. Артисты явно получают удовольствие, особенно в ролях злодеев. Колин Хэнкс ведет роль на одной ноте, зато в необычном для себя образе, Шэрон Стоун демонически хохочет, тискает собачку и убивает людей голыми руками.

И чего еще желать от честной категории Б? По большому счету сюжетные подробности «Никто 2» не так и важны, они нужны прежде всего как повод для драк, а главное содержание фильма — показанные в нем изобретательные формы насилия. Как и в первой картине, герой Оденкёрка виртуозно импровизирует, приспосабливая для убийства людей любые попавшие под руку предметы. В новом фильме нет такого же мини-шедевра боевой хореографии, какой была сцена в автобусе в оригинале, но у сиквела выше бюджет, больше сложных трюков, а также больше трупов, так что за счет масштабирования он не проигрывает. По всей видимости, дело идет к еще одному сиквелу, и трудно представить, что можно было бы наскрести в этом материале для третьей части, но, может быть, уже пришло время для кроссовера Оденкёрка с кем-то из героев Нисона.