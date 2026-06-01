Что посмотреть на «Смотрим»: 10 лучших сериалов

Кинопоиск становится все более удобной платформой для зрителей: мы объединяем лучшее в одном месте, чтобы вам не приходилось переключаться между приложениями. Например, прямо у нас можно смотреть громкие хиты от «Смотрим». Для этого достаточно оформить опцию «Смотрим» на Кинопоиске и наслаждаться любимыми историями. Собрали 10 самых ярких сериалов из каталога платформы — от бандитской классики нулевых до душевного медицинского процедурала-долгожителя.

1989 год. Саша Белов (Сергей Безруков) возвращается после срочной службы на границе с Афганистаном. В Москве его встречают мама (Валентина Теличкина) и трое школьных друзей: сын профессора Космос (Дмитрий Дюжев), авантюрист Пчёла (Павел Майков) и боксер Фил (Владимир Вдовиченков). За время службы Саши его друзья успели заняться рэкетом на местном рынке, а девушка Лена — найти себе другого, криминального авторитета Мухина (Сергей Апрельский). Выясняя с ним отношения, Белов становится личным врагом старшего лейтенанта милиции Каверина (Андрей Панин), по совместительству брата Мухина, и вовлекается в череду проблем с законом. К 1991 году Саша Белый возглавляет бригаду своих друзей и расширяет масштабы бизнеса под стать меняющейся эпохе.

Культовая криминальная сага, за 15 серий охватывающая 11 неспокойных лет, стала не просто классикой российского телевидения, но и важным киноартефактом своего времени. Облик 1990-х в массовом сознании во многом опирается именно на историю четверых друзей. А для исполнителей главных ролей «Бригада» стала звездным прорывом и до сих пор остается в ряду главных проектов за всю карьеру.

Самая масштабная современная экранизация одноименного романа-эпопеи Михаила Шолохова о судьбе донского казачества во время Первой мировой войны и революции. Молодой казак Григорий Мелехов (Евгений Ткачук) влюбляется в замужнюю красавицу Аксинью Астахову (Полина Чернышова) и не желает отказываться от своих чувств ни под давлением морали, ни под гнетом тяжелых событий, выпавших на юность героя. Дон разделен враждой, а семьи Мелеховых, Коршуновых и Астаховых оказываются невольными участниками колоссальных исторических процессов начала XX века.

В эпическом сериале Сергея Урсуляка задействованы знаковые российские актеры 2010-х: Евгений Ткачук, Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Никита Ефремов и другие. Съемки семейной саги проходили в Ростовской области, то есть очень близко к реальной географии романа, а режиссер сделал отдельный акцент на отражении местных обрядов и казачьего быта. «Тихий Дон» получил премию «Золотой орел» за 2016 год как лучший телевизионный сериал с более чем 10 сериями.

Еще одна работа Сергея Урсуляка в нашей подборке переносит зрителей в послевоенную Одессу. 1946 год, на улицах полно оружия, в городе орудуют банды и действует черный рынок. Уголовный розыск борется с таинственным Академиком, а возглавляет расследование начальник отдела Давид Гоцман — жесткий, ироничный и очень харизматичный герой Владимира Машкова. Именно его образ во многом и обеспечил сериалу культовый статус. Гоцман говорит афоризмами с вкраплениями одесского говора и обладает собственным кодексом справедливости, вызывающим доверие у зрителей.

«Ликвидация» удостоилась премий «ТЭФИ», «Золотой орел» и «Ника», а образ Гоцмана — до сих пор один из знаковых в карьере Машкова. Это универсальный хит благодаря удачному совмещению жанров детектива, криминальной драмы и исторической реконструкции.

Сюжет исторической драмы о Смутном времени разворачивается вокруг семьи Годуновых — влиятельного клана во главе с приближенным к Ивану Грозному (Сергей Маковецкий) боярином Борисом Годуновым (Сергей Безруков). После смерти самодержца именно он оказывается одним из главных участников борьбы за престол и в какой-то момент даже достигает желанного статуса царя, не зная, что история в итоге сложится не в его пользу.

Помимо Безрукова и Маковецкого, главные роли в сериале сыграли Анна Михалкова (Ирина Годунова), Светлана Ходченкова (Мария Годунова), Виктор Сухоруков (Малюта Скуратов) и Андрей Мерзликин (Василий Шуйский). Проект ценится не только за сильный актерский состав, но и за эффект машины времени. Полное погружение в атмосферу Москвы XVI века у режиссера Алексея Андрианова получилось создать за счет кропотливой работы над деталями. Хотя некоторые историки и критикуют сериал за неполное соответствие фактам, масштаб реконструкции одного из самых загадочных периодов отечественной истории по-настоящему впечатляет.

Следователь Мария Сергеевна Швецова (Анна Ковальчук) работает в петербургской прокуратуре и каждый день сталкивается с разными человеческими историями — как преступников, так и потерпевших. Личная жизнь Швецовой развивается где-то на фоне работы, так что она постоянно делает выбор между сердцем и требованиями закона. В расследованиях героине помогают коллеги: скромный оперуполномоченный Курочкин (Александр Новиков) и неунывающий судебно-медицинский эксперт Панов (Андрей Шарков) — герои, ставшие народными любимцами наравне с самой Швецовой. «Тайны следствия» — это не только классика современного российского телевидения, но и один из долгожителей-рекордсменов по времени в эфире (в 2022 году сериал побил рекорд «Улиц разбитых фонарей» как самый продолжительный в истории российского телевидения). В 2026 году к производству готовится уже 26-й сезон, и с учетом народного признания его вряд ли можно считать финальным.

Блестящий хирург Олег Брагин (Максим Аверин) каждый день спасает жизни в больнице имени Склифосовского. Правда, характер циничного и вспыльчивого врача не всем коллегам по нраву. Герой регулярно проходит через профессиональные и личные кризисы, а окружает его команда врачей, которая становится для хирурга второй семьей: нейрохирург Марина Нарочинская (Мария Куликова), заведующая Ирина Павлова (Елена Яковлева) и другие медики.

Один из самых долгоживущих медицинских процедуралов полюбился зрителям благодаря харизматичному образу Аверина: наш доктор Хаус покоряет уверенностью в критических ситуациях и прямолинейностью в общении с коллегами. Среди фишек сериала еще и музыкальное оформление: в эпизодах используются песни «Ночных снайперов», «Би-2» и Uma2rman. Несмотря на некоторую дистанцию от реалий медицинских учреждений, «Склифосовский» показывает, что за каждым дежурством стоит не только профессиональный подвиг, но и понятные чувства: любовь, волнение, усталость и даже страх. Так что зрители узнают себя на экране и охотно возвращаются к полюбившемуся сериалу на протяжении тринадцати сезонов.

Самый народный милицейский процедурал, снятый по мотивам произведений бывшего сотрудника внутренних органов Андрея Кивинова. В каждой серии оперативники Казанцев (Александр Лыков), Дукалис (Сергей Селин), Ларин (Алексей Нилов) и Абдулова (Анастасия Мельникова) расследуют новые преступления — порой абсурдные, а иногда предельно жестокие. Жизнью отдела, пропитанной циничным профессиональным юмором, руководит мудрый подполковник Петренко по прозвищу Мухомор в исполнении Юрия Кузнецова.

Эти менты стали кумирами нескольких поколений, родившихся и выросших на стыке 1990-х и 2000-х, исполнителей главных ролей до сих пор часто идентифицируют по фамилии персонажа, сыгранного в «Улицах». Культовые моменты сериала уже в наше время разошлись на мемы. Чего стоят только цитаты «У нас криминал, по коням» и «Котлетка с пюрешкой» или портрет Дукалиса, ставший основой для различных демотиваторов 2010-х. Как и «Бригада», «Улицы» по праву могут считаться документом эпохи и достоверной фиксацией российской реальности на стыке столетий.

Майор милиции Анастасия Каменская (Елена Яковлева) раскрывает сложные преступления на рубеже 1990-х и 2000-х. За случайными правонарушениями детектив находит ревность, месть и злоупотребления властью. В работе Каменской помогают коллеги по отделу: опытный Гордеев (Сергей Никоненко), надежный Коротков (Сергей Гармаш) и обаятельный Лесников (Дмитрий Нагиев). А дома Анастасию ждет терпеливый и заботливый супруг Чистяков (Андрей Ильин).

«Каменская» стала одним из главных российских детективных сериалов рубежа веков и во многом задала стандарт телевизионного процедурала по литературному первоисточнику. Экранизация романов Александры Марининой выделяется спокойным темпом, вниманием к мотивам преступников и атмосферой времени, когда криминал, бизнес и политика часто оказывались переплетены. По современным меркам сериал может казаться недостаточно динамичным, но именно в этой неторопливости и заключается его преимущество: на первый план выходит мыслительный процесс героини, а не элементы экшена. Благодаря узнаваемому образу Елены Яковлевой и почти книжной интонации «Каменская» остается одним из самых важных и комфортных для повторного просмотра детективов на «Смотрим».

Одна из самых известных костюмных драм современного российского телевидения посвящена биографии Екатерины Великой (Марина Александрова), которая прошла путь от немецкой принцессы Софии Августы до императрицы Всероссийской. Выбранная в жены племяннику Елизаветы Петровны (Юлия Ауг), девушка приезжает в далекую чужую страну в надежде на счастье, но при дворе сталкивается с многочисленными интригами и заговорами, вынужденно принимая правила нового окружения и приближаясь к совершению дворцового переворота.

Помимо премий «ТЭФИ», АПКиТ и «Золотой орел», сериал за четыре сезона завоевал любовь множества зрителей. «Екатерина» выделяется выразительной постановкой: детально воссозданными костюмами и дворцовыми интерьерами, в которых политика постоянно переплетается с личными чувствами. Благодаря актерской работе Марины Александровой Екатерина предстает не застывшим памятником, а живой женщиной — уязвимой, амбициозной, умной и постепенно обретающей власть над собой и окружающими. Поэтому проект и остается одной из самых зрелищных и востребованных исторических драм на «Смотрим».

1960-е годы. Молодые сотрудники аналитического отдела МИД СССР ищут нестандартные подходы во внешней политике, чтобы предотвратить международные кризисы, и параллельно пытаются выжить внутри советской бюрократии. Дипломатичную руководительницу отдела Руту Блауме (Северия Янушаускайте) заменяют на Григория Бирюкова (Владимир Вдовиченков), бывшего партийного функционера из ЦК. К изменениям приходится приспосабливаться троим молодым дипломатам: Лёне Корнееву (Артём Быстров), Андрею Муратову (Егор Корешков) и Аркадию Голубу (Риналь Мухаметов). Вместе они становятся портретом поколения оттепели — по-своему оптимистичного и уверенного в возможности перемен.

Снял сериал Алексей Попогребский — один из знаковых для волны «новых тихих» режиссер, полюбившийся зрителям и критикам фильмами «Коктебель», «Простые вещи» и «Как я провел этим летом». Авторский подход к переносу на экран эпохи 1960-х, востребованной в массовом кино после «Оттепели» и «Стиляг», позволил сериалу стать не просто стильной реконструкцией, но честным разговором о неразрешимом конфликте между идеализмом, карьерой и системой.

Автор: Бэтси Исакова (@kino_voice)