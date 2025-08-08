«Война миров»: полочный скринлайф, спродюсированный Бекмамбетовым, который называют худшим фильмом года

На Amazon можно посмотреть очередную экранизацию культового бестселлера Герберта Уэллса «Война миров» в формате скринлайфа, который продвигает Тимур Бекмамбетов. В этом фильме он выступил одним из исполнительных продюсеров, а главные роли сыграли Айс Кьюб, Ева Лонгория и Кларк Грегг. Критики не оставили от картины камня на камне. Ее рейтинг «свежести» на Rotten Tomatoes составляет 3%, пресса открыто называет «Войну миров» худшим фильмом 2025 года. Автор Кинопоиска скрепя сердце потратил полтора часа на просмотр и объясняет, что пошло не так.

О чем фильм

Айс Кьюб

«Война миров» — это новая экранизация классического одноименного бестселлера Герберта Уэллса о нападении марсиан на Землю. Действие фильма перенесено в современные Соединенные Штаты, а от самого романа на экране осталась завязка: невесть откуда взявшиеся пришельцы атакуют Землю. Зрители наблюдают за вторжением через экран компьютера главного героя — сотрудника Министерства внутренней безопасности Уилла Рэдфорда (Айс Кьюб). Тот, не отлипая от монитора, пытается спасти своих детей, а заодно разобраться с инопланетным вторжением (именно в таком порядке). Параллельно он выходит на след заговора, уходящего корнями в кабинет собственного начальства: втайне от всех правительство создало и запустило систему глобальной слежки «Голиаф», главная задача которой, если верить персонажам фильма (это проговаривается прямым текстом несколько раз), — следить за тем, что же граждане кладут себе в корзину на Amazon. Да-да, «Война миров» вышла эксклюзивно на Prime Video, и местами картина превращается в затянутый и прямолинейный рекламный ролик новейших возможностей владеющего стримингом гиганта интернет-торговли.

Кто придумал фильм

Идея этой версии «Войны миров» зародилась осенью 2020 года, в самый разгар пандемии, когда продюсеры Тимур Бекмамбетов и Патрик Айелло продали проект Universal. Руководителей студии заинтриговала возможность показать вторжение через экраны компьютеров и мобильных устройств, что позволяло, с одной стороны, «впихнуть размах полноценного блокбастера в бюджет герметичного триллера», а с другой — снимать многие сцены небольшими группами, в полном соответствии с действующими ковидными ограничениями.

Тогда же стало известно, что главную роль сыграет рэпер и актер Айс Кьюб («Три икса 2: Новый уровень», «Мачо и ботан»), а режиссерское кресло займет Рич Ли, в основном известный как клипмейкер. Он ставил музыкальные видео для Эминема, Ланы Дель Рей и Maroon 5, а с полным метром прежде не работал. Сценарий написали Кеннет Голд и Марк Хайман («Знакомство с Факерами»).

Universal быстро запустила проект в производство. Если верить сыну Айс Кьюба, музыканту и актеру О’Ши Джексону — младшему, снят был фильм еще во времена пандемии. Получается, «Война миров» почти четыре года пролежала на полке, прежде чем вышла на стриминге Prime Video.

Тимур Бекмамбетов по-прежнему считает, что screenlife — наиболее подходящий формат для съемки фильма о вторжении инопланетян в наши дни. «Если бы пришельцы вторглись на Землю сейчас, как бы мы следили за происходящим? — задавался вопросом кинематографист в одном из недавних интервью. — В каком-то смысле наш фильм — современная версия „Войны миров“ Орсона Уэллса. Просто он тогда использовал радио, самую популярную технологию своего времени, чтобы убедить людей в реальности вторжения. Сегодня же таким медиумом становятся экраны наших устройств».

Кто снялся в «Войне миров»

Ева Лонгория

Неужели все так плохо

Если коротко — да. Если подробнее, то...

Сюжет абсолютно нереалистичен и притянут за уши. Возможно, идея показать вторжение пришельцев с помощью скринлайфа имеет право на жизнь, но ее реализация не выдерживает критики.

Авторы впихнули всю линию со вторжением в полуторачасовой хронометраж, причем марсиане вынуждены сражаться за экранное время со второй линией о правительственном заговоре: спецслужбы более полувека скрывали данные о существовании конкретных пришельцев и знали, что конкретные инопланетяне охотятся за информацией, которой, похоже, питаются; спецслужбы также были в курсе, что новая сеть глобальной слежки за людьми обязательно спровоцирует вторжение, но все равно ее запустили, потому что «всем же хочется узнать, что у людей в корзинах на сами-знаете-где». Плюс к этому третья история о поисках хакера, которая занимает первые минут двадцать картины.

Пришельцы такие могущественные, что, проникнув в правительственные дата-центры по всему миру, уничтожают мировую экономику, стирают все фотографии со странички главного героя в соцсетях и заставляют военных идти на треножники в рукопашную. При этом интернет, телевидение и сотовая связь продолжают работать.

Вчерашний школьник, играючи взломав военный дрон, сбивает два треножника, словно те сделаны из картона.

А еще вся Земля выступает против пришельцев, но в итоге победу человечеству приносит исключительно семья Рэдфорд: у детей Уилла совершенно случайно оказываются те самые знания и навыки, которые нужны, чтобы остановить вторжение. Ну и само собой, мир не получилось бы спасти без Amazon, ведь даже если пришельцы обрушили мировую финансовую систему, вы всегда можете оформить заказ на сайте, и курьер пришлет вам посылку с помощью новейших технологий доставки (беспилотные дроны, если кому интересно).

Генри Хантер Холл, Иман Бенсон, Ева Лонгория

Беспардонная реклама Amazon. От количества продакт-плейсмента в «Войне миров» глаза лезут на лоб. Еще можно поверить, что сотрудники Министерства внутренней безопасности пользуются Google Chrome на рабочем лэптопе, общаются с коллегами через Zoom, могут подключиться к устройствам своей семьи через Team Viewer и умеют взламывать чужие Tesla. Появление всех этих брендов в кадре можно списать на особенности формата screenlife, но в финале авторы начинают беспардонно пиарить возможности материнского сервиса.

Как заставить скрывающегося в укрытии гражданина рискнуть своей жизнью и подставиться под выстрел марсианских треножников? Оформите ему подарочную карту на тысячу долларов на Amazon! Как доставить главному герою флешку с убивающим пришельцев вирусом? Оформите заказ на Amazon! Как доставить эту флешку через зону активных боевых действий? Воспользуйтесь дронами Prime Air, ведь это будущее доставки! Ваш товар прибудет даже в условиях инопланетного вторжения, отсутствующего вайфая и севшей батареи.

Айс Кьюб превращает драматические сцены в комедийные. Когда практически весь фильм приходится наблюдать за мимикой главного героя, чтобы поверить в его эмоции, актер должен быть талантливым. Айс Кьюб не справляется, вся его игра сводится к недовольным гримасам, громким восклицаниям и неожиданным прыжкам из кадра.

Американские спецслужбы хуже пришельцев. Едва ли не центральный месседж «Войны миров» в том, как прогнила американская система безопасности. Пришельцы честно вторгаются на Землю, а спецслужбы десятилетиями скрывали правду о существовании инопланетян, падких на гигабайты (в фильме нигде не говорится, что агрессоры прилетели именно с Марса). Негодяи из правительства создали систему глобальной слежки за гражданами и включили ее, прекрасно понимая, что фактически подтолкнут ко вторжению пришельцев, питающихся чужими данными. Пусть даже в итоге выяснится, что включение системы «Голиаф» было решением одного чиновника, осадочек от этой истории, как говорится, остается.

Все очень быстро. Пожалуй, единственное достоинство фильма — он относительно короткий (около полутора часов), и вся эта нелогичная хаотичная история разворачивается динамично, чтобы не погрузить зрителя в сон.

Что пишут о фильме журналисты

Иман Бенсон

Это точно не ИИ сочинил? «Я не уверен, что написанная ИИ версия Айс Кьюба в screenlife-адаптации „Войны миров“ будет сильно отличаться от новейшего хита Amazon Prime, потому что я отказываюсь верить, что в создании этой бессмыслицы были замешаны живые люди. Актерам, которые снялись в ней, следует серьезно поговорить со своими агентами», — считает Брайан Таллерико с сайта RogerEbert.com.

Логикой здесь и не пахнет. «Уилл и его подруга из НАСА, Сандра, обмениваются строго секретной информацией прямо по видеочату Microsoft Teams. Агент ФБР участвует в незаконном задержании, находясь на созвоне по FaceTime. Высококвалифицированный правительственный оперативник не знает, какое сочетание клавиш выполняет команды „копировать“ и „вставить“. Пара возлюбленных из поколения Z в качестве основного способа связи используют Facebook. Президент США на полном серьезе произносит фразу „Давайте же уже начнем эту войну миров“. На глазах Айс Кьюба несколько человек погибают страшной смертью, а он больше расстроен уничтожением собственного дома. Вымышленный твит Джо Рогана используется в качестве убедительного доказательства успеха действий персонажей. Инопланетная осада парализует мировые армии, уничтожает планетную инфраструктуру и коммуникационные центры, но Уилл может одновременно пользоваться Premier Pro, FaceTime, WhatsApp, Microsoft Teams, Zoom и удаленно управлять Tesla», — недоумевает Rolling Stone.

Рекламный ролик перед рекламным роликом. «Даже с подпиской Prime вам придется выдержать две минуты рекламы, перед тем как посмотреть 90 минут фильма, который фактически является полнометражным рекламным роликом всех возможностей Amazon», — ругается Variety.

Доверяйте своим детям. «Если в „Войну миров“ и заложен какой-то смысл, то он не об инопланетянах, конфиденциальности данных или других конспирологических темах фильма. Речь идет о воспитании детей. Уилл — отец, помешанный на контроле и имеющий слишком большой доступ к личной информации своей семьи. И Фэйт, и Дэйв — способные молодые люди, но понадобилась глобальная катастрофа, чтобы он понял, что детям нужно давать немного личного пространства», — делает необычный вывод Питер Дебрюж с Variety.

Так плохо, что даже хорошо? Или нет? «Неужели фильм действительно настолько плох? Вовсе нет. Он, конечно, очень глупый, но при этом очень забавный. Эта „Война миров“ никогда не бывает скучной, в ней полно уморительных диалогов, и сама картина прекрасно понимает свою нелепость», — считает Entertainment Weekly.

«Эта „Война миров“ не настолько плоха и не настолько плоха, что даже хороша. Это какое-то тайное третье состояние, мешанина из некачественной компьютерной графики и кадров с тупыми реакциями Айс Кьюба, создающая ощущение, будто ты можешь почувствовать смерть отдельных клеток в мозгу», — замечает Rolling Stone.

Вердикт

«Война миров» — это действительно очень плохой фильм, все события которого разворачиваются на экране монитора главного героя. Логика хромает на обе ноги, Айс Кьюб переигрывает, а сами инопланетяне по большей части видны лишь в качестве мутного пятна на пикселящей картинке. Зато повествование разворачивается довольно бодро, так что, если ничего от картине не ждать, от нее можно получить некоторое удовольствие.

Автор: Алексей Ионов