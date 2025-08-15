«Стерилизован»: мультфильм Генндия Тартаковского про страх кастрации

На Netflix вышел «Стерилизован», анимационный долгострой (про собачку) со строгим рейтингом R, снятый автором «Лаборатории Декстера», «Самурая Джека» и «Первобытного» Генндием Тартаковским. Рассказываем о том, какими получились эти «Барышня и хулиган» из мира домашних животных.

О чем это

Пес по кличке Булль (оригинальное имя Bull в контексте мультфильма имеет дополнительный подтекст) живет свою лучшую жизнь. У него любящая семья, свой уютный дворик, прекрасная соседка-борзая по кличке Дорогуша (Honey), а также бабуля, на чьих пожилых ножках Булль отыгрывается в любую свободную минуту. Молодой пес не может совладать с гормонами, а это значит, что он постоянно создает сложности хозяевам. И в какой-то момент те понимают: проблему пора решать, а именно кастрировать пса, чтобы стал поспокойнее. У Булля всего сутки до того, как он попрощается с тем, что делает его самцом, поэтому он решает сбежать и пуститься во все тяжкие.

Кто это сделал

Генндий Тартаковский — режиссер-аниматор, который попробовал себя в самых разных жанрах. В его послужном списке есть переосмысление супергероики в «Суперкрошках», микс научной фантастики и фэнтези в «Самурае Джеке», семейная комедия в «Монстрах на каникулах». Работы его часто отличаются эклектичным визуальным стилем. Например, для «Самурая Джека» Тартаковский заимствовал много приемов из аниме и тямбара-фильмов, а в «Монстрах на каникулах» изобразил классических монстров Universal в виде комических персонажей, которые способны напугать разве что друг друга.

Впервые Тартаковский упомянул Fixed в 2009-м. Тогда история задумывалась как «Леди и Бродяга» для взрослых, но концепция постепенно менялась в сторону увеличения числа персонажей. Итоговую версию Тартаковский написал совместно с Джоном Витти, известным по работе над сценариями «Симпсонов», «Царя горы» и «Офиса». Полноценное производство стартовало лишь в конце 2010-х после окончания работы над «Монстрами на каникулах 3». За это время Fixed успел побывать и у Sony Pictures, и у Warner Bros., в итоге отменился в связи с сокращением расходов. Спас ситуацию Netflix. Стриминг увидел потенциал в мультфильме с рейтингом R и дал ему шанс.

За анимацию полнометражки отвечали студии Renegade Animation и Lightstar Studios. Среди референсов студии Тартаковский называет «Леди и Бродягу» и «101 далматинца», это влияние особенно видно в изображении различных пород собак. А еще у мультфильма звездный каст озвучки. Главному герою подарил голос Адам Дивайн, его подружку озвучила Кэтрин Хан. Кроме них, в касте есть Идрис Эльба и Фред Армисен.

К слову, Тартаковский когда-то уже работал над мультфильмом о собаках — в начале 1990-х он был режиссером нескольких серий мультсериала 2 Stupid Dogs от Hanna-Barbera.

Как это снято

«Стерилизованного» можно сравнить с «Полным расколбасом» Сета Рогена (свой аналог гастрооргии тут тоже есть), тем более что второй сезон спин-оффа ПР с подзаголовком «Пищевая утопия» вышел одновременно с мультфильмом Тартаковского, только на Amazon Prime. Как и многие комедии молодого Рогена, история пса Булля тяготеет к низкому жанру. Тут много физиологии, имеются эпизоды спаривания (к счастью, детализированных не слишком много) и несколько неожиданно кровавых сцен. Собаки нюхают задницы друг друга, жуют все подряд и разбираются с кошками. Булль так зациклен на своих тестикулах, что дает им имена — Олд Спайс и Наполеон.

Складывается чувство, что мультфильм рассчитан на собачников. Как известно, собаки — крайне социальные животные, это отлично показано в «Стерилизованном». Перспектива кастрации даже одного из собратьев ощущается общей проблемой, так что все герои пытаются приободрить бедного Булля. Но у каждого пса есть и свои беды: один слишком влюблен в собственный образ идеального выставочного экземпляра, другой стал чересчур похож на хозяйку и заигрался в звезду ее блога, потому буквально ходит на задних лапах, а третий ощущает себя изгоем и думает лишь о том, чтобы найти своих.

На все это накладывается классическая любовная линия. Дворняга с детства влюблена в породистую. Они из разных миров, но хотят быть вместе. И, конечно, совершенно не умеют говорить о своих чувствах. Все путешествие Булля нужно лишь для того, чтобы найти смелость поговорить с Дорогушей про то, как она ему дорога. Эта милая, но слишком уж простая история, а вовсе не трагическая судьба тестикул, оказывается центральной: пусть у героев не будет всё «долго и счастливо», зато у них случится одна веселая ночь.

Что пишут критики

В июне 2025-го мультфильм показали на Международном анимационном фестивале в Анси, где он был смешанно принят критиками. На Rotten Tomatoes у Fixed всего 64%, и заслуженно. Например, критик сайта Роджера Эберта подмечает, что авторы пытаются говорить о вечных истинах, но этот диалог спотыкается о вульгарные и часто затянутые шутки. Автор The Hollywood Reporter соглашается с этим, но признает, что даже в потоке низкосортного юмора есть свои бриллианты, а шарм у мультфильма есть из-за его ярких героев. Критик The Wrap в своем вердикте сдержанно констатирует: Fixed — история не для всех, но, подобно другим работам Тартаковского, она найдет свою аудиторию.

Вердикт

«Стерилизован» в свои лучшие моменты навевает теплые воспоминания по комедиям в духе «Немножко беременна» или «Сорокалетний девственник» — об этих источниках вдохновения говорил и сам Тартаковский. Булль очень хочет провести последнюю ночь так, чтобы она запомнилась, но шаг за шагом совершает ошибки и влипает в неприятности. Однако он не один, друзья поддержат героя в самых глупых начинаниях.

Смотреть мультфильм нелегко. Каждый раз, когда начинаешь проникаться драмой, появляется какая-то сцена, которая все портит, сбивая эмоциональный настрой. Апогея это достигает в финале, когда Булль все же решается заговорить о чувствах, и лирика быстро мутирует в сцену собачьей свадьбы, развидеть которую не получится.

Автор: Денис Варков